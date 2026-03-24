“Ayo, ayo, Amerika Serikat!” - Gol penentu kemenangan dramatis Landon Donovan melawan Aljazair di Piala Dunia 2010 merupakan momen bersejarah pertama bagi sepak bola Amerika Serikat

Ketika sepak bola itu indah, yang terpenting bukanlah soal menang atau kalah, atau soal gol dan penyelamatan; melainkan soal perasaan. Pada intinya, olahraga ini adalah ledakan emosi, sesuatu yang dirasakan bersama oleh orang-orang yang menyaksikan momen yang sama terungkap secara langsung. Itu adalah pelukan dengan orang asing di sampingmu, teriakan yang tanpa sadar kau keluarkan, rasa tak percaya yang membuatmu menatap layar atau lapangan sambil bertanya-tanya apa yang baru saja kau saksikan.

Menjelang Piala Dunia 2010, USMNT berada di persimpangan jalan. Program ini sempat melesat pada 2002, mencapai perempat final, hanya untuk tersingkir di babak penyisihan grup empat tahun kemudian. Donovan telah mengalami kedua ekstrem tersebut - bintang muda yang bersinar pada 2002, wajah yang frustrasi pada 2006. Pada 2010, pertanyaan itu menggantung: ke mana sebenarnya sepak bola Amerika akan menuju?

Undian grup tidak memberi waktu untuk beradaptasi. AS membuka pertandingan melawan Inggris, laga yang sarat sejarah dan ekspektasi. Inggris diunggulkan untuk memenangkan grup; AS, Slovenia, dan Aljazair harus berebut posisi kedua. Hasil imbang 1-1 yang sengit melawan The Three Lions memberikan dorongan awal.

Pertandingan kedua membawa kekacauan. Tertinggal 2-0 dari Slovenia, AS melakukan comeback yang hebat. Maurice Edu tampaknya mencetak gol penentu di menit-menit akhir - namun sebuah keputusan pelanggaran yang misterius menghapus gol tersebut.

“Saya mendengar peluit dibunyikan, dan saya seperti, ‘Apa-apaan ini?’” kata Edu kepada ESPN pada tahun 2020. “Jika gol itu sah, itu mungkin merupakan comeback terhebat dalam sejarah sepak bola AS. Tapi tahukah Anda? Hal itu mengarah pada momen yang luar biasa dalam pertandingan melawan Aljazair.”



