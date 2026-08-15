Awal yang 'emosional'! Xabi Alonso senang dengan sambutan di Stamford Bridge saat Morgan Rogers mencetak gol pada debutnya dalam kemenangan Chelsea

Mantan manajer Bayer Leverkusen dan Real Madrid itu mendapat sambutan hangat dari para pendukung Chelsea saat memimpin pertandingan pertamanya di London Barat. Setelah musim panas yang penuh transisi, Alonso cepat memuji para suporter atas atmosfer yang mereka ciptakan dalam kemenangan atas tamu asal Spanyol itu.

Merefleksikan pengalaman tersebut, Alonso berkata: "Sangat emosional merasakan pertama kalinya saya berada di rumah baru. Sambutan luar biasa dari para pendukung untuk tim dan staf baru, juga untuk saya, jadi saya sangat senang. Kami ingin membangun hubungan yang baik dan mendapatkan dukungan itu. Kami ingin memberi mereka sepakbola yang bagus agar mereka memberi kami energi, dan kami terhubung. Memiliki atmosfer yang bagus di sini, di stadion, akan menjadi dorongan besar bagi tim."