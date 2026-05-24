Ayo, Jose Mourinho! Hansi Flick ‘siap menghadapi siapa pun’ saat Barcelona menyaksikan rival El Clasico mereka, Real Madrid, mengandalkan ‘The Special One’ sebagai sumber inspirasi dalam perburuan gelar La Liga
Flick bersikap tegas terkait kembalinya Mourinho
Flick telah mengirimkan pesan yang jelas kepada para pesaingnya menyusul kabar bahwa Mourinho akan kembali ke Madrid. Pelatih asal Portugal itu digadang-gadang akan menggantikan Arbeloa di kursi kepelatihan Santiago Bernabeu, sebuah langkah yang akan menghidupkan kembali atmosfer panas rivalitas El Clasico seperti yang terlihat pada awal tahun 2010-an.
Ketika ditanya tentang kemungkinan berhadapan langsung dengan mantan manajer Chelsea dan Manchester United itu, Flick tidak gentar. “Ya, mengapa tidak? Dia adalah pelatih tim lawan, dan saya selalu siap menghadapi siapa pun,” kata pelatih asal Jerman itu.
Kekalahan di Mestalla tak mampu meredam semangat
Pelatih Barcelona itu berbicara setelah laga terakhir timnya di musim Liga, yakni kekalahan 3-1 dari Valencia di Mestalla. Meskipun kalah, Flick dengan cepat menegaskan bahwa hasil tersebut tidak menodai kerja keras yang telah dilakukan sepanjang tahun, karena raksasa Catalan itu telah memastikan gelar juara liga sebelum peluit akhir dibunyikan di Valencia.
“Kekalahan ini tidak memengaruhi musim yang telah kami jalani, yang berakhir dengan gelar juara. Kami menerima hasil ini karena kemenangan Valencia memang pantas mereka dapatkan. Jelas bahwa mereka memiliki motivasi yang lebih besar,” jelas Flick. Ia mengakui bahwa timnya mengalami kesulitan pada malam itu, sambil menambahkan: “Kami melakukan beberapa kesalahan yang cukup mudah setelah tertinggal 0-1, dan mereka memanfaatkannya untuk mencetak gol-gol yang memberi mereka kemenangan.”
Gangguan seputar Piala Dunia
Menjelang Piala Dunia yang semakin dekat, Flick mengakui bahwa beberapa pemainnya mungkin sudah memusatkan perhatian pada turnamen internasional tersebut. Pergeseran mental ini kemungkinan besar menjadi penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak biasa pada pertandingan terakhir, namun sang manajer tetap memahami ambisi para pemainnya untuk bersinar di panggung dunia.
“Kita harus memahami bahwa Piala Dunia akan segera tiba dan itu adalah impian bagi setiap pesepakbola. Dapat dimengerti jika para pemain sedikit lebih fokus pada tujuan penting tersebut, dan saya harus memahaminya,” kata Flick.
Merencanakan masa depan
Setelah memastikan gelar juara, jajaran petinggi Barcelona kini akan mengalihkan perhatian mereka ke musim panas yang padat dengan kegiatan perekrutan pemain dan penyempurnaan taktik. Flick menyadari bahwa persaingan akan semakin ketat jika Madrid benar-benar mengonfirmasi penunjukan Mourinho, dan ia bertekad memanfaatkan masa jeda musim ini untuk memastikan Barca tetap unggul di atas para pesaingnya.
“Sekarang saya harus menganalisis hal-hal yang perlu diperbaiki di masa depan,” tutup Flick. “Ada beberapa hal hari ini yang belum sepenuhnya tepat, tapi musim ini berjalan baik, kami adalah juara, dan kini kami akan berlibur untuk mempersiapkan musim berikutnya.”