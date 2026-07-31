Sejak bergabung dengan Everton dari Marseille pada Juli 2024 dengan kontrak lima tahun, Ndiaye, yang telah membukukan 44 gol dan 23 assist sepanjang kariernya, memprioritaskan perkembangan olahraga dan ambisi internasionalnya di atas keuntungan finansial, menurut ayahnya.

Abdoulaye menambahkan: "Dia masih punya rencana. Dia tahu dia harus terus bekerja lebih keras. Senegal membutuhkan dia, sama seperti dia membutuhkan Senegal. Semua yang dia lakukan hari ini, dia lakukan untuk negaranya. Dia tahu dia bisa menghasilkan banyak uang di sana, tetapi dia juga berpikir levelnya bisa menurun.

"Dia bukan tipe yang memprioritaskan uang di atas kariernya. Tujuannya adalah memenangi Piala Afrika lainnya bersama Senegal, memenangi Piala Dunia, dan suatu hari menjadi pemenang Ballon d'Or. Itulah yang memotivasinya saat ini."