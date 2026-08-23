Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Sesedih apa pun kedengarannya, akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi segera setelah dia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang ditimbulkan penyerang asal Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe maupun para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi tenang situasinya, dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang pekerja keras, berbakat, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa dirinya layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan menarik talenta papan atas juga tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepakbola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis menyedihkan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tak peduli. Nilai: B-

Untuk Barcelona: Pertanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda bagus ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan persoalan internal justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu saja bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain hampir di mana saja di tiga posisi depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah untuk memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau atas kedatangan Gordon. Namun, tetap saja tidak bisa dihindari dari fakta bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus, sehingga harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga sudah disebutkan bahwa pemain asal Scouse itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya lahir saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik untuk jenis rasio gol yang seharusnya diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberikan apa yang Flick inginkan dari seorang winger, dan dia juga akan menerima gaji lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal. Nilai: C+

Untuk Gordon: Inilah hal yang terbuat dari mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon akhirnya mendapatkan kepindahan ke klub besar yang sudah sangat jelas dia incar sejak lama. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat goyah oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga dia dukung saat kecil, sementara pada awalnya terlihat dia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern wajar mundur setelah melihat harga yang diminta, dan di situlah tantangan besar yang kini dihadapi Gordon berada. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan mengalihkan cukup banyak perhatian dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan luar biasa untuk membenarkan harganya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang sekarang tampak berlebih untuk kebutuhan di Camp Nou meski mencatat total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tidak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi sejajar dengan Lamine Yamal! Nilai: A

Mark Doyle