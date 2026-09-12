Rogers menikmati awal yang sensasional dalam kariernya di London Barat, membuktikan dengan tepat mengapa Chelsea bersedia menyetujui kesepakatan senilai £117 juta, rekor klub, untuk memboyongnya dari Aston Villa. Penyerang serbabisa itu kembali mencetak gol dalam laga Premier League melawan Hull City pada Sabtu, dengan menjebol gawang lawan dalam enam menit pertama pertandingan.

Gol itu sendiri merupakan contoh penyelesaian akhir yang klinis, memperlihatkan kepercayaan diri yang kini mengalir dalam diri pemain berusia 24 tahun tersebut. Setelah menerima umpan terobosan dari rekan setimnya, Joao Pedro, Rogers mengontrol bola dengan tenang sebelum melepaskan tembakan rendah dan keras ke sudut bawah gawang. Keunggulan cepat itu terasa sangat penting karena Hull City kebobolan gol Premier League pertama mereka musim ini setelah memulai kampanye mereka sendiri dengan tangguh.