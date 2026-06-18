Getty/GOAL/IG: @jorge.sole
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Ayah Lionel Messi, Jorge, 'sedang menghadapi masalah kesehatan' sementara keluarganya mengecam 'perhatian media yang tidak bertanggung jawab'
Keluarga Messi mengonfirmasi masalah kesehatan yang dialami Jorge
Setelah periode spekulasi yang intens mengenai kondisi kesehatan Jorge, keluarga Messi akhirnya angkat bicara untuk memberikan kejelasan mengenai situasi tersebut.
Meskipun memberikan kabar baik mengenai proses pemulihannya, keluarga tersebut tidak segan-segan mengkritik cara pemberitaan yang dilakukan oleh beberapa media. Mereka mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam atas rumor-rumor "tidak bertanggung jawab" mengenai Jorge, yang saat ini sedang menjalani pemulihan di bawah pengawasan medis.
- Getty
Pernyataan Keluarga Messi mengenai kondisi kesehatan Jorge
Menurut ESPN, keluarga Messi mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Keluarga Messi menginformasikan bahwa Jorge Messi saat ini sedang menghadapi masalah kesehatan. Saat ini, ia berada di bawah pengawasan medis, sedang dalam proses pemulihan, dan menunjukkan perkembangan yang positif terkait kondisi yang dialaminya. Menyikapi berbagai laporan, rumor, dan spekulasi yang beredar dalam beberapa jam terakhir, keluarga ingin menyampaikan ketidaknyamanannya yang mendalam atas kurangnya kepekaan, rasa hormat, dan kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh sebagian orang dalam menangani masalah yang sepenuhnya bersifat pribadi ini. Keluarga juga ingin mengklarifikasi bahwa hanya kerabat terdekatnya yang memiliki informasi yang sebenarnya dan akurat mengenai kondisi Jorge. Oleh karena itu, segala versi, pernyataan, atau informasi yang tidak berasal langsung dari keluarga dan saluran resminya tidak boleh dianggap valid atau benar.
"Di saat-saat seperti ini, kami memohon agar semua pihak bertindak secara bertanggung jawab, bijaksana, dan berempati. Kesehatan seseorang serta ketenangan pikiran orang-orang di sekitarnya tidak boleh menjadi bahan spekulasi atau sorotan media yang tidak bertanggung jawab. Kami dengan tulus menghargai ungkapan kasih sayang, rasa hormat, dan kepedulian yang telah kami terima, dan kami memohon agar privasi, kerahasiaan, dan kehidupan pribadi Jorge—serta seluruh keluarganya—dihormati sepanjang proses ini. Setiap pembaruan yang relevan akan disampaikan pada waktunya oleh keluarga dan melalui saluran yang tepat. Terima kasih atas pengertian Anda."
Messi kembali mencatatkan sejarah di Piala Dunia
Messi mencatatkan awal yang memukau di Piala Dunia 2026, di mana Argentina memulai upaya mempertahankan gelar mereka dengan kemenangan 3-0 atas Aljazair. Kapten tim itu membuka turnamen dengan hat-trick yang luar biasa, meski ia tampak sangat terharu dan meneteskan air mata setelah mencetak gol pertamanya. Messi kemudian menjelaskan bahwa air matanya berasal dari hari-hari sulit dan masalah pribadi yang sama sekali tidak terkait dengan sepak bola, serta mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setimnya dan delegasi yang telah memberinya kekuatan untuk melewati masa-masa sulit tersebut.
Penampilan luar biasa dengan mencetak tiga gol ini tidak hanya memastikan tiga poin; hal ini juga memungkinkan Messi menyamai rekor bersejarah Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, sehingga total golnya di turnamen ini menjadi 16 gol.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Argentina?
Argentina, yang saat ini berlaga di Grup J, akan berusaha memperkuat posisinya di puncak klasemen saat menghadapi Austria pada 22 Juni. Lawan mereka berikutnya juga mencatatkan awal yang gemilang di turnamen ini, dengan meraih kemenangan 3-1 atas Yordania pada pertandingan pembuka. Setelah laga krusial ini, Messi dan skuad Albiceleste akan menutup perjalanan mereka di babak penyisihan grup dengan pertandingan terakhir melawan Yordania.