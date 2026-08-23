Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tersenyum lebar sampai ke bank setelah menemukan pihak yang bersedia membayar uang sebesar itu untuk seorang pemain pelapis yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, perlu diingat, sempat digadang-gadang sebagai jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince dengan duduk di bangku cadangan, setelah Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak mencerminkan hal baik bagi pemain Portugal itu. Begitu pula dengan fakta bahwa di level internasional ia masih menjadi pelapis bagi Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak antre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan nilai €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mendapatkan lebih dari separuh dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, pemain yang benar-benar akan meningkatkan kualitas serangan mereka. Nilai: A+
Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari kita luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, label harganya tidak masuk akal, terlebih untuk tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Akibatnya, suporter, pengamat, dan jurnalis di Italia saat ini pontang-panting mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat sudah pasti memunculkan banyak teori konspirasi, sementara juga disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan yang baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu mengapa Milan merasa perlu membayar biaya transfer tertinggi dalam sejarah klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang yakin ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia semestinya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam hal gol. Nilai: D+
Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama dinantikan bagi sosok yang terus-menerus menjadi figuran untuk akhirnya menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, sebuah bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap mengandalkan Ronaldo, sehingga menghambat Ramos selama bertahun-tahun. Namun, harus dikatakan juga bahwa Ramos tidak melakukan pekerjaan yang terlalu baik dalam memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya serupa di Paris, tempat konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang patut membuat iri, Ramos bukan salah satunya. Ia hanyalah sosok yang bagus untuk dimainkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan efektif. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, klub yang tetap menjadi salah satu yang terbesar dalam sepak bola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan label harganya akan sangat besar, karena meski ini sudah merupakan biaya yang besar, angkanya benar-benar luar biasa untuk ukuran klub Serie A. Sekarang giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A
Mark Doyle