AFP
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“Ayo berangkat!” - Lionel Messi siap menghadapi Inggris, sementara salah satu legenda sepak bola sepanjang masa itu menanggapi keberhasilan Argentina lolos dari ketegangan di perempat final Piala Dunia melawan Swiss yang hanya bermain dengan 10 pemain
Messi memuji keyakinan tim Argentina setelah insiden menegangkan melawan Swiss
Argentina terpaksa berjuang habis-habisan di Kansas City untuk mengamankan tempat mereka di empat besar, dan akhirnya berhasil mengalahkan tim Swiss yang gigih dengan skor 3-1 pada babak perpanjangan waktu. Meskipun tim Eropa itu bermain dengan 10 orang, sang juara dunia harus mengandalkan ketangguhan khas mereka untuk menyelesaikan pertandingan dan menghindari tersingkir secara mengejutkan.
Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Messi mengakui bahwa pertandingan tersebut sama sekali tidak mudah. "Saya merasa sangat senang dengan kemenangan ini, sebuah kemenangan yang diraih dengan perjuangan keras," kata sang kapten. "Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat intens. Sangat penting bagi kami untuk melewati tahap ini agar bisa menjalani minggu yang lebih santai menjelang pertandingan berikutnya."
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Pertemuan bersejarah pertama dengan Three Lions
Kemenangan ini membuka jalan menuju laga semifinal yang sangat dinanti melawan tim Inggris asuhan Thomas Tuchel, sebuah pertandingan yang memiliki arti sangat besar bagi pemenang Ballon d'Or delapan kali tersebut. Menariknya, meski kariernya telah berlangsung lebih dari dua dekade dan mencatatkan lebih dari 200 penampilan untuk tim nasional, Messi belum pernah berhadapan dengan The Three Lions di level tim nasional senior.
Pertandingan yang akan datang di Atlanta ini akan menjadi penampilan ketiga Messi di semifinal Piala Dunia. Setelah membawa negaranya meraih gelar juara pada 2022, bintang Inter Miami ini kini hanya tinggal selangkah lagi menuju final dunia lainnya, namun ia harus terlebih dahulu menemukan cara untuk mengalahkan tim Inggris yang sangat efektif dan telah tampil mengesankan di bawah asuhan pelatih baru asal Jerman mereka.
Seruan semangat di media sosial untuk Albiceleste
Tak lama setelah perayaan di lapangan mereda, Messi mengunggah postingan di media sosial untuk berbagi rasa lega dan kebanggaannya kepada jutaan pengikutnya. Dengan mengunggah serangkaian foto dari kemenangan yang diraih dengan susah payah itu di akun Instagram-nya, ia menekankan ketangguhan mental skuad asuhan Lionel Scaloni dalam upaya mereka meraih gelar juara dunia dua kali berturut-turut.
"Sekali lagi kami harus berjuang keras, tapi tim ini tidak pernah berhenti percaya," tulis Messi. "Kami sekali lagi berada di antara empat tim terbaik di dunia!!! Ayo!!!" Postingan tersebut mencerminkan mentalitas pantang menyerah yang telah menjadi ciri khas era tim nasional Argentina ini, yang telah dikenal karena selalu menemukan cara untuk menang bahkan ketika tidak dalam performa terbaiknya.
- Getty Images Sport
Inggris diperingatkan soal ‘aura’ Messi
Meskipun beberapa pakar mempertanyakan performa Argentina, kehadiran pencetak gol terbanyak bersama di turnamen ini tetap menjadi perhatian utama bagi lawan-lawannya. Messi tampil sangat tajam sepanjang kompetisi di Amerika Utara ini, dengan telah mencetak delapan gol sejauh ini.
Mantan pemain internasional Inggris, Micah Richards, menyoroti ancaman unik ini, memperingatkan bahwa mengawal Messi adalah "hal yang mustahil" dan menekankan kehadirannya yang tak terbantahkan di lapangan. "Yang terpenting, dia memiliki apa yang dimiliki Jude [Bellingham]... kepribadian dan aura," kata Richards. "Messi memiliki aura paling kuat di antara semua pesepakbola. Aura Messi benar-benar berada di level yang berbeda."
Dengan terulangnya rivalitas ini setelah lebih dari dua dekade, semua mata akan tertuju pada apakah sang jenius berusia 39 tahun ini mampu menampilkan satu lagi pertunjukan magis untuk mengakhiri harapan Inggris meraih kejayaan di Piala Dunia.
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