Sky melaporkan pada Kamis malam bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan mengenai ketentuan transfer. FCB dilaporkan akan membayar 55 juta euro kepada SGE untuk bek sayap tersebut. Kabar yang beredar menyebutkan adanya "kesepakatan penuh".
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Awalnya "ketidaksepahaman", lalu tercapai kesepakatan: Transfer Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt ke FC Bayern kabarnya akan segera terwujud
Beberapa saat sebelumnya, Sky masih melaporkan bahwa di Frankfurt “ketidakpahaman kini semakin meningkat” karena kesepakatan tersebut tidak berhasil diselesaikan. Kondisi kesepakatan telah ditetapkan: Petinggi Eintracht pada dasarnya bersedia melepas Brown. Mereka menuntut biaya transfer sebesar 55 juta euro untuk bek kiri berusia 23 tahun tersebut dan tampaknya berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kontrak Brown di klub asal Hessen itu masih berlaku hingga tahun 2030.
Menurut laporan media yang seragam, kesepakatan antara Brown dan Bayern telah tercapai sejak beberapa waktu lalu. Ia dikabarkan akan menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2031 di Säbener Straße.
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Chelsea dan Arsenal mengincar Nathaniel Brown, pemain yang diincar Bayern
Menurut Sky, dua klub papan atas dari Liga Premier Inggris masih berusaha menggagalkan kesepakatan antara kedua klub Bundesliga tersebut: Juara Inggris FC Arsenal dan juara dunia antar klub FC Chelsea dilaporkan melihat peluang. Kedua klub asal London itu dilaporkan telah menyatakan minatnya terhadap transfer tersebut "dan memantau situasi dengan cermat", demikian dilaporkan.
Chelsea sedang mencari bek kiri baru setelah kepergian juara Eropa Marc Cucurella ke Real Madrid. Sementara itu, Arsenal sudah dikaitkan dengan Brown beberapa minggu lalu. Namun, saat itu dilaporkan bahwa Frankfurt telah menolak tawaran dari klub-klub asing dan memilih FCB
Brown, yang pindah ke Frankfurt dari 1. FC Nürnberg pada 2024 dengan biaya transfer 5,5 juta euro, telah menjalani musim yang gemilang bersama Eintracht yang sedang terpuruk dan mencatatkan kemajuan pesat. Kini ia menjadi pemain timnas Jerman dan masuk dalam starting eleven pada kedua pertandingan DFB sejauh ini di Piala Dunia yang sedang berlangsung di AS, Kanada, dan Meksiko. Dalam kemenangan pembuka 7-1 atas Curacao, ia menyumbang dua poin gol.
Namun, Brown akan absen dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Ekuador pada Kamis malam: Ia sedang mengalami cedera pada otot adduktor. Posisi Brown akan digantikan oleh David Raum dari Leipzig dalam susunan pemain yang dipimpin oleh pelatih timnas Julian Nagelsmann.
Penjualan rekor Eintracht Frankfurt
Pemain Posisi Dijual ke Tahun Biaya transfer Randal Kolo Muani Penyerang PSG 2023 95 juta euro Hugo Ekitike Penyerang FC Liverpool 2025 95 juta euro Omar Marmoush Penyerang Manchester City 2025 75 juta euro Luka Jovic Penyerang Real Madrid 2019 63 juta euro Sebastien Haller Penyerang West Ham United 2019 50 juta euro