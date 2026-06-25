Awalnya "ketidaksepahaman", lalu tercapai kesepakatan: Transfer Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt ke FC Bayern kabarnya akan segera terwujud

Menurut Sky, dua klub papan atas dari Liga Premier Inggris masih berusaha menggagalkan kesepakatan antara kedua klub Bundesliga tersebut: Juara Inggris FC Arsenal dan juara dunia antar klub FC Chelsea dilaporkan melihat peluang. Kedua klub asal London itu dilaporkan telah menyatakan minatnya terhadap transfer tersebut "dan memantau situasi dengan cermat", demikian dilaporkan.

Chelsea sedang mencari bek kiri baru setelah kepergian juara Eropa Marc Cucurella ke Real Madrid. Sementara itu, Arsenal sudah dikaitkan dengan Brown beberapa minggu lalu. Namun, saat itu dilaporkan bahwa Frankfurt telah menolak tawaran dari klub-klub asing dan memilih FCB

Brown, yang pindah ke Frankfurt dari 1. FC Nürnberg pada 2024 dengan biaya transfer 5,5 juta euro, telah menjalani musim yang gemilang bersama Eintracht yang sedang terpuruk dan mencatatkan kemajuan pesat. Kini ia menjadi pemain timnas Jerman dan masuk dalam starting eleven pada kedua pertandingan DFB sejauh ini di Piala Dunia yang sedang berlangsung di AS, Kanada, dan Meksiko. Dalam kemenangan pembuka 7-1 atas Curacao, ia menyumbang dua poin gol.

Namun, Brown akan absen dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Ekuador pada Kamis malam: Ia sedang mengalami cedera pada otot adduktor. Posisi Brown akan digantikan oleh David Raum dari Leipzig dalam susunan pemain yang dipimpin oleh pelatih timnas Julian Nagelsmann.







