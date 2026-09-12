AFP
Diterjemahkan oleh
'Awalan yang luar biasa!' - Morgan Rogers bergabung dengan Drogba, Hazard & legenda Chelsea lainnya dalam kelompok elite Premier League setelah gol ke gawang Hull City
Rogers mempertahankan performa panasnya melawan Hull
Rogers menikmati awal yang sensasional dalam kariernya di London Barat, membuktikan dengan tepat mengapa Chelsea bersedia menyetujui kesepakatan senilai £117 juta, rekor klub, untuk memboyongnya dari Aston Villa. Penyerang serbabisa itu kembali mencetak gol dalam laga Premier League melawan Hull City pada Sabtu, dengan menjebol gawang lawan dalam enam menit pertama pertandingan.
Gol itu sendiri merupakan contoh penyelesaian akhir yang klinis, memperlihatkan kepercayaan diri yang kini mengalir dalam diri pemain berusia 24 tahun tersebut. Setelah menerima umpan terobosan dari rekan setimnya, Joao Pedro, Rogers mengontrol bola dengan tenang sebelum melepaskan tembakan rendah dan keras ke sudut bawah gawang. Keunggulan cepat itu terasa sangat penting karena Hull City kebobolan gol Premier League pertama mereka musim ini setelah memulai kampanye mereka sendiri dengan tangguh.
- AFP
Masuk ke jajaran legenda Chelsea
Dengan menjebol gawang Tigers, Rogers telah mengamankan tempatnya di klub yang sangat eksklusif di antara para penyerang Chelsea. Ia menjadi pemain kelima yang berbeda dalam sejarah panjang klub di Premier League yang mencatatkan gol atau assist pada masing-masing dari empat pertandingan pertama dalam satu musim kasta teratas. Konsistensi ini menempatkannya sejajar dengan para legenda sejati yang mendefinisikan era di Stamford Bridge.
Menurut Opta, Rogers adalah pemain kelima yang mencetak gol atau assist dalam masing-masing dari empat pertandingan pertama Chelsea pada satu musim Premier League. Ia mengikuti jejak gemilang Didier Drogba, Cesc Fabregas, Diego Costa, dan Eden Hazard. Disebut dalam level yang sama dengan keempat sosok ini bukanlah hal sepele, karena semuanya memainkan peran penting dalam mempersembahkan trofi-trofi besar kepada klub.
Sejarah start cepat di London Barat
Sejarah rekor spesifik ini terbaca seperti daftar bintang paling berpengaruh Chelsea di era modern. Drogba menjadi yang pertama mencapai pencapaian tersebut pada musim 2010/11, sebuah musim ketika ia memulai dengan sangat eksplosif lewat empat gol dan empat assist pada bulan pembuka.
Setelah pemain Pantai Gading itu, Fabregas dan Costa sama-sama menorehkan pencapaian tersebut secara bersamaan pada musim perebutan gelar 2014/15. Fabregas mencatatkan enam assist dalam laju itu, sementara Costa terkenal mengemas tujuh gol, meneror pertahanan kasta tertinggi sejak peluit pertama.
Costa kemudian benar-benar mengulanginya pada 2016/17, dengan catatan empat gol dan satu assist dalam bulan pembuka yang kembali produktif. Pemain terakhir yang masuk ke kelompok elite ini sebelum Rogers adalah Hazard, yang membukukan dua gol dan dua assist pada awal musim 2018/19.
- AFP
Kesalahan lini belakang membayangi pencapaian Rogers
Terlepas dari kecemerlangan individu Rogers dan signifikansi historis gol cepatnya, laga sore itu berbelok menjadi frustrasi bagi tim tuan rumah. Dominasi awal Chelsea dirusak oleh kelemahan lini belakang yang sudah tidak asing lagi, yang memberi Hull City jalan kembali ke dalam pertandingan. Tim tamu menemukan gol penyeimbang sesaat sebelum laga memasuki menit ke-30 ketika Mohamed Belloumi memanfaatkan hilangnya konsentrasi dari lini belakang Chelsea. Itu menjadi pengingat bahwa meski Rogers menghadirkan magis di satu ujung lapangan, masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan di ujung lainnya.
Situasi memburuk bagi Chelsea beberapa saat kemudian ketika pemain internasional Aljazair Belloumi mencetak gol untuk kali kedua, menuntaskan kebangkitan mengejutkan tim tamu. Seiring laga berjalan, sorotan bergeser dari awal pemecahan rekor Rogers ke kesulitan Chelsea dalam mempertahankan kendali pertandingan. Meski pencapaian individu itu tentu akan menyenangkan Rogers, penampilan kolektif tim akan memberi sang manajer banyak hal untuk dipikirkan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami