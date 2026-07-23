Awal yang memalukan bagi Ange Postecoglou! Pelatih baru Al-Nassr itu harus menelan kekalahan saat menghadapi Benfica B tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo

Pertandingan pertama Postecoglou di bangku cadangan Al-Nassr hanya berlangsung selama 60 menit, dibagi menjadi dua babak masing-masing 30 menit, yang digelar tanpa penonton di salah satu fasilitas latihan Benfica di ibu kota Portugal. Format tersebut, yang diminta oleh staf pelatih agar skuad dapat berlatih tanpa gangguan dari luar, berakhir buruk bagi tim tamu, yang kalah 2-1 dari tim cadangan Benfica.

Menurut Al-Riyadiya, Al-Nassr mengawali pertandingan dengan sempurna ketika gelandang Abdulmalik Al-Jaber membawa mereka unggul pada menit keempat, namun keunggulan awal itu tidak bertahan lama. Tim muda asal Portugal itu membalas dengan mencetak dua gol dan memastikan kemenangan, sehingga Postecoglou memiliki banyak hal untuk direnungkan.