AFP
Diterjemahkan oleh
"Ayo berteman lagi!" - Cristiano Ronaldo berhenti mengikuti Gary Lineker di Instagram setelah legenda Inggris itu menyiratkan bahwa pandangannya tentang Lionel Messi tidak disukai oleh bintang Al-Nassr
Terungkapnya penolakan di media sosial
Dalam wawancara di podcast The Rest Is Football, Lineker menyebutkan bahwa ikon sepak bola Portugal itu memilih untuk berhenti mengikuti akunnya di Instagram, sebuah langkah yang mungkin dipicu oleh penilaian jujurnya terhadap karier kedua pemain tersebut. Meskipun mendapat perlakuan dingin itu, mantan striker Barcelona tersebut tetap teguh pada pendapatnya bahwa Messi merupakan puncak dari olahraga ini.
Messi adalah 'pemain favorit sepanjang masa' Lineker
Ketegangan tersebut mungkin semakin memuncak tahun lalu setelah Lineker tidak memasukkan bintang Portugal itu ke dalam daftar 'Mount Rushmore' pribadi yang berisi para legenda sepak bola. Meskipun mengakui prestasi luar biasa para pemain elit sepak bola modern, mantan striker Inggris itu tetap berpendapat bahwa Messi berada di level kehebatan yang unik.
Menjelaskan alasannya memprioritaskan Messi daripada Cristiano, Lineker menambahkan: “Dia [Messi] adalah pemain favorit saya sepanjang masa, cukup sederhana karena dia adalah pemain terbaik sepanjang masa, menurut saya. Bahkan perbedaan antara beberapa legenda sejati, seperti Cruyff, Zidane, Ronaldo, fakta bahwa ada level lain di atas mereka, jelas di atas mereka, sungguh luar biasa.
“Tanpa cedera-cederanya, saya pikir kita akan memasukkan Ronaldo Brasil dalam perbincangan itu. Namun sayangnya, dia mengalami cedera, tapi dia tetap melakukan hal-hal luar biasa, dan dia penuh kegembiraan. Jadi, jika saya harus memilih empat, ya, seperti ‘Mount Rushmore’ itu, ya, itulah empat pilihan saya. Jadi, Pele, Maradona, Messi, Fenomeno [Ronaldo].”
Ronaldo 'tidak menyukai' Lineker
Menanggapi keputusan Ronaldo untuk berhenti mengikuti akunnya di Instagram, Lineker bercanda bahwa ia akan "melupakan" kekecewaannya: “Cristiano Ronaldo tidak terlalu menyukaiku. Aku tidak membuatnya kesal dengan apa pun yang kukatakan tentang dirinya, kecuali fakta bahwa aku jujur dan menurutku secara keseluruhan Messi adalah pesepakbola yang lebih baik. Dia berhenti mengikuti aku di Instagram. Aku akan melupakannya. Aku akan selalu menyukainya. Aku sudah sering bertemu dengannya. Aku tahu dia kesal padaku. Tapi itu tidak apa-apa. Dan dengan itu… Tolong, Cristiano… hubungi aku. Mari kita berteman lagi.”
Ronaldo bertekad untuk tampil gemilang di Piala Dunia
Ronaldo tetap fokus di lapangan saat Al-Nassr memimpin klasemen Liga Pro Arab Saudi dengan 76 poin dari 29 pertandingan. Meskipun usianya akan menginjak 42 tahun, kontrak sang veteran masih berlaku hingga Juni 2027, dan ia diharapkan memimpin Portugal di Piala Dunia 2026 dalam grup yang berisi DR Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Setelah mencetak 24 gol dalam 25 penampilan liga musim ini, sang penyerang telah menargetkan untuk meraih gelar domestik sebelum kemungkinan memasuki musim profesional terakhirnya.