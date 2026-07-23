Getty
Diterjemahkan oleh
Awal yang memalukan bagi Ange Postecoglou! Pelatih baru Al-Nassr itu harus menelan kekalahan saat menghadapi Benfica B tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo
Awal yang berat bagi bos baru
Pertandingan pertama Postecoglou di bangku cadangan Al-Nassr hanya berlangsung selama 60 menit, dibagi menjadi dua babak masing-masing 30 menit, yang digelar tanpa penonton di salah satu fasilitas latihan Benfica di ibu kota Portugal. Format tersebut, yang diminta oleh staf pelatih agar skuad dapat berlatih tanpa gangguan dari luar, berakhir buruk bagi tim tamu, yang kalah 2-1 dari tim cadangan Benfica.
Menurut Al-Riyadiya, Al-Nassr mengawali pertandingan dengan sempurna ketika gelandang Abdulmalik Al-Jaber membawa mereka unggul pada menit keempat, namun keunggulan awal itu tidak bertahan lama. Tim muda asal Portugal itu membalas dengan mencetak dua gol dan memastikan kemenangan, sehingga Postecoglou memiliki banyak hal untuk direnungkan.
- Getty Images Sport
Mengapa Ronaldo tidak dimasukkan ke dalam skuad
Kehadiran yang paling mencolok dalam laga persahabatan perdana Al-Nassr adalah absennya Ronaldo, dan alasannya cukup jelas. Setelah baru saja menyelesaikan kampanye Piala Dunia 2026 bersama Portugal, pemain berusia 41 tahun ini diberi waktu untuk beristirahat sebelum kembali bergabung dengan rekan-rekan setimnya dalam persiapan pramusim; klub lebih memilih mengatur beban kerjanya daripada memaksanya segera kembali beraksi, sebagaimana dilaporkan oleh World Soccer Talk.
Perjalanan Portugal di Piala Dunia berakhir di babak 16 besar setelah kalah 1-0 dari Spanyol, yang sekali lagi menutup pintu bagi Ronaldo untuk meraih satu trofi besar yang masih belum ada dalam koleksinya. Dengan belum adanya jadwal pasti untuk kembalinya Ronaldo, Al-Nassr tampaknya puas membiarkan kapten mereka pulih sepenuhnya sebelum menyambutnya kembali ke dalam skuad.
Mengejar gelar yang sulit diraih
Ronaldo, yang bergabung dengan Al-Nassr pada Januari 2023, berhasil meraih gelar juara Liga Pro Arab Saudi – gelar pertamanya bersama klub tersebut – pada musim lalu. Bintang asal Portugal itu tampil dalam 37 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 30 gol, dan memberikan lima assist.
Ke depan, Ronaldo bertekad untuk meraih lebih banyak trofi bersama Al-Nassr, dengan memprioritaskan Liga Champions AFC Elite – sebuah trofi tingkat benua yang belum pernah diraih klub tersebut sepanjang sejarahnya.
Masih ada lagi serangkaian uji coba pramusim yang menanti di Eropa
Kekalahan ini hanyalah awal dari rangkaian pramusim yang menantang bagi Al-Nassr. Tiga laga persahabatan lainnya sudah terjadwal: pertemuan dengan Merida dari Spanyol pada 28 Juli, laga tandang melawan tim Portugal Estrela Amadora pada 1 Agustus, dan uji coba berikutnya melawan Almeria—klub yang salah satu pemiliknya adalah Ronaldo—pada 4 Agustus.
Postecoglou dan stafnya berharap menit-menit tambahan di lapangan latihan ini dapat membantu skuad menemukan ritme permainan sebelum Ronaldo dan pemain kunci lainnya kembali bergabung dengan tim. Dengan semakin dekatnya musim pertahanan gelar, beberapa pekan mendatang di Eropa akan menentukan seberapa cepat manajer baru ini dapat menanamkan gagasannya ke dalam tim.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami