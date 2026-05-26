Ayah Mason Greenwood menjalin kontak dengan klub-klub besar Serie A terkait transfer musim panas, sementara Marseille menetapkan harga jual
Roma muncul sebagai kandidat terkuat untuk merekrut Greenwood
Greenwood kembali menjadi incaran serius di bursa transfer setelah menampilkan performa mengesankan bersama Marseille. Pemain berusia 24 tahun itu mencetak 26 gol dan memberikan 11 assist dalam 45 penampilan di semua kompetisi musim ini. Menurut La Gazzetta dello Sport, Roma telah mengintensifkan upaya untuk mendatangkan penyerang tersebut. Ayah Greenwood juga dilaporkan telah menghubungi klub Serie A tersebut untuk membahas kemungkinan transfer ke Stadio Olimpico.
Marseille dilaporkan terbuka terhadap tawaran karena tekanan finansial. Klub Ligue 1 tersebut perlu mengumpulkan dana sebelum akhir tahun fiskal pada 30 Juni setelah gagal lolos ke Liga Champions dan menghadapi pengawasan dari badan pengawas keuangan sepak bola Prancis, DNCG.
Marseille menetapkan nilai pasar di tengah meningkatnya minat dari klub-klub Eropa
Marseille dilaporkan telah menetapkan harga jual sebesar €50 juta (£42 juta/$57 juta) untuk Greenwood dalam upaya menghindari tawaran yang terlalu rendah. Performa apiknya serta nominasi sebagai Pemain Terbaik Ligue 1 Musim Ini telah meningkatkan nilai pasarnya secara signifikan.
Roma bukan satu-satunya klub yang memantau situasi ini. Juventus, Atletico Madrid, dan Borussia Dortmund semuanya dikaitkan dengan penyerang kelahiran Inggris ini dalam beberapa bulan terakhir. Klub-klub dari Liga Pro Saudi juga dikabarkan tertarik, meskipun Greenwood dilaporkan ingin tetap bermain di sepak bola Eropa.
Kualifikasi Roma ke Liga Champions musim depan diyakini telah memperkuat posisi mereka dalam negosiasi. Hubungan yang kuat antara klub Italia tersebut dan Marseille juga dapat membantu memfasilitasi kesepakatan.
Greenwood menanggapi spekulasi mengenai masa depannya
Meskipun ketidakpastian seputar masa depannya semakin meningkat, Greenwood baru-baru ini berbicara secara positif tentang musimnya di Prancis dan pengalamannya di Ligue 1.
"Musim ini terkadang sulit secara kolektif, terutama dalam beberapa bulan terakhir, tetapi secara individu saya rasa saya menjalani musim yang bagus," katanya, seperti dikutip Foot Mercato. "Ada beberapa pemain luar biasa dalam tim terbaik tahun ini, jadi senang rasanya menerima trofi ini. Ligue 1 adalah liga yang luar biasa. Kami memainkan pertandingan-pertandingan yang luar biasa, dan bagi saya, ini adalah salah satu liga terbaik yang pernah saya ikuti. Saya harap saya bisa tetap bertahan."
Pembicaraan musim panas diperkirakan akan semakin intensif
Masa depan Greenwood kemungkinan besar akan menjadi salah satu topik utama Marseille pada bursa transfer musim panas ini, seiring upaya klub untuk menyeimbangkan keuangan mereka sebelum batas waktu pada bulan Juni. Roma tampaknya memimpin dalam perburuan ini, namun minat dari klub-klub lain di Eropa masih berpotensi mempersulit negosiasi. Kesepakatan apa pun akan bergantung pada kesediaan klub-klub yang tertarik untuk memenuhi penawaran Marseille sebesar €50 juta. Dengan Greenwood yang baru saja menjalani musim paling produktif dalam kariernya, situasinya diperkirakan akan terus menjadi sorotan sepanjang bursa transfer.