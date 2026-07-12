“Ayo berangkat!” - Lionel Messi siap menghadapi Inggris, sementara salah satu legenda sepak bola sepanjang masa itu menanggapi keberhasilan Argentina lolos dari ketegangan di perempat final Piala Dunia melawan Swiss yang hanya bermain dengan 10 pemain

Argentina terpaksa berjuang habis-habisan di Kansas City untuk mengamankan tempat mereka di empat besar, dan akhirnya berhasil mengalahkan tim Swiss yang gigih dengan skor 3-1 pada babak perpanjangan waktu. Meskipun tim Eropa itu bermain dengan 10 orang, sang juara dunia harus mengandalkan ketangguhan khas mereka untuk menyelesaikan pertandingan dan menghindari tersingkir secara mengejutkan.

Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Messi mengakui bahwa pertandingan tersebut sama sekali tidak mudah. "Saya merasa sangat senang dengan kemenangan ini, sebuah kemenangan yang diraih dengan perjuangan keras," kata sang kapten. "Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat intens. Sangat penting bagi kami untuk melewati tahap ini agar bisa menjalani minggu yang lebih santai menjelang pertandingan berikutnya."