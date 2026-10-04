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Awal yang membuat frustrasi bagi Jurgen Klopp berlanjut saat Jerman yang dominan ditahan Yunani yang tangguh
Jerman yang dominan gagal memaksimalkan peluang
Jerman sepenuhnya mengontrol tempo sejak peluit pertama dibunyikan di Stadion Toumba. Tim tamu mendikte permainan, dan pada akhirnya mencatatkan penguasaan bola 70,1% serta melepaskan 21 percobaan ke gawang dibandingkan hanya lima dari tuan rumah.
Namun, meski sangat dominan dalam penguasaan bola dan terus menekan di sepertiga akhir lapangan, Jerman kesulitan benar-benar menguji Konstantinos Tzolakis secara konsisten. Kiper Yunani itu dipaksa melakukan empat penyelamatan krusial sepanjang pertandingan, memastikan timnya tetap berada dalam persaingan melawan lawan yang sangat dihormati, tetapi kurang tajam.
- Getty Images Sport
VAR turun tangan untuk menganulir gol Burkardt
Momen paling signifikan dalam pertandingan ini hadir sesaat setelah laga melewati setengah jam, ketika Jonathan Burkardt mengira dirinya telah memecah kebuntuan. Penyerang itu menjebol gawang pada menit ke-32, memicu selebrasi di kalangan pendukung tim tamu.
Namun, kegembiraan itu sangat singkat karena wasit Clement Turpin menghentikan pertandingan untuk tinjauan VAR. Tayangan ulang dengan jelas menunjukkan handball oleh Tom Bischof dalam proses terjadinya gol, membuat ofisial pertandingan tidak punya pilihan selain menganulir keputusan tersebut, sehingga skor tetap seimbang 0-0 saat memasuki jeda.
Klopp menjalani awal yang sulit dalam masa jabatannya di tim nasional
Hasil imbang yang membuat frustrasi ini membuat Klopp baru meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan pertamanya sejak mengambil alih tim nasional pada awal kampanye Nations League. Setelah mengawali masa jabatannya dengan hasil imbang susah payah melawan Belanda, Jerman menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani sebelum bangkit dengan kemenangan 2-0 atas Serbia.
Meski menurunkan susunan pemain yang menyerang demi mengamankan kemenangan beruntun, Klopp menyaksikan timnya benar-benar mendominasi jalannya laga, tetapi pada akhirnya tidak memiliki ketajaman klinis yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan Yunani yang bertahan sangat dalam.
- Getty Images Sport
Pertarungan Grup A2 berlanjut hingga detik terakhir
Menyusul hasil ini, Yunani menempati posisi kedua di Grup A2 dengan delapan poin, hanya kalah selisih gol dari Belanda, sementara Jerman tetap di peringkat ketiga dengan lima poin dan Serbia berada di dasar klasemen dengan nol poin. Pada jeda internasional berikutnya, Jerman dan Yunani akan menghadapi Belanda dan Serbia dalam dua laga penentuan yang pada akhirnya akan menentukan siapa yang lolos ke fase gugur Nations League.
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