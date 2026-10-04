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Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Awal yang membuat frustrasi bagi Jurgen Klopp berlanjut saat Jerman yang dominan ditahan Yunani yang tangguh

Match report
Greece vs Germany
Greece
Germany
UEFA Nations League A

Awal menantang Jurgen Klopp sebagai pelatih Jerman berlanjut pada hari Minggu ketika timnya ditahan imbang 0-0 oleh Yunani yang tampil tangguh dalam laga UEFA Nations League. Meski mendominasi penguasaan bola dan melepaskan 21 tembakan di Stadion Toumba, tim tamu gagal menemukan gol pembuka, dengan intervensi krusial VAR menggagalkan mereka mendapatkan gol penentu kemenangan pada babak pertama.

  • Jerman yang dominan gagal memaksimalkan peluang

    Jerman sepenuhnya mengontrol tempo sejak peluit pertama dibunyikan di Stadion Toumba. Tim tamu mendikte permainan, dan pada akhirnya mencatatkan penguasaan bola 70,1% serta melepaskan 21 percobaan ke gawang dibandingkan hanya lima dari tuan rumah.

    Namun, meski sangat dominan dalam penguasaan bola dan terus menekan di sepertiga akhir lapangan, Jerman kesulitan benar-benar menguji Konstantinos Tzolakis secara konsisten. Kiper Yunani itu dipaksa melakukan empat penyelamatan krusial sepanjang pertandingan, memastikan timnya tetap berada dalam persaingan melawan lawan yang sangat dihormati, tetapi kurang tajam.

  • Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport

    VAR turun tangan untuk menganulir gol Burkardt

    Momen paling signifikan dalam pertandingan ini hadir sesaat setelah laga melewati setengah jam, ketika Jonathan Burkardt mengira dirinya telah memecah kebuntuan. Penyerang itu menjebol gawang pada menit ke-32, memicu selebrasi di kalangan pendukung tim tamu.

    Namun, kegembiraan itu sangat singkat karena wasit Clement Turpin menghentikan pertandingan untuk tinjauan VAR. Tayangan ulang dengan jelas menunjukkan handball oleh Tom Bischof dalam proses terjadinya gol, membuat ofisial pertandingan tidak punya pilihan selain menganulir keputusan tersebut, sehingga skor tetap seimbang 0-0 saat memasuki jeda.

  • Klopp menjalani awal yang sulit dalam masa jabatannya di tim nasional

    Hasil imbang yang membuat frustrasi ini membuat Klopp baru meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan pertamanya sejak mengambil alih tim nasional pada awal kampanye Nations League. Setelah mengawali masa jabatannya dengan hasil imbang susah payah melawan Belanda, Jerman menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani sebelum bangkit dengan kemenangan 2-0 atas Serbia.

    Meski menurunkan susunan pemain yang menyerang demi mengamankan kemenangan beruntun, Klopp menyaksikan timnya benar-benar mendominasi jalannya laga, tetapi pada akhirnya tidak memiliki ketajaman klinis yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan Yunani yang bertahan sangat dalam.

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  • Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport

    Pertarungan Grup A2 berlanjut hingga detik terakhir

    Menyusul hasil ini, Yunani menempati posisi kedua di Grup A2 dengan delapan poin, hanya kalah selisih gol dari Belanda, sementara Jerman tetap di peringkat ketiga dengan lima poin dan Serbia berada di dasar klasemen dengan nol poin. Pada jeda internasional berikutnya, Jerman dan Yunani akan menghadapi Belanda dan Serbia dalam dua laga penentuan yang pada akhirnya akan menentukan siapa yang lolos ke fase gugur Nations League.