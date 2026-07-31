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Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Ayah bintang Everton tanggapi klaim bahwa ia telah menyetujui transfer musim panas ke raksasa Saudi Pro League, Al-Hilal

Transfers
Everton
Saudi Pro League
I. Ndiaye
Premier League
Al Hilal

Ayah dari winger Everton Iliman Ndiaye dengan tegas membantah klaim bahwa pemain internasional Senegal itu telah setuju bergabung dengan raksasa Liga Pro Saudi, Al-Hilal. Meski ada minat besar dan tawaran gaji menggiurkan dari Timur Tengah, sang ayah menegaskan pemain berusia 26 tahun itu tetap sepenuhnya fokus pada kariernya di Eropa dan ambisi internasionalnya.

  • Al Hilal mengejar Ndiaye

    Raksasa Liga Pro Saudi Al-Hilal dilaporkan sedang bergerak agresif untuk merekrut winger Everton, Ndiaye, guna menambah opsi serangan Simone Inzaghi pada musim panas ini. Menurut media Spanyol Marca, Al-Hilal telah mengidentifikasi Ndiaye sebagai target utama untuk sektor sayap berkat fleksibilitas taktisnya. Sementara itu, laporan terpisah dari surat kabar Saudi Asharq Al-Awsat mengungkapkan bahwa klub tersebut siap menggoda pemain berusia 26 tahun itu dengan paket gaji menggiurkan senilai £270.000 per pekan.

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    Ayah bantah rumor Saudi

    Menanggapi spekulasi transfer yang kian berkembang, ayah sang pemain, Mouhamadou Abdoulaye Ndiaye, memberikan klarifikasi tegas untuk meredam rumor tersebut. Dalam sebuah wawancara yang dikutip media Senegal wiwsport.com, ia mengonfirmasi telah berbicara langsung dengan putranya terkait tawaran dari Timur Tengah itu: "Banyak orang menelepon saya untuk memberi tahu bahwa Iliman akan pergi. Tapi tenang saja, dia tidak akan pergi ke mana pun."

    Abdoulaye melanjutkan: "Dia menelepon saya pagi ini. Saya bahkan sempat menggodanya dengan beberapa kata dalam bahasa Arab, dan kami menertawakannya. Dia memberi tahu saya bahwa dia tidak berniat pergi ke Arab Saudi."

  • Ndiaye membidik kesuksesan olahraga

    Sejak bergabung dengan Everton dari Marseille pada Juli 2024 dengan kontrak lima tahun, Ndiaye, yang telah membukukan 44 gol dan 23 assist sepanjang kariernya, memprioritaskan perkembangan olahraga dan ambisi internasionalnya di atas keuntungan finansial, menurut ayahnya.

    Abdoulaye menambahkan: "Dia masih punya rencana. Dia tahu dia harus terus bekerja lebih keras. Senegal membutuhkan dia, sama seperti dia membutuhkan Senegal. Semua yang dia lakukan hari ini, dia lakukan untuk negaranya. Dia tahu dia bisa menghasilkan banyak uang di sana, tetapi dia juga berpikir levelnya bisa menurun.

    "Dia bukan tipe yang memprioritaskan uang di atas kariernya. Tujuannya adalah memenangi Piala Afrika lainnya bersama Senegal, memenangi Piala Dunia, dan suatu hari menjadi pemenang Ballon d'Or. Itulah yang memotivasinya saat ini."

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    Everton mempertahankan penyerang kunci

    Sikap tegas ini memberi ketenangan yang sangat dibutuhkan bagi Everton saat mereka berupaya mempertahankan aset kunci di lini serang jelang musim baru. Jajaran petinggi Everton berada dalam posisi kuat karena sang pemain masih terikat kontrak jangka panjang di Goodison Park. Ndiaye kini akan berusaha tetap menjadi sosok penting bagi Everton, yang memulai musim Premier League mereka di kandang melawan Crystal Palace pada 22 Agustus.

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