Awal yang gemilang di babak kedua menjadi kunci kemenangan! Mainz 05 melaju ke perempat final Liga Konferensi

"Rasanya sangat menyenangkan," kata bek Danny da Costa kepada RTL setelah pertandingan, "tim telah melakukan banyak hal dengan benar. Saya yakin kami pantas melaju ke babak berikutnya." Menjelang final di Leipzig, setiap orang boleh bermimpi, tambah da Costa, "tetapi sebaiknya kita melangkah perlahan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya."

Stefan Posch dengan gol sundulannya (46') dan Armindo Sieb (82') menciptakan malam bersejarah bagi Mainz 05, sementara Olomouc menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain setelah Peter Barath mendapat kartu kuning-merah (76'). Sementara tim asal Rheinhessen ini berjuang menghindari degradasi di Bundesliga, mimpi untuk mencapai final Conference League di Leipzig pada 28 Mei pun terus berlanjut. Babak perempat final akan digelar pada 9 dan 16 April, dengan Mainz bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama.

"Kami ingin percaya diri dan berani," kata pelatih Mainz, Urs Fischer, sebelum pertandingan di RTL. Para pemainnya menuruti perintahnya: Sejak awal, tim Nullfünfer berusaha menonjolkan serangan. Mainz menguasai permainan dan lawan, namun juga beruntung pada menit ke-20 ketika Danijel Sturm nyaris saja membawa tim tamu memimpin.