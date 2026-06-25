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Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Ayo bertanding' - Gio Reyna dan Brenden Aaronson menanti kesempatan mereka saat tim asuhan Mauricio Pochettino berupaya mempertahankan momentum melawan Turkiye yang sedang terpuruk: Lima kunci dalam laga penutup babak penyisihan grup Piala Dunia USMNT

FEATURES
Analysis
Turkiye vs USA
Turkiye
USA
World Cup

Tempat di babak gugur sudah dipastikan, namun, terlebih dahulu, AS harus menghadapi tim yang sedang mengalami masa sulit namun tetap bersemangat.

Ada begitu banyak faktor rumit yang menyelimuti pertandingan terakhir babak penyisihan grup Tim Nasional Pria AS melawan Turkiye. Untungnya bagi tim AS, salah satu faktor rumit tersebut tidak akan menjadi taruhan dalam pertandingan ini. Mereka telah memastikan diri sebagai juara grup dan kini bisa fokus menatap babak gugur. Mereka telah mengamankan hak tersebut melalui dua pertandingan pertama.

Fakta tersebut memunculkan serangkaian pertanyaan baru bagi Mauricio Pochettino, dimulai dengan pertanyaan terbesar: seberapa seriuskah AS akan menghadapi pertandingan ini?

Jawabannya cukup jelas: serius, namun cerdas. Dengan posisi pertama yang sudah aman dan tidak ada konsekuensi nyata bagi kedua tim pada Kamis nanti, Pochettino memiliki ruang untuk melakukan rotasi pemain. Keputusan-keputusan tersebut akan diambil dengan hati-hati, namun tidak tanpa tujuan. Terlepas dari ada atau tidaknya taruhannya, Pochettino ingin terus menang — demi timnya, demi momentum, dan demi publik Amerika yang mulai percaya pada tim ini.

“Jawaban saya adalah memastikan bahwa tim yang akan turun ke lapangan besok ingin ‘memakan rumput’ di SoFi Stadium dan bermain seolah-olah ini adalah final Piala Dunia,” kata Pochettino pada Kamis. “Anda bertanya, ‘bagaimana caranya?’ Kita perlu menemukan cara untuk tiba besok dan memberikan tim alat terbaik untuk bertanding.”

Lalu, seperti apa bentuknya? GOAL mengulas lima kunci dalam laga USMNT melawan Turkiye...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Situasi kartu kuning

    Menjelang pertandingan ini, ada empat pemain Amerika yang terancam mendapat skorsing akibat akumulasi kartu kuning. Masalah utamanya adalah keempat pemain tersebut merupakan pemain paling krusial di skuad USMNT.

    Tyler Adams adalah poros lini tengah. Chris Richards adalah bek tengah andalan. Antonee Robinson selalu menjadi andalan di sayap kiri, sementara Folarin Balogun, di lini depan, telah menjadi bintang yang menonjol di tim ini sepanjang musim panas ini. Mereka semua telah menerima kartu kuning dalam dua pertandingan pertama. Artinya, jika mendapat satu kartu kuning lagi, mereka akan absen di babak 32 besar.

    "Tentu saja, saya ingin bermain di setiap pertandingan, semoga setiap menit di setiap pertandingan, tapi saya mengerti bahwa hal-hal bisa terjadi dan beberapa hal di luar kendali saya," kata Richards pada Kamis. "Saya tidak tahu seperti apa susunan pemain besok, tapi saya tahu, jika saya bermain, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mendapat kartu kuning.

    "Pada akhirnya, saya tidak yakin apakah dia akan mengambil risiko dengan memainkan kami yang sudah mendapat kartu kuning, jadi ya, ini situasi yang sangat, sangat sulit saat ini."

    Sebenarnya tidak sesulit itu karena keempat pemain tersebut, secara blak-blakan, tak tergantikan. Itulah mengapa tidak akan pernah sepadan dengan risikonya untuk memainkan mereka dalam pertandingan ini. Dengan mempertimbangkan hal itu, diharapkan susunan pemain utama USMNT akan mengalami rotasi besar-besaran, yang ditentukan oleh setidaknya empat pergantian yang harus dilakukan sebagai langkah kehati-hatian.

    "Saya pikir jawabannya mudah untuk para pemain yang sudah mendapat kartu kuning," kata Pochettino. "Saya pikir tidak perlu mengambil risiko dan kemudian mendapat kartu kuning lagi sehingga tidak bisa bermain di babak berikutnya. Saya pikir itu adalah jawaban yang agak normal dan mudah: tidak memainkan mereka sejak awal."

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah Freese akan tetap menjadi penjaga gawang?

    Sekali lagi, rotasi pemain diperkirakan akan terjadi. Tak perlu mengambil risiko dengan menurunkan pemain kunci dalam pertandingan yang, pada akhirnya, tak memberikan kontribusi nyata bagi Amerika Serikat ke depannya. Namun, apakah ada manfaat nyata bagi seseorang seperti Matt Freese jika ia mempertahankan posisinya sebagai penjaga gawang?

    Kenaikan Freese ke posisi starter, kebetulan, dimulai saat melawan Turkiye musim panas lalu. Kini, lebih dari setahun kemudian, ia telah mencatatkan 17 penampilan internasional, dua di antaranya terjadi dalam turnamen musim panas ini. Ia memang memiliki pengalaman, namun, dalam skema besar, Freese masih sangat baru di kancah internasional.

    Tentu saja, ada alasan untuk memberikan kesempatan bermain kepada dua kiper lain di kamp ini. Matt Turner pantas mendapatkannya, baik karena sikapnya yang profesional maupun penampilannya secara umum di MLS. Sementara itu, Chris Brady adalah satu-satunya anggota trio kiper yang belum pernah tampil di Piala Dunia, dan kesempatan untuk turun ke lapangan pasti akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan baginya.

    Namun, ini bukanlah saat yang tepat untuk kisah-kisah yang menghangatkan hati. Jika Pochettino yakin bahwa memainkan Freese sebagai starter akan mempersiapkannya dengan lebih baik untuk babak gugur, maka Anda bisa mengharapkan kiper NYCFC itu kembali menjaga gawang untuk pertandingan Piala Dunia ketiganya secara berturut-turut.

    "Tentu saja, itu keputusan pelatih," kata Freese pekan ini. "Kami memiliki 26 pemain di sini yang semuanya ingin bermain dan siap bertanding, serta berlatih keras setiap hari. Kami, sebagai sebuah tim, memiliki kepercayaan penuh pada ke-26 pemain ini, jadi kami benar-benar hanya fokus untuk terus mempersiapkan diri, berlatih keras, dan siap menghadapi apa pun."

  • turkeyGetty Images

    Ada apa sih dengan Turki?

    Jika Anda belum melihat statistik di balik kegagalan Turkiye musim panas ini, ada satu angka yang sangat mencolok. Dalam dua pertandingan pertama, mereka melepaskan lebih banyak tembakan—62—dibandingkan tim mana pun di Piala Dunia. Tiga belas di antaranya mengarah ke gawang. Masalahnya, tak satu pun dari tembakan itu yang berbuah gol, itulah sebabnya tim ini harus pulang lebih awal.

    Jelas, Turkiye mampu bermain. Mereka bisa menciptakan dan menghasilkan peluang, terutama berkat gelandang bintang Arda Guler dan Kenan Yildiz. Mereka hanya belum mampu memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Namun, Kamis nanti adalah kesempatan baru bagi mereka. Mungkinkah hasilnya berbeda?

    Yang paling penting adalah bagaimana Turkiye tampil besok. Apakah mereka bertekad mengakhiri Piala Dunia ini dengan catatan positif dengan membuktikan bahwa dua pertandingan pertama hanyalah kebetulan? Atau apakah mereka akan lesu, kehilangan semangat, dan bermain asal-asalan karena tidak ada lagi yang dipertaruhkan serta emosi yang terpuruk akibat tersingkir lebih awal dari Piala Dunia?

    "Ini adalah pertandingan Piala Dunia," kata Pochettino. "Ketika Anda membela seragam, bendera, dan budaya Anda, ini selalu soal kebanggaan. Saya tidak ragu bahwa tim Turki akan tampil kompetitif besok. Mereka memiliki pemain-pemain bagus. Tentu saja, mereka sudah tersingkir, tapi saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang berat. Kami tidak menganggap ini akan menjadi pertandingan yang mudah."

    Dalam banyak hal, Turkiye-lah yang akan menentukan seperti apa jalannya pertandingan ini. Akankah pertandingan ini berlangsung penuh energi dan fisik, ataukah hanya sekadar dua tim yang menjalani pertandingan tanpa semangat? Ay-Yıldızlılar, pada akhirnya, akan menjadi penentu utama dalam menentukan suasana pertandingan tersebut.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    Para pencipta peluang

    Yildiz dan Guler yang disebutkan tadi sungguh luar biasa. Terlepas dari hasil yang telah diraih, kedua gelandang tersebut termasuk di antara pemain muda terbaik di dunia. Keduanya memiliki masa depan yang sangat cerah dan, saat ini, keduanya mulai menonjol sebagai beberapa gelandang serang paling berbahaya di dunia sepak bola.

    AS juga memiliki beberapa pemain berbahaya di posisi tersebut. Apa yang bisa mereka lakukan pada hari Kamis nanti?

    Dengan cedera yang dialami Christian Pulisic, tampaknya ia tidak akan bisa bermain. Weston McKennie dan Malik Tillman pun mungkin perlu istirahat setelah memimpin permainan dari lini tengah dalam dua pertandingan pembuka. Sergino Dest juga telah menjadi ancaman bagi setiap bek yang dihadapinya dalam peran sayap yang lebih maju.

    Meski begitu, AS bisa mengandalkan Gio Reyna, Alex Zendejas, atau Brenden Aaronson dalam peran nomor 10 tersebut, sementara Tim Weah juga bisa masuk ke starting XI sebagai sayap di lini depan.

    Mengatasi pertahanan Turki tidak akan mudah. Mereka memang kebobolan tiga gol, namun ketiga gol tersebut sebagian besar tercipta di luar alur permainan. Maka, akan menarik untuk melihat bagaimana AS menciptakan peluang, terlepas dari siapa saja yang turun ke lapangan.

    "Kami harus tampil maksimal besok," kata Pochettino. "Kami harus tampil maksimal, dan saya tidak ragu bahwa tim yang akan turun ke lapangan akan tampil maksimal."

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Christian dan Cristian

    Saat berbicara kepada wartawan pada hari Rabu, Christian Pulisic mengatakan bahwa ia siap diturunkan jika dibutuhkan setelah absen dalam laga melawan Australia. Pochettino ditanya apakah pemain sayap bintang tersebut bisa diturunkan, dan ia tidak menutup kemungkinan itu.

    "Christian Pulisic saat ini sedang berkonsultasi dengan tim medis," kata Pochettino. "Ia siap bermain, dan kami perlu memutuskan apakah ia bisa diturunkan sejak awal atau duduk di bangku cadangan dengan kemungkinan, mungkin, bermain di babak kedua."

    Satu-satunya pemain lain yang menjadi perhatian karena cedera di timnas AS adalah Cristian Roldan, yang, jika fit, tampaknya akan menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi gelandang. Namun, gelandang tersebut telah menjalani pemantauan harian sepanjang minggu ini dan tidak ikut berlatih bersama rekan-rekan setimnya pada hari Selasa.

    "Cristian Roldan akan dievaluasi besok, untuk melihat apakah dia bisa diturunkan," kata Pochettino. "Ada masalah kecil di paha depannya, tapi saya pikir kondisinya membaik dengan cukup baik. Jika tidak bisa besok, semoga bisa minggu depan."

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