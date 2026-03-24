Goal.com
Live
Legacy USA 2 GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

“Ayo, ayo, Amerika Serikat!” - Gol penentu kemenangan dramatis Landon Donovan melawan Aljazair di Piala Dunia 2010 merupakan momen bersejarah pertama bagi sepak bola Amerika Serikat

Legacy
World Cup
USA
L. Donovan
FEATURES

Inilah Legacy, podcast GOAL yang menelusuri perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Setiap minggu, kami mengulas kembali kisah, momen, dan legenda yang membentuk dunia sepak bola global. Dalam episode terbaru, kami kembali ke salah satu momen paling menentukan dalam sejarah sepak bola Amerika: gol penentu kemenangan Landon Donovan di masa injury time melawan Aljazair pada tahun 2010. Itu adalah gol yang menghentikan seluruh bangsa, memicu momen sepak bola viral pertama yang sesungguhnya di Amerika Serikat, dan mengubah penonton biasa menjadi penggemar setia seumur hidup. Dari kekecewaan mendalam hingga kegembiraan yang meluap-luap, dari Pretoria hingga ruang tamu di seluruh Amerika, inilah kisah momen yang mengubah USMNT selamanya.

Ketika sepak bola itu indah, yang terpenting bukanlah soal menang atau kalah, atau soal gol dan penyelamatan; melainkan soal perasaan. Pada intinya, olahraga ini adalah ledakan emosi, sesuatu yang dirasakan bersama oleh orang-orang yang menyaksikan momen yang sama terungkap secara langsung. Itu adalah pelukan dengan orang asing di sampingmu, teriakan yang tanpa sadar kau keluarkan, rasa tak percaya yang membuatmu menatap layar atau lapangan sambil bertanya-tanya apa yang baru saja kau saksikan.

Menjelang Piala Dunia 2010, USMNT berada di persimpangan jalan. Program ini sempat melesat pada 2002, mencapai perempat final, hanya untuk tersingkir di babak penyisihan grup empat tahun kemudian. Donovan telah mengalami kedua ekstrem tersebut - bintang muda yang bersinar pada 2002, wajah yang frustrasi pada 2006. Pada 2010, pertanyaan itu menggantung: ke mana sebenarnya sepak bola Amerika akan menuju?

Undian grup tidak memberi waktu untuk beradaptasi. AS membuka pertandingan melawan Inggris, laga yang sarat sejarah dan ekspektasi. Inggris diunggulkan untuk memenangkan grup; AS, Slovenia, dan Aljazair harus berebut posisi kedua. Hasil imbang 1-1 yang sengit melawan The Three Lions memberikan dorongan awal.

Pertandingan kedua membawa kekacauan. Tertinggal 2-0 dari Slovenia, AS melakukan comeback yang hebat. Maurice Edu tampaknya mencetak gol penentu di menit-menit akhir - namun sebuah keputusan pelanggaran yang misterius menghapus gol tersebut.

“Saya mendengar peluit dibunyikan, dan saya seperti, ‘Apa-apaan ini?’” kata Edu kepada ESPN pada tahun 2020. “Jika gol itu sah, itu mungkin merupakan comeback terhebat dalam sejarah sepak bola AS. Tapi tahukah Anda? Hal itu mengarah pada momen yang luar biasa dalam pertandingan melawan Aljazair.”


  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    'Hampir terlalu tidak masuk akal'

    Dengan mengantongi dua poin dari dua pertandingan, tim AS memasuki laga penutup fase grup dengan mengetahui persis apa yang harus mereka lakukan. Pertandingan yang digelar di Pretoria pada 23 Juni itu dimulai dengan ricuh. Aljazair membentur mistar gawang pada menit-menit awal, nyaris membuat AS kembali terpuruk di awal pertandingan seperti biasa.

    Namun, setelah ketegangan itu, tim Amerika mengambil alih kendali. Clint Dempsey memimpin serangan demi serangan, dengan satu golnya dianulir karena offside, membentur tiang gawang, dan melewatkan peluang besar yang membuat skor tetap imbang tanpa gol.

    Seiring waktu mendekati menit ke-90, begitu pula harapan AS di Piala Dunia.

    “Mereka akan tersingkir dari Piala Dunia,” kata komentator Ian Darke kepada Fox Sports. “90 menit telah habis. Saya ingat berpikir bahwa ketika Tim Howard mendapatkan bola, ini benar-benar adalah kesempatan terakhir. Mereka tidak bisa melakukannya. Itu adalah salah satu kisah yang hampir terlalu tidak masuk akal.”

    Namun, pertandingan itu masih menyimpan satu kejutan lagi.

    'Tepat di titik yang pas'

    Satu hal yang tak boleh dilupakan dalam semua ini: Howard layak mendapat pujian. Tanpa dia, momen ajaib Donovan takkan pernah terjadi. Tanpa dia, kita takkan membicarakan perjalanan USMNT di Piala Dunia 2010 ini 15 tahun kemudian.

    "Yang tidak disadari orang tentang pertandingan itu adalah bahwa selama sekitar 10 menit terakhir, kami sebagai lima pemain penyerang pada dasarnya mengabaikan tanggung jawab pertahanan kami," kata Donovan kepada The Athletic. "Tim tahu bahwa sebagian dari kami, karena tidak ada istilah yang lebih tepat, hanya 'menipu' di lapangan."

    Beberapa milidetik setelah melakukan penyelamatan dari jarak dekat, Howard menunjukkan kecerdasannya. Kiper USMNT itu langsung merebut bola dan melemparkannya sejauh 50 yard ke depan, melemparnya begitu cepat hingga kamera siaran tidak sempat menangkapnya.

    Tiba-tiba, kamera berputar untuk menangkap Donovan yang berlari kencang, yang mulai berlari menuju gawang Aljazair sebelum melepaskan umpan terobosan ke Altidore. Penyerang USMNT itu mengumpan ke tengah kepada Dempsey, yang tendangannya ditepis oleh kiper Rais M'bolhi. Namun, dia tidak menepisnya cukup jauh. Donovan yang terus berlari tanpa henti, langsung merebut bola liar. Sisanya adalah sejarah.

    "Itu cukup cepat, jadi saya tidak perlu memikirkannya," kata Donovan. "Jika lebih lambat, Anda benar-benar mulai memikirkannya. Itu berada di zona di mana itu benar-benar hanya insting daripada mempertimbangkan ke mana Anda ingin menempatkannya. Itu tepat di titik manisnya."

    "Ayo, ayo, AS!" teriak Darke, seruan yang selamanya akan melekat pada penyiar, Donovan, dan timnas AS. Emosi di lapangan terlihat jelas saat rekan-rekan setimnya berkerumun di sekitar pencetak gol di sudut lapangan. Mereka memenangkan pertandingan di detik-detik akhir. Piala Dunia mereka tidak akan berakhir melawan Aljazair, dan mereka tahu itu saat Donovan melepaskan tendangannya tepat ke gawang.

    Namun, yang tidak mereka ketahui adalah apa arti momen itu bagi orang-orang di tanah air. Ternyata, itu berarti sangat banyak.

    "Kamu harus lihat ini"

    Pencarian cepat di YouTube dengan kata kunci 'Landon Donovan Algeria' menampilkan beragam hasil. Namun, hasil teratasnya tak pernah berubah. Video tersebut telah menjadi sama terkenalnya dengan gol itu sendiri karena menampilkan sebuah momen bersejarah dan makna yang terkandung di dalamnya bagi begitu banyak orang.

    Video tersebut, yang diunggah oleh pengguna Kitchel221c30, telah ditonton lebih dari 5,5 juta kali. Diunggah dua hari setelah gol Donovan, video itu merupakan kumpulan reaksi dari seluruh Amerika Serikat. Bertahun-tahun kemudian, kolom komentar masih dipenuhi oleh penonton yang mengatakan bahwa video tersebut membuat mereka merinding, baik saat pertama kali dirilis maupun sekarang, 15 tahun setelah kejadian tersebut.

    Pengguna YouTube bukanlah satu-satunya yang merasakannya. Hanya beberapa hari setelah golnya, Donovan pun diperlihatkan video tersebut. Video itu membuka matanya pada fakta yang selalu ia yakini namun kini ia tahu benar adanya: negaranya benar-benar peduli.

    "Keesokan paginya setelah gol itu," kata Donovan kepada U.S. Soccer Podcast, "kami masuk ke pusat media U.S. Soccer, salah satu ruangan di penginapan tempat kami menginap, dan saat saya sedang sarapan, [Direktur Komunikasi U.S. Soccer] Michael Kammarman menarik saya dan berkata, 'Kamu harus melihat ini.'

    "Sekali lagi, ini terjadi pada tahun 2010, jadi media sosial belum seperti sekarang, internet belum seperti sekarang, dan kami berada di belahan dunia lain, jadi kami tidak benar-benar terhubung dengan apa yang terjadi di kampung halaman.

    "Kami duduk, menonton video itu, dan kami berdua menangis karena tidak percaya bahwa orang-orang di rumah mengalami sepak bola dengan cara seperti itu. Saya tidak pernah membayangkannya.

    "Hal itu memberi rasa kebanggaan dan kekuatan bagi negara kita karena banyak dari orang-orang itu bukan penggemar sepak bola. Mereka menjadi penggemar setelah hari itu, tapi mereka bukan penggemar sepak bola sebelum itu, namun mereka mengalaminya persis seperti kami. Kami berada di lapangan, tapi mereka mengalaminya dengan cara yang sama, merasakan emosi yang sama."

    Bagi banyak orang, pengalaman itu menjadi titik balik. Seperti yang dikatakan Donovan, banyak orang menjadi penggemar sepak bola pada hari itu, dan mereka tidak pernah menoleh ke belakang.

    'Sesuatu yang sangat istimewa'

    Pada hari pertandingan melawan Aljazair itu, bintang Vancouver Whitecaps dan pemain timnas AS saat ini, Sebastian Berhalter, bersama seluruh keluarganya mengambil apa yang ia sebut sebagai "keputusan tegas". Ia memutuskan untuk bolos sekolah hari itu dan melewatkan pertunjukan drama sekolah demi menonton pertandingan tersebut. Tentu saja, terlalu banyak hal yang dipertaruhkan untuk dilewatkan, dan pada akhirnya, keputusan Berhalter untuk menonton USMNT terbayar, bukan?

    "Saya ingat saat itu berpikir, 'Saya tidak percaya ini terjadi,'" kata Berhalter kepada situs resmi MLS dari kamp USMNT. "Itu memicu banyak hal bagi saya, jujur saja. Tumbuh besar dengan perasaan itu, itu sesuatu yang sangat istimewa. Itu yang paling berkesan, terutama saat tumbuh besar."

    Kini, 15 tahun kemudian, bocah berusia sembilan tahun itu telah menjadi gelandang USMNT sendiri, yang memiliki impian Piala Dunia sendiri, namun Berhalter tidak sendirian. Ada banyak anak berusia sembilan tahun yang jatuh cinta pada sepak bola pada hari itu. Ada juga yang berusia 30 tahun, 40 tahun, dan bahkan 70 tahun. Gol Donovan adalah sesuatu yang, dalam arti tertentu, melampaui olahraga dan menjadi sesuatu yang lebih besar.

    Itulah mengapa, bertahun-tahun kemudian, pemain seperti Berhalter masih memikirkannya. Itulah mengapa, bertahun-tahun kemudian, momen itu masih menjadi salah satu yang paling dibicarakan dalam sejarah sepak bola Amerika. Dan itulah mengapa, pada akhirnya, kita masih belum bisa sepenuhnya mengukur dampak sebenarnya dari gol tersebut, sebagian besar karena gol itu terus menginspirasi hingga hari ini.

    Itulah warisan sejati Donovan. Lupakan trofi, penghargaan, dan statistik, dan lihatlah lebih dalam. Pada hari itu di Afrika Selatan, Donovan menginspirasi sebuah bangsa, dan bahkan kini, 15 tahun kemudian, bangsa itu terus membicarakan di mana mereka berada saat melihatnya, terlepas dari apakah reaksi itu terekam dalam video atau tidak.

Friendlies
USA crest
USA
USA
Belgium crest
Belgium
BEL