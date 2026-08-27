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Ayyoub Bouaddi transfer grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Ayyoub Bouaddi adalah gelandang bertahan paling menjanjikan di dunia, tetapi pengganti Rodri itu tidak akan menyelesaikan semua masalah Enzo Maresca di Manchester City: GOAL menilai transfer-transfer terbesar pada jendela transfer musim panas 2026

Opinion
Manchester City
A. Bouaddi
Manchester United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
Savinho
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah bagian dalam kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: waktunya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan beberapa nama besar melakukan kepindahan bernilai besar sebelum hari penutupan pada 1 September.

Kita tahu bahwa beberapa transfer berakhir bagus untuk semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak juga yang membuat setidaknya salah satu klub, atau bahkan pemainnya sendiri, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka mengambil keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda tahu siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar bahkan sebelum para pemain resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian untuk setiap transfer yang sudah rampung saat itu juga, sehingga Anda bisa mengikuti siapa pemenang besar, dan pecundang, dari musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    26 Agustus: Ayyoub Bouaddi (Lille ke Manchester City, £86 juta)

    Untuk Lille: Bayaran besar lainnya. Bouaddi masih baru berusia 13 tahun ketika ia bergabung dengan Lille pada 2021, tetapi tak butuh waktu lama sebelum ia dibicarakan sebagai pemain akademi paling menjanjikan mereka sejak Eden Hazard. Dalam konteks itu, kepindahan gelandang bertahan tersebut ke Inggris dengan nilai jutaan poundsterling sama sekali tidak mengejutkan. Setelah menampilkan performa peraih man of the match melawan Real Madrid tepat pada ulang tahunnya yang ke-17, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia bergabung dengan salah satu klub elite Eropa, dan penampilannya yang luar biasa untuk Maroko dalam laga Piala Dunia melawan Brasil pada 13 Juni membuat kepindahan musim panas tak terelakkan. Namun, ini tetap merupakan nilai transfer yang luar biasa bagi Lille, yang sebelumnya menaksir Bouaddi di kisaran £70 juta. Mereka sebelumnya telah meraup uang besar dari pemain-pemain seperti Nicolas Pepe, Victor Osimhen, dan Rafael Leao, tetapi seperti halnya penjualan Leny Yoro ke Manchester United pada 2024, ini tak lain adalah keuntungan murni bagi klub yang punya reputasi pantas dalam mengembangkan dan membina talenta-talenta muda papan atas. Nilai: A+

    Untuk City: Pengganti Rodri. Tak pernah benar-benar ada keraguan bahwa pemain internasional Spanyol itu akan meninggalkan Etihad musim panas ini, bahkan setelah ia mengingatkan semua orang akan kualitasnya yang tak terhitung dengan membawa Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia 2026. Jadi, tantangan ganda yang dihadapi City adalah mendapatkan uang sebanyak mungkin dari Rodri sambil pada saat yang sama menemukan penerus yang layak. Harus dikatakan bahwa mereka telah mencapai kedua tujuan tersebut: £65 juta adalah nilai yang bagus untuk pemain 30 tahun yang belum lama pulih dari cedera ACL; dan meskipun City jelas membayar terlalu mahal untuk Bouaddi, potensinya terlihat jelas dan sangat besar. Tentu saja, ini tetap menuntut sangat banyak dari seorang pemain 18 tahun untuk langsung mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh salah satu gelandang nomor 6 terbaik yang pernah ada dalam sepakbola. Namun, harus dikatakan bahwa City telah mendapatkan gelandang bertahan paling menjanjikan di dunia saat ini (Liverpool benar-benar bisa mendapatkan manfaat jika merekrut Bouaddi!). Meski begitu, apakah ia bisa langsung menyelesaikan semua masalah City yang sudah terlihat jelas di bawah Enzo Maresca, itu pertanyaan yang sama sekali berbeda... Nilai: B

    Untuk Bouaddi: Jenis kepindahan yang memang selalu ditakdirkan untuk ia buat, cepat atau lambat. Bouaddi dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati dan pekerja keras, tetapi ia juga sangat yakin dengan kualitasnya. Ia tak ragu bahwa dirinya bisa berkembang di level tertinggi, yang sebagian menjadi alasan ia mengganti afiliasi internasionalnya dari Prancis ke Maroko pada awal tahun ini, karena yang terakhir menawarkan kesempatan bermain di Piala Dunia musim panas ini. Penampilan Bouaddi yang sangat matang di Amerika Utara menjadi pertanda baik terkait kepindahannya ke Manchester. Memang, menggantikan Rodri tetap merupakan tugas yang berat dan ia tidak akan diberi banyak kelonggaran mengingat label harganya. Namun, ia jelas tampak memiliki tingkat kecerdasan, kepercayaan diri, dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi intensitas luar biasa dari sepakbola Premier League. Fakta bahwa ia akan mendapat dukungan Elliott Anderson, dan kemungkinan besar Enzo Fernandez, di lini tengah juga seharusnya membantu meringankan bebannya, serta mengurangi sebagian tekanan agar ia langsung tampil nyetel. Nilai: B+

    Mark Doyle

    • Iklan
  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Agustus: Nico Gonzalez (Manchester City ke Newcastle, £52 juta)

    Untuk Man City: Mendapatkan kembali seluruh biaya £50 juta yang mereka bayarkan kepada Porto untuk Gonzalez pada Januari 2025 merupakan pencapaian tersendiri, mengingat betapa kecil dampak yang ia berikan di Stadion Etihad. Ia tidak pernah benar-benar menetap dalam satu peran yang jelas di Manchester, dan dana dari penjualannya seharusnya membantu City dalam upaya mereka memburu Enzo Fernandez. Namun, jika kesepakatan itu tidak terwujud sebelum tenggat waktu, City akan sangat kekurangan opsi di lini tengah. Gonzalez menjadi gelandang senior keempat yang pergi pada bursa transfer ini setelah Rodri, Bernardo Silva, dan Tijjani Reijnders. Untuk saat ini, Enzo Maresca hanya memiliki rekrutan musim panas Elliot Anderson dan Ayyoub Bouaddi, serta Mateo Kovacic, untuk diandalkan di ruang mesin. Ia mungkin bukan pemain kunci, tetapi Gonzalez sangat mampu memberikan pelapis dan tidak pernah tampil kurang dari 100 persen. Ini dengan mudah bisa menjadi penjualan yang cepat disesali City, karena tidak ada jaminan Anderson dan Bouaddi akan membenarkan label harga selangit mereka dalam beberapa bulan ke depan. Nilai: C

    Untuk Newcastle: Kedatangan Gonzalez meredam dampak kehilangan duo gelandang kunci Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali, dan pemain Spanyol itu bisa menjadi mentor berharga bagi sesama rekrutan baru Sean Steur, yang masih sangat mentah di usia 18 tahun. Ia bisa berperan sebagai pengatur permainan dari lini dalam dalam skema Newcastle racikan Matthias Jaissle lewat umpan-umpan pemecah lini dan tingkat high turnover yang mengesankan, yang merupakan yang terbaik di Eropa musim lalu untuk gelandang mana pun dengan minimal 900 menit bermain (2,13). Sebagai pemain Premier League yang kuat secara fisik, berpengalaman, dan masih memiliki tahun-tahun terbaik dalam kariernya di depan mata, pemain berusia 24 tahun itu bisa terbukti sebagai pembelian cerdas bagi Newcastle. Namun, para suporter yang mungkin berharap Gonzalez akan langsung menggantikan pengaruh Guimaraes hanya menipu diri sendiri. Ia lebih merupakan pengacau daripada kreator, dan karena itu tidak menghadirkan ancaman yang sama besar di sepertiga akhir lapangan. Ini bukan rekrutan transformatif yang dibutuhkan Newcastle untuk kembali muncul sebagai penantang enam besar, tetapi seharusnya sangat membantu mencegah mereka jatuh ke persaingan degradasi. Nilai: B

    Untuk Gonzalez: Meski tak diragukan lagi merupakan langkah mundur dari segi daya saing di level tertinggi, ini tetap menjadi kepindahan yang positif bagi Gonzalez secara keseluruhan. Ia tidak pernah menjadi starter reguler di City, tetapi akan langsung masuk ke susunan pemain Newcastle racikan Jaissle sebagai anggota kunci tim. Jika ia berhasil mengangkat Newcastle kembali naik di klasemen, pamor Gonzalez akan melambung ke level baru, dan ia akan dipandang sebagai pemain spesialis alih-alih sekadar opsi rotasi yang lumayan. Namun, ia tidak bergabung dengan lingkungan yang stabil dan mendukung lonjakan instan. Newcastle sedang berada dalam fase transisi yang secara alami akan disertai banyak frustrasi, dan Gonzalez akan memikul beban yang jauh lebih berat tanpa para pemain kelas dunia di sekelilingnya seperti yang ia miliki di City. Ini adalah tantangan yang menggentarkan, dan tidak menjadi lebih mudah dengan label harga £52 juta, yang berarti ia tidak akan diberi banyak waktu untuk beradaptasi. Meski begitu, ia memiliki kualitas mental dan fisik untuk menjawab tantangan itu, dan peluangnya masuk tim nasional Spanyol akan lebih besar karena peningkatan menit bermain yang signifikan. Nilai: B+

    James Westwood

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Agustus: Carlos Baleba (Brighton ke Manchester United, £70 juta)

    Untuk Brighton: Ini kembali menjadi bukti cemerlang dari model bisnis Brighton. Klub pesisir selatan itu mungkin sempat memancing tanda tanya ketika menggelontorkan £23 juta untuk membawa gelandang Kamerun Carlos Baleba ke Premier League dari Lille sebagai sosok yang relatif belum dikenal tiga tahun lalu, tetapi keputusan itu terbayar sangat manis karena mereka meraup keuntungan besar hanya tiga tahun kemudian. Memang, nilai Baleba menurun sejak musim panas lalu ketika Brighton meminta lebih dari £100 juta dari United, setelah ia menjalani musim yang bisa dibilang bak dua sisi koin, dengan manajernya Fabian Hurzeler meyakini spekulasi transfer memengaruhi performanya pada awalnya. Karena itu, Baleba jelas tidak akan bisa dihargai £100 juta atau lebih pada musim panas ini, tetapi total paket senilai £70 juta ($95,5 juta) tetap terasa sebagai bisnis yang bagus untuk Brighton, terutama jika pemain 22 tahun itu terus tampil inkonsisten. Klub pantai selatan itu pada akhirnya akan menginvestasikan kembali uang tersebut pada banyak talenta muda lain yang kemudian bisa mereka jual lagi dengan keuntungan signifikan. Nilai: B+

    Untuk Man Utd: United akan merasa kesabaran mereka akhirnya terbayar. Klub itu sempat mundur dari negosiasi dengan Brighton pada musim panas 2025 setelah menjadi jelas bahwa Brighton menginginkan biaya transfer yang berada di kisaran yang sama dengan £115 juta yang dibayarkan Chelsea kepada mereka untuk Moises Caicedo pada 2023, tetapi selalu dilaporkan bahwa mereka akan kembali untuk Baleba pada satu titik di masa depan. Waktu itu adalah sekarang, dengan Manchester United memanfaatkan kampanye 2025-26 sang gelandang yang agak biasa-biasa saja untuk mendapatkan kesepakatan yang akan mereka anggap sebagai harga miring, di musim panas ketika biaya transfer meningkat secara berlebihan, mengingat ia akan berharga jauh lebih mahal 12 bulan lalu. Harapan mereka adalah bahwa, di usia 22 tahun, penampilan Baleba yang naik turun semata-mata merupakan hasil dari dirinya yang masih sedikit belum matang, dengan tahun-tahun terbaik Baleba jelas masih ada di depannya. Musimnya juga terganggu oleh Piala Afrika, dan ia tampil jauh lebih baik pada paruh kedua musim lalu, dengan United kabarnya terdorong oleh data performa dasarnya. Baleba membawa fisik dan dorongan dari lini tengah yang sangat dibutuhkan United pada musim panas ini setelah kepergian Casemiro. Michael Carrick dan basis suporter perlu memberinya waktu untuk beradaptasi, terutama setelah ia mengalami cedera ligamen pergelangan kaki di pramusim. Namun, jika ia bisa memenuhi potensinya, dia akan menjadi solusi jangka panjang yang ideal untuk posisi bermasalah di Old Trafford. Nilai: B+

    Untuk Baleba: Ia harus bersabar, tetapi Baleba akhirnya menuju Old Trafford dalam apa yang pasti merupakan kepindahan impian bagi seorang pemain yang baru tiba di Eropa dari negara asalnya, Kamerun, empat setengah tahun lalu. Brighton jelas tahu bahwa mereka merekrut pemain muda dengan potensi tinggi ketika mereka bersedia mengeluarkan £23 juta untuk mendapatkannya pada 2023 saat ia masih merupakan sosok 19 tahun yang relatif belum dikenal, dan selain penurunan pada musim lalu ia telah mengikuti lintasan perkembangan yang diharapkan. Baleba telah mendapatkan kesempatan ini, dan sekarang ia akan bertekad memastikan peluang itu tidak lewat begitu saja. Ia jelas tampak akan menjadi figur penting sejak awal di Old Trafford, tempat gelandang bertahan yang kuat secara fisik sudah lama masuk dalam daftar keinginan. Ia akan menjadi bagian dari lini tengah dengan wajah baru bersama salah satu dari Youri Tielemans, Kobbie Mainoo atau Andrey Santos dan Bruno Fernandes, dengan tugas mematahkan serangan lawan dan mendorong timnya maju saat menguasai bola. Ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah cedera pramusimnya, tetapi tak ada keraguan bahwa ini adalah tambahan jangka panjang yang menarik bagi Manchester United. Nilai: A

    Krishan Davis

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  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Agustus: Savinho (Manchester City ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk Manchester City: Benar-benar kandidat kuat untuk biaya transfer paling konyol yang pernah dibayarkan dalam seluruh sejarah sepakbola! City pasti tertawa puas karena entah bagaimana berhasil mencatat penjualan rekor klub dari seorang pemain yang tampil seolah menjanjikan namun mengecewakan sepanjang dua musimnya di Stadion Etihad, meski datang dengan gegap gempita, sebuah periode yang hanya menghasilkan total dua gol di Premier League. Manchester City akan sangat gembira karena Tottenham Hotspur, sekali lagi, bersedia membayar setinggi ini demi mendapatkan pemain yang mereka inginkan, hanya setahun setelah mereka mencoba merekrut Savinho dengan total paket sekitar setengah dari £85 juta ($116 juta) yang kini mereka keluarkan. Memang, di usia 22 tahun, Savinho masih punya potensi untuk menjadi talenta kelas dunia di Stadion Tottenham Hotspur dan Enzo Maresca mungkin akan sedikit kekurangan opsi di area sayap, tetapi masih ada banyak waktu tersisa di bursa transfer untuk menginvestasikan kembali pemasukan besar ini dan mereka juga masih memiliki pemain seperti Jeremy Monga yang sangat dihargai serta Jack Grealish yang sudah bugar kembali di skuad. Untuk pemain dengan kualitas Savinho yang saat ini terbilang biasa-biasa saja, ini jelas merupakan tawaran yang terlalu, terlalu bagus untuk ditolak, apa pun yang terjadi di masa depan. Nilai: A+

    Untuk Tottenham: Jika perekrutan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes dengan total gabungan £185 juta ($252 juta) membuat orang terkejut, kesepakatan ini akan membuat mereka semakin melongo. Tottenham telah menunjukkan kesediaan untuk belanja besar sepanjang musim panas ini, dan mereka bisa dibilang masih bisa membenarkan pengeluaran besar untuk dua gelandang baru itu sebagai bagian yang diperlukan dari perombakan skuad Roberto De Zerbi setelah dua musim beruntun ketika klub nyaris terjerumus ke degradasi. Namun, menggelontorkan £85 juta untuk Savinho, dari sekian banyak nama, mengisyaratkan bahwa mereka mungkin telah kehilangan arah di balik layar. Uang sebanyak itu menuntut dampak yang konsisten di level tinggi, dan selama waktunya di City, tidak pernah sekalipun winger Brasil itu menunjukkan bahwa ia mampu memberikannya. Pertanyaan serius harus diajukan soal bagaimana Spurs bisa berubah dari tawaran £43 juta untuk winger tersebut setahun lalu menjadi benar-benar dua kali lipatnya hanya dalam 12 bulan dan setelah satu musim yang biasa saja berlalu, dengan empat gol, tiga assist, dan hanya tujuh kali menjadi starter di Premier League. Ada peluang besar Savinho akan berkembang dan menjadi sukses besar di London utara, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa ini adalah pemborosan yang sangat berlebihan sejak awal. Nilai: F

    Untuk Savinho: Anda harus sedikit bersimpati kepada Savinho, karena kini ia harus memenuhi ekspektasi dari biaya transfer raksasa ini di Stadion Tottenham Hotspur atau berisiko dicap gagal, sebuah hasil yang oleh sebagian orang terasa tak terelakkan. Andai Spurs membayar sesuai nilai sebenarnya, yang mungkin sekitar £45 juta ($61 juta), maka tekanannya tidak akan sebesar ini, tetapi pemain 22 tahun itu sekarang akan dituntut langsung tancap gas dan segera menjadi figur sentral dalam serangan De Zerbi. Seperti yang sudah disinggung, Savinho jelas punya kemampuan untuk berkembang jika ia dijadikan pemain kunci dan bermain dari pekan ke pekan, sesuatu yang memang tidak akan pernah terjadi di bawah Pep Guardiola yang terkenal gemar mengutak-atik tim di Manchester. Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah awal baru yang sangat dibutuhkan di klub lain yang disebut ‘Big Six’, kesempatan bekerja di bawah pelatih lain dengan reputasi luar biasa, serta perubahan suasana yang diinginkan saat ia menuju London. Namun, ada perasaan kuat yang sulit dihilangkan bahwa ia akan selalu dibebani oleh biaya transfer yang luar biasa besar itu. Ini adalah transfer yang sudah bisa menentukan apakah kariernya di level tertinggi akan berhasil atau justru hancur. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Agustus: Curtis Jones (Liverpool ke Inter, €35 juta)

    Untuk Liverpool: Hasil yang bisa ditebak, tetapi tetap saja menyedihkan. Kepergian Jones berarti tidak ada lagi satu pun pemain lokal di skuad Liverpool, yang tentu cukup menyedihkan bagi para suporter. Ingat, belum lama ini Jurgen Klopp memimpikan sebuah "tim berisi orang-orang Scouse". Meski begitu, bisa sedikit dimengerti mengapa Liverpool membiarkan Jones pergi, karena ia hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan jelas sudah tidak bahagia lagi di Anfield. Bahkan pemecatan Arne Slot pun tampaknya tidak memperbaiki suasana hatinya selama musim panas, sebagaimana digarisbawahi oleh perselisihan soal ban kapten dengan Dominik Szoboszlai. Namun, meski Liverpool patut diapresiasi karena bertahan dengan nilai transfer yang mereka inginkan untuk Jones, kini sangat penting baginya untuk digantikan, karena bahkan dengan memperhitungkan perkembangan berkelanjutan Trey Nyoni, Liverpool sudah sangat mengkhawatirkan dalam hal jumlah pemain dan kualitas di lini tengah. Dan jangan lupa juga bahwa Jones yang serbabisa sebenarnya merupakan salah satu opsi Slot yang lebih baik di posisi bek kanan musim lalu! Nilai: C

    Untuk Inter: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Beppe Marotta bisa dibilang adalah salah satu master di bursa transfer dan CEO Inter itu mungkin merasa Jones adalah bisnis yang bagus. Ingat, meski terasa seolah produk akademi Liverpool itu sudah ada sejak lama, usianya masih 25 tahun dan belum lama juga sejak ia bermain cukup baik untuk memaksakan namanya masuk ke skuad Inggris. Jones jelas tampak cocok untuk lini tengah Christian Chivu, mengingat ia sangat impresif dalam menghadapi tekanan dan juga bekerja habis-habisan untuk tim. Jadi, meski Jones jelas tidak membawa ancaman gol yang sama seperti Scott McTominay, ia bisa dibilang merupakan pemain yang secara teknis lebih unggul, yang berarti ada peluang besar ia bisa menjadi hit yang sama besarnya di Milan seperti pemain Skotlandia itu di Naples. Nilai: B+

    Untuk Jones: Perubahan suasana yang sangat dibutuhkan. Segalanya sudah berjalan stagnan bagi Jones di Anfield. Ia mandek, kariernya tersendat dan frustrasinya terlihat jelas. Ada rumor tentang perselisihan dengan Slot dan dengan cepat menjadi jelas bahwa ia tidak akan mendapatkan waktu bermain yang sangat ia dambakan di posisi favoritnya di lini tengah di bawah Andoni Iraola juga. Karena itu, transfer menjadi keharusan dan kepindahan ke Milan bisa jadi adalah obat yang tepat bagi Jones. Tentu saja, kehadiran sesama kompatriotnya, John Stones dan Djed Spence, seharusnya membantunya cepat beradaptasi di San Siro, dan benar-benar tidak akan mengejutkan jika ia bersinar di Serie A, yang, terlepas dari segala kelebihannya, jelas berada satu atau dua level di bawah Premier League. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Agustus: Ezri Konsa (Aston Villa ke Arsenal, £55 juta)

    Untuk Villa: Aston Villa belum tentu tidak puas dengan paket total £55 juta ($75 juta) untuk pemain yang kontraknya tinggal menyisakan dua tahun lagi. Ke depan, peluang untuk mendapatkan dana sebesar itu akan terbatas jika bek tengah Ezri Konsa bertahan, dan pada usia 28 tahun, ini mungkin adalah kesepakatan terbaik yang bisa mereka dapatkan, terlepas dari statusnya sebagai pemain internasional Inggris dan sempat adanya tuntutan dari Villa sebesar £60 juta ($82 juta) pada satu tahap negosiasi. Namun, setelah kepergian Lucas Digne ke PSG pada awal musim panas ini, hengkangnya Konsa membuat lini belakang Villa kini sangat tipis menjelang musim baru Premier League, sehingga mereka harus bergerak cepat untuk mencari pengganti. Ini juga berarti hilangnya satu lagi pemain kunci ketika skuad Unai Emery terus terurai setelah Morgan Rogers dan Youri Tielemans masing-masing pindah ke Chelsea dan Man Utd, sementara masa depan Ollie Watkins dan Emiliano Martinez juga diliputi ketidakpastian serius. Nilai: C

    Untuk Arsenal: Ini keputusan yang membingungkan dari Arsenal dan Mikel Arteta. Arsenal dikabarkan bertekad memperkuat sisi kanan lini belakang mereka setelah cedera yang menimpa bek tengah William Saliba dan bek sayap Jurrien Timber, tetapi sang manajer seharusnya sudah memiliki sumber daya yang cukup untuk bertahan tanpa mereka dan menghemat dana klub dalam jumlah besar. Ben White dan Cristhian Mosquera sama-sama bisa mengisi posisi-posisi tersebut, sementara bek kiri utama Riccardo Calafiori pada dasarnya adalah seorang bek tengah, begitu juga Piero Hincapie, dan Myles Lewis-Skelly juga lebih dari mampu untuk melapis di sisi itu jika pemain lain digeser. Arsenal mungkin memang perlu melakukan perombakan dengan beberapa pemain bermain sedikit di luar posisi, tetapi sulit membayangkan itu akan begitu merugikan pertahanan yang sudah sangat terorganisasi ini. Mosquera tampil mengesankan dalam penampilannya yang terbatas musim lalu, tetapi kini Konsa menjadi penghalang langsung bagi perkembangannya, dan hal yang sama juga bisa dikatakan untuk lulusan akademi Marli Salmon. Ini jelas merupakan contoh Arteta menggunakan kekuasaan besar yang ia miliki di balik layar di Emirates, ketika klub mengabulkan keinginannya untuk mendapatkan pengganti berkualitas, dan Konsa tanpa diragukan lagi adalah bek yang sangat bagus yang membawa kepemimpinan sangat berguna. Juru taktik asal Spanyol itu memang membutuhkan kedalaman skuad dengan Arsenal bersaing di empat ajang, tetapi ini terasa seperti solusi mahal untuk masalah yang seharusnya hanya bersifat jangka pendek. Nilai: C+

    Untuk Konsa: Tentu saja sulit menyalahkan Konsa karena memilih pindah ke juara Premier League pada tahap kariernya saat ini ketika ia mencari lebih banyak gelar besar setelah menjuarai Liga Europa pada 2025-26, tetapi ia menghadapi persaingan nyata untuk memantapkan dirinya di London utara dalam jangka panjang. Tidak ada jaminan ia akan langsung menjadi starter di posisi bek kanan mengungguli White, dan hampir pasti ia akan turun dalam urutan pilihan pada musim dingin nanti ketika Saliba dan Timber sudah pulih dari operasi mereka masing-masing dan dinilai cukup bugar untuk kembali. Kita tahu Arteta ingin bisa mengandalkan skuad yang dalam, yang terdiri dari para starter pasti dan apa yang ia sebut sebagai “finisher”, dan peran kedua itulah yang tampaknya kemungkinan besar akan dimainkan Konsa di Emirates. Namun, jika pada akhirnya ia mengakhiri waktunya di sana sebagai juara Premier League dan mungkin bahkan juara Eropa, besar kemungkinan ia tidak akan terlalu peduli. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Agustus: Tijjani Reijnders (Manchester City ke Al-Qadsiah, £52 juta)

    Untuk City: Cukup impresif! City entah bagaimana berhasil meraup keuntungan kecil namun signifikan dari seorang pemain yang menjalani musim yang sangat buruk setelah tiba di Etihad dari AC Milan musim panas lalu dengan biaya £46,5 juta. Reijnders sebenarnya sempat memberikan kesan positif di awal Premier League, mencetak satu gol dan membuat satu assist pada debutnya melawan Wolves pada Agustus lalu, tetapi mantan pelatih Pep Guardiola pada akhirnya hampir sepenuhnya kehilangan kepercayaan kepada pemain internasional Belanda itu, yang menghabiskan sebagian besar beberapa bulan terakhirnya di Manchester di bangku cadangan. Pergantian pelatih setelah itu juga tidak membantu meningkatkan peluang Reijnders untuk menghidupkan kembali kariernya di City. Sebaliknya, hal itu mematikan harapan apa pun yang ia miliki untuk membalikkan keadaan, dengan pemain 28 tahun itu dijual kepada penawar tertinggi untuk membantu mendanai rencana perekrutan pemain favorit Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Jadi, meskipun orang tentu bisa berargumen bahwa pemain Belanda itu pantas mendapat lebih banyak waktu untuk membuktikan kemampuannya, City tidak akan pernah menolak tawaran semurah hati itu untuk seorang pemain cadangan. Nilai: B+

    Untuk Al-Qadsiah: Pernyataan ambisi lainnya, dan mungkin yang paling mencolok sejauh ini. Al-Qadsiah punya reputasi yang memang layak sebagai salah satu klub "yo-yo" dalam sepakbola Arab Saudi, tetapi merekrut Reijnders merupakan bukti ambisi serius dari para pemilik yang sangat yakin Brendan Rodgers mampu memimpin perburuan gelar musim ini. Pria Irlandia Utara itu memang telah melakukan pekerjaan yang sangat baik sejak mengambil alih pada Desember lalu, dengan Al-Qadisah finis di posisi keempat Saudi Pro League 2025-26, tidak sedikit berkat rekor klub berupa 17 laga tak terkalahkan. Apakah mantan bos Liverpool itu bisa mengulangi performa domestik seperti itu sambil juga menghadapi kampanye AFC Champions League Elite pertama dalam sejarah klub masih bisa diperdebatkan. Namun, kedatangan pemain berkualitas internasional seperti Reijnders hanya semakin menguatkan anggapan bahwa tim yang didukung Saudi Aramco itu, yang segera akan pindah ke stadion baru berkapasitas 47.000 penonton, adalah kekuatan baru yang sedang bangkit di SPL. Nilai: A

    Untuk Reijnders: Keputusan yang membingungkan, terutama pada tahap kariernya saat ini. Reijnders meninggalkan Milan menuju Manchester karena ia ingin bersaing untuk meraih gelar-gelar terbesar di level klub. Jadi, mengapa kini ia memutuskan untuk menghabiskan apa yang seharusnya menjadi tahun-tahun puncak karier profesionalnya dengan bermain di Arab Saudi? Bukan berarti ia tidak punya peminat lain. Tentu saja, Reijnders bukan pemain papan atas pertama yang tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan di SPL, dan jelas ia juga bukan yang terakhir. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ia pada akhirnya akan menyesali keputusannya dari sudut pandang olahraga. Reijnders adalah gelandang bertalenta teknis dengan naluri mencetak gol, ia jelas terlalu bagus untuk Al-Qadsiah dan ada risiko yang sangat nyata bahwa kepindahan ini pada akhirnya akan merusak harapannya untuk mewakili Belanda di Kejuaraan Eropa berikutnya. Di usia 28 tahun, waktunya di level tertinggi mungkin sudah berakhir. Nilai: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Agustus: Rodri (Manchester City ke Barcelona, €75 juta)

    Untuk Man City: Kepergian Pep Guardiola dan legenda klub seperti Bernardo Silva serta John Stones saja sudah cukup menyakitkan bagi para pendukung setia City, tetapi kehilangan pemain terbaik mereka akan memicu kekhawatiran yang nyata. City terasa pasti akan mengalami kemunduran tanpa Rodri, yang merupakan denyut nadi tim dan sosok pemimpin yang tak tergantikan. Berperan sebagai pelindung utama lini pertahanan sekaligus playmaker dari kedalaman, Rodri menjadi pendorong kesuksesan City di bawah Guardiola. Faktanya, City memenangi 74,1% pertandingan Premier League ketika gelandang Spanyol itu mengendalikan lini tengah, dan angka itu merosot menjadi 61,9% saat ia absen. Rodri juga tampil menentukan dengan mencetak gol-gol di laga terbesar, termasuk gol kemenangan pada final Liga Champions 2023 dan beberapa laga penentu gelar Premier League. Terlepas dari banderol £116 juta ($156 juta), Elliot Anderson tidak memiliki permainan komplet yang sama, dan calon rekrutan Ayyoub Bouaddi masih terlalu muda serta minim pengalaman untuk diharapkan bisa mengisi kekosongan itu. Ini benar-benar pukulan mimpi buruk bagi penerus Guardiola, Enzo Maresca, yang menghadapi tugas besar untuk menyesuaikan cetak biru taktis City dan memastikan mereka tetap bisa bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Nilai: F

    Untuk Barcelona: Sebuah perekrutan pernyataan yang mengirimkan gelombang kejut ke sepakbola Eropa. Barca sebenarnya sudah menjadi favorit kuat untuk menjuarai La Liga untuk ketiga kalinya secara beruntun, tetapi sekarang rasanya itu seperti sebuah keniscayaan. Real Madrid akan terpukul setelah melihat target utama mereka justru bergabung dengan rival abadi mereka, dengan Rodri memilih proyek Hansi Flick yang sudah sangat mapan ketimbang pekerjaan restrukturisasi Jose Mourinho di ibu kota Spanyol. Rodri bisa jadi merupakan kepingan terakhir yang dibutuhkan Barca untuk merebut gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2015; ia adalah gelandang bertahan terbaik di dunia dan sosok sempurna untuk menghadirkan stabilitas dalam susunan tim Flick. Para lawan jelas akan jauh lebih sulit menembus Barca dalam fase transisi dengan Rodri menyapu semuanya. Pemain berusia 30 tahun itu juga seharusnya bisa langsung beradaptasi, mengingat skuad Barca dipenuhi rekan-rekannya dari tim nasional Spanyol. Mereka perlu bertindak setelah kehilangan Frenkie de Jong, yang dikabarkan sedang berjuang untuk kembali bermain sebelum akhir tahun setelah mengalami kerusakan ligamen lutut, dan Rodri adalah solusi impian. Tidak terasa berlebihan untuk menyebut Barca bisa mendominasi di level domestik dan kontinental dalam dua atau tiga tahun ke depan sekarang mereka memiliki pemenang Ballon d'Or 2024 untuk mengendalikan permainan. Nilai: A+

    Untuk Rodri: Ini adalah langkah berikutnya yang alami bagi Rodri setelah keberhasilannya menjuarai Piala Dunia 2026 dan meraih Golden Ball bersama Spanyol. Membantu City melewati periode transisi tak ada artinya dibandingkan kesempatan untuk membawa Barca kembali ke puncak permainan, dan tidak ada tim lain yang lebih cocok dengan prinsip-prinsip taktis yang sudah begitu akrab dengannya di bawah Guardiola. Ini juga merupakan kepindahan yang bisa memungkinkan Rodri kembali ke puncak kondisi fisiknya. Cedera serius telah mengganggu karier mantan bintang Atletico Madrid itu dalam beberapa tahun terakhir, dan kembali ke lanskap La Liga yang tidak terlalu menuntut secara fisik seharusnya membantu ketahanannya di level tertinggi. Setelah sebelumnya sudah memenangi dua trofi besar bersama pemain-pemain seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal, dan Dani Olmo di level internasional, transisi ke Camp Nou seharusnya berjalan mulus bagi Rodri, yang akan diharapkan mengisi peran diktator serbabisa yang sama seperti yang ia jalani dengan gemilang bersama Spanyol dan City dalam tujuh tahun terakhir. Telah dilaporkan bahwa Real menawarkan paket finansial yang jauh lebih menarik kepada Rodri, tetapi ia mengambil keputusan yang tepat dengan memilih lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman di Camp Nou, tempat ia kini bisa menulis bab paling sukses dalam karier gemilangnya. Nilai: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Agustus: Ferran Torres (Barcelona ke Paris Saint-Germain, €50 juta)

    Untuk Barcelona: Ferran Torres tidak pernah mendapatkan cinta dari para pendukung setia Barca seperti yang ia pikir pantas ia dapatkan, tetapi tidak sulit memahami alasannya. Mantan pemain andalan Man City itu mencetak 65 gol yang terbilang bagus selama empat tahunnya di Camp Nou, termasuk catatan terbaik sepanjang kariernya, 21 gol di semua kompetisi, musim lalu saat tim asuhan Hansi Flick sukses mempertahankan gelar Liga, tetapi ia dianggap sebagai pemain serbabisa, dan membuat para suporter sangat frustrasi dengan penyelesaian akhirnya yang tidak konsisten. Di satu sisi, menjualnya adalah langkah berisiko karena Barca sudah kekurangan pemain di lini depan setelah kepergian Robert Lewandowski, tetapi di sisi lain, tidak akan pernah ada kesempatan yang lebih baik untuk mencairkannya. Nilai Torres mencapai titik tertinggi sepanjang masa setelah gol penentunya di final Piala Dunia 2026 untuk Spanyol, dan tawaran €50 juta dari PSG setelah itu terlalu bagus untuk ditolak. Ya, itu memang sedikit lebih rendah dari €55 juta yang diinvestasikan Barca untuk Torres saat merekrutnya dari City, tetapi kontraknya habis musim panas depan, dan mereka akan berutang tambahan €8 juta kepada klub Premier League itu jika mengikatnya dengan kontrak baru karena klausul khusus dalam kesepakatan tersebut. Melepas beban gajinya yang besar dari pembukuan juga membantu Barca menuntaskan kesepakatan untuk Rodri, yang akan menjadi tambahan skuad yang jauh lebih berdampak daripada Torres sebelumnya. Nilai: B+

    Untuk PSG: Torres mungkin tidak akan pernah masuk ke kategori pesepakbola individu elite, tetapi mengamankan seorang juara dunia serbabisa yang sedang berada di puncak kariernya dengan biaya yang masuk akal tetap merupakan keuntungan besar bagi PSG. Torres juga sangat cocok secara taktis untuk Luis Enrique, yang memberinya debut senior bersama tim nasional Spanyol pada 2020. Fleksibilitas posisi menjadi dasar kesuksesan PSG di bawah Luis Enrique, dan Torres adalah salah satu yang paling fleksibel, mampu bermain di tengah maupun di kedua sayap. Ia juga memiliki hubungan yang nyaris telepatis dengan kompatriotnya Fabian Ruiz, yang seharusnya langsung membuahkan hasil bagi juara Eropa dua musim beruntun itu. Ada peluang besar Torres akan lebih produktif di Ligue 1 daripada saat ia bermain di lingkungan Liga yang lebih kompetitif, dan pengalamannya yang luas di panggung besar juga akan menjadikannya opsi yang bagus di Liga Champions. Torres bukan pengganti sepadan untuk Goncalo Ramos, tetapi ia berpotensi menawarkan lebih banyak kepada PSG dibandingkan striker Portugal itu, terutama dalam hal pergerakan cerdas di sepertiga akhir lapangan. Nilai: A-

    Untuk Torres: Pahlawan Piala Dunia Spanyol itu akan melihat kepindahan ini sebagai langkah maju, dan sebagai konfirmasi bahwa ia benar ketika secara terbuka menyoroti minimnya kemajuan dalam pembicaraan kontrak dengan Barca, yang bisa dimengerti. PSG menargetkan menjadi klub kedua yang mencatatkan tiga gelar Liga Champions beruntun di era modern, sementara Barca belum memenangkan kompetisi itu sejak 2015, saat mereka yang memiliki Luis Enrique. Namun, kenyataannya situasi Torres di Paris tidak akan berbeda dari apa yang ia alami di Catalonia. Tiga penyerang terkuat PSG, yang akan selalu kembali dipilih Luis Enrique dalam laga-laga terpenting, terdiri dari Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue di sayap, serta Ousmane Dembele di tengah. Jika Torres berpikir ia akhirnya akan muncul sebagai sosok utama di Parc des Princes setelah begitu lama berada dalam bayang-bayang pemain seperti Lewandowski, Raphinha, dan Lamine Yamal di Barca, ia sangat keliru. Luis Enrique mungkin bisa memberinya lebih banyak menit bermain di liga, tetapi Torres tidak akan menjadi sosok penting di Liga Champions. Bergabung dengan PSG tidak akan meningkatkan warisannya, itu hanya akan semakin menegaskan statusnya sebagai pemain rotasi. Torres mungkin akan segera menyadari bahwa rumput tidak lebih hijau di tempat lain, dan bahkan menyesali keputusannya meninggalkan zona nyamannya di Barca, yang kini tampak berada dalam posisi lebih baik untuk bersaing dengan PSG demi kejayaan Eropa tanpa dirinya. Nilai: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Agustus: Cristian Romero (Tottenham ke Atletico Madrid, €40 juta)

    Untuk Tottenham: Tottenham telah menerima kerugian sekitar £8 juta dari investasi awal mereka dengan menjual Romero ke Atletico Madrid, dan itu adalah bisnis yang buruk, bagaimana pun Anda melihatnya. Ya, mereka berhasil menjauhkannya dari rival-rival mereka di Premier League, tetapi pemain berusia 28 tahun itu sedang berada tepat di puncak performanya, dan merupakan salah satu penampil terbaik Argentina di Piala Dunia 2026. Tottenham bisa, dan seharusnya, bertahan untuk mendapatkan biaya yang lebih tinggi. Namun, ini memang terasa seperti waktu yang tepat untuk berpisah. Romero secara terbuka mempertanyakan strategi transfer klub dan departemen medis musim lalu, serta menerima dua kartu merah saat Tottenham berjuang menghindari degradasi. Hubungannya dengan para penggemar memburuk akibat hal itu, dan adil untuk mengatakan bahwa ia gagal memenuhi ekspektasi sebagai kapten klub. Tottenham juga telah merekrut Jan Paul van Hecke dan rekan Romero di Argentina, Marcos Senesi, sekaligus mengikat Micky van de Ven dengan kontrak baru, sehingga mereka tetap punya stok yang bagus di lini belakang. Romero jelas ingin pergi, dan peluang Tottenham untuk melakukan pembangunan ulang yang layak di bawah Roberto De Zerbi kini lebih baik setelah keinginannya terpenuhi. Nilai: B-

    Untuk Atletico Madrid: Romero benar-benar sosok yang sempurna untuk sistem Atletico asuhan Diego Simeone. Ia adalah bek agresif yang proaktif dan memiliki mentalitas menang dengan segala cara seperti Simeone, yang berarti ia seharusnya tidak akan mengalami masalah dalam beradaptasi ke ruang ganti Metropolitano yang solid. Setelah kepergian Nahuel Molina ke Roma, kedatangan Romero kembali memantapkan lini belakang Atletico. Ia kemungkinan akan berperan sebagai jangkar utama dalam formasi tiga bek Simeone dan berupaya menutup celah yang membuat mereka kebobolan terlalu banyak gol musim lalu, sekaligus menghadirkan kualitas kepemimpinan yang vital. Ini bukan hanya kombinasi yang sempurna, tetapi juga langkah cerdas yang seharusnya sangat membantu Atletico memperkecil jarak dengan Barcelona di puncak La Liga, dan berpotensi membawa mereka lebih dekat ke gelar Liga Champions yang sulit diraih itu. Fakta bahwa mereka berhasil mendapatkannya dengan harga £20 juta lebih rendah dari nilai pasar sebenarnya juga menjadi bonus besar. Itu berpotensi memberi Atletico ruang untuk menuntaskan satu atau dua kesepakatan besar lagi sebelum bursa ditutup. Nilai: A

    Untuk Romero: Napoli dan Inter juga termasuk klub yang tertarik kepada Romero, tetapi ia sejak awal hanya menginginkan Atletico, dan keberhasilannya memaksakan transfer ini akan memberinya kepuasan besar. Tim Simeone dibangun sesuai dengan kekuatannya, dan ia akan dirayakan di Metropolitano dengan cara yang tidak pernah ia rasakan di London Utara. Para pengkritik di Premier League melihat Romero sebagai liabilitas karena gaya fisiknya yang tanpa kompromi, tetapi itulah alasan Atletico merekrutnya. Ini adalah kepindahan ideal pada waktu yang ideal bagi pemain ambisius yang ingin bersaing memperebutkan trofi dan tampil bersinar di panggung Liga Champions setiap tahun. Tottenham tidak bisa menawarinya platform itu, meskipun mereka tampak kembali berada di jalur positif dengan De Zerbi sebagai nahkoda. La Liga juga lebih cocok untuk Romero ketimbang Premier League; kompetisi itu dimainkan dengan tempo yang lebih taktis, yang akan memungkinkan Romero menutup jalur umpan dan membaca permainan dengan lebih mudah. Ia juga memiliki empat rekan setim di Argentina, termasuk Julian Alvarez dan Giuliano Simeone, yang siap membantunya beradaptasi dengan cepat. Nilai: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Agustus: Mika Godts (Ajax ke Paris Saint-Germain, €55 juta)

    Untuk Ajax: Pukulan telak, tetapi juga suntikan besar bagi kas klub. Direktur teknis Ajax, Jordi Cruyff, bahkan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka berharap bisa mempertahankan Godts setidaknya untuk satu tahun lagi. Sang winger praktis menjadi satu-satunya secercah cahaya di tengah suramnya kampanye 2025-26 tim Amsterdam itu. Godts menjadi satu-satunya anggota skuad yang mencatat dua digit untuk gol (17) dan assist (15). Jadi, kehilangan dirinya setelah dimulainya musim baru Eredivisie jelas merupakan kemunduran besar. Namun, seperti yang pada dasarnya diakui Cruyff, Ajax memang tidak berada dalam posisi untuk menolak uang sebesar yang diajukan PSG untuk aset paling berharga mereka. Inilah realitas finansial brutal yang sudah lama mereka hadapi, dan harapannya adalah talenta top terbaru yang lahir dari lini produksi Ajax, Abdellah Ouazane, akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Godts, yang juga perlu dicatat direkrut saat berusia 17 tahun dari Genk pada 2023 hanya dengan €1 juta. Dalam konteks itu, Ajax akan terus melakukan apa yang biasa mereka lakukan, tetapi apakah saat ini mereka punya kualitas yang cukup di lini serang untuk kembali ke Liga Champions tahun depan kini sangat layak diperdebatkan. Nilai: B-

    Untuk PSG: Ini adalah tanda paling jelas sejauh ini bahwa Bradley Barcola sedang menuju pintu keluar klub. Kecurigaan sejak awal adalah bahwa PSG sangat terbuka untuk melepas penyerang Prancis itu demi mendapatkan uang tunai, setelah Barcola menjadi sosok yang tersisih di lini depan musim lalu, dengan dirinya berulang kali berada di bangku cadangan dalam laga-laga besar. Namun, juara Eropa dua kali berturut-turut itu dengan cerdik membiarkan klub-klub seperti Liverpool menunggu sementara mereka memperkuat lini serang dengan pemain-pemain seperti Maghnes Akliouche, Ferran Torres, dan kini Godts, sebelum menjual Barcola kepada penawar tertinggi. Hal terbaiknya adalah kepergian pemain berusia 23 tahun itu kemungkinan besar akan menutup total biaya Akliouche, Torres, dan Godts, yang seharusnya memberikan pelapis berkualitas untuk winger kiri pilihan utama Khvicha Kvaratskhelia. Nilai: A

    Untuk Godts: Bisa dibilang ini ujian pamungkas atas kualitasnya. Bagaimanapun, jika Barcola saja tidak mampu mengunci tempat starter reguler di tim PSG yang bertabur bintang, peluang apa yang dimiliki Godts untuk melakukan hal itu? Pemain berusia 21 tahun itu memiliki pengalaman Liga Champions yang terbatas, hanya delapan penampilan, dan bahkan tidak masuk skuad Belgia untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Tentu saja, bisa diajukan argumen bahwa Godts pasti akan mendapat manfaat dari berlatih bersama pemain-pemain seperti Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele, dan dia seharusnya mendapat banyak menit bermain di Ligue 1 dan Coupe de France, ketika Luis Enrique mengistirahatkan para pemain kuncinya sebelum dan sesudah laga Eropa mereka di tengah pekan. Namun, orang tak bisa tidak bertanya-tanya apakah ini benar-benar langkah yang tepat bagi Godts pada tahap krusial dan formatif dalam kariernya ini, meskipun mungkin tak ada tempat yang lebih baik di planet ini saat ini bagi seorang winger untuk belajar apa yang dibutuhkan agar bisa berkembang di level tertinggi. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Agustus: Djed Spence (Tottenham ke Inter, €30 juta)

    Untuk Tottenham: Bagaimanapun cara melihatnya, ini adalah satu lagi keputusan transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar, dan bisa dibilang berbelanja berlebihan, pada musim panas ini tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence saat ini sedang berada di titik tertinggi sepanjang kariernya, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus bagi England di Piala Dunia berkat penampilan bertahan yang sangat solid baik di bek kanan maupun bek kiri ketika ia tampil dalam kedelapan laga England di Amerika Utara. Salah satu aksinya adalah tekel sliding krusial pada menit-menit akhir di semifinal melawan Argentina yang menjadi viral. Namun, klub London utara itu kini hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain berusia 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Memang ada argumen kuat bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari angka itu setelah penampilannya pada awal musim panas, ditambah fakta bahwa kontraknya masih tersisa tiga tahun, ia sangat serbabisa, sedang memasuki masa puncaknya dan, tentu saja, adanya 'pajak pemain Inggris' yang terkenal. Setidaknya, Spurs punya stok yang cukup di posisi bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampak menjadi pilihan utama di sisi kanan dan Destiny Udogie juga ada dalam skuad, tetapi banyak fans akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D

    Untuk Inter: Ini terasa seperti kudeta transfer yang sesungguhnya bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid pada akhir kontraknya dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra dan Anan Khalaili, dengan nama pertama bergabung ke Chelsea dan nama kedua akan meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Inter akan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap eksplosif yang sama piawainya dalam membantu serangan maupun meredam winger lawan, pemain internasional England itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman serangan besar dari Dumfries, Spence adalah peningkatan dari sisi pertahanan dan ia juga punya fleksibilitas untuk menjadi pelapis Federico Dimarco yang brilian di sisi kiri. Juara Scudetto itu juga akan sangat puas dengan biaya transfernya. Dilaporkan bahwa sekitar sebulan lalu mereka dipatok harga £38 juta ($51 juta) oleh Spurs, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik telah membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+

    Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak pertahanan Tottenham pada musim panas ini, Spence pasti merasa bahwa ia sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan itu memang pantas setelah penampilan impresifnya di Piala Dunia. Meski pada akhirnya ia mampu memantapkan diri di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu cukup sering diperlakukan tidak menentu selama empat tahun sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds dan Genoa, serta dilabeli sebagai 'rekrutan klub' oleh Antonio Conte selama masa kepelatihan pria Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirt dengan degradasi dalam masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, ia kini pindah ke klub yang akan difavoritkan untuk kembali menjuarai Serie A dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah secara besar-besaran meningkatkan reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di England, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Agustus: Pep Chavarria (Rayo Vallecano ke Chelsea, £18 juta)

    Untuk Rayo: Finalis Conference League itu mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan untuk Pep Chavarria, tetapi ini tetap menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub kecil asal Madrid tersebut. Dilaporkan bahwa Rayo terus berusaha mengubah tuntutan mereka selama negosiasi, bahkan sempat meminta hingga klausul rilisnya sebesar €50 juta (£43 juta/$58 juta), tetapi mereka mencapai kompromi yang signifikan setelah menolak tawaran awal Chelsea senilai £15 juta ($20 juta). Pada kenyataannya, mereka tidak berada dalam posisi negosiasi yang kuat setelah Chavarria menegaskan bahwa ia ingin menuju London barat, dan pada usia 28 tahun, ia juga bukan prospek muda berpotensi tinggi yang bisa membuat mereka meminta jauh lebih banyak. Meski begitu, uang itu akan cukup membantu Rayo memperkuat skuad dan membangun dari finis di peringkat kedelapan La Liga untuk musim kedua secara beruntun musim lalu. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Chelsea jelas perlu memperkuat sisi kiri pertahanan setelah kepergian cepat Marc Cucurella ke Real Madrid selama Piala Dunia, yang membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang mereka miliki. Namun, akan ada tanda tanya apakah Chavarria memiliki standar yang dibutuhkan, meski ia dipilih oleh Xabi Alonso. Rayo adalah satu-satunya klub kasta tertinggi yang pernah ia bela sepanjang kariernya, dan ia harus mengisi peran besar, dengan Cucurella berkembang menjadi bisa dibilang salah satu yang terbaik di posisinya di dunia. Hato menunjukkan performa kuat pada paruh akhir musim lalu dan sangat dihargai, jadi Chavarria kemungkinan besar akan memainkan peran sebagai pelapis dan mungkin mentor bagi pemain muda Belanda itu. Paket total sebesar €22 juta (£19 juta/$25 juta) merupakan solusi berbiaya rendah untuk posisi yang bermasalah jika dibandingkan dengan pemain seperti Lewis Hall yang dihargai £60 juta ($81 juta), meski pada akhirnya ini bisa menjadi solusi jangka pendek. Nilai: B-

    Untuk Chavarria: Kisah yang luar biasa! Chavarria baru mendapatkan kepindahan ke kasta kedua Spanyol pada usia 22 tahun ketika ia bergabung dengan Real Zaragoza, dan ia baru berusia 24 tahun saat naik ke La Liga setelah pelatih Liverpool saat ini, Andoni Iraola, merekrutnya untuk Rayo pada 2022. Ia terus berkembang di ibu kota Spanyol, menjadi figur kunci sebagai bek sayap agresif yang proaktif dan nyaman menguasai bola, membantu timnya mencapai final Conference League musim lalu dan bermain penuh 90 menit dalam kekalahan dari Crystal Palace. Kini, pada usia 28 tahun, ia mendapatkan kepindahan impian ke salah satu raksasa Premier League, dan ada peluang besar ia akan diberi banyak kesempatan untuk tampil mengesankan di bawah kompatriotnya, Alonso, yang jelas merupakan salah satu pengagumnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah yang masuk akal dan menempatkan klub dalam posisi yang lebih baik menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dikabarkan akan menanggung gaji Araujo sepenuhnya, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Barca, itu akan membuka ruang bagi juara La Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo diangkat menjadi kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatatkan total 11 kali menjadi starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kemampuan kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak bergantung kepadanya untuk menjadi jangkar lini belakang. Realitas pahitnya, Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan adanya opsi pembelian senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa membuat Barca mengantongi biaya transfer yang signifikan untuk pemain yang tidak diinginkan pada musim panas mendatang. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski kini mungkin Flick perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca memang sudah terlihat tipis di berbagai area lapangan. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Tindakan putus asa. Liverpool dikabarkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo demi meredakan krisis di lini pertahanan setelah transfer bebas Ibrahima Konate ke Real Madrid. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta sesama rekrutan anyar Jeremy Jacquet masih berupaya kembali ke kebugaran penuh setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa bermain sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain berusia 27 tahun itu juga memiliki riwayat cedera yang naik turun, dan kesulitan meyakinkan di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau membangun kerja sama yang solid dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool dikabarkan keberatan membayar £60 juta untuk target sebelumnya pada musim panas ini, Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan Inggris itu akan menjadi langkah yang lebih minim risiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan tekanan besar di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain dari pekan ke pekan dan membangun lagi kepercayaan dirinya. Araujo beruntung ada klub elite Eropa lain yang memburunya mengingat masalah konsistensinya, dan ia akan sadar akan konsekuensi yang mungkin timbul jika gagal. Ia pasti akan sangat termotivasi untuk membungkam para peragunya, dengan harapan bisa kembali benar-benar menikmati sepak bolanya, setelah melalui periode menantang tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan penuh semangat dari publik Anfield tentu akan memberi dorongan adrenalin besar bagi Araujo. Ia juga merupakan bek yang proaktif dan akan menghadirkan kekuatan udara yang nyata ke pertahanan Liverpool, serta cocok dengan sistem agresif Iraola. Awal baru ini bisa menjadi tepat seperti yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay itu, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan dasar yang membuatnya menerima begitu banyak kritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, €36 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea patut senang karena berhasil mendapatkan biaya yang cukup besar untuk seorang bek tengah yang belum pernah benar-benar mencapai level tertinggi sejak menembus tim utama pada 2021, dan £25 juta plus £5 juta dalam bentuk bonus merupakan keuntungan murni untuk lulusan akademi. Meski begitu, tetap menyedihkan melihat salah satu pemain binaan mereka pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode penuh tantangan bagi klub, bahkan sempat menjawab kebutuhan tim ketika ia dipanggil pulang dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera lini belakang. Namun, Chelsea telah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill kembali bugar setelah ruptur ACL-nya, sehingga penjualan pemain menjadi keharusan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek-bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tidak bisa menahan godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan perkembangan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu juga sudah menunjukkan ambisinya dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi pembelian termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia merupakan pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil inkonsisten dan sempat menjadi sasaran kritik dari sebagian basis suporter Chelsea, sementara yang lain lebih memakluminya karena keterikatannya dengan klub selama 19 tahun. Paket total £30 juta ($40 juta) memang terlihat agak mahal, tetapi Como akan berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan kompetisi Eropa terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa sangat cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika bicara dengan sangat jujur, Chalobah jelas pantas mendapatkan awal baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah lama mencoba menjualnya; ia menolak pindah ke Nottingham Forest pada 2023, saat Chelsea terbuka untuk melepasnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut lalu ia dipinjamkan ke Palace, tempat ia tampil mengesankan, sebelum dipanggil kembali lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea memperjelas lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia adalah bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia menghadirkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya lebih dulu ketimbang nama-nama seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Di usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan yang benar-benar tuntas bagi sang bek, yang kini bisa menantikan bermain di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling diinginkan di Eropa, di tepi Danau Como. Tidak akan mengejutkan jika ia beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham seharga £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi sekarang kondisinya terlihat seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil mengharapkan rekrutan baru Sean Steur mengisi peran Guimaraes di usia yang baru 18 tahun, dan itu juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah top skor Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan catatan lima assist-nya juga menjadi yang terbanyak di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin lewat teladan dan sering menyeret rekan-rekan setimnya bangkit. Matthias Jaissle menghadapi tugas yang sangat besar untuk menstabilkan ruang mesin tim begitu ia resmi menggantikan Eddie Howe di bangku pelatih, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa menjadi mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berupaya membangun fondasi dari kembalinya Arsenal ke puncak sepakbola Inggris yang telah lama dinantikan. Guimaraes bisa dengan mudah dimainkan berdampingan dengan Martin Odegaard sebagai No.8 dan meringankan beban kreativitas kapten Arsenal itu. Ia akan menyuntikkan dinamisme tambahan ke serangan dan agresivitas lebih besar dalam bertahan, setelah memenangi lebih banyak duel daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalaman yang dimilikinya dan fakta bahwa ia adalah kecocokan sempurna untuk gaya yang diinginkan Arteta. Kekuatan di lini tengah adalah alasan utama di balik kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun bisa mengungguli mereka sekarang setelah Guimaraes melengkapi unit sentral mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa terjadi di Liga Champions jika mereka berhadapan lagi dengan Paris Saint-Germain, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi bergengsi yang selama ini sulit didapat. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Di usia 28 tahun, sekarang adalah waktu yang ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di puncak performanya, seperti yang ia buktikan tanpa keraguan di Piala Dunia, dengan menciptakan empat gol untuk Brasil sambil menyaingi Vinicius Junior dalam pengaruhnya sebagai figur kunci, meski itu terjadi sebelum tersingkir secara buruk di babak 16 besar oleh Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia serta rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Ia sangat brilian secara teknis di ruang sempit, punya visi untuk umpan mematikan, dan menentukan ritme lewat etos kerja tanpa bola yang tanpa henti. Tambahkan fleksibilitas dan mentalitas pantang menyerahnya, maka Guimaraes benar-benar memenuhi semua syarat sebagai pahlawan kultus yang seolah diciptakan khusus untuk para pendukung setia Arsenal, sosok yang tidak akan gentar sedikit pun oleh label harga besar di pundaknya. Nilai: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Tentu saja, mereka berharap Mastantuono bisa menemukan kembali ritmenya di Italia seperti yang dilakukan Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sudut pandang fisik dan taktis, dan banyak hal akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa cepat beradaptasi. Jika tidak, ada bahaya ia akan kembali ke Madrid musim panas depan dengan kepercayaan diri yang semakin terkuras dan nilai pasar yang turun signifikan. Di sisi lain, Real mungkin tetap tidak memiliki tempat untuk Mastantuono bahkan jika ia tampil baik di Fiorentina, setelah menuntaskan kesepakatan untuk Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang pemain muda semakin turun dalam urutan pilihan skuad. Bisa dikatakan Mastantuono telah salah dikelola oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di hadapannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang sangat bagus dan berisiko rendah untuk La Viola saat mereka berusaha bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung porsi signifikan dari gajinya sebesar €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas ekstra dalam skuad Fabio Grosso, juga fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa bermain sebagai No.10 atau di sayap kanan, dan ia akan lapar untuk membuktikan para peragunya salah serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas untuk Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum bursa transfer ditutup. Membangun hubungan yang baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan untuk kesepakatan serupa di masa depan, terutama jika Mastantuono berkembang pesat di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan banyak gembar-gembor, dan dengan biaya €63 juta yang terlihat seperti sebuah kudeta mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga besar Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan catatan minim tiga gol nyaris tidak membenarkan hype di sekelilingnya. Mastantuono juga kesulitan dengan cedera pangkal paha yang berkepanjangan, dan rasa frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama ketika ia dikartu merah karena melayangkan protes yang tidak perlu kepada wasit dalam kekalahan dari Getafe. Jelas bahwa remaja itu masih harus banyak berproses menjadi lebih matang, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukan itu jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas merupakan kemunduran karier bagi Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, jadi mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya kandas. Nilai: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds United, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan cara City dan Pep Guardiola menangani James Trafford. Didatangkan kembali dari Burnley musim panas lalu setelah pergi pada 2023 demi menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diharapkan menjadi No.1 di Etihad musim lalu setelah kepergian Ederson. Namun, baru tiga pertandingan memasuki kampanye baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung mendorong pemain muda Inggris itu turun lagi dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi sebagai klub yang tanpa ampun memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimentalitas, dan dari perspektif finansial mereka akan sangat senang karena berhasil meraup keuntungan yang cukup signifikan dari pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu hanya menjadi kiper piala di bawah Guardiola. Sangat disayangkan melihat lagi satu lulusan akademi muda bertalenta tinggi dengan potensi tim utama pergi, tetapi beginilah cara model bisnis City berjalan, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti sebuah kudeta transfer besar untuk Leeds, yang diam-diam memperkuat skuad musim panas ini dan bisa menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka memainkan kartu mereka dengan tepat musim depan. Trafford mengikuti jejak agen bebas yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina bertalenta tinggi Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, memberikan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai calon No.1 Inggris di masa depan, Newcastle diketahui merupakan pengagum pemain 23 tahun itu, yang sebenarnya bisa memilih banyak tim di Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa menanjak di klasemen serta menghindari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Paket total £45 juta ($60,5 juta) tergolong besar untuk seseorang yang baru saja menghabiskan satu musim penuh hanya sebagai pelapis, tetapi jika Trafford mencapai seluruh potensinya di Yorkshire maka Leeds sangat mungkin akan memasang harga dua kali lipat dari angka itu kepada salah satu raksasa Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini adalah upaya kedua Trafford menjalani karier jauh dari Man City, dan kali ini ia benar-benar punya peluang untuk memantapkan diri sebagai No.1 di Premier League dalam jangka panjang, kecuali terjadi degradasi mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru, setelah musim lalu berbicara secara terbuka tentang perlunya bermain lebih banyak, dan ia akan berharap ini menjadi transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan kiper Everton itu di Premier League, dan jika ia mampu mengangkat Leeds di klasemen serta menarik perhatian Thomas Tuchel dalam prosesnya, ada peluang besar ia akan diberi kesempatan setelah masuk dalam skuad Piala Dunia milik juru taktik asal Jerman itu meski berstatus sebagai pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan bergabung dengan Leeds ketimbang klub seperti Newcastle atau klub-klub yang disebut ‘big six’, tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya juga akan jauh lebih kecil. Ia diam-diam akan percaya bahwa ia bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Meraih keuntungan €120 juta dari pemain yang baru direkrut setahun lalu merupakan bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Pemain seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo sama-sama mengasah kemampuan mereka di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah kekuatan utama di balik laju Leipzig hingga finis di posisi ketiga Bundesliga musim lalu, serta membangun hubungan yang nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir yang presisi, dan umpan progresif dari Diomande, Leipzig bisa kesulitan untuk kembali ke posisi Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukan tim yang asing dalam melepas aset terbaik mereka demi keuntungan; faktanya, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan pulih dan menemukan permata lain dalam waktu dekat, dan jika Diomande langsung nyetel di Real, itu hanya akan semakin mengangkat reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid telah membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi tampaknya itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan tambahan pelapis di sisi sayap, dengan Rodrygo diperkirakan baru akan kembali pada 2027 saat ia melanjutkan pemulihan dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi. Ada anggapan bahwa remaja ini direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior seiring Arsenal berusaha merekrut pemain Brasil itu, tetapi Diomande lebih sering beroperasi dari sisi kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi pasangan yang sempurna untuk full-back yang kerap overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 pilihan Jose Mourinho, karena memiliki kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk merebut kembali bola. Diomande memang masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan pengalamannya di La Liga juga semestinya membantu proses transisi. Mengalahkan tim-tim seperti PSG dan Liverpool dalam perebutan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di planet ini, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menutup kebangkitan menuju ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar penggemar kasual bahkan belum menyadari keberadaan Diomande pada saat yang sama tahun lalu, ketika ia menuntaskan kepindahan senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Memang, Diomande hanya mencatatkan 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah memulai dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin dengan potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman tersebut, dengan membukukan 23 kontribusi gol di semua kompetisi dalam musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Panggilan ke Piala Dunia kemudian menyusul, dan Diomande tampil dengan sangat baik di panggung terbesar ketika Pantai Gading mencapai babak 32 besar. Pada saat itu, pemain berusia 19 tahun tersebut telah muncul sebagai target bagi sejumlah klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan Bernabeu dan banderol €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada di posisi ini, yang membuatnya tetap menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, gratis)

    Untuk Liverpool: Salah mungkin seharusnya meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, dengan catatan manis yang sesuai dengan konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dalam seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengejutkan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama laju mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tidak ada yang bisa memprediksi betapa buruk penurunannya pada musim berikutnya. Pemain asal Mesir itu hanya membukukan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi ketika Liverpool finis di peringkat kelima Premier League dan gagal meraih trofi apa pun, dan ia secara terbuka melontarkan kritik kepada Slot serta petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah standar, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah paling bertanggung jawab merusak keharmonisan di ruang ganti dengan sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya mengering dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika melihat ke belakang, Liverpool seharusnya tidak pernah melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain yang berusia di atas 30 tahun. Kontrak barunya yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diakhiri atas kesepakatan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Gagal bahkan mendapatkan biaya transfer untuk Salah, yang sudah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu manuver terbesar dalam sejarah Super Lig Turki. Tahun-tahun terbaik Salah memang sudah pasti berlalu di usia 34 tahun, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa untuk klub sebesar Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig pada abad ini dan masih benar-benar berada dalam bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka tentu berharap bisa memangkas jarak dengan rival utama mereka setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator peluang terbaik dari generasinya. Ini adalah transfer bebas impian yang juga seharusnya secara signifikan mengangkat profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan masa peminjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa langsung membangun chemistry dengan Paul Onuachu, yang berbagi gelar Sepatu Emas musim lalu dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing di puncak dan melaju jauh di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun cara melihatnya, turun dari status pemain terbaik di Premier League menjadi transfer bebas ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah sesuatu yang memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan membuat para penggemar paling setianya menjauh dalam prosesnya, dan kini ia tampaknya ditakdirkan mengakhiri karier gemilangnya dengan cara yang mengecewakan. Tampaknya tidak ada klub top lain di seluruh Eropa yang menaruh minat pada mantan bintang Roma itu, yang merupakan penilaian buruk mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan kembali ketajamannya di Turki, tetapi hanya karena levelnya jauh menurun. Kepindahan ini tidak menambah apa pun pada warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Jika ia menurunkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola alih-alih bersusah payah untuk tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, bebas transfer)

    Untuk Brentford: Ini situasi yang cukup aneh bagi Brentford, yang memang kecil kemungkinan menghalangi Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang, bahkan memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Namun, pemain internasional Inggris itu merupakan bagian penting dari apa yang dibangun Keith Andrews secara tak terduga di Gtech Stadium musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter. Kepergiannya pun meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah hengkang permanennya Frank Onyeka ke Coventry dan kepindahan mantan kapten Christian Norgaard ke Arsenal musim panas lalu. Setelah sejauh ini menjalani bursa transfer yang sepi, Brentford kini masuk ke pasar dengan gebrakan besar; gelandang bertahan Mali milik Lens yang sangat dihargai, Mamadou Sangare, bergabung dengan biaya transfer rekor klub sebesar £41 juta ($55 juta) untuk menggantikan pemain internasional Inggris itu. Namun, kualitas kepemimpinan Henderson hampir mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini merupakan perubahan besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicibir, yaitu mencoba menimbun beberapa talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka mungkin akan berkembang menjadi bintang elite di masa depan. Seorang kapten pemenang Premier League dan Liga Champions yang dihormati karena kualitas kepemimpinannya, serta memiliki mantan bos Chelsea dan kini pelatih Inggris Thomas Tuchel di antara banyak pengagumnya, Henderson akan membawa semua atribut yang dicari Chelsea dalam upaya menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang ia bawa dalam aspek permainan, cukup jelas bahwa pemain 36 tahun itu didatangkan bukan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, musim lalu ia menunjukkan bahwa dirinya masih bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengetahuannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea sering goyah. Namun, ia memang harus merebut hati basis suporter mengingat kaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup transformatif bagi reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan tetap tersedia dan bahkan tetap berlatih meski mengalami patah lengan yang tidak biasa setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Di usia 36 tahun, ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah saat menukar satu klub London barat dengan klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu tampaknya akan langsung menjadi salah satu orang kepercayaan Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti tentu akan sangat menarik baginya pada tahap karier gemilangnya saat ini. Selain memberi kontribusi di luar lapangan, ia juga diharapkan membantu memulai era baru di sana ketika Chelsea berupaya merombak kultur mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk gelar-gelar besar. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda tak akan berani bertaruh melawannya untuk gagal. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terikat hingga usia 38 ketika ia bisa saja pensiun, hanyalah pelengkap sempurna. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, £34 juta)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dikabarkan telah membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, yang merupakan biaya signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Ini menjadi kesepakatan ke-13 yang rampung antara kedua klub sejak awal musim 2025-26, tetapi baru yang ketiga sebagai transfer permanen, dan Strasbourg pasti sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco mencatatkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran penting dalam laju mereka ke semifinal Conference League. Beroperasi sebagai playmaker dari lini dalam sekaligus gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak nyata, dan ia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tim tidak menguasai bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta terbaik mereka menjadi sesuatu yang tak terelakkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco adalah keputusan yang nyaris tanpa pikir panjang bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga meraih sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi ia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya membangun namanya sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknis melimpah dan agresivitas tinggi, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di wilayah lawan dan menguras tenaganya demi merebutnya kembali. Kehadirannya jelas akan mengurangi dampak jika Enzo Fernandez pada akhirnya dibujuk pindah ke Real Madrid, dan ia juga masih punya banyak potensi yang bisa digali. Nilai B+

    Untuk Barco: Kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak ia bayangkan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat ia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang terakhir kemudian membelinya secara permanen pada musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisinya ke lini tengah di Strasbourg memaksanya mengasah sisi fisik dalam permainannya. Kali ini ia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi & Co di panggung Piala Dunia yang menegangkan juga akan sangat berguna bagi Barco, meski faktanya ia hanya bermain 19 menit di turnamen itu untuk Argentina. Ia mungkin juga harus terbiasa dengan peran terbatas di Chelsea, tetapi jika ia sabar dan menyerap sebanyak mungkin ilmu dari Alonso dan para pemain senior Chelsea, Barco bisa berkembang menjadi anggota penting dari proyek BlueCo yang ambisius dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sulit untuk melebih-lebihkan betapa besar pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih jauh musim lalu dan pencetak gol terbanyak ketiga bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan keberatan melepas Danny Welbeck, terutama ketika peluang yang begitu tak terduga muncul untuknya di usia 35 tahun, tetapi ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad mengamankan pengganti yang sepadan, terutama karena striker muda Yunani yang sangat dihargai, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami robekan ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, rekan senegara Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter menjadi satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson telah kembali dari masa peminjamannya bersama Roma. Untuk saat ini belum jelas siapa yang akan mereka bidik di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea terkait kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang “matang” dan “tangguh secara emosional”, saat mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah satu lagi musim yang sangat mengecewakan di bawah pengelolaan BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam kadar melimpah meski kariernya sudah berada di fase akhir. Dia juga bukan sekadar akan menjadi pelengkap. Meski kini berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menjalani kampanye mencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini (13), dengan catatan tertinggi keduanya datang pada 2024-25. Dia bahkan telah mengoleksi sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan yang pertama dicetak untuk Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Dia tampaknya akan menjadi pilihan kedua di belakang Joao Pedro, yang berarti Chelsea perlu bekerja dalam hal pemain keluar, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak striker dalam skuad mereka. Perekrutan Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea akan berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberi dampak jangka panjang. Dia telah membuktikan bahwa dirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang sama sekali tidak bisa dilewatkan Welbeck. Kini dia bisa menambahkan Chelsea ke dalam rekam jejaknya yang sudah mengesankan, tempat di mana dia akan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan pelatih yang sangat dihormati dalam diri Xabi Alonso dan, kemungkinan besar, akan diberi pengaruh signifikan di ruang ganti ketika klub mencari stabilitas dan kepemimpinan. Dia tidak akan menjadi starter reguler, tetapi sangat mungkin dia mendapatkan banyak menit dari bangku cadangan saat Pedro diistirahatkan, sementara dia seharusnya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, dia mungkin mendapat satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan bereuni dengan Pedro, yang dengannya dia memiliki koneksi kuat di Brighton dan yang bisa menjadi sosok mentor sempurna baginya, begitu pula bagi Delap jika The Blues mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sejatinya itu memang tak terelakkan. Bek tersebut diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, tetapi terutama selama dua tahun terakhir kontraknya, yang selalu membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Manajer City yang kini sudah mantan, Pep Guardiola, sempat memberi isyarat pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi perjuangan berat untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang dideritanya pada musim dingin yang membuatnya absen dalam 18 pertandingan kemungkinan besar mengakhiri peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati masa tinggal gemilang selama satu dekade di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang selama ini begitu sulit diraih. Stones tanpa ragu akan dikenang sebagai legenda klub meski dibelit masalah kebugaran, tetapi perpisahan mungkin memang masuk akal pada tahap ini. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, nilainya pun tidak akan terlalu besar. Setelah pemain berusia 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City juga kemungkinan senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat masalah cederanya, ada risiko besar yang melekat pada langkah ini bagi Inter, bahkan jika ini merupakan transfer bebas. Namun, mereka akan berharap telah mengimbangi risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk meneken kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih kecil daripada yang ia dapatkan di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya harus berharap bek timnas Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Dalam performa terbaiknya, ia tetap menjadi salah satu bek tengah dengan kemampuan memainkan bola terbaik yang ada, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas. Serie A merupakan semacam tempat ideal bagi para pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan mengurangi beban fisik pada seorang pemain yang tubuhnya kerap mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain selama bertahun-tahun lagi di liga yang kurang intens. Inter mungkin juga memandang ini sebagai sebuah kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan klub seperti Chelsea dan Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa benar-benar meninggalkan masalah kebugarannya di Italia. Ini bukan hanya kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar di level domestik maupun Eropa bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan di Italia. Mungkin ia belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun, Stones bisa saja telah memperpanjang karier bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia semestinya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri dengan peluangnya untuk menjadi starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Hal itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap dalam persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris setelah kekecewaan tersingkir di semifinal Piala Dunia pada musim panas. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum sampai dua tahun sejak Palace mengeluarkan hanya £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat usianya 24 tahun, jadi mereka pasti sangat senang karena hampir melipatgandakan uang mereka hingga tiga kali lipat dalam rentang waktu sesingkat itu seiring model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, dengan menjadi bagian penting dari skuad juara Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang piawai memainkan bola, Palace tentu sudah mengantisipasi minat terhadap pemain internasional Prancis itu dan kabarnya mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih, mengingat pasar yang melonjak, tetapi uang itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan pembukuan setelah Palace mengeluarkan dana besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan dorongan mereka untuk menambah pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di jajaran bek tengah mereka, dengan tidak ada satu pun dari sekian banyak opsi yang ada saat ini benar-benar menonjol sebagai solusi berkualitas jangka panjang, selain Levi Colwill yang sudah kembali bugar. Di luar pemain internasional Inggris itu, situasinya sedikit berantakan; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi ekspektasi, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti sebagai akibatnya. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan bisa memburu satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan besar berarti beberapa anggota dari kelompok saat ini akan dilepas. Klub London barat itu mungkin merasa bahwa meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) tetap merupakan nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah terbukti di Premier League dan pemain internasional penuh Prancis yang sedang mendekati masa puncaknya. Terlebih lagi, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Mendatangkannya untuk bermain bersama Colwill langsung memberi Chelsea duet bek tengah yang terlihat solid untuk dibangun. Sekarang tinggal memangkas pemain yang tak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah lagi kualitas serta pengalaman, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah meraih trofi besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior tim nasional Prancis dan bermain di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin terus menguji dirinya dan bermain di level tertinggi, dan dia sangat layak mendapatkan kesempatan untuk naik kelas ke klub yang disebut ‘big six’ musim panas ini setelah serangkaian penampilan kukuh yang konsisten di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; dia tetap berada di ibu kota, dan dia bisa berharap langsung masuk ke susunan pemain inti Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang mengelilingi masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan start yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya cepat menjadi figur populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada emosi yang bercampur. Di satu sisi, Forest akan sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu penting dalam membawa mereka pertama-tama lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar semuanya mengalir lewat dirinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya uang bukan masalah. Entah nilai sebenarnya adalah £116 juta atau £130 juta, yang disebut Forest sebagai angka yang benar, itu adalah jumlah uang yang sangat besar untuk seorang pemain yang direkrut hanya dengan £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level direksi adalah kepuasan, karena Forest benar-benar membuat City membayar mahal dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau, setidaknya, dia memang harus menjadi itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya secara gamblang, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol, dan bahkan jika itu tidak terjadi, City memang tetap membutuhkan penerus yang layak untuk takhta pemain 30 tahun tersebut. Lagi pula, Nico Gonzalez maupun Matheus Nunes tidak pernah benar-benar meyakinkan dalam peran No.6. Anderson tampak cocok, meski begitu. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatat lebih banyak sentuhan dan memenangi lebih banyak duel daripada pemain lain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti ia terlihat sebagai sosok yang sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa ini adalah contoh paling nyata dari "pajak Inggris". Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, pada usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Namun, ia baru menjalani beberapa musim bagus bersama Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih mewakili Skotlandia di level internasional, alih-alih Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui Forest. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan kini ia akan mendapat kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer akan membawa tekanan yang luar biasa besar, dan Anderson bukanlah gelandang muda Inggris pertama yang menjanjikan yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu terlihat sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan yang sangat, sangat besar di antara situasi mereka masing-masing adalah bahwa sepertinya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan satu tempat di tim utama. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian seputar era setelah Pep Guardiola di City, ini adalah peluang luar biasa baginya untuk memantapkan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat senang bisa secepat ini melepas Garnacho pada musim panas ini, seorang pemain yang sangat mungkin sulit dijual mengingat masa semusimnya yang mudah dilupakan di London barat dan banderol klub yang mencapai £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu, dilaporkan bahwa Chelsea mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim untuk menuntaskan kepindahannya dari Stamford Bridge, dan transfer itu kini dengan cepat terwujud dalam bentuk peminjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban membeli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat itu sangat mudah dipenuhi, dan pemain asal Argentina tersebut juga sudah menandatangani kontrak empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilai transfernya, tetapi bisa dibayangkan angkanya tidak akan jauh di bawah valuasi Chelsea, sesuatu yang tentu akan sangat memuaskan mereka, terlebih setelah mereka baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands itu dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Melihat betapa tidak efektifnya Garnacho selama membela Chelsea, ini adalah langkah yang akan memicu tanda tanya besar di kalangan suporter Villa. Pelatih kepala Unai Emery disebut-sebut sebagai sosok pendorong utama di balik upaya mereka merekrut sang pemain, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya adalah juru taktik asal Spanyol itu bisa mengembalikan kepercayaan diri Garnacho. Namun, rasanya ada risiko besar dalam kesepakatan ini karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan semangat dan kepercayaan diri yang dulu membuatnya begitu menonjol saat masih di Manchester United. Pemain sayap itu tidak terlihat mampu menyamai kontribusi angka Rogers dalam serangan, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal tampil memuaskan sementara Villa tetap wajib membelinya di akhir musim, kemungkinan dengan biaya besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan finansial, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai barter jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih nilainya akan dipotong. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Ini adalah awal baru kedua dalam rentang setahun, dan Garnacho pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena kariernya berisiko hanyut ke level mediokritas. Emery punya kemampuan untuk mengeluarkan yang terbaik dari para pemain yang sebelumnya tampil di bawah harapan, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang bisa diperebutkan di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika merasa tekanannya akan lebih ringan jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, karena publik Villa Park memiliki ekspektasi sangat tinggi setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sesuatu yang menjadi keuntungan bagi rekrutan baru tersebut. Garnacho juga pasti mewaspadai nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool musim panas lalu lewat skema peminjaman dengan kewajiban membeli bersyarat yang terlihat sangat mudah dipenuhi; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia dibekukan oleh Emery dan jarang sekali masuk skuad pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meskipun Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat puas dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka rekrut hanya seharga €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi juara Belgia itu untuk sang winger. Klub penjual berada dalam posisi kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berusaha menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah kepindahan Leandro Trossard ke Besiktas pasca-Piala Dunia, dan Tzolis akan memenuhi banyak kriteria sebagai pengganti. Pemain internasional Yunani itu menikmati musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan mencatat total 51 kontribusi gol yang mencengangkan, 22 gol dan 29 assist, di semua kompetisi, membantu Brugge melaju menuju gelar liga dan fase gugur Liga Champions. Tentu saja, ada risiko yang menyertai transfer ini, meski biayanya terlihat cukup sepadan dengan nilai pasar saat ini. Tzolis tampil sangat buruk dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meski saat itu ia masih sangat muda dan Norwich memang nyaris pasti terdegradasi, sehingga akan ada tanda tanya soal apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepakbola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis telah memetik pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain memiliki fisik serta kecepatan untuk sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya pada awalnya ia seharusnya menjadi opsi rotasi yang berguna. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Sang winger kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode gagalnya di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah membangkitkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal bersama FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah menjaga standar tinggi yang ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan minat mereka, jadi ia pasti sangat gembira karena transfer itu akhirnya terwujud. Kini kerja keras dimulai saat ia berusaha memantapkan posisinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi jangan dilupakan bahwa dia cukup sering mengalami cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut diapresiasi karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdas. Kami sudah sangat sering mengkritik Barca selama bertahun-tahun soal urusan transfer mereka, dan itu memang pantas, tetapi pujian juga harus diberikan ketika layak, karena ini bisa terbukti menjadi bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi predikatnya sebagai bintang besar Jerman berikutnya, tetapi usianya masih 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting dari apa pun adalah Hansi Flick yakin dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari seorang pemain yang diberinya debut internasional lima tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang di waktu yang tepat. Adeyemi terlihat seperti calon superstar ketika bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi hal itu tidak pernah benar-benar terwujud baginya. Memang ada tanda-tanda pada musim lalu bahwa dia mungkin akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan luar biasa bagi winger kelahiran Munich tersebut. Kabar baiknya, dia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar mengingat nilai transfernya. Bahkan, ekspektasi yang jauh lebih besar akan dibebankan kepada Anthony Gordon pada fase awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah, karena dia memiliki fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang sangat penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak secara radikal pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal soal posisi mereka dalam hirarki Premier League. Jika Rogers gabung dengan juara baru Arsenal, itu lain cerita. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam posisi dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak punya kompetisi Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, pemegang gelar Liga Europa itu sama sekali tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari sudut pandang finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa bagi Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai nyaris 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah gila yang akan sangat membantu Villa mencari pengganti sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lanjutan bahwa pemilik kaya klub mereka terbelenggu oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Transfer yang luar biasa. Perkiraannya, Rogers akan menuju London utara pada musim panas ini, bukan ke bagian barat kota. Namun, terlepas dari dugaan masalah anggaran yang disebabkan kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diminati di Premier League. Bagaimana? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan salah satu anggota 'bomb squad' Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum penutupan bursa transfer, dengan biaya yang sangat dibesar-besarkan. Namun, yang tampak lebih mungkin adalah adanya kemajuan di balik layar dalam upaya mencarikan klub baru untuk Enzo Fernandez dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutupi biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea telah membayar terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru punya dua musim Premier League yang layak dan hanya satu gol dari 22 penampilan untuk Inggris. Namun, lini depan yang berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro tentu bisa sangat berbahaya di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya, Rogers sudah memantapkan hati untuk pindah ke Emirates, tempat ia diperkirakan akan menggantikan Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri serangan Arsenal racikan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa pikirannya berubah karena Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain-pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Namun, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih penting dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Sejujurnya, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam kondisi tidak stabil, ini adalah kepindahan yang bisa berjalan sangat baik untuk Rogers, terutama karena kini ia bisa bermain di Premier League bersama teman dekatnya dan mantan rekan setimnya di level usia muda Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi 'cold' dalam pertandingan Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans untuk mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan betapa pentingnya dia dalam rencana permainan Unai Emery musim lalu memang tidak bisa dilebih-lebihkan. Tim asuhan pria Spanyol itu tampil sangat buruk ketika Tielemans menepi karena cedera engkel pada awal tahun ini, hanya memenangi satu dari tujuh laga Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, setelah dia kembali ke susunan starter, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di posisi keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi periode absen yang panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai muncul kabar bahwa kepindahan itu sudah mendekati rampung. Karena itu, mereka layak mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan begitu diam-diam. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia tentu sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi, bahkan untuk pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya kesepakatan Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tidak mampu memenuhi harga dalam kesepakatan untuk target transfer gelandang utama mereka, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan dia menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman skuad, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan nilai transfer sebesar ini, dia bisa saja terbukti sebagai salah satu perekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis peluang yang mungkin bahkan dia sendiri kira sudah lewat. Tielemans sudah lama digadang-gadang akan bergabung dengan salah satu tim elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, hal itu benar-benar tidak lagi terlihat akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City itu pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan statusnya sendiri. Namun, United jelas berada di level lain dalam hal prestise, yang membuat ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa ragu akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan teknik hebatnya di salah satu panggung terbesar dalam sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh terus berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan empat besar Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjaman suksesnya bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil secara reguler sepanjang kampanye 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya mungkin terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United sebesar £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam bonus untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti jelas terlalu bagus untuk ditolak. Inilah model BlueCo yang berjalan; Chelsea siap meraup keuntungan besar dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini menyisakan sedikit rasa pahit, tetapi uang besar yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Ini adalah salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama lini tengah Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing direbut Manchester City dan Tottenham, United dengan panik beralih ke Santos saat mereka berusaha menghindari skenario di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni mereka ketika agenda pramusim dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama Inggris. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United bersikap 'tenang' setelah perburuan terhadap Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket senilai £50 juta tergolong mahal untuk pemain yang jelas rela dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka membayar terlalu mahal untuk pemain yang tidak akan menjadi starter pasti setelah bursa transfer ditutup. Harapannya adalah bahwa, di usia 22 tahun, ia masih punya banyak level lain untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa ia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah menjalani musim ketika ia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepak bola tim utama reguler'. Apakah ia akan mendapatkan lebih banyak menit bermain di Old Trafford dibandingkan yang ia peroleh di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa ia membutuhkan awal yang baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian terus-menerus di kursi pelatih di Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan tempatnya bernaung itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, akan menjadi tugas sang pemain untuk memastikan ia memantapkan diri sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembungnya benar-benar sudah pecah! Saat Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para suporter memimpikan klub yang didanai negara itu menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari mereka dalam situasi yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya transfer yang saat itu menjadi rekor Inggris tersebut dengan baik, segalanya mungkin masih bisa berjalan bagus. Sebaliknya, jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang membuat tim Eddie Howe finis di posisi ke-12 klasemen. Sudah jelas jauh sebelum akhir musim yang katastrofik itu bahwa Anthony Gordon akan pergi, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari sekian banyak tim, benar-benar melambangkan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar membuat trauma bagi para fans adalah bahwa ini mungkin bahkan belum menjadi paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan hengkang dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub dari Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, masih akan ada lebih banyak penderitaan, yang berarti para suporter bahkan tidak bisa terhibur oleh biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar juga akan disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Perekrutan luar biasa lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan untuk kembali memecahkan rekor biaya transfer mereka demi Tonali. Apakah ini tanda keputusasaan atau bukti ambisi masih bisa diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti bahwa pasar transfer sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak akan memiliki nilai serupa?! Gelandang internasional Italia itu tanpa diragukan lagi telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan ia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk bersinar di bawah sesama orang Italia, Roberto De Zerbi, dibandingkan Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebanyak ini untuk pemain 26 tahun yang masih punya banyak hal untuk dibuktikan di level paling tinggi tetap merupakan sebuah perjudian, dan ini adalah perjudian yang sangat perlu berhasil bagi Spurs. Namun, untuk saat ini, para fans mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hati-hati/pelit di pasar transfer yang diawasi mantan ketua eksekutif Daniel Levy, mereka kini melihat klub mereka mengungguli rival-rival Premier League untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Transfer yang paling tak terduga. Asumsi yang ada adalah bahwa jika Tonali meninggalkan klub yang mendukungnya selama larangan bermain akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, ia justru bergabung dengan tim yang finis di posisi ke-17 Premier League pada masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa alasannya? Jelas, tidak pernah ada kemungkinan klub Serie A memiliki dana yang cukup untuk memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan untuk pulang, dan klub-klub elite Inggris pun bisa dimengerti merasa keberatan dengan harga yang dipatok Newcastle. Akibatnya, Tonali berakhir di Tottenham, tempat ia kini bersiap menghabiskan tahun-tahun terbaiknya, yang tak bisa dimungkiri terasa ganjil. Namun, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu sebuah "jika" yang besar, mungkin transfer ini akan berjalan baik untuk Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Anda harus mempertanyakan keputusan Inter untuk memasukkan klausul rilis serendah itu dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka, meski cedera pergelangan kaki dan operasi yang kemudian dijalani menghambat kampanye 2025-26 Dumfries. Meski begitu, pada performa terbaiknya ia masih merupakan salah satu bek sayap menyerang terbaik di sekitarnya, jadi €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang sejatinya bisa meminta jauh lebih banyak di pasar saat ini untuk pemain yang masih memiliki sisa kontrak dua tahun. Bisa jadi tangan Inter memang terikat, jika boleh adil; ketika pemain asal Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya meminta klausul tersebut, yang dipatok €25 juta untuk klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini tampak seperti satu lagi bisnis yang sangat cerdik dari Real, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah saat mereka menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Dumfries bernilai setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Real Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Real Madrid untuk bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan setimnya asal Inggris itu, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang ketimbang bertahan, sehingga menyisakan sedikit ketidakseimbangan bagi Madrid di posisi tersebut yang bisa dimanfaatkan tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga bukan benar-benar alternatif jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk membantah bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan yang sangat tepat mengapa Dumfries menginginkan klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang loyal untuk Inter sejak datang dari PSV pada 2021, mencatatkan 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas layak mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhirnya, dan label harga yang rendah itu berarti tekanannya akan sedikit berkurang di Bernabeu. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia bisa menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan dimainkannya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu West Ham terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan diperlukan, dan Fernandes adalah salah satu aset mereka yang paling berharga, gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Jadi, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan angka persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, dewan klub yang memang pantas banyak dikritik layak mendapat sedikit pujian yang jarang mereka terima. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini semakin menegaskan bahwa klub benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang buruk, dengan musim kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Tottenham bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah lagi berada dalam posisi seperti itu, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat bertalenta. Ia bisa bermain dalam berbagai peran dan sudah lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi menganggapnya sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada kesan putus asa yang tidak bisa dimungkiri dari transfer ini. Tottenham, seperti yang telah kita lihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, bertekad melakukan apa pun untuk merombak lini tengah mereka yang medioker dan karena itu bersedia membayar lebih mahal untuk Fernandes demi menangkis minat dari klub-klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Tottenham, dan harus segera berhasil, atau itu akan cepat menjadi senjata baru untuk menghantam pemilik klub. Memang, hanya untuk memberi konteks pada angka-angka yang terlibat, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas rekan senegaranya yang juga berusia 21 tahun itu, jadi ia benar-benar harus menunjukkan bahwa dirinya bisa seperti itu. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sekilas ini terasa sebagai kepindahan yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepakbola: Manchester United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia justru berakhir di Tottenham, tim yang finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga ini tampak seperti langkah yang cenderung menyamping. Namun, klub London utara itu seharusnya akan jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan lagi adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang sama sekali berbeda. Tentu saja ada sedikit kekhawatiran soal berapa lama pelatih Italia itu akan bertahan di Tottenham, mengingat tidak satu pun pihak dikenal dengan stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan pemain inti, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Kepergian yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat sedikit demi sedikit selama periode tersebut. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut oleh salah satu tim top Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa PSV bisa menunggu sampai setelah Piala Dunia sebelum menetapkan harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk pemain yang didatangkan dari Genk dengan harga sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Uang itu juga kemungkinan akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu memenangi trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual para pemain terbaik mereka. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari hanya terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya untuk Maroko, dengan pemain 25 tahun itu mencetak gol di ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dikatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah dikerjakan Bayern sejak beberapa waktu lalu. Ini bukan langkah reaktif terhadap pemain acak yang mendadak mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan teknik, kerja keras, dan fleksibilitas yang tepat untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat ada alasan untuk meragukan penilaian tersebut. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar nyaris tak bisa berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang sukses mencuri perhatian penggemar sepakbola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan "impian" klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski merebut tempat di susunan pemain inti yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa saja terasa seperti mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang berada di puncak kebahagiaan dan ia wajar merasa yakin bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sependapat, karena Saibari tanpa diragukan lagi tampak lebih cocok dengan gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah mencapai kesepakatan untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi transaksi cerdas bagi Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni bagi pemain yang merupakan lulusan akademi mereka itu, tetapi hanya sempat mencatatkan segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya sudah memutuskan sejak beberapa waktu lalu untuk melepasnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin sedikit disayangkan bahwa Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberi dampak di klub yang dibelanya sejak usia 10 tahun, begitu klub-klub seperti Inter dan Chelsea menyatakan minatnya, pikirannya berubah dan memang selalu tampak akan menjadi perjuangan berat untuk mempertahankannya. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan sekadar pelatih kepala. Pria Spanyol itu dilaporkan memberi lampu hijau untuk transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, merebut posisi terdepan dalam 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya secara luas diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto itu, jadi ini jelas sebuah keberhasilan besar dalam konteks tersebut. Seorang bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A 2025-26, diperkirakan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia seharusnya sesuai dengan kerasnya Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar untuk ukuran Serie A, dan kabarnya jauh melampaui tawaran Inter, sementara ia masih mentah di usia 21 tahun dengan baru satu musim yang cukup bagus di level tertinggi. Karena itu, ini merupakan sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang transfer ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat kecil dan kabarnya juga ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin sedikit menjelaskan hal itu. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan terdorong oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama talenta muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain yang siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia sangat mungkin diyakinkan oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia bisa diproyeksikan menjadi figur penting di bawah manajer baru itu. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tersenyum lebar karena menemukan pihak yang mau membayar mereka uang dalam jumlah segila itu untuk seorang pemain pelapis yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, sejatinya diproyeksikan sebagai jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince dengan duduk di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas bukan cerminan bagus bagi sang pemain Portugal. Demikian pula fakta bahwa di level internasional ia masih berada di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan harga €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu transfer sensasional, PSG telah mendapatkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, seorang pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari luruskan satu hal lebih dulu: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, banderol harganya tidak masuk akal, terlebih lagi untuk tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Akibatnya, suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini sibuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Walau transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terelakkan telah memunculkan banyak teori konspirasi, sementara juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale punya hubungan yang baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu mengapa Milan merasa perlu membayar biaya transfer tertinggi dalam sejarah klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang yakin ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia seharusnya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah rekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak memberikan jaminan yang sama dalam urusan gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama ditunggu bagi sosok yang terus-menerus menjadi pelapis untuk akhirnya menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir saat Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022 bahwa seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap mengandalkan Ronaldo, sehingga menahan perkembangan Ramos selama bertahun-tahun. Namun, harus dikatakan juga bahwa ia sendiri tidak melakukan pekerjaan yang terlalu bagus untuk memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya mirip di Paris, di mana konsensus umumnya adalah bahwa meski PSG memiliki deretan penyerang fenomenal yang membuat iri, Ramos bukan salah satunya. Ia hanyalah sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang pemain pengganti yang cukup memberi dampak. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, klub yang tetap menjadi salah satu yang terbesar di sepakbola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan banderol harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya transfer yang besar, nominal ini benar-benar raksasa untuk tim Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Ini lagi-lagi bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub terbaik dalam menjual pemain setelah mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi semakin baik karena kontrak Van Hecke di Amex Stadium akan habis hanya dalam waktu 12 bulan. Karena itu, mereka tentu akan sangat senang bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek Belanda tersebut, meski sebelumnya dilaporkan bahwa ia dihargai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana itu untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic secara khusus masuk dalam radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang impresif di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad mereka serta Igor Julio akan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke semasa di Brighton, tetapi tetap sulit menepis kesan bahwa Spurs telah dibuat membayar terlalu mahal untuk bek tengah itu setelah muncul laporan yang menyebut Brighton menghargainya £70 juta, meski faktanya ia berada di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Rasanya transfer dengan harga miring untuk pemain dengan kualitas seperti dirinya secara realistis seharusnya berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton memang terkenal sebagai negosiator yang tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka harus bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak hampir pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengahnya Micky van de Ven bisa saja mengikuti. Setidaknya, Tottenham mendapatkan seorang bek yang sudah terbukti di Premier League yang, pada usia 26 tahun, masih belum mencapai puncaknya, piawai mengalirkan bola, dan memiliki daya juang serta kemampuan memimpin yang sangat mereka rindukan. Pemain internasional Belanda itu sangat mungkin membentuk duet bek tengah dengan wajah baru bersama rekrutan bebas transfer Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya memperjelas bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke naik satu level dari Brighton di titik tengah kariernya dan sangat mungkin melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak benar-benar menindaklanjuti minat mereka yang dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai 'Big Six', Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan sepakbola Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja dengan pelatih Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin bermain, yang semestinya membantunya beradaptasi dengan cepat. Bagi Spurs, satu-satunya arah kini memang ke atas setelah kampanye domestik yang kembali berantakan, dan kemitraan dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim fondasi pertahanan yang kokoh saat klub London utara itu melewati apa yang tampaknya akan menjadi periode transisi setelah mereka lolos dari ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna tampak meraup keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu dengan harga hanya €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu sejak awal memang akan terkendala klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Artinya, €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap sangat signifikan bagi klub sebesar Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu mungkin terjadi setelah musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Spanyol untuk Piala Dunia, dan klausul rilis itu membuat Osasuna tidak punya banyak pilihan terkait nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Ini adalah rekrutan pertama di era Andoni Iraola, sekaligus menambah panas rivalitas Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi, melihat adanya peluang di pasar, Liverpool bergerak cepat untuk membajak transfer tersebut meski pembicaraan sudah memasuki tahap lanjut dan tawaran klub Tyneside itu dikabarkan telah diterima. Liverpool tentu sudah akan memandang ini sebagai sebuah keberhasilan besar, tetapi mereka juga pasti sangat senang bisa merekrut winger muda dengan penilaian tinggi seperti ini dengan biaya yang bisa terbukti sebagai harga murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang yang direct, cepat, dan juga bekerja keras dalam bertahan ini tampak seperti sosok yang ideal untuk gaya bermain Iraola, dengan pelatih kepala baru itu kabarnya mendorong agar transfer ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghambat jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub dikabarkan yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A

    Untuk Munoz: Setelah tawaran Liverpool dan Newcastle sama-sama diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya bergantung pada sang pemain, dan Munoz rasanya memang sulit disalahkan karena memilih pindah ke Anfield. Meski masih baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di akademi terkenal Barcelona, La Masia, ia kemudian berakhir di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna hanya satu tahun lalu. Kali ini, Munoz akan berharap bisa beradaptasi dan memantapkan diri sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan ketat untuk merebut tempat di tim utama, dan itu mungkin menuntutnya meningkatkan kontribusi keseluruhannya karena Liverpool masih diperkirakan akan mengejar wing wizard milik RB Leipzig yang sangat dipuji, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya melihat banyak peluang di lini serang baru Liverpool berkat versatilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam posisi serba salah terkait masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Seandainya Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performa pada kampanye juara 2024-25, maka mereka akan bisa meminta bayaran yang layak ketika waktunya berpisah tiba, tetapi pemain Prancis itu pada akhirnya pergi tanpa biaya transfer setelah menjalani musim individu yang buruk. Pada akhirnya, akan terasa sangat aneh jika Liverpool mengabulkan tuntutan gaji Konate yang sangat tinggi, kabarnya sekitar £250.000 per pekan, di tengah kampanye yang berantakan dan diwarnai serangkaian kesalahan mencolok, dengan negosiasi melelahkan yang sudah berlarut-larut selama berbulan-bulan berujung tanpa hasil, meski sang pemain mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap menjadi pemborosan waktu yang sangat besar bagi semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan demikian, dapat diduga Real Madrid akan memberikan kepada target jangka panjang mereka, Konate, jenis gaji selangit yang ia incar, yang meski mereka tidak perlu membayar biaya transfer, tetap merupakan sebuah risiko mengingat buruknya performa sang bek tengah sepanjang upaya lemah Liverpool dalam mempertahankan gelar. Perlu diingat bahwa Real Madrid kabarnya sempat memutuskan untuk mengakhiri ketertarikan mereka terhadap sang pemain pada November tahun lalu, dan itu cukup berbicara banyak. Pemain Prancis itu adalah bek yang bagus saat berada dalam hari terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia mungkin masih belum memasuki tahun-tahun puncak untuk pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang berjudi bahwa ia akan menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi dengan biaya relatif rendah untuk area bermasalah di klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger sudah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berujung buruk mengingat sorotan intens di sekitar Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Jelas pemenang terbesar dari situasi ini adalah Konate, yang akan mendapatkan kepindahan impiannya ke Real Madrid sekaligus gaji fantastis yang ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; di kerasnya atmosfer Bernabeu, kesabaran terhadap jenis-jenis kesalahan yang mewarnai musim terakhirnya di Anfield akan jauh lebih tipis. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan kepindahan bebas transfer ke Madrid, dan kesulitan pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia punya peluang untuk memantapkan diri sebagai bagian penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real Madrid wajah baru milik Jose Mourinho. Namun, apakah ia benar-benar mampu melakukan itu masih jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, serta benar-benar menjadi bagian integral dari periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain yang sempurna bagi Pep Guardiola, itulah mengapa sang Catalan sangat menyukainya dan bahkan meneteskan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah kepergian yang sudah lama terasa akan terjadi. Melihat dia pergi secara gratis jelas tidak ideal dari sudut pandang finansial, tetapi itu adalah hal yang paling pantas ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian luar biasa. Meski begitu, kemampuan, kecerdasan, dan mungkin di atas segalanya, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid bukan hanya mendapatkan pemain berkualitas luar biasa secara gratis, tetapi juga mengalahkan rival berat Barcelona dalam perburuan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang sebagian bahkan sempat dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou sempat terlihat seperti sesuatu yang pasti terjadi. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan kompatriotnya itu sebagai prioritas dan kesepakatan tersebut pada dasarnya rampung dalam 36 jam. Hari-hari terbaik Silva memang tanpa diragukan lagi sudah lewat, tetapi ia menunjukkan dalam persaingan gelar Premier League musim lalu bahwa ia tetap mampu memberi pengaruh dalam laga-laga terbesar, dengan penampilannya melawan Arsenal di Etihad yang luar biasa. Mungkin yang lebih penting dari segalanya, Bernardo kemungkinan adalah panutan ideal bagi para anggota muda skuad Madrid, personifikasi dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk merekrut pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah begitu lama ia cari. Setidaknya dalam tiga musim panas terakhir, jika bukan lebih, Silva terus dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berulang kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan kini ia akhirnya akan mendapat kesempatan untuk bermain bagi salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit setelah disalip Barca di puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasana adalah tantangan yang tanpa ragu akan ia sambut dan nikmati. Persaingan untuk mendapat tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda, dan dalam hal itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin sedikit disayangkan ia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo punya pengalaman dan kualitas untuk meniru Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga akhir usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti keputusan yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini belakang Chelsea sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal di balik layar bahwa ia ingin hengkang serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka mungkin akan cukup puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan sosok yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa-bursa transfer berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman, tetapi Chelsea harus yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu pula dengan calon rekrutan baru Valentin Barco. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terjadi, karena Real Madrid memulai perekrutan awal bursa transfer mereka dengan transfer mengejutkan. Klub itu baru mengeluarkan dana besar untuk seorang bek kiri pada musim panas lalu guna memulangkan Alvaro Carreras ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk kembali menghamburkan uang demi Cucurella, yang dilaporkan diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal bagi tim yang mengambil pendekatan cukup hemat di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menuntut pengembalian instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya sedang berada di puncak kemampuannya, tetapi berapa banyak lagi tahun berkualitas tinggi yang secara realistis bisa didapatkan Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri khas sebagai pemain 'Mourinho' lewat energi dan agresivitasnya. Real juga kini memiliki empat bek kiri tim utama, yakni pemain baru itu, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dikorbankan dalam hal pemain keluar. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tak diragukan lagi sebagai pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk keluar dari tim Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Sudah banyak diberitakan bahwa bek itu ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tak ada yang memperkirakan ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Karena itu, tidak mengejutkan jika kesepakatan ini rampung begitu cepat, dengan Cucurella diduga langsung mengatakan ya ketika Real datang. Mengingat ia tampaknya memang dipilih oleh Mourinho, ia juga punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan akan bergantian masuk dan keluar dari XI pilihan pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat biaya transfer yang besar, ia harus langsung tampil maksimal atau berisiko mendapat tekanan dari para pendukung Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat koneksinya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson dengan mudah layak masuk jajaran rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017, dan pada masa puncaknya bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin andaikan mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara selama kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, terlihat sangat jelas bahwa pengalaman, daya juang, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Memang, kekhawatiran di kalangan suporter saat ini adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap merupakan langkah yang mengejutkan. Tottenham jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham mungkin memang kurang kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri bukan benar-benar salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Tottenham masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza juga baru tiba dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting untuk ruang ganti yang sedang kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang dengan status bebas transfer menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesannya tetap bahwa Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dipahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah tergeser menjadi pilihan kedua di belakang pemain yang tidak tampil terlalu baik dan menginginkan kesempatan bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya bersedia diberikan Tottenham kepadanya. Pada akhirnya Robertson tampil sebagai starter dalam lebih banyak pertandingan pada paruh kedua musim daripada yang mungkin dia perkirakan, yang berarti dia berada dalam kondisi cukup baik saat menuju Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada kemungkinan dia bertahan di Anfield karena Liverpool tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, dia memang memiliki pilihan selain Tottenham, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut tertarik merekrut kapten Skotlandia tersebut. Karena itu, agak aneh dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin benar-benar melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang daripada pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan mampu meningkatkan Spurs secara signifikan selama musim panas. Meski begitu, kami masih belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara daripada yang dia lakukan di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Meski terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah sejak awal dan membiarkannya pergi begitu ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan striker Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang juga tidak lagi tenang, dan dengan bayaran fantastis. Gordon adalah penyerang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun untuk klub atau negaranya yang menunjukkan bahwa dia layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan menarik talenta papan atas tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepakbola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti Isak keluar dari St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang semakin tidak peduli. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda bagus ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan urusan internal justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain hampir di semua posisi di lini depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah untuk memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus sehingga harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disorot bahwa pemain asal Liverpool itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya terjadi saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik soal seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon lebih mungkin memberi Flick apa yang diinginkannya dari seorang winger, dan gajinya juga akan lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah bahan pembentuk mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat inkonsisten di Premier League, khususnya selama dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang memang sudah jelas dia incar sejak lama. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat tergoda oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga ia dukung saat kecil, sementara pada awalnya tampak bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern Munich dapat dimengerti mundur karena harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan sedikit mengalihkan perhatian dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan banderolnya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain figuran. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim penuh bintang, dan itu tidak akan mudah. Cukup tanyakan kepada Rashford, yang kini tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski mengoleksi total 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tidak bisa mempercayai keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi satu susunan dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle