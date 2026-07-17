Sebagaimana dilaporkan surat kabar The Independent, pergantian pemain yang bersifat defensif yang dilakukan Tuchel tersebut telah sangat mengejutkan pelatih kepala Lionel Scaloni dan stafnya, sekaligus justru menguntungkan mereka.
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Awalnya terkejut, lalu sangat senang: Bagaimana manuver Thomas Tuchel di semifinal Piala Dunia konon justru menguntungkan Argentina
Menurut laporan tersebut, setelah Inggris unggul lewat gol Anthony Gordon (menit ke-55), Scaloni sudah memperkirakan dengan pasti bahwa Inggris akan segera memasukkan pemain sayap seperti Bukayo Saka atau Noni Madueke, bahkan mungkin kedua bintang dari juara Liga Premier FC Arsenal itu. Bahkan selama jeda minum, tim Argentina dilaporkan masih membahas langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi para pemain sayap yang cepat dan mahir menggiring bola tersebut.
Namun, ketika menjadi jelas bahwa Inggris akan terus mundur dan Tuchel memasukkan pemain bertahan demi pemain bertahan ke dalam pertandingan, Scaloni pun tanpa ragu-ragu memilih strategi serangan penuh dan pada akhirnya berhasil membalikkan keadaan dengan sangat layak.
- beIN Sports
Warga Argentina bernapas lega: Inggris tidak menyerang titik lemah mereka
Menurut laporan tersebut, para pemain Argentina juga telah memperkirakan dengan pasti taktik yang akan diterapkan tim Inggris—sebagaimana diantisipasi oleh pelatih mereka—dan bahkan mengkhawatirkannya, karena strategi memperlebar permainan dan menyerang ruang di belakang bek sayap dengan kecepatan tinggi kemungkinan besar akan sangat merugikan juara dunia bertahan saat berusaha mengejar ketertinggalan.
Namun, pada akhirnya Scaloni dengan tenang memasukkan Lautaro Martinez menggantikan Nicolas Tagliafico dan tidak menurunkan bek kiri murni. Semua langkah tersebut membuktikan bahwa pelatih juara dunia 2022 itu benar. Argentina mencetak gol di menit-menit akhir melalui Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez, serta kembali melaju ke final.
- (C)Getty Images
"DNA kami": Thomas Tuchel membela langkah-langkahnya
Sebaliknya, Tuchel justru menghadapi kritik yang sangat tajam. Pria berusia 52 tahun itu memang langsung mengambil tanggung jawab atas kekalahan tersebut sesaat setelah pertandingan, namun sejak saat itu ia dengan tegas membela langkah-langkah yang diambilnya. "Tidak ada strategi permainan di dunia ini" yang akan lebih "membantu" Inggris, katanya baru-baru ini, dan ia juga menjelaskan sikap pasif para pemainnya sebagai bagian dari "DNA kami".
Meskipun mendapat kritik tajam dari media Inggris, Tuchel tetap ingin tetap menjadi pelatih tim nasional. Kontraknya menetapkan bahwa ia akan memimpin tim setidaknya hingga Piala Eropa 2028 yang digelar di kandang sendiri. Namun, pada hari Sabtu nanti, tim akan terlebih dahulu bertanding dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis.
Pertandingan final antara Argentina dan juara Eropa Spanyol dijadwalkan pada hari Minggu, namun berisiko ditunda mengingat kondisi cuaca ekstrem di New York.
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