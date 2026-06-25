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Falko Blöding

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Awalnya "ketidaksepahaman", lalu tercapai kesepakatan: Transfer Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt ke FC Bayern kabarnya akan segera terwujud

Bundesliga
Transfers
Bayern Munich
Eintracht Frankfurt
Chelsea
Premier League
Arsenal
Newcastle United
N. Brown

Transfer Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt ke rivalnya di Bundesliga, FC Bayern, akan segera terjadi.

Sky melaporkan pada Kamis malam bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan mengenai ketentuan transfer. FCB dilaporkan akan membayar 55 juta euro kepada SGE untuk bek sayap tersebut. Kabar yang beredar menyebutkan adanya "kesepakatan penuh".

  • Beberapa saat sebelumnya, Sky masih melaporkan bahwa di Frankfurt “ketidakpahaman kini semakin meningkat” karena kesepakatan tersebut tidak berhasil diselesaikan. Kondisi kesepakatan telah ditetapkan: Petinggi Eintracht pada dasarnya bersedia melepas Brown. Mereka menuntut biaya transfer sebesar 55 juta euro untuk bek kiri berusia 23 tahun tersebut dan tampaknya berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kontrak Brown di klub asal Hessen itu masih berlaku hingga tahun 2030.

    Menurut laporan media yang seragam, kesepakatan antara Brown dan Bayern telah tercapai sejak beberapa waktu lalu. Ia dikabarkan akan menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2031 di Säbener Straße.

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  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    Chelsea dan Arsenal mengincar Nathaniel Brown, pemain yang diincar Bayern

    Menurut Sky, dua klub papan atas dari Liga Premier Inggris masih berusaha menggagalkan kesepakatan antara kedua klub Bundesliga tersebut: Juara Inggris FC Arsenal dan juara dunia antar klub FC Chelsea dilaporkan melihat peluang. Kedua klub asal London itu dilaporkan telah menyatakan minatnya terhadap transfer tersebut "dan memantau situasi dengan cermat", demikian dilaporkan.

    Chelsea sedang mencari bek kiri baru setelah kepergian juara Eropa Marc Cucurella ke Real Madrid. Sementara itu, Arsenal sudah dikaitkan dengan Brown beberapa minggu lalu. Namun, saat itu dilaporkan bahwa Frankfurt telah menolak tawaran dari klub-klub asing dan memilih FCB

    Brown, yang pindah ke Frankfurt dari 1. FC Nürnberg pada 2024 dengan biaya transfer 5,5 juta euro, telah menjalani musim yang gemilang bersama Eintracht yang sedang terpuruk dan mencatatkan kemajuan pesat. Kini ia menjadi pemain timnas Jerman dan masuk dalam starting eleven pada kedua pertandingan DFB sejauh ini di Piala Dunia yang sedang berlangsung di AS, Kanada, dan Meksiko. Dalam kemenangan pembuka 7-1 atas Curacao, ia menyumbang dua poin gol.

    Namun, Brown akan absen dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Ekuador pada Kamis malam: Ia sedang mengalami cedera pada otot adduktor. Posisi Brown akan digantikan oleh David Raum dari Leipzig dalam susunan pemain yang dipimpin oleh pelatih timnas Julian Nagelsmann.



  • Penjualan rekor Eintracht Frankfurt

    PemainPosisiDijual keTahunBiaya transfer
    Randal Kolo MuaniPenyerangPSG202395 juta euro
    Hugo EkitikePenyerangFC Liverpool202595 juta euro
    Omar MarmoushPenyerangManchester City202575 juta euro
    Luka JovicPenyerangReal Madrid201963 juta euro
    Sebastien HallerPenyerangWest Ham United201950 juta euro