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Ayyoub Bouaddi transfer grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Ayyoub Bouaddi adalah gelandang bertahan paling menjanjikan di dunia, tetapi pengganti Rodri tidak akan menyelesaikan semua masalah Enzo Maresca di Manchester City: GOAL menilai transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Inter
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Newcastle United
Borussia Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
FEATURES
M. Godts
Ajax
A. Bouaddi

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah periode dalam kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: waktunya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan sejumlah nama besar merampungkan kepindahan bernilai besar sebelum tenggat waktu pada 1 September.

Kita tahu bahwa beberapa transfer berjalan baik untuk semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak juga yang membuat setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka mengambil keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap transfer besar bahkan sebelum para pemain itu resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian untuk setiap kesepakatan yang rampung saat itu juga, sehingga Anda bisa mengikuti para pemenang besar, dan pihak yang merugi, pada musim transfer ini.

Lihat semua nilai kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Ayyoub Bouaddi(C)Getty Images

    23 Agustus: Ayyoub Bouaddi (Lille ke Manchester City, £86 juta)

    Untuk Lille: Pemasukan besar lainnya. Bouaddi baru berusia 13 tahun saat bergabung dengan Lille pada 2021, tetapi tak butuh waktu lama sebelum ia dibicarakan sebagai pemain akademi paling menjanjikan mereka sejak Eden Hazard. Dalam konteks itu, kepindahan gelandang bertahan tersebut ke Inggris dengan nilai jutaan poundsterling sama sekali tidak mengejutkan. Setelah menampilkan performa terbaik dan menjadi penentu kemenangan atas Real Madrid tepat pada ulang tahunnya yang ke-17, tinggal menunggu waktu sebelum ia bergabung dengan salah satu klub elite Eropa, dan penampilan luar biasanya untuk Maroko dalam laga Piala Dunia melawan Brasil pada 13 Juni membuat transfer musim panas menjadi tak terelakkan. Namun, ini tetap merupakan biaya transfer yang luar biasa bagi Lille, yang sebelumnya menilai Bouaddi di kisaran £70 juta. Mereka sebelumnya juga meraup uang besar dari penjualan Nicolas Pepe, Victor Osimhen, dan Rafael Leao, tetapi seperti halnya penjualan Leny Yoro ke Manchester United pada 2024, ini murni keuntungan bagi klub yang memang punya reputasi layak dalam mengembangkan dan membina talenta muda papan atas. Nilai: A+

    Untuk City: Pengganti Rodri. Tak pernah benar-benar ada keraguan bahwa pemain internasional Spanyol itu akan meninggalkan Etihad pada musim panas ini, bahkan setelah ia kembali mengingatkan semua orang akan kualitasnya yang tak terhitung dengan membawa Spanyol berjaya di Piala Dunia 2026. Jadi, tantangan ganda yang dihadapi City adalah mendapatkan uang sebanyak mungkin dari Rodri sembari pada saat yang sama mencari suksesor yang layak. Harus dikatakan bahwa mereka telah mencapai kedua tujuan itu: £65 juta adalah biaya yang bagus untuk pemain 30 tahun yang belum lama pulih dari cedera ACL; dan meski City jelas membayar terlalu mahal untuk Bouaddi, potensinya terlihat jelas dan sangat besar. Tentu saja, terlalu berat untuk meminta pemain 18 tahun langsung mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan salah satu gelandang nomor 6 terbaik yang pernah ada dalam sepakbola. Namun, harus diakui City telah mendapatkan gelandang bertahan paling menjanjikan di dunia saat ini (Liverpool benar-benar seharusnya merekrut Bouaddi!). Meski begitu, apakah ia bisa langsung menyelesaikan semua masalah City yang sudah terlihat jelas di bawah Enzo Maresca, itu adalah pertanyaan yang sama sekali berbeda... Nilai: B

    Untuk Bouaddi: Jenis kepindahan yang memang selalu ditakdirkan untuk ia jalani, dan lebih cepat daripada nanti. Bouaddi dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati dan pekerja keras, tetapi ia juga sangat yakin pada kualitasnya sendiri. Ia tidak ragu bahwa dirinya bisa berkembang di level tertinggi, yang sebagian menjadi alasan ia mengalihkan kesetiaan internasionalnya dari Prancis ke Maroko pada awal tahun ini, karena yang disebut terakhir menawarkan kesempatan bermain di Piala Dunia musim panas ini. Penampilan Bouaddi yang sangat matang di Amerika Utara menjadi pertanda baik terkait kepindahannya ke Manchester. Memang, menggantikan Rodri tetap merupakan tugas yang menakutkan dan ia tidak akan mendapat banyak kelonggaran mengingat banderol harganya. Namun, ia jelas tampak memiliki tingkat kecerdasan, kepercayaan diri, dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi intensitas luar biasa sepakbola Premier League. Fakta bahwa ia akan mendapat dukungan Elliott Anderson, dan kemungkinan besar Enzo Fernandez, di lini tengah juga semestinya membantu meringankan bebannya, serta sedikit mengurangi tekanan agar ia langsung tampil apik. Nilai: B+

    Mark Doyle

    • Iklan
  • Carlos Baleba Manchester United crestGetty/GOAL

    22 Agustus: Carlos Baleba (Brighton ke Manchester United, £70 juta)

    Untuk Brighton: Ini kembali menjadi bukti cemerlang dari model bisnis Brighton. Brighton mungkin sempat memancing tanda tanya ketika menggelontorkan £23 juta untuk membawa gelandang Kamerun Carlos Baleba ke Premier League dari Lille sebagai sosok yang relatif belum dikenal tiga tahun lalu, tetapi keputusan itu terbayar lunas ketika mereka meraup keuntungan besar hanya tiga tahun kemudian. Memang, nilai Baleba menurun sejak musim panas lalu ketika Brighton meminta lebih dari £100 juta dari Man Utd, seiring ia menjalani musim yang bisa dibilang terbagi dua, dengan manajernya Fabian Hurzeler meyakini spekulasi transfer memengaruhi performanya pada awalnya. Karena itu, Baleba jelas tidak akan bisa dihargai £100 juta atau lebih pada musim panas ini, tetapi total paket senilai £70 juta ($95,5 juta) tetap terasa sebagai bisnis yang bagus untuk Brighton, terutama jika pemain 22 tahun itu terus tampil tidak konsisten. Klub pantai selatan itu pada akhirnya akan menginvestasikan kembali uang tersebut ke beberapa talenta muda lain yang kemudian akan mereka jual dengan keuntungan besar. Nilai: B+

    Untuk Man Utd: United akan merasa kesabaran mereka terbayar. Klub itu sempat mundur dari negosiasi dengan Brighton pada musim panas 2025 setelah menjadi jelas bahwa Brighton menginginkan biaya di kisaran yang sama dengan £115 juta yang dibayarkan Chelsea kepada mereka untuk Moises Caicedo pada 2023, tetapi selalu dilaporkan bahwa mereka akan kembali untuknya pada suatu titik di masa depan. Waktu itu adalah sekarang, dengan Manchester United memanfaatkan kampanye 2025-26 sang gelandang yang agak biasa saja untuk merampungkan kesepakatan yang menurut mereka sebenarnya merupakan harga miring pada musim panas ketika biaya transfer melonjak sangat tinggi, mengingat ia akan berharga jauh lebih mahal 12 bulan lalu. Harapannya adalah, pada usia 22 tahun, penampilan Baleba yang naik turun hanya merupakan akibat dari dirinya yang masih belum sepenuhnya matang, dengan tahun-tahun terbaik Baleba jelas masih ada di depannya. Musimnya juga terganggu oleh Piala Afrika, dan ia jauh lebih baik pada paruh kedua musim lalu, dengan United kabarnya terdorong oleh data dasarnya. Baleba membawa fisik dan dorongan dari lini tengah yang sangat dibutuhkan United pada musim panas ini setelah kepergian Casemiro. Michael Carrick dan basis suporter perlu memberinya waktu untuk beradaptasi, terlebih setelah ia mengalami cedera ligamen pergelangan kaki pada pramusim, tetapi jika ia bisa memenuhi potensinya, ia akan menjadi solusi jangka panjang yang ideal untuk posisi bermasalah di Old Trafford. Nilai: B+

    Untuk Baleba: Ia harus bersabar, tetapi Baleba akhirnya dalam perjalanan menuju Man Utd dalam apa yang pasti merupakan kepindahan impian bagi pemain yang baru tiba di Eropa dari negara asalnya, Kamerun, empat setengah tahun lalu. Brighton jelas tahu bahwa mereka merekrut pemain muda berpotensi tinggi ketika mereka merasa layak mengeluarkan £23 juta untuk mendapatkannya pada 2023 saat ia masih relatif tidak dikenal di usia 19 tahun, dan selain penurunan musim lalu ia telah mengikuti lintasan perkembangan yang diharapkan. Baleba layak mendapatkan kesempatan ini, dan kini ia akan bertekad memastikan peluang itu tidak berlalu begitu saja. Jelas terlihat bahwa ia akan menjadi figur penting sejak awal di Old Trafford, tempat gelandang bertahan yang kuat secara fisik sudah lama masuk daftar keinginan. Ia akan menjadi bagian dari lini tengah dengan wajah baru bersama salah satu dari Youri Tielemans, Kobbie Mainoo atau Andrey Santos dan Bruno Fernandes, dengan tugas mematahkan serangan lawan dan mendorong timnya maju saat menguasai bola. Ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah cedera pramusimnya, tetapi tidak ada keraguan bahwa ini adalah tambahan jangka panjang yang menarik untuk Manchester United. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Agustus: Curtis Jones (Liverpool ke Inter, €35 juta)

    Untuk Liverpool: Hasil yang bisa diprediksi, tetapi tetap menyedihkan. Kepergian Jones berarti tidak ada lagi satu pun pemain lokal di skuad Liverpool, yang jelas cukup menyedihkan bagi para suporter. Ingat, belum lama ini Jurgen Klopp memimpikan sebuah "tim berisi orang-orang Scouse". Meski begitu, sedikit banyak bisa dipahami mengapa Liverpool membiarkan Jones pergi, karena kontraknya hanya tersisa satu tahun dan jelas dia sudah tidak bahagia lagi di Anfield. Bahkan pemecatan Arne Slot tampaknya tidak memperbaiki suasana hatinya selama musim panas, sebagaimana ditegaskan oleh perselisihannya soal ban kapten dengan Dominik Szoboszlai. Namun, meski Liverpool layak diapresiasi karena tetap kukuh dengan nilai transfer yang mereka minta untuk Jones, kini sangat penting baginya untuk digantikan, karena bahkan dengan memperhitungkan perkembangan berkelanjutan Trey Nyoni, Liverpool sudah mengkhawatirkan kekurangan jumlah pemain dan kualitas di lini tengah. Dan jangan lupa juga bahwa Jones yang serbabisa sebenarnya merupakan salah satu opsi Slot yang lebih baik di posisi bek kanan musim lalu! Nilai: C

    Untuk Inter: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Beppe Marotta adalah semacam maestro di bursa transfer dan CEO Inter itu mungkin merasa Jones merupakan bisnis yang bagus. Ingat, meski terasa seolah produk akademi Liverpool itu sudah ada sejak lama, usianya masih 25 tahun dan belum lama ini dia tampil cukup baik untuk memaksakan tempat di skuad Inggris. Jones jelas terlihat cocok untuk lini tengah Christian Chivu, mengingat dia sangat impresif dalam menghadapi tekanan dan juga bekerja habis-habisan untuk tim. Jadi, meski Jones jelas tidak memiliki ancaman gol yang sama seperti Scott McTominay, dia bisa dibilang pemain yang secara teknik lebih superior, yang berarti sangat mungkin dia bisa terbukti sama suksesnya di Milan seperti pemain Skotlandia itu di Naples. Nilai: B+

    Untuk Jones: Perubahan suasana yang sangat dibutuhkan. Situasi bagi Jones di Anfield sudah terasa mandek. Dia stagnan, kariernya terhenti, dan rasa frustrasinya terlihat jelas. Ada rumor tentang perselisihan dengan Slot dan dengan cepat menjadi jelas bahwa dia tidak akan mendapatkan menit bermain yang sangat dia dambakan di posisi favoritnya di lini tengah di bawah Andoni Iraola juga. Karena itu, transfer menjadi keharusan dan kepindahan ke Milan bisa menjadi hal yang tepat bagi Jones. Tentu saja, kehadiran rekan senegaranya John Stones dan Djed Spence seharusnya membantunya cepat beradaptasi di San Siro, dan tidak akan mengejutkan jika dia bersinar di Serie A, yang dengan segala kelebihannya, tak terbantahkan berada satu atau dua level di bawah Premier League. Nilai: B+

    Mark Doyle

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  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Agustus: Ezri Konsa (Aston Villa ke Arsenal, £55 juta)

    Untuk Villa: Aston Villa belum tentu akan kecewa dengan paket total £55 juta ($75 juta) untuk pemain yang sudah memasuki dua tahun terakhir dalam kontraknya. Ke depannya, peluang untuk mendapatkan dana sebesar itu akan terbatas jika bek tengah Ezri Konsa bertahan, dan di usia 28 tahun, ini mungkin adalah momen terbaik yang bisa mereka dapatkan, terlepas dari statusnya sebagai pemain internasional Inggris dan tuntutan Villa yang sempat meminta £60 juta ($82 juta) dalam salah satu tahap negosiasi. Namun, setelah kepergian Lucas Digne ke PSG pada awal musim panas ini, keluarnya Konsa membuat lini belakang Villa tinggal sangat tipis menjelang musim baru Premier League, sehingga mereka harus bergerak cepat untuk mencari pengganti. Ini juga berarti kehilangan satu lagi pemain kunci saat skuad Unai Emery terus tercerai-berai setelah Morgan Rogers dan Youri Tielemans masing-masing pindah ke Chelsea dan Man Utd, sementara masa depan Ollie Watkins dan Emiliano Martinez juga diselimuti ketidakpastian serius. Nilai: C

    Untuk Arsenal: Ini adalah keputusan yang membingungkan dari Arsenal dan Mikel Arteta. Arsenal dikabarkan bertekad memperkuat sisi kanan lini belakang mereka setelah cedera yang menimpa bek tengah William Saliba dan bek sayap Jurrien Timber, tetapi sang manajer seharusnya sudah memiliki cukup opsi untuk bertahan tanpa mereka dan menghemat banyak uang klub. Ben White dan Cristhian Mosquera sama-sama bisa mengisi posisi tersebut, sementara bek kiri utama Riccardo Calafiori pada dasarnya adalah seorang bek tengah, begitu juga Piero Hincapie, dan Myles Lewis-Skelly juga lebih dari mampu untuk menutup sisi itu jika pemain lain digeser. Arsenal mungkin memang perlu melakukan perombakan dengan beberapa pemain bermain sedikit di luar posisi, tetapi sulit membayangkan itu akan begitu merugikan pertahanan yang sudah sangat terorganisasi dengan baik. Mosquera tampil impresif dalam penampilannya yang terbatas musim lalu, tetapi Konsa kini menjadi penghalang langsung bagi perkembangannya, dan hal yang sama juga berlaku untuk lulusan akademi Marli Salmon. Ini jelas merupakan contoh Arteta menggunakan kekuasaan besar yang ia miliki di balik layar di Emirates, ketika klub menuruti keinginannya untuk mendapatkan pengganti berkualitas, dan Konsa tanpa diragukan adalah bek yang sangat bagus yang menghadirkan kepemimpinan yang sangat berguna. Taktikus asal Spanyol itu memang membutuhkan kedalaman skuad dengan Arsenal bersaing di empat ajang, tetapi ini terasa seperti solusi mahal untuk masalah yang seharusnya hanya bersifat jangka pendek. Nilai: C+

    Untuk Konsa: Tentu sulit menyalahkan Konsa karena melompat ke juara Premier League pada tahap kariernya saat ini ketika ia mencari lebih banyak gelar besar setelah menjuarai Liga Europa pada 2025-26, tetapi ia menghadapi persaingan nyata untuk benar-benar memantapkan diri di London utara dalam jangka panjang. Tidak ada jaminan bahwa ia akan langsung menjadi starter di posisi bek kanan mengungguli White, dan hampir pasti ia akan turun dalam urutan pilihan pada musim dingin nanti setelah Saliba dan Timber pulih dari operasi masing-masing dan dinyatakan cukup bugar untuk kembali. Kita tahu Arteta ingin bisa mengandalkan skuad yang dalam, yang terdiri dari para starter pasti dan para pemain yang ia sebut sebagai “finisher”, dan peran terakhir itulah yang tampaknya kemungkinan besar akan dimainkan Konsa di Emirates. Namun, jika pada akhirnya ia menutup waktunya di sana sebagai juara Premier League dan mungkin bahkan juara Eropa, barangkali ia sama sekali tidak akan peduli. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Agustus: Tijjani Reijnders (Manchester City ke Al-Qadsiah, £52 juta)

    Untuk City: Capaian yang luar biasa! City entah bagaimana berhasil meraup keuntungan kecil namun signifikan dari seorang pemain yang menjalani musim yang sangat buruk setelah tiba di Etihad dari AC Milan musim panas lalu dengan nilai £46,5 juta. Reijnders sebenarnya sempat memberikan kesan awal yang positif di Premier League, dengan mencetak satu gol dan membuat satu assist pada debutnya melawan Wolves pada Agustus lalu, tetapi mantan pelatih Pep Guardiola pada akhirnya nyaris sepenuhnya kehilangan kepercayaan kepada pemain internasional Belanda tersebut, yang menghabiskan sebagian besar beberapa bulan terakhirnya di Manchester di bangku cadangan. Pergantian pelatih setelah itu juga tidak membuat peluang Reijnders untuk menghidupkan kembali kariernya di City membaik. Sebaliknya, itu mematikan harapan apa pun yang ia miliki untuk membalikkan keadaan, dengan pemain berusia 28 tahun itu dijual kepada penawar tertinggi untuk membantu mendanai rencana perekrutan pemain favorit Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Jadi, meski orang tentu bisa berargumen bahwa pemain Belanda itu pantas mendapat lebih banyak waktu untuk membuktikan nilainya, City tidak akan pernah menolak tawaran semurah hati itu untuk seorang pemain cadangan. Nilai: B+

    Untuk Al-Qadsiah: Pernyataan ambisi lain, dan mungkin yang paling mencolok sejauh ini. Al-Qadsiah punya reputasi yang layak sebagai salah satu klub 'yo-yo' dalam sepakbola Arab Saudi, tetapi merekrut Reijnders adalah bukti ambisi serius dari para pemilik yang sangat yakin Brendan Rodgers mampu memimpin tantangan perebutan gelar musim ini. Pria Irlandia Utara itu jelas telah melakukan pekerjaan yang bagus sejak mengambil alih pada Desember lalu, dengan Al-Qadisah finis keempat di Saudi Pro League 2025-26, yang tidak sedikit terbantu oleh rekor klub berupa 17 pertandingan tanpa kekalahan. Apakah mantan bos Liverpool itu bisa mengulangi performa domestik seperti itu sambil juga menghadapi kampanye AFC Champions League Elite pertama sepanjang sejarah klub masih bisa diperdebatkan. Namun, kedatangan pemain berkualitas internasional seperti Reijnders hanya semakin menguatkan persepsi bahwa tim yang didukung Saudi Aramco tersebut, yang akan segera pindah ke stadion baru berkapasitas 47.000 penonton, adalah kekuatan baru yang tengah bangkit di SPL. Nilai: A

    Untuk Reijnders: Keputusan yang membingungkan, terutama pada tahap kariernya saat ini. Reijnders meninggalkan Milan menuju Manchester karena ia ingin bersaing untuk gelar-gelar terbesar di level klub. Jadi, mengapa sekarang ia memutuskan menghabiskan apa yang seharusnya menjadi tahun-tahun puncak karier profesionalnya dengan bermain di Arab Saudi? Bukan berarti ia tidak memiliki peminat lain. Tentu saja, Reijnders bukan pemain papan atas pertama yang tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan di SPL, dan ia jelas bukan yang terakhir. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ia nantinya akan menyesali keputusannya dari sudut pandang olahraga. Reijnders adalah gelandang berbakat secara teknis dengan naluri mencetak gol, ia jelas terlalu bagus untuk Al-Qadsiah dan ada risiko yang sangat nyata bahwa transfer ini pada akhirnya akan merusak harapannya untuk mewakili Belanda di Kejuaraan Eropa berikutnya. Pada usia 28 tahun, waktunya di level tertinggi mungkin sudah berakhir. Nilai: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Agustus: Rodri (Manchester City ke Barcelona, €75 juta)

    Untuk Man City: Kepergian Pep Guardiola dan legenda klub seperti Bernardo Silva serta John Stones saja sudah akan terasa menyakitkan bagi para pendukung setia City, tetapi kehilangan pemain terbaik mereka akan memicu ketakutan yang sesungguhnya. Rasanya City hampir pasti akan mengalami kemunduran tanpa Rodri, yang merupakan denyut nadi tim dan pemimpin yang tak tergantikan. Berperan sebagai pelindung utama di lini pertahanan sekaligus playmaker dari lini dalam, Rodri menjadi motor kesuksesan City di bawah Guardiola. Memang, City memenangkan 74,1% pertandingan Premier League mereka saat gelandang Spanyol itu mengendalikan lini tengah, dan angka itu merosot menjadi 61,9% saat ia absen. Rodri juga tampil menentukan dengan mencetak gol dalam laga-laga terbesar, termasuk gol kemenangan di final Liga Champions 2023 dan beberapa penentu gelar Premier League. Terlepas dari banderol £116 juta ($156 juta) miliknya, Elliot Anderson tidak memiliki permainan yang sama lengkapnya, dan calon rekrutan Ayyoub Bouaddi masih terlalu muda dan kurang berpengalaman untuk diharapkan mengisi kekosongan itu. Ini benar-benar pukulan mimpi buruk bagi penerus Guardiola, Enzo Maresca, yang menghadapi tugas besar untuk menyesuaikan cetak biru taktik City dan memastikan mereka tetap bisa bersaing untuk trofi-trofi terbesar. Nilai: F

    Untuk Barcelona: Sebuah perekrutan pernyataan yang mengirim gelombang kejut ke sepakbola Eropa. Barca sudah menjadi favorit kuat untuk menjuarai La Liga untuk ketiga kalinya secara beruntun, tetapi sekarang rasanya seperti sesuatu yang sudah tinggal menunggu waktu. Real Madrid akan terpukul setelah melihat target utama mereka justru bergabung dengan rival abadi mereka, dengan Rodri memilih proyek Hansi Flick yang sudah mapan ketimbang pekerjaan restrukturisasi Jose Mourinho di ibu kota Spanyol. Rodri sangat mungkin menjadi kepingan terakhir dalam teka-teki bagi Barca untuk merebut gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2015; ia adalah gelandang bertahan terbaik di dunia dan sosok sempurna untuk membawa stabilitas ke susunan pemain Flick. Lawan jelas akan jauh lebih sulit membelah Barca dalam fase transisi dengan Rodri menyapu semuanya. Pemain berusia 30 tahun itu juga seharusnya bisa langsung beradaptasi, mengingat skuad Barca dipenuhi rekan-rekannya dari tim nasional Spanyol. Mereka memang perlu bergerak setelah kehilangan Frenkie de Jong, yang kabarnya menghadapi perjuangan untuk kembali bermain sebelum akhir tahun setelah mengalami kerusakan ligamen lutut, dan Rodri adalah solusi impian. Rasanya tidak berlebihan untuk menyebut Barca bisa mendominasi di level domestik dan kontinental dalam dua atau tiga tahun ke depan sekarang setelah mereka memiliki pemenang Ballon d'Or 2024 untuk mengendalikan permainan. Nilai: A+

    Untuk Rodri: Ini adalah langkah berikutnya yang alami bagi Rodri setelah keberhasilannya menjuarai Piala Dunia 2026 dan memenangkan Golden Ball bersama Spanyol. Membantu City melewati periode transisi tidak sebanding dengan kesempatan membawa Barca kembali ke puncak permainan, dan tidak ada tim lain yang lebih cocok dengan prinsip-prinsip taktik yang begitu ia kenal di bawah Guardiola. Ini juga merupakan kepindahan yang bisa memungkinkan Rodri kembali ke puncak kondisi fisiknya. Cedera serius telah mengganggu karier mantan bintang Atletico Madrid itu dalam beberapa tahun terakhir, dan kembali ke lanskap La Liga yang tidak terlalu menuntut secara fisik seharusnya membantu daya tahannya di level tertinggi. Setelah sudah memenangkan dua trofi besar bersama pemain-pemain seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal, dan Dani Olmo di level internasional, transisi ke Camp Nou seharusnya berjalan mulus bagi Rodri, yang diharapkan mengisi peran diktator serbabisa yang sama seperti yang ia jalani dengan gemilang untuk Spanyol dan City dalam tujuh tahun terakhir. Telah dilaporkan bahwa Real menawarkan paket finansial yang jauh lebih menarik kepada Rodri, tetapi ia mengambil keputusan yang tepat dengan memilih lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman di Camp Nou, tempat ia kini bisa menulis bab paling sukses dalam karier gemilangnya. Nilai: A

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Agustus: Cristian Romero (Tottenham ke Atletico Madrid, €40 juta)

    Untuk Tottenham: Tottenham menerima kerugian sekitar £8 juta dari investasi awal mereka dengan menjual Romero ke Atletico Madrid, yang merupakan bisnis buruk bagaimanapun cara melihatnya. Ya, mereka berhasil menjauhkannya dari rival di Premier League, tetapi pemain 28 tahun itu sedang berada di puncak performanya, dan menjadi salah satu pemain terbaik Argentina di Piala Dunia 2026. Tottenham bisa, dan seharusnya, bertahan untuk meminta biaya yang lebih tinggi. Namun, ini memang terasa seperti waktu yang tepat untuk berpisah. Romero secara terbuka mempertanyakan strategi transfer dan departemen medis klub musim lalu, dan menerima dua kartu merah saat Tottenham berjuang menghindari degradasi. Hubungannya dengan para suporter memburuk akibat hal itu, dan adil untuk mengatakan bahwa ia gagal memenuhi ekspektasi sebagai kapten klub. Tottenham juga sudah merekrut Jan Paul van Hecke dan rekan setim Romero di Argentina, Marcos Senesi, sambil mengikat Micky van de Ven dengan kontrak baru, jadi mereka masih punya stok yang bagus di lini belakang. Romero jelas ingin pergi, dan peluang Tottenham untuk melakukan pembangunan ulang yang layak di bawah Roberto De Zerbi kini lebih baik setelah ia mendapatkan keinginannya. Nilai: B-

    Untuk Atletico Madrid: Romero benar-benar sempurna untuk sistem Atletico asuhan Diego Simeone. Dia adalah bek agresif yang proaktif dan memiliki mentalitas menang dengan segala cara seperti Simeone, yang berarti dia seharusnya tidak akan mengalami masalah dalam beradaptasi ke ruang ganti Metropolitano yang solid. Setelah kepergian Nahuel Molina ke Roma, kedatangan Romero kembali memantapkan lini belakang Atletico. Ia kemungkinan akan menjadi jangkar utama dalam formasi tiga bek Simeone dan berupaya menutup celah yang membuat mereka kebobolan terlalu banyak gol musim lalu, sambil membawa kualitas kepemimpinan yang vital. Ini bukan hanya kecocokan yang sempurna, tetapi juga langkah cerdas yang seharusnya sangat membantu Atletico menutup jarak dengan Barcelona di puncak klasemen La Liga, dan berpotensi membawa mereka lebih dekat ke gelar Liga Champions yang terus sulit diraih. Fakta bahwa mereka berhasil mendapatkannya dengan harga £20 juta di bawah nilai pasar wajarnya juga menjadi bonus besar. Itu berpotensi memberi Atletico ruang untuk menuntaskan satu atau dua kesepakatan besar lagi sebelum bursa ditutup. Nilai: A

    Untuk Romero: Napoli dan Inter juga tertarik pada Romero, tetapi dia sejak awal hanya menginginkan Atletico, dan memaksakan transfer ini akan memberinya kepuasan besar. Tim Simeone dirancang sesuai dengan kekuatannya, dan ia akan dihargai di Metropolitano dengan cara yang tidak pernah ia rasakan di London utara. Para pengkritik di Premier League memandang Romero sebagai liabilitas karena gaya fisiknya yang tanpa kompromi, tetapi justru itulah alasan Atletico merekrutnya. Ini adalah langkah ideal pada waktu yang ideal bagi pemain ambisius yang ingin bersaing untuk trofi dan bersinar di panggung Liga Champions setiap tahun. Tottenham tidak bisa memberinya panggung itu, meskipun mereka tampaknya sedang kembali membaik dengan De Zerbi sebagai pelatih. La Liga juga lebih cocok daripada Premier League untuk Romero; kompetisi ini dimainkan dengan tempo yang lebih taktis, yang akan memungkinkan Romero memotong jalur umpan dan membaca permainan dengan lebih mudah. Ia juga memiliki empat rekan setim di timnas Argentina, termasuk Julian Alvarez dan Giuliano Simeone, yang siap membantunya cepat beradaptasi. Nilai: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Agustus: Mika Godts (Ajax ke Paris Saint-Germain, €55 juta)

    Untuk Ajax: Pukulan telak, tetapi dorongan besar bagi kas klub. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, bahkan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka berharap bisa mempertahankan Godts setidaknya untuk satu tahun lagi. Winger itu bisa dibilang menjadi satu-satunya secercah cahaya di tengah kampanye 2025-26 yang suram bagi tim Amsterdam tersebut. Godts adalah satu-satunya anggota skuad yang mencatat dua digit untuk gol (17) dan assist (15). Jadi, kehilangan dirinya setelah dimulainya musim Eredivisie yang baru jelas merupakan kemunduran besar. Namun, seperti yang pada dasarnya diakui Cruyff, Ajax memang tidak berada dalam posisi untuk menolak uang sebesar yang ditawarkan PSG untuk aset mereka yang paling berharga. Inilah realitas finansial yang kejam yang sudah lama mereka hadapi, dan harapannya adalah talenta top terbaru dari lini produksi Ajax, Abdellah Ouazane, akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Godts, yang juga patut dicatat direkrut saat berusia 17 tahun dari Genk pada 2023 hanya dengan €1 juta. Dalam hal itu, Ajax akan terus melakukan apa yang biasa mereka lakukan, tetapi apakah saat ini mereka punya kualitas yang cukup di lini serang untuk kembali ke Liga Champions tahun depan kini sangat terbuka untuk diperdebatkan. Nilai: B-

    Untuk PSG: Tanda paling jelas sejauh ini bahwa Bradley Barcola sedang dalam perjalanan keluar dari klub. Kecurigaan selama ini adalah PSG sangat terbuka untuk mencairkan sang penyerang Prancis, yang menjadi sosok yang tersisih di lini depan musim lalu, dengan Barcola berulang kali mendapati dirinya duduk di bangku cadangan dalam laga-laga besar. Namun, juara Eropa dua kali berturut-turut itu dengan cerdik terus menunda klub-klub seperti Liverpool sementara mereka memperkuat lini serang dengan pemain-pemain seperti Maghnes Akliouche, Ferran Torres, dan kini Godts sebelum menjual Barcola kepada penawar tertinggi. Dan hal hebatnya adalah kepergian pemain 23 tahun itu kemungkinan besar akan menutup total biaya Akliouche, Torres, dan Godts, yang seharusnya memberikan pelapis berkualitas untuk winger kiri pilihan utama Khvicha Kvaratskhelia. Nilai: A

    Untuk Godts: Bisa dibilang ini ujian tertinggi bagi kualitasnya. Lagi pula, jika Barcola saja tidak bisa mengamankan tempat starter reguler di tim PSG yang bertabur bintang, peluang apa yang dimiliki Godts untuk melakukan hal tersebut? Pemain 21 tahun itu memiliki pengalaman Liga Champions yang terbatas, hanya delapan penampilan, dan bahkan tidak masuk skuad Belgia untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Tentu saja, bisa dikatakan bahwa Godts tak mungkin tidak mendapatkan manfaat dari berlatih bersama pemain-pemain seperti Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele, dan ia seharusnya mendapat banyak menit bermain di Ligue 1 dan Coupe de France, saat Luis Enrique mengistirahatkan para pemain kuncinya sebelum dan sesudah aksi mereka di Eropa pada tengah pekan. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ini benar-benar langkah yang tepat bagi Godts pada tahap kariernya yang krusial dan formatif ini, meskipun mungkin tidak ada tempat yang lebih baik di planet ini saat ini bagi seorang winger untuk mempelajari apa yang dibutuhkan agar bisa berkembang di level tertinggi. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Agustus: Djed Spence (Tottenham ke Inter, €30 juta)

    Untuk Tottenham: Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah lagi-lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar, dan bisa dibilang berbelanja berlebihan, pada musim panas ini tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence sedang berada di titik tertinggi saat ini, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus bagi Inggris di Piala Dunia berkat penampilan bertahan yang sangat solid di bek kanan maupun bek kiri saat tampil dalam kedelapan pertandingan Inggris di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel meluncur di detik-detik akhir pada semifinal melawan Argentina yang viral. Namun, klub London utara itu hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari angka itu setelah penampilannya pada awal musim panas, ditambah fakta bahwa ia masih memiliki sisa kontrak tiga tahun, sangat serbabisa, sedang memasuki masa puncaknya dan, tentu saja, adanya 'pajak pemain Inggris' yang terkenal. Setidaknya, Spurs punya stok yang cukup di sektor bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampaknya menjadi pilihan utama di kanan dan Destiny Udogie juga ada dalam skuad, tetapi banyak suporter akan merasa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D

    Untuk Inter: Ini terasa seperti sebuah kudeta transfer yang nyata untuk Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid pada akhir kontraknya dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra dan Anan Khalaili, dengan nama pertama bergabung dengan Chelsea dan nama kedua akan meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Inter akan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama piawainya saat maju menyerang maupun saat mematikan winger lawan, pemain internasional Inggris itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman menyerang besar dari Dumfries, Spence adalah peningkatan dalam aspek bertahan dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapis Federico Dimarco yang brilian di sisi kiri. Pemenang Scudetto itu juga akan sangat senang dengan biayanya. Dilaporkan bahwa mereka diberi banderol £38 juta ($51 juta) oleh Spurs sekitar sebulan lalu, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+

    Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini pertahanan Tottenham pada musim panas ini, Spence pasti merasa bahwa ia melangkah ke sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan memang pantas demikian berkat penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia. Meski akhirnya mampu menancapkan tempatnya di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah cukup sering dipermainkan selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan pada dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds, dan Genoa, serta dilabeli sebagai 'rekrutan klub' oleh Antonio Conte selama masa kepelatihan pria Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirt dengan degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan menjadi favorit untuk kembali menjuarai Serie A dan, tentu saja, akan tampil di Liga Champions, setelah sangat meningkatkan reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di Inggris, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Agustus: Pep Chavarria (Rayo Vallecano ke Chelsea, £18 juta)

    Untuk Rayo: Finalis Conference League itu mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan untuk Pep Chavarria, tetapi ini tetap menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub kecil asal Madrid tersebut. Dilaporkan bahwa Rayo terus berusaha mengubah tuntutan selama negosiasi, bahkan sempat meminta hingga klausul rilisnya sebesar €50 juta (£43 juta/$58 juta), tetapi mereka mencapai kompromi signifikan setelah menolak tawaran awal Chelsea senilai £15 juta ($20 juta). Pada kenyataannya, mereka tidak berada dalam posisi tawar yang kuat setelah Chavarria menjelaskan bahwa ia ingin menuju London barat, dan pada usia 28 tahun, ia juga bukan prospek muda berpotensi tinggi yang bisa membuat mereka meminta jauh lebih banyak. Meski begitu, uang itu akan cukup membantu Rayo memperkuat skuad dan membangun dari finis di posisi kedelapan La Liga untuk dua musim beruntun pada musim lalu. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Chelsea jelas perlu memperkuat sisi kiri pertahanan setelah kepergian cepat Marc Cucurella ke Real Madrid selama Piala Dunia, yang membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang mereka miliki. Namun, akan ada tanda tanya soal apakah Chavarria memiliki standar yang dibutuhkan, meski ia memang dipilih oleh Xabi Alonso. Rayo adalah satu-satunya klub kasta teratas yang pernah ia bela sepanjang kariernya, dan ia harus mengisi peran besar, dengan Cucurella berkembang menjadi bisa dibilang salah satu yang terbaik di posisinya di dunia. Hato menunjukkan performa kuat pada bagian akhir musim lalu dan sangat dihargai, jadi Chavarria kemungkinan besar akan memainkan peran sebagai pelapis dan mungkin mentor bagi pemain muda Belanda itu. Total paket sebesar €22 juta (£19 juta/$25 juta) merupakan solusi berbiaya rendah untuk posisi bermasalah jika dibandingkan dengan pemain seperti Lewis Hall yang dihargai £60 juta ($81 juta), meski pada akhirnya ini bisa saja hanya menjadi solusi jangka pendek. Nilai: B-

    Untuk Chavarria: Kisah yang luar biasa! Chavarria baru mendapatkan kepindahan ke kasta kedua Spanyol pada usia 22 tahun ketika ia bergabung dengan Real Zaragoza, dan ia sudah berusia 24 tahun ketika naik ke La Liga setelah pelatih Liverpool saat ini, Andoni Iraola, merekrutnya untuk Rayo pada 2022. Ia terus berkembang di ibu kota Spanyol, menjadi figur kunci sebagai bek sayap agresif yang proaktif dan nyaman menguasai bola, membantu timnya mencapai final Conference League musim lalu dan bermain penuh 90 menit dalam kekalahan dari Crystal Palace. Kini, pada usia 28 tahun, ia mendapatkan kepindahan impian ke salah satu raksasa Premier League, dan ada peluang besar ia akan mendapat banyak kesempatan untuk tampil mengesankan di bawah kompatriotnya, Alonso, yang jelas merupakan salah satu pengagumnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Sebuah langkah masuk akal yang menempatkan klub dalam posisi lebih baik menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dikabarkan akan menanggung gaji Araujo sepenuhnya, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Barca, hal itu akan membuka ruang bagi juara La Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatatkan total 11 kali menjadi starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kemampuan kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak bergantung kepadanya untuk memimpin lini belakang. Kenyataan pahitnya, Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan pencantuman opsi pembelian senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa membuat Barca mengantongi dana besar dari pemain yang tidak diinginkan pada musim panas mendatang. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski kini Flick mungkin perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca sudah tampak tipis di berbagai lini. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Sebuah tindakan putus asa. Liverpool dikabarkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo demi meredakan krisis di lini pertahanan setelah transfer bebas Ibrahima Konate ke Real Madrid. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta sesama rekrutan baru Jeremy Jacquet masih dalam proses pemulihan menuju kebugaran penuh setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa dimainkan sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain berusia 27 tahun itu juga punya riwayat cedera yang tidak mulus, dan kesulitan meyakinkan di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau membangun kekompakan secara konsisten dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool dikabarkan mengurungkan niat membayar £60 juta untuk target awal musim panas Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan Inggris itu akan menjadi langkah yang lebih minim risiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan tekanan besar di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain dari pekan ke pekan dan membangun lagi kepercayaan dirinya. Araujo beruntung karena klub elite Eropa lain masih menginginkannya di tengah masalah konsistensi yang ia alami, dan ia akan sadar akan potensi konsekuensinya jika gagal. Ia tentu akan sangat termotivasi untuk membuktikan para peragunya salah, dengan tujuan bisa benar-benar menikmati sepak bolanya lagi, setelah melalui periode menantang tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan penuh dari fanatiknya suporter Anfield tentu akan memberi dorongan adrenalin besar bagi Araujo. Ia juga merupakan bek yang proaktif dan akan menghadirkan dominasi udara nyata ke pertahanan Liverpool, sekaligus sangat cocok untuk sistem agresif Iraola. Awal yang baru ini bisa jadi persis seperti yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay itu, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan mendasar yang membuatnya mendapat begitu banyak kritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, €36 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea patut senang karena berhasil mendapatkan nilai transfer yang cukup besar untuk seorang bek tengah yang sejak menembus tim utama pada 2021 tidak pernah benar-benar mencapai level tertinggi, dan £25 juta plus £5 juta dalam bentuk bonus merupakan keuntungan murni dari lulusan akademi. Meski begitu, tetap disayangkan melihat pemain binaan mereka sendiri pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode sulit klub, bahkan sempat menjawab kebutuhan mereka saat dipanggil pulang dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera lini belakang. Namun, Chelsea telah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill kembali bugar setelah ruptur ACL-nya, jadi penjualan pemain memang menjadi keharusan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tidak bisa menolak godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan perkembangan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu sudah menunjukkan ambisi mereka dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia adalah pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil tidak konsisten dan sempat menjadi sasaran kritik dari sebagian basis penggemar Chelsea, sementara sebagian lainnya lebih memaklumi karena hubungan 19 tahunnya dengan klub. Total paket senilai £30 juta ($40 juta) memang terlihat sedikit mahal, tetapi Como akan berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan kompetisi Eropa terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa sangat cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika bicara sejujurnya, Chalobah jelas pantas mendapatkan awal baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah cukup lama mencoba menjualnya; ia menolak pindah ke Nottingham Forest pada 2023, saat Chelsea terbuka untuk menjualnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut lalu ia dipinjamkan ke Palace, tempat ia tampil impresif, hanya untuk dipanggil kembali lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea memperjelas lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia merupakan bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia menghadirkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya lebih dulu ketimbang pemain seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan total bagi sang bek, yang kini bisa menantikan tampil di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling diminati di Eropa di tepi Danau Como. Tidak akan mengejutkan jika ia mampu beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham seharga £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi sekarang kondisinya tampak seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil mengharapkan rekrutan anyar Sean Steur untuk menggantikan peran Guimaraes pada usia yang baru 18 tahun, dan juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah pencetak gol terbanyak Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan catatan lima assist miliknya juga menjadi yang tertinggi di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin dengan memberi teladan dan sering mengangkat rekan-rekannya dalam situasi sulit. Matthias Jaissle menghadapi tugas yang sangat besar untuk menstabilkan ruang mesin tim setelah ia resmi menggantikan Eddie Howe di pinggir lapangan, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa terbukti mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berupaya membangun kelanjutan dari kembalinya Arsenal ke puncak sepak bola Inggris yang sudah lama dinantikan. Guimaraes bisa dengan mudah bermain berdampingan dengan Martin Odegaard sebagai gelandang nomor 8 dan meringankan beban kreativitas kapten Arsenal tersebut. Ia akan menyuntikkan dinamisme tambahan ke lini serang dan agresivitas lebih besar dalam bertahan, setelah memenangi lebih banyak duel daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalamannya dan fakta bahwa ia sangat cocok dengan gaya pilihan Arteta. Kekuatan di lini tengah menjadi alasan utama kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat bagaimana lawan domestik mana pun akan mampu mendominasi mereka sekarang setelah Guimaraes melengkapi unit sentral mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa berlaku di Liga Champions jika mereka berhadapan lagi dengan Paris Saint-Germain, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi yang selama ini sulit didapatkan itu. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Pada usia 28 tahun, sekarang adalah waktu ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di puncak performanya, seperti yang ia buktikan tanpa keraguan di Piala Dunia, dengan menciptakan empat gol untuk Brasil sambil menyaingi Vinicius Junior dalam hal pengaruh sentral di tim, meski itu terjadi sebelum tersingkir secara buruk di babak 16 besar oleh Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia serta rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Ia brilian secara teknik di ruang sempit, punya visi untuk umpan mematikan, dan menetapkan standar lewat etos kerja tanpa bola yang tiada henti. Tambahkan fleksibilitas dan mentalitas pantang menyerah miliknya, dan Guimaraes benar-benar memenuhi semua syarat sebagai idola kultus yang dirancang khusus untuk para pendukung Arsenal, sosok yang sama sekali tidak akan gentar oleh label harga besar yang melekat padanya. Nilai: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Tentu saja, mereka akan berharap Mastantuono menemukan kembali ritmenya di Italia dengan cara yang sama seperti Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sudut pandang fisik dan taktik, dan многое akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa beradaptasi dengan cepat. Jika tidak, ada bahaya ia akan kembali ke Madrid musim panas depan dengan kepercayaan diri yang semakin terkikis dan nilai pasar yang turun signifikan. Di sisi lain, Real mungkin tetap tidak memiliki tempat untuk Mastantuono bahkan jika ia tampil baik di Fiorentina, setelah merampungkan kesepakatan untuk Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang pemain muda semakin turun dalam urutan pilihan skuad. Bisa dikatakan Mastantuono telah salah dikelola oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di jalannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang sangat bagus dan berisiko rendah untuk Fiorentina saat mereka berusaha bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung porsi signifikan dari gajinya sebesar €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas ekstra ke dalam skuad Fabio Grosso, serta fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa bermain sebagai gelandang serang atau di sayap kanan, dan ia akan haus untuk membungkam para peragunya serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas bagi Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum bursa transfer ditutup. Membangun hubungan yang baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan bagi kesepakatan serupa di masa depan, terutama jika Mastantuono berkembang pesat di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan sorotan besar, dan dengan biaya €63 juta yang tampak seperti sebuah kudeta mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga besar Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan catatan minim tiga gol nyaris tidak membenarkan hype di sekelilingnya. Mastantuono juga kesulitan dengan cedera pangkal paha yang terus-menerus, dan frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama saat ia dikartu merah karena secara tidak perlu memprotes wasit dalam kekalahan dari Getafe. Jelas bahwa remaja itu masih harus banyak berkembang secara kedewasaan, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukan itu jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas merupakan kemunduran karier bagi Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, jadi mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds United, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan cara City dan Pep Guardiola menangani James Trafford. Direkrut kembali dari Burnley musim panas lalu setelah pergi pada 2023 demi menjadi pilihan utama di tempat lain, ia akhirnya diharapkan menjadi No.1 di Etihad musim lalu setelah kepergian Ederson. Namun, baru tiga pertandingan memasuki kampanye baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung membuat posisi pemain muda Inggris itu kembali turun dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi sebagai klub yang tanpa ampun memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimen, dan dari perspektif finansial mereka akan sangat puas karena berhasil meraup keuntungan yang cukup signifikan dari seorang pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu hanya menjadi kiper untuk laga piala di bawah Guardiola. Sangat disayangkan melihat satu lagi lulusan akademi muda dengan penilaian tinggi dan potensi tim utama pergi, tetapi beginilah cara model bisnis City bekerja, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti rekrutan luar biasa bagi Leeds, yang diam-diam memperkuat skuad musim panas ini dan bisa menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka memainkan kartunya dengan tepat musim depan. Trafford menyusul free agent yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina yang dinilai tinggi Tarik Muharemovic ke Elland Road, memberikan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai calon No.1 Inggris di masa depan, Newcastle diketahui mengagumi pemain 23 tahun itu, yang sebenarnya bisa memilih tim mana pun di Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa naik di klasemen dan terhindar dari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Paket total senilai £45 juta ($60,5 juta) sangat besar untuk seseorang yang baru saja menjalani satu musim penuh hanya sebagai pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire maka Leeds sangat mungkin bisa mematok harga dua kali lipat dari jumlah itu kepada salah satu raksasa Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini adalah upaya kedua Trafford menjalani karier jauh dari Man City, dan kini ia benar-benar memiliki peluang untuk memantapkan diri sebagai No.1 di Premier League dalam jangka panjang, kecuali terjadi degradasi mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru, setelah secara terbuka berbicara tentang kebutuhannya untuk bermain lebih banyak musim lalu, dan ia akan berharap inilah transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan kiper Everton itu di Premier League, dan jika ia bisa mengangkat posisi Leeds di klasemen serta menarik perhatian Thomas Tuchel dalam prosesnya, ada peluang besar ia akan diberi kesempatan setelah masuk dalam skuad Piala Dunia milik juru taktik Jerman itu meski berstatus sebagai pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan untuk bergabung dengan Leeds ketimbang klub seperti Newcastle atau klub yang disebut 'big six', tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya juga akan jauh lebih ringan. Ia diam-diam akan yakin bahwa ia bisa memakai kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Meraup keuntungan €120 juta dari seorang pemain yang baru direkrut setahun lalu adalah bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Nama-nama seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan mereka di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah motor di balik laju Leipzig menuju finis peringkat ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa kemampuan dribel Diomande yang eksplosif, penyelesaian akhir yang presisi, dan umpan progresifnya, Leipzig bisa kesulitan kembali ke zona Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukan klub yang asing dalam melepas aset-aset terbaik mereka demi keuntungan; bahkan, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan bangkit dan segera menemukan permata lain, dan jika Diomande langsung nyetel di Real, itu hanya akan makin mengangkat reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi tampaknya itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan tambahan pelapis di sektor sayap, dengan Rodrygo diperkirakan tidak akan kembali hingga 2027 saat ia melanjutkan pemulihannya dari operasi ACL, dan Diomande cukup fleksibel untuk bermain di kedua sisi. Ada anggapan bahwa remaja itu direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior seiring Arsenal berupaya merekrut pemain Brasil tersebut, tetapi Diomande lebih sering bermain dari sisi kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi partner yang sempurna bagi bek sayap yang gemar overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 favorit Jose Mourinho, dengan kecepatan serta kelincahan untuk membongkar pertahanan dan kekuatan serta intensitas untuk merebut kembali bola. Diomande memang masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan kedekatannya dengan La Liga juga seharusnya membantu proses adaptasi. Mengalahkan klub-klub seperti PSG dan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di dunia, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menutup kenaikan luar biasa menuju ketenaran. Sebagian besar penggemar kasual bahkan tidak menyadari keberadaan Diomande pada saat yang sama tahun lalu, ketika ia menuntaskan transfer senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Faktanya, Diomande hanya mencatatkan 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah memulai dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin dengan potensinya yang sangat besar. Ia dengan cepat membuktikan diri sebagai temuan hebat bagi klub Jerman itu, dengan mencatatkan 23 kontribusi gol di semua kompetisi dalam musim penuh pertamanya sebagai profesional senior. Pemanggilan ke Piala Dunia pun menyusul, dan Diomande tampil sangat baik di panggung terbesar saat Pantai Gading melaju ke babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah muncul sebagai target bagi banyak klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan Bernabeu dan banderol €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada di posisi ini, yang membuatnya tetap menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, gratis)

    Untuk Liverpool: Salah mungkin seharusnya meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, dengan kepala tegak sesuai konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dalam seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengejutkan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama perjalanan mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tak ada yang bisa memprediksi seburuk apa penurunannya pada musim berikutnya. Pemain Mesir itu hanya mampu mencatatkan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi saat Liverpool finis di peringkat kelima Premier League dan gagal memenangkan trofi apa pun, dan ia secara terbuka melontarkan kritik kepada Slot dan petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah standar, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah paling bertanggung jawab merusak keharmonisan di ruang ganti dengan sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya menghilang dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika melihat ke belakang, Liverpool seharusnya tidak pernah melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain yang berusia di atas 30 tahun. Kontrak baru Salah yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diakhiri atas kesepakatan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Kegagalan bahkan untuk mendapatkan biaya transfer bagi Salah, yang sudah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu gebrakan terbesar dalam sejarah Turkish Super Lig. Tahun-tahun terbaik Salah jelas sudah berlalu pada usia 34, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 itu dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi klub sebesar Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig pada abad ini dan jelas berada di bawah bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka pantas berharap bisa memangkas jarak dengan para rival utama mereka setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator permainan terbaik di generasinya. Ini adalah transfer bebas impian yang juga seharusnya secara signifikan mengangkat profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan masa peminjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa langsung membangun koneksi dengan Paul Onuachu, yang berbagi Gelar Sepatu Emas musim lalu dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing di puncak dan melaju jauh di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun cara melihatnya, turun dari pemain terbaik di Premier League menjadi transfer bebas ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah sesuatu yang memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan membuat para penggemar paling setianya menjauh dalam prosesnya, dan kini ia ditakdirkan menutup karier gemilangnya dengan akhir yang hambar. Tampaknya tidak ada klub top lain di Eropa yang menaruh minat pada mantan bintang Roma itu, yang sangat buruk mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan kembali ketajamannya di Turki, tetapi hanya karena levelnya jauh menurun. Kepindahan ini sama sekali tidak menambah warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Jika ia menurunkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola alih-alih berjuang keras untuk tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, gratis)

    Untuk Brentford: Ini kasus yang agak aneh bagi Brentford, yang memang kecil kemungkinan menghalangi Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang meminangnya, bahkan memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Meski begitu, pemain internasional Inggris itu merupakan bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Stadion Gtech musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter. Karena itu, kepergiannya meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah kepergian permanen Frank Onyeka ke Coventry dan kepindahan mantan kapten Christian Norgaard ke Arsenal musim panas lalu. Setelah sebelumnya menjalani bursa transfer yang cukup sepi, The Bees kini bergerak besar di pasar; gelandang bertahan Mali Mamadou Sangare yang sangat dihargai milik Lens bergabung dengan biaya rekor klub sebesar £41 juta ($55 juta) untuk menggantikan pemain internasional Inggris tersebut. Namun, kemampuan kepemimpinan Henderson nyaris mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini merupakan perubahan yang sangat besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicemooh, yaitu mencoba menimbun sebagian talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka mungkin berkembang menjadi bintang elite di masa depan. Seorang kapten juara Premier League dan Liga Champions yang dihormati karena kemampuan kepemimpinannya serta memiliki mantan bos Chelsea dan kini pelatih Inggris Thomas Tuchel di antara banyak pengagumnya, Henderson akan membawa semua atribut yang dicari Chelsea dalam upaya menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang ia bawa dari sisi permainan, cukup jelas bahwa pemain 36 tahun itu tidak direkrut karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, ia menunjukkan musim lalu bahwa dirinya bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengetahuannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea kerap gagal. Meski demikian, ia harus merebut hati basis penggemar mengingat kaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup transformatif bagi reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan menyatakan diri siap tampil dan bahkan tetap berlatih meski mengalami patah lengan yang tak biasa setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Di usia 36 tahun, ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah saat menukar satu klub London barat dengan klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu agaknya akan segera menjadi salah satu orang kepercayaan Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti tentu akan sangat menarik baginya pada tahap karier gemilangnya saat ini. Selain memberi kontribusi di luar lapangan, ia juga diharapkan memimpin era baru di luar lapangan ketika Chelsea berupaya merombak budaya mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk gelar-gelar besar. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda tak akan berani bertaruh melawannya untuk sukses. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terikat hingga usia 38 tahun ketika ia sangat mungkin pensiun, hanyalah pelengkap sempurna. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, £34 juta)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dilaporkan telah membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, sebuah biaya yang cukup besar mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Ini menjadi kesepakatan ke-13 yang diselesaikan antara kedua klub sejak dimulainya musim 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg tentu akan sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco mencatatkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran kunci dalam laju mereka ke semifinal Conference League. Beroperasi baik sebagai playmaker dari lini dalam maupun gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya gedor nyata, dan dia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tim tidak menguasai bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta terbaik mereka menjadi tak terelakkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco adalah keputusan yang cukup mudah bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga mendapat sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi ia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso satu opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya dikenal sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknik melimpah dan agresivitas, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di area lawan dan bekerja tanpa lelah untuk merebutnya kembali. Kehadirannya jelas akan mengurangi dampaknya jika Enzo Fernandez pada akhirnya dibujuk pindah ke Real Madrid, dan ia juga masih punya banyak potensi untuk dikembangkan. Nilai B+

    Untuk Barco: Kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak ia bayangkan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat ia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang kemudian merekrutnya secara permanen musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisinya ke lini tengah di Strasbourg memaksanya menggarap sisi fisik permainannya. Kali ini ia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi dkk. di panggung Piala Dunia yang menakutkan juga akan sangat berguna bagi Barco, meski faktanya ia hanya bermain 19 menit di turnamen itu untuk Argentina. Ia mungkin juga harus membiasakan diri dengan peran terbatas di Chelsea, tetapi jika ia sabar dan menyerap sebanyak mungkin ilmu dari Alonso dan para pemain senior Chelsea, Barco bisa muncul sebagai anggota penting dari proyek ambisius BlueCo dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sebenarnya sulit untuk melebih-lebihkan betapa besarnya pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih cukup jauh musim lalu dan pencetak gol terbanyak ketiga bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, terutama ketika peluang yang begitu tidak terduga muncul untuknya pada usia 35 tahun, tetapi ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad mengamankan pengganti yang sepadan, terutama dengan penyerang muda Yunani yang sangat dihargai, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami robekan ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, rekan senegara Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter menjadi satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson sudah kembali dari masa peminjamannya di Roma. Untuk saat ini belum jelas siapa yang akan mereka tuju di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea mengenai kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal sejak beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang “matang” dan “tangguh secara emosional”, seiring mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah satu lagi kampanye yang sangat mengecewakan di bawah kendali BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam jumlah melimpah meski kini berada di penghujung kariernya. Dia juga tidak akan datang sekadar untuk melengkapi jumlah pemain. Meski kini berusia 35 tahun, penyerang Brighton itu baru saja menuntaskan kampanye mencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini, dengan 13 gol, sementara catatan tertinggi keduanya datang pada 2024-25. Dia bahkan sudah membukukan sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan gol pertamanya datang saat membela Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Dia tampaknya akan menjadi pelapis Joao Pedro, yang berarti Chelsea masih harus bekerja dalam hal pemain keluar, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak penyerang dalam skuad mereka. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea akan berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberikan dampak jangka panjang. Dia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang memang tak bisa dilewatkan Welbeck. Kini dia bisa menambahkan Chelsea ke dalam resume-nya yang sudah mengesankan, tempat dia akan punya kesempatan bekerja dengan manajer yang sangat dihormati dalam diri Xabi Alonso dan, kemungkinan besar, akan diberi pengaruh signifikan di ruang ganti ketika klub berupaya mencari stabilitas dan kepemimpinan. Dia tidak akan menjadi starter reguler, tetapi sangat mungkin dia mendapatkan banyak menit bermain dari bangku cadangan saat Pedro diistirahatkan, sementara dia juga seharusnya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, dia mungkin mendapat satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan bereuni dengan Pedro, yang dengannya dia memiliki koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor yang sempurna, begitu juga bagi Delap jika Chelsea mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sebenarnya itu memang tak terelakkan. Bek tersebut diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, tetapi terutama selama dua tahun terakhir kontraknya, yang memang selalu membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Mantan manajer City Pep Guardiola sempat memberi isyarat pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi jalan terjal untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami pada musim dingin, yang membuatnya absen dalam 18 pertandingan, kemungkinan besar mengubur peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati satu dekade yang gemilang di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang telah lama dinanti. Stones tanpa ragu akan dikenang sebagai legenda klub meski bermasalah dengan kebugaran, tetapi perpisahan barangkali memang masuk akal pada tahap ini. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, nilainya pun tak akan terlalu tinggi. Setelah pemain berusia 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City mungkin juga akan senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat masalah cederanya, ada risiko yang cukup besar dalam langkah ini bagi Inter, meski berstatus transfer bebas. Namun, mereka akan berharap telah mengurangi risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk menandatangani kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih kecil dibanding yang ia terima di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya perlu berharap bahwa pemain internasional Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Dalam performa terbaiknya, ia tetap menjadi salah satu bek tengah dengan kemampuan mengalirkan bola terbaik, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A bisa dibilang menjadi semacam tempat ideal bagi pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan mengurangi beban fisik pada pemain yang tubuhnya kerap mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain beberapa tahun lagi di liga yang kurang intens. Inter juga bisa saja memandang ini sebagai semacam kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan Chelsea dan Arsenal dalam perebutan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa benar-benar meninggalkan masalah kebugarannya di Italia. Bukan hanya ini kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing untuk gelar-gelar besar, baik di kompetisi domestik maupun di Eropa, bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan di Italia. Mungkin ia belum menyadarinya, tetapi di usia 32 tahun, Stones sangat mungkin telah memperpanjang karier bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia semestinya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri dengan peluangnya untuk menjadi starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap bersaing di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris setelah musim panas ini usai dengan kekecewaan tersingkir di semifinal Piala Dunia. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum sampai dua tahun sejak Palace hanya mengeluarkan £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat usianya 24 tahun, jadi mereka tentu sangat senang karena hampir melipatgandakan uang mereka hingga tiga kali lipat dalam rentang waktu sesingkat itu, sekali lagi membuktikan model bisnis mereka berhasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, menjadi bagian penting dari skuad juara Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang piawai mengalirkan bola, Palace pasti sudah memperkirakan akan ada minat terhadap pemain timnas Prancis itu dan kabarnya juga mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih banyak, mengingat pasar yang sedang melonjak, tetapi uang itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan pembukuan setelah Palace belanja besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan dorongan mereka untuk menambah lebih banyak pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di jajaran bek tengah mereka, karena tidak satu pun dari pilihan yang ada saat ini benar-benar menonjol sebagai solusi berkualitas jangka panjang, selain Levi Colwill yang sudah kembali bugar. Di luar pemain timnas Inggris itu, situasinya agak berantakan; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal membuktikannya secara konsisten, dan akibatnya masa depan mereka pun tidak pasti. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan bisa memburu satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan berarti beberapa anggota grup saat ini akan dilepas. Klub London barat itu mungkin merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) tetap merupakan nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah terbukti di Premier League dan pemain penuh timnas Prancis yang sedang mendekati masa puncaknya. Terlebih lagi, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Memasangkannya bersama Colwill langsung memberi Chelsea duet bek tengah yang terlihat solid untuk dibangun. Sekarang, fokusnya adalah menyingkirkan pemain-pemain yang tak dibutuhkan dan mungkin menambah lagi kualitas serta pengalaman, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah memenangi trofi mayor pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior timnas Prancis dan bermain di Piala Dunia dalam dua tahun masa baktinya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin menguji dirinya lebih jauh dan bermain di level tertinggi, dan ia lebih dari pantas mendapatkan kesempatan untuk naik kelas ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ pada musim panas ini setelah sederet penampilan kukuh yang konsisten di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; ia tetap berada di ibu kota, dan ia bisa berharap langsung masuk ke susunan starter Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang menyelimuti masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya cepat menjadi sosok populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada emosi yang bercampur. Di satu sisi, Forest akan sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu penting saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar semuanya mengalir lewat dirinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya, uang tidak akan menjadi masalah. Entah nilai sebenarnya £116 juta atau £130 juta, dengan Forest menyatakan yang terakhir, itu adalah jumlah uang yang sangat besar untuk pemain yang direkrut hanya seharga £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level ruang rapat adalah kepuasan, karena Forest benar-benar membuat City membayar sangat mahal dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau, setidaknya, memang harus begitu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol. Dan bahkan jika itu tidak terjadi, City tetap membutuhkan pewaris yang layak untuk takhta pemain 30 tahun tersebut. Lagi pula, bukan berarti Nico Gonzalez atau Matheus Nunes pernah benar-benar meyakinkan dalam peran nomor 6. Anderson tampak cocok, meski begitu. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatatkan lebih banyak sentuhan dan memenangi lebih banyak duel daripada pemain mana pun lainnya di kasta teratas Inggris musim lalu, yang berarti ia tampak seperti sosok yang sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa ini adalah contoh paling jelas dari 'pajak Inggris'. Anderson adalah pemain yang sangat bagus dan, pada usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Namun, ia datang setelah menjalani beberapa musim bagus di Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih membela Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui Forest. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan kini ia akan mendapat kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer ini akan membawa tekanan yang luar biasa besar dan Anderson bukanlah gelandang muda Inggris pertama yang menjanjikan yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu tampak sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan sangat, sangat besarnya antara situasi mereka masing-masing adalah bahwa sepertinya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan satu tempat di tim inti. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian yang menyelimuti era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah peluang luar biasa baginya untuk menegaskan dirinya sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea pasti sangat senang bisa segera melepas Garnacho dari skuad mereka pada musim panas ini, seorang pemain yang dengan sangat mudah bisa saja sulit dijual mengingat masa satu musimnya yang terlupakan di London barat dan banderol mahal klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu dilaporkan bahwa Chelsea mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim demi menyelesaikan transfer keluar dari Stamford Bridge, dan kepindahan itu kini dengan cepat terwujud dalam bentuk pinjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban membeli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain Argentina itu juga sudah menandatangani kontrak empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan angkanya tidak akan jauh dari valuasi Chelsea, sesuatu yang tentu akan sangat mereka sukai, terlebih setelah mereka baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub asal Midlands itu dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Melihat betapa tidak efektifnya Garnacho selama waktunya di Chelsea, ini adalah transfer yang akan menyalakan alarm bagi para penggemar Villa. Pelatih kepala Unai Emery tampaknya menjadi kekuatan utama di balik upaya mereka mengejar sang pemain, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya adalah pelatih asal Spanyol itu bisa memulihkan kembali kepercayaan diri Garnacho. Namun, terasa ada risiko besar yang melekat karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan semangat dan kepercayaan diri yang dahulu membuatnya begitu menonjol saat masih di Manchester United. Pemain sayap itu tidak tampak mampu meniru kontribusi angka serangan Rogers, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal tampil maksimal sementara Villa tetap wajib membelinya pada akhir musim, dan kemungkinan dengan biaya besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan keuangan, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari kesepakatan Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai barter jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biayanya akan dikurangkan. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Memulai lembaran baru untuk kedua kalinya dalam rentang setahun, Garnacho jelas akan bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena ia berisiko membuat kariernya meluncur ke mediokritas. Emery punya kemampuan untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain-pemain yang sebelumnya tampil di bawah standar, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang tersedia di susunan starter Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika mengira tekanannya akan lebih ringan jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, dengan para pendukung setia di Villa Park menaruh ekspektasi sangat besar setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sebuah keuntungan bagi rekrutan baru itu. Garnacho juga pasti waspada terhadap nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool musim panas lalu dalam kesepakatan pinjaman yang tampak sangat mudah diwujudkan menjadi pembelian permanen melalui kewajiban membeli bersyarat; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia disingkirkan oleh Emery dan jarang sekali masuk skuad pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meskipun Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat puas dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi juara Belgia itu untuk sang winger. Klub penjual berada dalam posisi kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berusaha menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah Leandro Trossard pindah ke Besiktas usai Piala Dunia, dan Tzolis memenuhi banyak kriteria sebagai penggantinya. Pemain internasional Yunani itu menikmati musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan mencatatkan total 51 kontribusi gol yang mencengangkan (22 gol, 29 assist) di semua kompetisi, membantu Brugge melaju menuju gelar liga dan fase gugur Liga Champions. Tentu saja ada risiko yang menyertai kepindahan ini, meskipun biayanya terlihat cukup sepadan dalam pasar saat ini; Tzolis tampil sangat kesulitan dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meski saat itu ia masih sangat muda dan The Canaries memang nyaris pasti terdegradasi, jadi akan ada tanda tanya soal apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepak bola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis memetik pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain memiliki kekuatan fisik serta kecepatan untuk sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya pada awalnya ia seharusnya menjadi opsi rotasi yang berguna. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Sang winger kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode yang gagal di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal bersama FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah mempertahankan standar tinggi yang ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia punya kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan minat mereka, jadi ia pasti sangat gembira karena transfer ini terwujud. Kini kerja keras dimulai saat ia berupaya memantapkan tempatnya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi jangan dilupakan bahwa dia cukup sering mengalami cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut diapresiasi karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Selama bertahun-tahun kami sudah sangat sering mengkritik Barca soal bisnis transfer mereka, dan memang pantas begitu, tetapi kali ini mereka layak mendapat pujian karena ini bisa terbukti sebagai manuver yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi ekspektasi sebagai bintang besar Jerman berikutnya, tetapi dia masih baru berusia 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting daripada apa pun adalah Hansi Flick percaya dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain yang diberinya debut internasional lima tahun lalu itu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang tepat. Adeyemi tampak seperti calon superstar ketika dia bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi itu tidak pernah benar-benar terwujud baginya. Musim lalu jelas ada tanda-tanda bahwa dia mungkin akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan luar biasa bagi winger kelahiran Munich tersebut. Kabar baiknya, dia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar mengingat nilai transfernya. Bahkan, ekspektasi yang jauh lebih besar akan dibebankan kepada Anthony Gordon pada tahap awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah. Adeyemi punya fleksibilitas posisi dan kecepatan untuk menjadi anggota yang sangat penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak secara besar-besaran pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal soal posisi mereka dalam hirarki Premier League. Seandainya Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru saja menjadi juara, itu tentu lain cerita. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam posisi dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak memiliki kompetisi Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, juara Liga Europa itu benar-benar tak berdaya untuk mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari sudut pandang finansial, ini adalah kesepakatan yang luar biasa untuk Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah gila yang akan sangat membantu Villa mencari pengganti, sambil pada saat yang sama memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lanjutan bahwa pemilik kaya klub mereka dibatasi oleh aturan keuangan Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Sebuah kudeta transfer. Ekspektasinya, Rogers akan menuju London utara musim panas ini, bukan ke bagian barat. Namun, terlepas dari dugaan masalah anggaran yang disebabkan kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang yang paling diburu di Premier League. Bagaimana? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan salah satu anggota ‘bomb squad’ Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum bursa transfer ditutup, dan dengan biaya yang sangat dilebih-lebihkan. Namun, yang tampaknya lebih mungkin adalah telah ada perkembangan di balik layar terkait pencarian klub baru untuk Enzo Fernandez dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutup biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri, Chelsea membayar terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru punya dua musim Premier League yang lumayan dan hanya mencetak satu gol dalam 22 penampilan untuk Inggris. Namun, lini depan berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro jelas bisa memberikan dampak besar di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari luar. Asumsinya, Rogers telah memantapkan hati untuk pindah ke Emirates, tempat ia diperkirakan akan mengisi posisi Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri lini serang Arsenal asuhan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa ia berubah pikiran karena Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain-pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Namun, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih penting dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Sejujurnya, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam kondisi tak menentu, ini adalah kepindahan yang bisa berjalan sangat baik untuk Rogers, terutama karena kini ia bisa bermain di Premier League bersama sahabat dekatnya sekaligus mantan rekan setimnya di level usia muda Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi ‘cold’ dalam laga-laga Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan pahit. Kecenderungan Tielemans untuk mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan tak bisa dilebih-lebihkan betapa pentingnya dia dalam rencana permainan Unai Emery musim lalu. Tim asuhan pria Spanyol itu kesulitan luar biasa saat Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, hanya meraih satu kemenangan dari tujuh pertandingan Premier League yang mereka jalani tanpa pemain Belgia tersebut. Lalu, setelah dia kembali ke susunan starter, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di peringkat keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terlebih karena Amadou Onana sedang menghadapi masa absen panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai muncul kabar bahwa transfer itu hampir rampung tanpa persaingan. Karena itu, mereka pantas mendapat pujian karena bergerak dengan sangat tegas dan diam-diam. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia juga sudah sangat berpengalaman, bahkan untuk ukuran pemain 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya transfer Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tidak mampu memenuhi harga untuk transfer target gelandang utama mereka, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan menegaskan kualitasnya di Piala Dunia. Dengan demikian, dia akan menambah kedalaman, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan harga seperti ini, dia bisa saja terbukti sebagai salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis peluang yang mungkin bahkan dia sendiri kira sudah lewat. Tielemans sudah lama diprediksi akan bergabung dengan salah satu tim elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, hal itu benar-benar tidak terlihat akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan sendirinya. Namun, United jelas berada di level lain dalam hal prestise, sehingga ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa diragukan akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan teknik hebatnya di salah satu panggung terbesar dalam sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan finis empat besar di Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjaman yang sukses bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil secara reguler sepanjang kampanye 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya akan terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain berusia 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United sebesar £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam bonus untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti itu jelas terlalu bagus untuk ditolak. Inilah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea bersiap meraup keuntungan signifikan dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini menyisakan sedikit rasa pahit, tetapi besarnya uang yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin memang terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama di lini tengah, Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing direbut Man City dan Tottenham, United dengan panik beralih kepada Santos saat mereka berusaha menghindari situasi di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior yang benar-benar diakui ketika pramusim mereka dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama Inggris. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United bersikap 'tenang' setelah upaya untuk mendatangkan Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket senilai £50 juta terlalu mahal untuk pemain yang jelas rela dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka telah membayar terlalu mahal untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah bursa transfer ditutup. Harapannya adalah, pada usia 22 tahun, dia masih memiliki banyak level lagi untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa dia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah musim ketika dia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepak bola tim utama secara reguler'. Apakah dia akan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Old Trafford daripada yang dia dapatkan di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan многое akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan kemungkinan pemain lain akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa dia membutuhkan awal yang baru jauh dari kekacauan di level ruang direksi dan pergantian terus-menerus di kursi pelatih di Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan pemberi kerjanya itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, akan menjadi tugas sang pemain untuk memastikan dia memantapkan dirinya sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembungnya benar-benar telah pecah! Saat Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para suporter memimpikan klub yang didukung negara itu menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang sangat menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya transfer yang saat itu menjadi rekor Inggris itu dengan baik, semuanya mungkin masih bisa berjalan bagus. Namun, jutaan poundsterling malah dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas jauh sebelum akhir musim yang katastrofik itu bahwa Anthony Gordon akan pergi, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari sekian banyak tim, benar-benar merepresentasikan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar membuat trauma bagi para fans adalah bahwa ini mungkin bahkan belum menjadi paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan pergi dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, lebih banyak penderitaan akan datang, yang berarti para suporter bahkan tak bisa sedikit terhibur oleh biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar juga akan disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Perekrutan mengejutkan lainnya. Hanya sehari setelah menuntaskan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Tottenham memutuskan memecahkan rekor biaya transfer mereka lagi demi Tonali. Apakah ini tanda-tanda keputusasaan atau bukti ambisi, itu masih terbuka untuk diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti pasar transfer yang sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak pantas dihargai dengan biaya serupa?! Gelandang timnas Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan ia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk berkembang di bawah sesama orang Italia, Roberto De Zerbi, dibandingkan Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebesar ini untuk pemain 26 tahun yang masih punya banyak hal untuk dibuktikan di level tertinggi tetaplah sebuah perjudian, dan Tottenham sangat membutuhkan perjudian itu membuahkan hasil. Namun untuk saat ini, para fans mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hemat/pelit di pasar transfer yang diawasi mantan executive chairman Daniel Levy, mereka kini melihat klub mereka mengungguli para rival Premier League untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Sebuah kepindahan yang paling tak terduga. Asumsinya adalah jika Tonali meninggalkan klub yang tetap mendukungnya selama larangan bermain akibat taruhan ilegal, maka itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, ia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League dalam masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Jelas, tak pernah ada peluang bagi klub Serie A untuk memiliki dana yang cukup guna memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan untuk pulang ke tanah air, dan klub-klub elite Inggris pun bisa dimengerti mundur karena harga yang diminta Newcastle. Akibatnya, Tonali berakhir di Tottenham, tempat ia kini siap menghabiskan tahun-tahun terbaik dalam kariernya, yang jelas terasa ganjil. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Tottenham lebih dari dua musim, dan itu adalah 'jika' yang besar, mungkin kepindahan ini akan berjalan baik untuk Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Keputusan Inter untuk memasukkan klausul rilis serendah itu dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka memang patut dipertanyakan, meskipun cedera pergelangan kaki dan operasi setelahnya menghambat kampanye Dumfries pada 2025-26. Meski begitu, pada performa terbaiknya ia tetap menjadi salah satu bek sayap paling mumpuni dalam menyerang, sehingga €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang seharusnya bisa meminta jauh lebih banyak di pasar saat ini untuk pemain yang masih menyisakan dua tahun dalam kontraknya. Harus diakui, tangan Inter mungkin memang terikat; ketika pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya meminta klausul tersebut, yang ditetapkan sebesar €25 juta untuk klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini terlihat seperti satu lagi bisnis yang sangat cerdik untuk Real Madrid, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah saat mereka menavigasi aturan finansial ketat La Liga. Nilai Dumfries setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Real Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Real Madrid untuk bek kanan baru yang akan bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan asal Inggrisnya itu, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat membantu serangan ketimbang saat bertahan, yang membuat Madrid memiliki sedikit ketidakseimbangan di posisi tersebut dan bisa dieksploitasi oleh tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga jelas bukan alternatif jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk membantah bahwa setidaknya ia bisa menjadi solusi sementara yang layak selama beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan utama mengapa Dumfries menginginkan klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang setia untuk Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan menyumbang 55 keterlibatan gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas layak mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhir dalam kariernya, dan banderolnya yang rendah berarti tekanan di Bernabeu akan sedikit berkurang. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia bisa membuat Alexander-Arnold tersisih dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia mainkan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu West Ham terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan diperlukan, dan Fernandes adalah salah satu aset paling berharga mereka, gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal tersebut meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, jajaran direksi klub yang memang layak banyak dikritik pantas mendapat sedikit pujian yang jarang mereka terima. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini menjadi penegasan lagi bahwa klub benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua kampanye yang kacau, yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Spurs bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah berada dalam posisi itu lagi, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat bertalenta. Ia bisa bermain dalam berbagai peran dan sejak lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi meyakini dirinya sangat cocok dengan gaya bermainnya. Namun, ada nuansa putus asa yang tak bisa disangkal dalam kesepakatan ini. Spurs, seperti yang kita lihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, berniat melakukan apa pun yang diperlukan untuk merombak lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan karena itu bersedia membayar lebih mahal untuk Fernandes demi menahan minat dari klub-klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Spurs, dan secepatnya, atau ini akan cepat menjadi senjata lain untuk memukul para pemilik klub. Memang, hanya untuk menempatkan angka-angka yang terlibat dalam konteks, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas kompatriotnya yang juga berusia 21 tahun itu, jadi ia benar-benar perlu menunjukkan bahwa dirinya bisa seperti itu. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sekilas ini adalah kepindahan yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepakbola: United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia justru berlabuh di Spurs, tim yang musim lalu finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham, sehingga ini terlihat seperti langkah yang agak menyamping. Meski demikian, klub London utara itu seharusnya jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang sama sekali berbeda. Tentu saja ada kekhawatiran soal berapa lama pelatih Italia itu benar-benar akan bertahan di Spurs, mengingat tak satu pun pihak dikenal dengan stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan pemain inti, dan hal itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Perpisahan yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat secara bertahap selama periode itu. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut oleh salah satu tim papan atas Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa PSV seharusnya bisa menunggu sampai setelah Piala Dunia sebelum memasang harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk pemain yang direkrut dari Genk dengan harga sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Uang itu juga kemungkinan akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu memenangi trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual para pemain terbaiknya. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari hanya meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya untuk Maroko, dengan pemain 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah dikerjakan Bayern sejak beberapa waktu lalu. Ini bukan langkah reaktif terhadap pemain acak yang tiba-tiba mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan teknik, etos kerja, dan fleksibilitas yang tepat untuk memberikan kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat ada alasan untuk meragukan penilaian itu. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar nyaris tak bisa berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang mencuri perhatian penikmat sepakbola biasa lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan "impian" klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski menembus susunan pemain inti yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa jadi sedikit seperti mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang sangat bahagia dan ia percaya, dengan alasan yang masuk akal, bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sepakat, karena Saibari tanpa diragukan lagi terlihat lebih cocok dengan gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah mencapai kesepakatan untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi transaksi cerdik untuk Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni bagi pemain yang merupakan lulusan akademi mereka, tetapi hanya mencatatkan segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya sudah memutuskan sejak beberapa waktu lalu untuk melepasnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin disayangkan Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberi dampak di klub yang ia masuki sejak usia 10 tahun, begitu Inter dan Chelsea menyatakan minatnya, fokusnya berubah dan mempertahankannya selalu tampak seperti perjuangan berat. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan sekadar pelatih kepala. Pelatih asal Spanyol itu dilaporkan menyetujui transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan dalam waktu 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya sangat diharapkan bergabung dengan juara Scudetto itu, jadi ini jelas sebuah pencapaian besar dalam konteks tersebut. Bek sayap yang serbabisa, cepat, dan bertenaga, Palestra, yang terpilih sebagai Defender of the Year Serie A untuk 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia semestinya sesuai dengan tuntutan Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar dalam ukuran Serie A, dan kabarnya jauh melampaui tawaran Inter, sementara pada usia 21 tahun ia masih mentah dengan baru satu musim yang cukup bagus di level tertinggi. Karena itu, transfer ini membawa sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat kecil dan diyakini sebagai klub yang ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin sedikit menjelaskan hal itu. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan terdorong oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama talenta muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia juga mungkin terpengaruh oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia bisa dipersiapkan menjadi figur kunci di bawah manajer baru itu. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tersenyum lebar sampai ke bank setelah menemukan pihak yang bersedia membayar uang sebesar itu untuk seorang pemain pelapis yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, perlu diingat, sempat digadang-gadang sebagai jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince dengan duduk di bangku cadangan, setelah Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak mencerminkan hal baik bagi pemain Portugal itu. Begitu pula dengan fakta bahwa di level internasional ia masih menjadi pelapis bagi Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak antre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan nilai €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mendapatkan lebih dari separuh dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, pemain yang benar-benar akan meningkatkan kualitas serangan mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari kita luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, label harganya tidak masuk akal, terlebih untuk tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Akibatnya, suporter, pengamat, dan jurnalis di Italia saat ini pontang-panting mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat sudah pasti memunculkan banyak teori konspirasi, sementara juga disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan yang baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu mengapa Milan merasa perlu membayar biaya transfer tertinggi dalam sejarah klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang yakin ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia semestinya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama dinantikan bagi sosok yang terus-menerus menjadi figuran untuk akhirnya menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, sebuah bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap mengandalkan Ronaldo, sehingga menghambat Ramos selama bertahun-tahun. Namun, harus dikatakan juga bahwa Ramos tidak melakukan pekerjaan yang terlalu baik dalam memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya serupa di Paris, tempat konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang patut membuat iri, Ramos bukan salah satunya. Ia hanyalah sosok yang bagus untuk dimainkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan efektif. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, klub yang tetap menjadi salah satu yang terbesar dalam sepak bola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan label harganya akan sangat besar, karena meski ini sudah merupakan biaya yang besar, angkanya benar-benar luar biasa untuk ukuran klub Serie A. Sekarang giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Sekali lagi, ini adalah langkah bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub dengan penjualan terbaik dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi lebih baik lagi karena kontrak Van Hecke di Stadion Amex akan berakhir hanya dalam 12 bulan. Karena itu, mereka tentu akan sangat senang bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meski sebelumnya sempat dilaporkan bahwa nilainya mencapai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana itu untuk mencari pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic masuk dalam radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang impresif di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad serta Igor Julio yang akan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke semasa di Brighton, tetapi tetap saja terasa bahwa Tottenham telah dibuat membayar terlalu mahal untuk bek tengah itu setelah muncul laporan yang menyebut Brighton menghargainya £70 juta, meskipun ia sudah di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Rasanya, kesepakatan harga miring untuk pemain dengan kualitas seperti dirinya secara realistis seharusnya berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton memang terkenal sebagai negosiator yang sangat tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka perlu bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak hampir pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengahnya Micky van de Ven bisa menyusul. Setidaknya, Tottenham mendapatkan seorang bek yang sudah terbukti di Premier League yang, pada usia 26 tahun, masih belum mencapai puncaknya, memiliki distribusi bola yang bagus, serta punya karakter petarung dan kemampuan kepemimpinan yang sangat mereka butuhkan. Pemain internasional Belanda itu bisa saja membentuk duet bek tengah dengan wajah baru bersama rekrutan gratis Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya menjelaskan bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke naik satu tingkat dari Brighton di pertengahan kariernya dan bisa jadi melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Diduga Chelsea maupun Liverpool tidak menindaklanjuti minat mereka yang sempat dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja sama dengan pelatih Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin timnya bermain, yang seharusnya membantunya beradaptasi dengan cepat. Satu-satunya arah bagi Tottenham memang hanya naik setelah kampanye domestik yang kembali buruk, dan kemitraan dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim fondasi pertahanan yang solid saat klub London utara itu melewati apa yang kemungkinan akan menjadi periode transisi setelah mereka lolos dari ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin terlihat meraup keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu hanya dengan €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang sejak awal akan terhambat oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Artinya, €20 juta dari klausul rilisnya sebesar €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap signifikan bagi klub seukuran Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu tampak mungkin terjadi setelah musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Spanyol untuk Piala Dunia, dan klausul rilis itu membuat mereka tidak punya banyak pilihan soal nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Ini adalah rekrutan pertama pada era Andoni Iraola, sekaligus menambah panas rivalitas Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi Liverpool, yang melihat adanya peluang di pasar, bergerak cepat untuk membajak transfer tersebut meski pembicaraan sudah memasuki tahap lanjut dan tawaran klub Tyneside itu kabarnya telah diterima. Liverpool tentu sudah akan melihat ini sebagai semacam kudeta transfer, tetapi mereka juga pasti sangat senang bisa merekrut winger muda dengan penilaian tinggi seperti itu dengan biaya yang bisa terbukti murah. Munoz dapat bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang yang direct, cepat, dan juga rajin bekerja dalam bertahan, pemain 22 tahun itu tampak sebagai sosok yang ideal untuk gaya bermain Iraola, dengan pelatih kepala baru itu kabarnya mendorong agar kesepakatan ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghambat jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, walau klub kabarnya yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah Liverpool dan Newcastle sama-sama mendapat tawaran yang diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya ditentukan oleh sang pemain, dan Anda juga tidak bisa benar-benar menyalahkan Munoz karena memilih pindah ke Anfield. Meski masih baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah berkembang dari sistem akademi terkenal La Masia milik Barcelona, ia kemudian berlabuh di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna hanya setahun lalu. Kali ini, Munoz akan berharap bisa beradaptasi dan memantapkan diri sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya menyesuaikan diri. Ia akan menghadapi persaingan ketat untuk merebut tempat di starting XI, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan kontribusi keseluruhannya karena Liverpool masih diperkirakan akan mengejar pesulap sayap RB Leipzig yang sangat dihargai, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya mendapat banyak peluang di lini serang baru Liverpool berkat versatilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam posisi serba sulit dalam urusan masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Seandainya Liverpool mengikatnya dengan kesepakatan baru saat ia berada di puncak performa pada musim 2024-25 yang berakhir dengan gelar juara, mereka tentu bisa menuntut bayaran yang layak ketika waktu berpisah tiba. Namun, pada akhirnya pemain Prancis itu pergi secara gratis setelah menjalani musim individu yang buruk. Dalam situasi seperti ini, akan terasa sangat aneh jika Liverpool menuruti tuntutan gaji Konate yang mencengangkan, yang kabarnya berada di kisaran £250.000 per pekan, di tengah kampanye yang kacau dan dipenuhi serangkaian kesalahan mencolok. Negosiasi berat yang sudah berlarut-larut selama berbulan-bulan pun berakhir tanpa hasil, meski sang pemain mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Liverpool setidaknya sudah merekrut calon pengganti potensial dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap menjadi pemborosan besar bagi semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan begitu, kemungkinan besar Real Madrid akan memberi target jangka panjang mereka, Konate, gaji selangit yang ia inginkan. Meski mereka tidak perlu membayar biaya transfer, hal itu tetap merupakan sebuah risiko mengingat buruknya performa sang bek tengah sepanjang upaya Liverpool mempertahankan gelar yang begitu lemah. Perlu diingat, Real Madrid kabarnya sempat memutuskan untuk mengakhiri minat mereka terhadap pemain tersebut pada November tahun lalu, dan itu cukup berbicara. Pemain Prancis itu adalah bek yang bagus pada hari terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia mungkin masih belum mencapai tahun-tahun puncaknya untuk pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang berjudi dengan harapan ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi yang relatif murah untuk area bermasalah di klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger sudah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas dunia, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berujung buruk mengingat sorotan besar yang mengelilingi Real Madrid, baik dari fans maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Tentu saja pemenang terbesar dari situasi ini adalah Konate, yang akan mendapatkan dua hal sekaligus: kepindahan impiannya ke Real Madrid dan gaji fantastis yang ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; di kerasnya atmosfer Bernabeu, kesabaran terhadap jenis kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield akan jauh lebih tipis. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan sang pemain Inggris pada musim debutnya semestinya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia punya peluang untuk memantapkan diri sebagai salah satu bagian penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam wajah baru Real asuhan Jose Mourinho. Meski begitu, apakah ia benar-benar mampu melakukan itu masih jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo secara sederhana adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, serta benar-benar menjadi bagian integral dari periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain yang sempurna bagi Pep Guardiola, itulah sebabnya sang pelatih asal Catalunya sangat menyukainya dan bahkan meneteskan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah kepergian yang sebenarnya sudah lama terasa akan terjadi. Melihat dia pergi secara gratis jelas bukan hal bagus dari perspektif finansial, tetapi itu adalah hal minimal yang pantas dia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian yang luar biasa. Tetap saja, kemampuan, kecerdasan, dan mungkin di atas segalanya, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid tidak hanya mendapatkan pemain dengan kualitas luar biasa secara gratis, mereka juga mengalahkan rival bebuyutan Barcelona dalam perburuan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang beberapa di antaranya bahkan sempat dikomentari Bernardo sendiri, kepindahan ke Camp Nou terlihat seperti sesuatu yang pasti terjadi. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan rekan senegaranya itu sebagai prioritas dan kesepakatan itu pada praktiknya rampung dalam 36 jam. Hari-hari terbaik Silva tanpa diragukan lagi sudah lewat, tetapi dia memperlihatkan selama perburuan gelar Premier League musim lalu bahwa dia tetap mampu memberi pengaruh pada laga-laga terbesar, performanya melawan Arsenal di Etihad sangat luar biasa. Namun, mungkin yang lebih penting dari apa pun, Bernardo barangkali adalah panutan ideal bagi anggota-anggota muda skuad Madrid, perwujudan dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk mendapatkan pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah begitu lama dia cari. Setidaknya dalam tiga musim panas terakhir, kalau bukan lebih, Silva selalu dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berulang kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Kali ini tak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang dia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bermain bagi salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit setelah digusur Barca dari puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasananya adalah tantangan yang tanpa diragukan akan dia sambut, dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu lagi, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda, dan dalam arti itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin agak disayangkan dia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo memiliki pengalaman dan kualitas untuk meneladani Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga jauh ke usia akhir 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti keputusan yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini pertahanan Chelsea sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal niatnya untuk hengkang di balik layar serta secara terbuka mengkritik cara klub dikelola, mereka kemungkinan akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman di dalamnya, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu pula dengan calon pendatang baru Valentin Barco. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terjadi, karena Real Madrid memulai perekrutan awal bursa transfer mereka dengan transfer mengejutkan. Klub itu mengeluarkan dana besar untuk seorang bek kiri pada musim panas lalu demi membawa Alvaro Carreras kembali ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk menggelontorkan uang demi Cucurella, yang kabarnya diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal untuk tim yang mengambil pendekatan cukup hemat di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menuntut pengembalian investasi secara instan dari seorang pemain yang performanya agak menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya sedang berada di puncak kemampuannya, tetapi berapa banyak lagi tahun berkualitas tinggi yang secara realistis bisa didapat Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri-ciri pemain 'Mourinho' lewat energi dan agresivitasnya. Real juga kini mendapati diri mereka memiliki empat bek kiri tim utama, yakni pemain baru ini, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dikorbankan dalam hal pemain keluar. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tanpa diragukan lagi sebagai pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk lolos dari Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Sudah banyak dilaporkan bahwa bek itu ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tidak ada yang menyangka ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Karena itu, tidak mengherankan jika kesepakatan ini rampung begitu cepat, dengan Cucurella kemungkinan besar langsung mengatakan ya ketika Real Madrid datang. Mengingat ia tampaknya memang diproyeksikan oleh Mourinho, ia juga punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan akan bergantian masuk dan keluar dari starting XI pelatih Portugal itu. Namun, mengingat besarnya biaya transfer, ia harus langsung tampil maksimal atau berisiko mendapat tekanan dari publik Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat koneksinya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson dengan mudah masuk jajaran salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada masa puncaknya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin andai mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara selama kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, makin jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Bahkan, kekhawatiran di kalangan suporter saat ini adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap merupakan langkah yang mengejutkan. Tottenham jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham mungkin memang kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Tottenham masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa sebagai pilihan, sementara remaja Brasil Souza baru saja datang dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting untuk ruang ganti yang tengah kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang dengan status bebas transfer menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesannya tetap bahwa Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dipahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang seorang pemain yang tidak tampil terlalu baik dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya siap diberikan Tottenham kepadanya. Pada akhirnya Robertson tampil sebagai starter dalam lebih banyak pertandingan pada paruh kedua musim dibanding yang mungkin dia perkirakan, yang berarti dia berada dalam kondisi yang cukup baik saat menuju Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada peluang baginya untuk bertahan di Anfield, karena Liverpool tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, dia punya opsi selain Tottenham, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, agak aneh bahwa dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson bisa jadi memang melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang dibanding pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan mampu meningkatkan performa Tottenham secara signifikan pada musim panas ini. Meski begitu, kami tetap belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara dibanding saat dia di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Sesedih apa pun kedengarannya, akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi segera setelah dia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang ditimbulkan penyerang asal Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe maupun para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi tenang situasinya, dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang pekerja keras, berbakat, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa dirinya layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan menarik talenta papan atas juga tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepakbola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis menyedihkan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tak peduli. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Pertanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda bagus ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan persoalan internal justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu saja bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain hampir di mana saja di tiga posisi depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah untuk memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau atas kedatangan Gordon. Namun, tetap saja tidak bisa dihindari dari fakta bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus, sehingga harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga sudah disebutkan bahwa pemain asal Scouse itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya lahir saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik untuk jenis rasio gol yang seharusnya diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberikan apa yang Flick inginkan dari seorang winger, dan dia juga akan menerima gaji lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah hal yang terbuat dari mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon akhirnya mendapatkan kepindahan ke klub besar yang sudah sangat jelas dia incar sejak lama. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat goyah oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga dia dukung saat kecil, sementara pada awalnya terlihat dia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern wajar mundur setelah melihat harga yang diminta, dan di situlah tantangan besar yang kini dihadapi Gordon berada. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan mengalihkan cukup banyak perhatian dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan luar biasa untuk membenarkan harganya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang sekarang tampak berlebih untuk kebutuhan di Camp Nou meski mencatat total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tidak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi sejajar dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle