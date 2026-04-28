Ayah Khvicha Kvaratskhelia mengungkap sikap sang pemain sayap PSG terkait transfer musim panas di tengah minat Arsenal
Arsenal dikaitkan dengan upaya untuk merekrut Kvaratskhelia
Arsenal dikabarkan sangat tertarik pada Kvaratskhelia seiring upaya Mikel Arteta untuk memperkuat lini serangnya pada bursa transfer musim panas. Sky Sports melaporkan bahwa The Gunners sedang menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan pemain berusia 25 tahun tersebut, yang telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain sayap paling ditakuti di sepak bola Eropa sejak kepindahannya senilai €80 juta dari Napoli ke PSG pada Januari 2025.
Namun, Arsenal harus menghadapi persaingan yang ketat jika ingin mendapatkan pemain incaran mereka. PSG saat ini menganggap kapten tim Georgia itu sebagai pemain yang tak tersentuh setelah delapan belas bulan penampilan gemilang di ibu kota Prancis. Dengan sang juara Eropa yang sedang berupaya keras untuk mempertahankan skuad intinya, kepindahan ke Emirates Stadium tampaknya semakin rumit.
Badri membantah kabar tentang kepergiannya
Dalam wawancara dengan Kviris Palitra, melalui Fabrizio Romano, ayah sang pemain, Badri, telah angkat bicara untuk membantah rumor tentang kepergiannya pada musim panas nanti. Ia menegaskan bahwa putranya sangat puas dengan kehidupannya di Ligue 1 dan tidak berniat memaksakan kepindahan sementara timnya masih terus bersaing untuk meraih gelar tertinggi dalam sepak bola.
"Khvicha meninggalkan PSG? Dia tidak memikirkan hal itu," katanya. "Dia bahagia di Paris, di mana dia sangat dihargai dan dihormati oleh klub. Mengapa dia harus memikirkan pindah ke tempat lain ketika dia sedang meraih gelar bersama tim dan merupakan salah satu pemain kunci PSG? Jika PSG tidak lagi ingin melanjutkan kerja sama, kami akan mempertimbangkan opsi lain, tetapi untuk saat ini, hal itu tidak sedang dibahas."
Angka-angka yang mengesankan di Parc des Princes
Kvaratskhelia telah membuktikan bahwa harga transfernya yang fantastis memang pantas sejak tiba di Prancis, dengan cepat mengukuhkan posisinya di starting XI meski persaingan untuk memperebutkan tempat di tim utama sangat ketat. Dalam 74 penampilannya bersama juara Ligue 1, ia telah mencetak 24 gol dan 17 assist, termasuk golnya di final Liga Champions musim lalu saat Les Parisiens menghancurkan Inter Milan 5-0.
Kepergian Kvaratskhelia dari Parc des Princes tampaknya tidak mungkin terjadi, dan hanya akan terjadi jika ada perubahan strategis di klub yang akan mengubah situasi saat ini. Untuk saat ini, "Messi dari Georgia" tampaknya sudah benar-benar menetap, memainkan peran kunci dalam salah satu lini serang paling dominan di Eropa.
Fokus tetap tertuju pada gelar juara Eropa kedua
Kabar-kabar transfer ini muncul saat PSG tengah bersiap menghadapi laga semifinal Liga Champions yang sangat dinanti melawan Bayern Munich. Setelah pernah merasakan kesuksesan di kancah Eropa bersama klub tersebut, Kvaratskhelia dilaporkan lebih termotivasi oleh prospek menambah koleksi trofi di lemari pialanya daripada mencari tantangan baru di Inggris.
Saat pemain internasional Georgia ini berupaya membawa timnya ke final lagi, desas-desus seputar minat Arsenal tampaknya tak akan mereda. Namun, dengan kehidupan yang stabil di Paris dan dukungan penuh dari jajaran petinggi klub, Kvaratskhelia tampaknya akan tetap menjadi bagian penting dari proyek PSG dalam waktu dekat.