'Ayo bertanding' - Gio Reyna dan Brenden Aaronson menanti kesempatan mereka saat tim asuhan Mauricio Pochettino berupaya mempertahankan momentum melawan Turkiye yang sedang terpuruk: Lima kunci dalam laga penutup babak penyisihan grup Piala Dunia USMNT

Ada begitu banyak faktor rumit yang menyelimuti pertandingan terakhir babak penyisihan grup Tim Nasional Pria AS melawan Turkiye. Untungnya bagi tim AS, salah satu faktor rumit tersebut tidak akan menjadi taruhan dalam pertandingan ini. Mereka telah memastikan diri sebagai juara grup dan kini bisa fokus menatap babak gugur. Mereka telah mengamankan hak tersebut melalui dua pertandingan pertama.

Fakta tersebut memunculkan serangkaian pertanyaan baru bagi Mauricio Pochettino, dimulai dengan pertanyaan terbesar: seberapa seriuskah AS akan menghadapi pertandingan ini?

Jawabannya cukup jelas: serius, namun cerdas. Dengan posisi pertama yang sudah aman dan tidak ada konsekuensi nyata bagi kedua tim pada Kamis nanti, Pochettino memiliki ruang untuk melakukan rotasi pemain. Keputusan-keputusan tersebut akan diambil dengan hati-hati, namun tidak tanpa tujuan. Terlepas dari ada atau tidaknya taruhannya, Pochettino ingin terus menang — demi timnya, demi momentum, dan demi publik Amerika yang mulai percaya pada tim ini.

“Jawaban saya adalah memastikan bahwa tim yang akan turun ke lapangan besok ingin ‘memakan rumput’ di SoFi Stadium dan bermain seolah-olah ini adalah final Piala Dunia,” kata Pochettino pada Kamis. “Anda bertanya, ‘bagaimana caranya?’ Kita perlu menemukan cara untuk tiba besok dan memberikan tim alat terbaik untuk bertanding.”

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