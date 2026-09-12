Rogers menikmati awal yang sensasional dalam kariernya di London Barat, membuktikan dengan tepat mengapa Chelsea bersedia menyetujui transfer senilai £117 juta, rekor klub, untuk memboyongnya dari Aston Villa. Penyerang serbabisa itu kembali mencetak gol dalam laga Premier League kontra Hull City pada Sabtu, dengan menjebol gawang lawan dalam enam menit pertama pertandingan.

Gol itu sendiri merupakan penyelesaian akhir yang klinis, memperlihatkan kepercayaan diri yang saat ini mengalir dalam diri pemain 24 tahun tersebut. Setelah menerima umpan terobosan dari rekan setimnya, Joao Pedro, Rogers mengontrol bola dengan tenang sebelum melepaskan tembakan rendah nan keras ke sudut bawah gawang. Gol pembuka cepat itu terasa sangat signifikan karena Hull City kebobolan gol Premier League pertama mereka musim ini setelah mengawali kampanye mereka sendiri dengan tangguh.