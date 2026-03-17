Ayah Max Dowman secara terbuka mengecam pelatih tersebut karena mengklaim sebagai pihak yang berjasa dalam kemunculan bintang muda Arsenal itu

Dalam wawancara di talkSPORT, Williams—yang pernah bekerja di akademi Arsenal, Fulham, dan Spurs—mengaku hanya menjadi "bagian kecil" dari perjalanan tersebut selama menjabat sebagai asisten pelatih tim U-12. Ia mengatakan, "Saya harus memulai dengan mengatakan bahwa para pencari bakat telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saya adalah asisten pelatih tim U-12. Saya juga sempat melihat Max selama dua tahun, yang memang hanya sebagian kecil dari perjalanannya, tetapi Max selalu memiliki kekuatan luar biasa untuk membawa bola. Itu selalu menjadi sesuatu yang ia nikmati, sesuatu yang ia kuasai, dan sesuatu yang kami perhatikan dalam latihan."

Namun, Robert menggunakan X untuk meluapkan kekesalannya: "Mendengar orang ini, Temisan Williams, mengklaim bahwa dia adalah bagian dari perjalanan Max sungguh merupakan upaya promosi diri yang menyedihkan. Saya sudah meminta dia sebelumnya untuk tidak melakukannya, tapi dia tetap muncul di Talk Sport pagi ini… Saya ingat dia pernah menata kerucut di latihan beberapa kali, tapi itu saja. Kami memiliki begitu banyak pelatih hebat yang kami syukuri. Dia tentu bukan salah satunya……"

Menyusul reaksi negatif tersebut, Williams segera mengeluarkan permintaan maaf secara terbuka, dengan menyatakan: "Saya telah berbicara dengan Rob Dowman dan meminta maaf kepadanya serta keluarganya. Saya tidak akan lagi membahas perkembangan Max Dowman. Saya berharap Rob Dowman dan keluarganya terus meraih kesuksesan."