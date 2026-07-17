Awalnya terkejut, lalu sangat senang: Bagaimana manuver Thomas Tuchel di semifinal Piala Dunia konon justru menguntungkan Argentina

Sebaliknya, Tuchel justru menghadapi kritik yang sangat tajam. Pria berusia 52 tahun itu memang langsung mengambil tanggung jawab atas kekalahan tersebut sesaat setelah pertandingan, namun sejak saat itu ia dengan tegas membela langkah-langkah yang diambilnya. "Tidak ada strategi permainan di dunia ini" yang akan lebih "membantu" Inggris, katanya baru-baru ini, dan ia juga menjelaskan sikap pasif para pemainnya sebagai bagian dari "DNA kami".

Meskipun mendapat kritik tajam dari media Inggris, Tuchel tetap ingin tetap menjadi pelatih tim nasional. Kontraknya menetapkan bahwa ia akan memimpin tim setidaknya hingga Piala Eropa 2028 yang digelar di kandang sendiri. Namun, pada hari Sabtu nanti, tim akan terlebih dahulu bertanding dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis.

Pertandingan final antara Argentina dan juara Eropa Spanyol dijadwalkan pada hari Minggu, namun berisiko ditunda mengingat kondisi cuaca ekstrem di New York.



