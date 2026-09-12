AFP
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Awal yang luar biasa! Morgan Rogers bergabung dengan Drogba, Hazard & legenda Chelsea dalam kelompok elite Premier League setelah gol ke gawang Hull City
Rogers mempertahankan performa panasnya saat menghadapi Hull
Rogers menikmati awal yang sensasional dalam kariernya di London Barat, membuktikan dengan tepat mengapa Chelsea bersedia menyetujui transfer senilai £117 juta, rekor klub, untuk memboyongnya dari Aston Villa. Penyerang serbabisa itu kembali mencetak gol dalam laga Premier League kontra Hull City pada Sabtu, dengan menjebol gawang lawan dalam enam menit pertama pertandingan.
Gol itu sendiri merupakan penyelesaian akhir yang klinis, memperlihatkan kepercayaan diri yang saat ini mengalir dalam diri pemain 24 tahun tersebut. Setelah menerima umpan terobosan dari rekan setimnya, Joao Pedro, Rogers mengontrol bola dengan tenang sebelum melepaskan tembakan rendah nan keras ke sudut bawah gawang. Gol pembuka cepat itu terasa sangat signifikan karena Hull City kebobolan gol Premier League pertama mereka musim ini setelah mengawali kampanye mereka sendiri dengan tangguh.
- AFP
Masuk ke jajaran legenda Chelsea
Dengan mencetak gol ke gawang Tigers, Rogers telah mengamankan tempatnya di klub yang sangat eksklusif bagi para penyerang Chelsea. Ia menjadi pemain kelima yang berbeda dalam sejarah panjang Chelsea di Premier League yang mencatatkan gol atau assist dalam masing-masing dari empat laga pertama musim kasta tertinggi. Konsistensi ini menempatkannya sejajar dengan para legenda sejati yang mendefinisikan era di Stamford Bridge.
Menurut Opta, Rogers adalah pemain kelima yang mencetak gol atau assist dalam masing-masing dari empat pertandingan pertama Chelsea pada sebuah musim Premier League. Ia mengikuti jejak gemilang Didier Drogba, Cesc Fabregas, Diego Costa, dan Eden Hazard. Disebut dalam level yang sama dengan empat sosok tersebut bukanlah pencapaian kecil, karena semuanya memainkan peran penting dalam menghadirkan trofi-trofi besar bagi klub.
Sejarah start cepat di London Barat
Sejarah rekor spesifik ini dibaca seperti daftar para bintang paling berpengaruh Chelsea di era modern. Drogba menjadi yang pertama mencatatkan pencapaian tersebut pada musim 2010/11, sebuah musim ketika ia langsung tampil meledak dengan mencetak empat gol dan membuat empat assist pada bulan pembuka.
Setelah pemain Pantai Gading itu, Fabregas dan Costa sama-sama membukukan pencapaian tersebut secara bersamaan pada musim juara 2014/15. Fabregas mencatatkan enam assist dalam rentetan itu, sementara Costa terkenal dengan raihan tujuh gol, meneror lini pertahanan kasta tertinggi sejak peluit pertama.
Costa kemudian benar-benar mengulanginya pada 2016/17, dengan catatan empat gol dan satu assist dalam bulan pembuka yang kembali produktif. Pemain terakhir yang masuk ke kelompok elite ini sebelum Rogers adalah Hazard, yang mencatatkan dua gol dan dua assist pada awal musim 2018/19.
- AFP
Kelengahan di lini belakang menutupi tonggak penting Rogers
Terlepas dari kegemilangan individu Rogers dan makna historis gol cepatnya, sore itu berubah menjadi mengecewakan bagi tim tuan rumah. Dominasi awal Chelsea dirusak oleh kelemahan lini belakang yang sudah akrab terlihat, yang memungkinkan Hull City kembali masuk ke dalam pertandingan. Tim tamu menyamakan kedudukan sesaat sebelum laga memasuki menit ke-30 ketika Mohamed Belloumi memanfaatkan kelengahan lini belakang Chelsea. Itu menjadi pengingat bahwa meski Rogers menghadirkan magis di satu sisi lapangan, masih ada pekerjaan besar yang harus dibereskan di sisi lainnya.
Situasi memburuk bagi Chelsea beberapa saat kemudian ketika pemain internasional Aljazair Belloumi mencetak gol keduanya, menuntaskan kebangkitan mengejutkan tim tamu. Seiring pertandingan berjalan, sorotan pun bergeser dari awal pemecah rekor Rogers ke kesulitan Chelsea dalam menjaga kendali atas laga. Meski pencapaian individu itu tentu akan menyenangkan Rogers, penampilan kolektif tim akan memberi manajer banyak hal untuk dipikirkan.
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