Ayah Lionel Messi, Jorge, 'sedang menghadapi masalah kesehatan' sementara keluarganya mengecam 'perhatian media yang tidak bertanggung jawab'

Menurut ESPN, keluarga Messi mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Keluarga Messi menginformasikan bahwa Jorge Messi saat ini sedang menghadapi masalah kesehatan. Saat ini, ia berada di bawah pengawasan medis, sedang dalam proses pemulihan, dan menunjukkan perkembangan yang positif terkait kondisi yang dialaminya. Menyikapi berbagai laporan, rumor, dan spekulasi yang beredar dalam beberapa jam terakhir, keluarga ingin menyampaikan ketidaknyamanannya yang mendalam atas kurangnya kepekaan, rasa hormat, dan kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh sebagian orang dalam menangani masalah yang sepenuhnya bersifat pribadi ini. Keluarga juga ingin mengklarifikasi bahwa hanya kerabat terdekatnya yang memiliki informasi yang sebenarnya dan akurat mengenai kondisi Jorge. Oleh karena itu, segala versi, pernyataan, atau informasi yang tidak berasal langsung dari keluarga dan saluran resminya tidak boleh dianggap valid atau benar.

"Di saat-saat seperti ini, kami memohon agar semua pihak bertindak secara bertanggung jawab, bijaksana, dan berempati. Kesehatan seseorang serta ketenangan pikiran orang-orang di sekitarnya tidak boleh menjadi bahan spekulasi atau sorotan media yang tidak bertanggung jawab. Kami dengan tulus menghargai ungkapan kasih sayang, rasa hormat, dan kepedulian yang telah kami terima, dan kami memohon agar privasi, kerahasiaan, dan kehidupan pribadi Jorge—serta seluruh keluarganya—dihormati sepanjang proses ini. Setiap pembaruan yang relevan akan disampaikan pada waktunya oleh keluarga dan melalui saluran yang tepat. Terima kasih atas pengertian Anda."