Jerman sepenuhnya mengontrol tempo sejak peluit pertama dibunyikan di Stadion Toumba. Tim tamu mendikte permainan, dan pada akhirnya mencatatkan penguasaan bola 70,1% serta melepaskan 21 percobaan ke gawang dibandingkan hanya lima dari tuan rumah.

Namun, meski sangat dominan dalam penguasaan bola dan terus menekan di sepertiga akhir lapangan, Jerman kesulitan benar-benar menguji Konstantinos Tzolakis secara konsisten. Kiper Yunani itu dipaksa melakukan empat penyelamatan krusial sepanjang pertandingan, memastikan timnya tetap berada dalam persaingan melawan lawan yang sangat dihormati, tetapi kurang tajam.