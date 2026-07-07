Ayah Neymar melontarkan permohonan mendesak kepada bintang Brasil itu agar 'terus bermain sepak bola' di tengah kekhawatiran akan pensiunnya

Neymar telah mengonfirmasi pengunduran dirinya dari tim nasional setelah kekalahan mengejutkan 2-1 dari Norwegia di MetLife Stadium. Pemain berusia 34 tahun itu tampak sangat terpukul di lapangan saat dua gol Erling Haaland membuat Selecao tersingkir di babak 16 besar, menandai kegagalan Brasil di Piala Dunia paling awal sejak 1990. Meskipun mencetak gol penalti di masa tambahan waktu untuk menjadi pemain Brasil pertama yang mencetak 80 gol internasional, Neymar mengakui bahwa waktunya mengenakan seragam kuning legendaris itu telah berakhir.

Penyerang yang tampak tak terhibur di lapangan setelah peluit akhir berbunyi itu berbicara kepada media di zona campuran yang penuh kesedihan. “Saya sudah berusaha, saya sudah berusaha. Sekarang semuanya sudah berakhir. Saya memulai di sini; saya mengakhiri di sini,” katanya kepada para wartawan. Pengumuman tersebut menandai berakhirnya perjalanan selama 16 tahun yang membawanya meraih gelar Piala Konfederasi 2013 dan memimpin negaranya meraih medali emas Olimpiade pada 2016.



