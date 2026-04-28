Ayah Khvicha Kvaratskhelia mengungkap sikap sang pemain sayap PSG terkait transfer musim panas di tengah minat Arsenal

Arsenal dikabarkan sangat tertarik pada Kvaratskhelia seiring upaya Mikel Arteta untuk memperkuat lini serangnya pada bursa transfer musim panas. Sky Sports melaporkan bahwa The Gunners sedang menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan pemain berusia 25 tahun tersebut, yang telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain sayap paling ditakuti di sepak bola Eropa sejak kepindahannya senilai €80 juta dari Napoli ke PSG pada Januari 2025.

Namun, Arsenal harus menghadapi persaingan yang ketat jika ingin mendapatkan pemain incaran mereka. PSG saat ini menganggap kapten tim Georgia itu sebagai pemain yang tak tersentuh setelah delapan belas bulan penampilan gemilang di ibu kota Prancis. Dengan sang juara Eropa yang sedang berupaya keras untuk mempertahankan skuad intinya, kepindahan ke Emirates Stadium tampaknya semakin rumit.