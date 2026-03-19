Tanggal 19 Maret 2026 akan tercatat dalam sejarah klub Mainz: Untuk pertama kalinya, klub Bundesliga ini berhasil mencapai babak perempat final di kompetisi Eropa. Pada leg kedua babak 16 besar Conference League, tim asal Mainz ini mengalahkan juara Piala Ceko Sigma Olomouc dengan skor 2-0 (0-0) pada Kamis malam dan lolos ke babak berikutnya setelah bermain imbang 0-0 pada leg pertama.
Awal yang gemilang di babak kedua menjadi kunci kemenangan! Mainz 05 melaju ke perempat final Liga Konferensi
"Rasanya sangat menyenangkan," kata bek Danny da Costa kepada RTL setelah pertandingan, "tim telah melakukan banyak hal dengan benar. Saya yakin kami pantas melaju ke babak berikutnya." Menjelang final di Leipzig, setiap orang boleh bermimpi, tambah da Costa, "tetapi sebaiknya kita melangkah perlahan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya."
Stefan Posch dengan gol sundulannya (46') dan Armindo Sieb (82') menciptakan malam bersejarah bagi Mainz 05, sementara Olomouc menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain setelah Peter Barath mendapat kartu kuning-merah (76'). Sementara tim asal Rheinhessen ini berjuang menghindari degradasi di Bundesliga, mimpi untuk mencapai final Conference League di Leipzig pada 28 Mei pun terus berlanjut. Babak perempat final akan digelar pada 9 dan 16 April, dengan Mainz bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama.
"Kami ingin percaya diri dan berani," kata pelatih Mainz, Urs Fischer, sebelum pertandingan di RTL. Para pemainnya menuruti perintahnya: Sejak awal, tim Nullfünfer berusaha menonjolkan serangan. Mainz menguasai permainan dan lawan, namun juga beruntung pada menit ke-20 ketika Danijel Sturm nyaris saja membawa tim tamu memimpin.
Stefan Posch mencetak gol spektakuler untuk Mainz di awal babak kedua
Pertandingan semakin seimbang, namun peluang berbahaya berikutnya justru diciptakan oleh Mainz: Phillipp Mwene melepaskan tendangan jarak jauh yang meleset tipis ke sisi kanan gawang (35’). Menjelang akhir babak pertama, Nelson Weiper membuang peluang berikutnya melalui sundulan (45’).
Babak kedua dimulai dengan gebrakan: Paul Nebel mengirim umpan silang dari sisi kanan, dan Posch menyundul bola untuk membawa timnya memimpin. Terinspirasi oleh hal itu, Mainz terus mencari jalan ke depan, sementara Olomouc hampir tidak bisa melakukan serangan balik. Seiring berjalannya babak kedua, pertandingan sedikit kehilangan tempo, dan tim tamu tetap tidak terlalu berbahaya. Kartu merah untuk Barath menguntungkan Mainz, tendangan bebas Nebel yang menyusul membentur mistar gawang (78.). Namun, Sieb berhasil menambah keunggulan.
FSV Mainz 05 vs. Sigma Olomouc 2:0 (0:0): Data Pertandingan
Pertandingan
FSV Mainz 05 vs. Sigma Olomouc
Hasil
2:0 (0:0); Leg pertama: 0:0; Total: 2:0
Gol
1:0 Posch (46.), 2:0 Sieb (83.)
Kompetisi
Conference League, Babak 16 Besar, Leg Kedua