Ayah Max Dowman secara terbuka mengecam pelatih tersebut karena mengklaim sebagai pihak yang berjasa dalam kemunculan bintang muda Arsenal itu
Gol yang memecahkan rekor memicu kontroversi
Dowman mencetak rekor baru pada Sabtu lalu ketika ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Premier pada usia 16 tahun dan 73 hari. Pemain sayap ini menunjukkan ketenangan luar biasa saat berlari melintasi lapangan dan mencetak gol ke gawang kosong dalam kemenangan 2-0 atas Everton, memecahkan rekor yang dipegang oleh James Vaughan sejak 2005. Namun, perselisihan yang melibatkan ayahnya, Robert, dengan cepat membayangi perayaan tersebut. Pelatih tim muda Temisan Williams memicu konflik tersebut dengan tampil di sebuah acara bincang-bincang radio untuk membahas perjalanan sang remaja. Robert menuduh Williams melakukan "promosi diri", sambil mengungkapkan bahwa ia sebelumnya telah meminta sang pelatih untuk tidak membahas putranya di depan umum.
'Upaya promosi diri yang menyedihkan'
Dalam wawancara di talkSPORT, Williams—yang pernah bekerja di akademi Arsenal, Fulham, dan Spurs—mengaku hanya menjadi "bagian kecil" dari perjalanan tersebut selama menjabat sebagai asisten pelatih tim U-12. Ia mengatakan, "Saya harus memulai dengan mengatakan bahwa para pencari bakat telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saya adalah asisten pelatih tim U-12. Saya juga sempat melihat Max selama dua tahun, yang memang hanya sebagian kecil dari perjalanannya, tetapi Max selalu memiliki kekuatan luar biasa untuk membawa bola. Itu selalu menjadi sesuatu yang ia nikmati, sesuatu yang ia kuasai, dan sesuatu yang kami perhatikan dalam latihan."
Namun, Robert menggunakan X untuk meluapkan kekesalannya: "Mendengar orang ini, Temisan Williams, mengklaim bahwa dia adalah bagian dari perjalanan Max sungguh merupakan upaya promosi diri yang menyedihkan. Saya sudah meminta dia sebelumnya untuk tidak melakukannya, tapi dia tetap muncul di Talk Sport pagi ini… Saya ingat dia pernah menata kerucut di latihan beberapa kali, tapi itu saja. Kami memiliki begitu banyak pelatih hebat yang kami syukuri. Dia tentu bukan salah satunya……"
Menyusul reaksi negatif tersebut, Williams segera mengeluarkan permintaan maaf secara terbuka, dengan menyatakan: "Saya telah berbicara dengan Rob Dowman dan meminta maaf kepadanya serta keluarganya. Saya tidak akan lagi membahas perkembangan Max Dowman. Saya berharap Rob Dowman dan keluarganya terus meraih kesuksesan."
Menghargai para arsitek sesungguhnya di balik kesuksesan
Sementara Williams mencoba mengomentari "kekuatan luar biasa" Dowman dalam membawa bola, Robert secara terbuka menyatakan siapa yang menurutnya benar-benar layak mendapatkan pujian. Ia secara khusus menyebut pencari bakat akademi Arsenal, Johnny Knight, sebagai orang yang bertanggung jawab atas karier putranya. "Hari yang membanggakan bagi kami. Tak ada yang mungkin terwujud tanpa pria ini. Terima kasih, Johnny Knight," tulisnya. "Dia menemukan Max saat berusia empat tahun dan membawanya ke Arsenal. Pencari bakat terbaik di industri ini dan orang yang lebih baik lagi. Johnny Knight."
Melindungi bakat generasi
Bagi Max, fokusnya kini harus kembali ke lapangan, sementara Mikel Arteta berupaya mengintegrasikannya ke dalam tim utama yang sedang berjuang merebut gelar juara. Prestasi luar biasa sang pemain sayap yang memecahkan rekor telah menempatkannya di bawah sorotan dunia, namun gesekan di luar lapangan belakangan ini menunjukkan tekad dari lingkaran terdekatnya untuk membuatnya tetap rendah hati.
