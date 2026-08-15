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Awal yang 'emosional'! Xabi Alonso senang dengan sambutan di Stamford Bridge saat Morgan Rogers mencetak gol pada debutnya dalam kemenangan Chelsea
Alonso memuji koneksi dengan Stamford Bridge
Mantan manajer Bayer Leverkusen dan Real Madrid itu mendapat sambutan hangat dari para pendukung Chelsea saat memimpin pertandingan pertamanya di London Barat. Setelah musim panas yang penuh transisi, Alonso cepat memuji para suporter atas atmosfer yang mereka ciptakan dalam kemenangan atas tamu asal Spanyol itu.
Merefleksikan pengalaman tersebut, Alonso berkata: "Sangat emosional merasakan pertama kalinya saya berada di rumah baru. Sambutan luar biasa dari para pendukung untuk tim dan staf baru, juga untuk saya, jadi saya sangat senang. Kami ingin membangun hubungan yang baik dan mendapatkan dukungan itu. Kami ingin memberi mereka sepakbola yang bagus agar mereka memberi kami energi, dan kami terhubung. Memiliki atmosfer yang bagus di sini, di stadion, akan menjadi dorongan besar bagi tim."
- Getty Images Sport
Rekrutan termahal Rogers langsung memberi dampak
Di atas lapangan, semua mata tertuju pada Morgan Rogers setelah kepindahannya senilai £117 juta dari Aston Villa, sebuah rekor Inggris. Penyerang muda itu tidak mengecewakan, mencetak gol hanya 11 menit dalam debutnya dengan menyambar bola dari jarak dekat. Meski Jon Aramburu mampu menyamakan skor untuk Real Sociedad sesaat sebelum jeda, kualitas Chelsea yang lebih unggul pada akhirnya terlihat di babak kedua.
Joao Pedro menjadi pembeda, mengembalikan keunggulan lewat sundulan yang menyambut umpan silang kapten Reece James sebelum menambah gol kedua untuk memastikan keunggulan nyaman dua gol. Penampilan para pemain baru dan bintang yang kembali memberi banyak dorongan bagi staf pelatih. Alonso mencatat bahwa proses integrasi skuadnya berjalan baik meski tingkat kebugaran di dalam kelompok itu berbeda-beda.
Kabar kebugaran positif untuk para bintang yang kembali
Pertandingan itu juga memungkinkan Alonso untuk kembali memasukkan pemain-pemain kunci seperti James dan Maxence Lacroix setelah kiprah mereka di Piala Dunia. Yang krusial, pelatih asal Spanyol itu tetap menggunakan sistem 3-4-3 pilihannya untuk laga ketiga secara beruntun, formasi yang membawanya meraih kesuksesan bersejarah di Bundesliga bersama Leverkusen, yang menandakan pergeseran permanen dari skema 4-2-3-1 yang sebelumnya ia gunakan.
Alonso menjelaskan pentingnya uji tanding itu dengan mengatakan: "Ini adalah laga persiapan terakhir yang sangat bagus. Bagi beberapa pemain, ini adalah yang pertama dan yang terakhir. Bagi kami, ada beberapa hal bagus, ada beberapa hal yang bisa kami tingkatkan. Itu normal pada momen ini bagi beberapa pemain. Sangat bagus bisa memiliki seluruh tim bersama. Beberapa dari mereka setelah tiga hari bisa bermain selama 60 menit. Ini adalah tes terakhir."
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke laga pembuka Fulham
Kemenangan atas Real Sociedad menjadi penutup yang pas untuk pramusim Chelsea yang naik turun. Chelsea bangkit dari kekalahan sebelumnya melawan Tottenham dan Juventus untuk membangun momentum lewat kemenangan atas AC Milan dan tim Spanyol tersebut, disertai hasil imbang 3-3 dengan Johor Darul Ta'zim serta laga seru 6-4 melawan Western Sydney Wanderers. Dengan jadwal musim panas mereka kini telah selesai, Chelsea mengalihkan perhatian ke laga pembuka Premier League melawan Fulham pada 24 Agustus, yang memberi Alonso jeda sembilan hari untuk menyempurnakan taktiknya sebelum perjalanan singkat ke Craven Cottage.
Sang manajer menutup penilaiannya dengan menantikan pekerjaan yang ada di Cobham pekan ini. Ia menambahkan: "Sekarang kami punya waktu sepekan penuh untuk mempersiapkan diri menghadapi Fulham, tetapi perasaannya bagus di stadion."
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