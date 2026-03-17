Awal yang buruk bagi Man City! Bernardo Silva dikartu merah dan Pep Guardiola mendapat kartu kuning, sementara Vinicius Jr. mencetak gol penalti untuk memperlebar keunggulan Real Madrid
Bencana melanda saat Silva mendapat kartu merah
Stadion Etihad pun terdiam seketika setelah hanya 20 menit pertandingan berlangsung ketika Bernardo Silva mendapat kartu merah langsung dalam situasi yang sangat kacau. Real Madrid, yang sudah unggul 3-0 secara agregat dari leg pertama, melancarkan serangan dengan kecepatan yang mematikan saat Vinicius Jr berlari di belakang barisan pertahanan City dan melepaskan tendangan keras dengan kaki kanan yang membentur tiang gawang. Karena bola masih dalam permainan, pemain Brasil itu mengejar bola hasil tendangannya sendiri, tetapi tendangannya yang mengarah ke gawang diblokir di garis gawang oleh lengan Silva.
Wasit membutuhkan waktu untuk meninjau insiden tersebut melalui VAR, memeriksa potensi offside dalam proses serangan tersebut dan handball itu sendiri. Pada akhirnya, keputusan tersebut menjadi pukulan telak bagi tim asuhan Pep Guardiola. Handball tersebut dianggap disengaja, yang mengakibatkan kartu merah bagi pemain internasional Portugal tersebut dan penalti bagi tim tamu.
Vinicius Jr. tampil klinis dari titik penalti
Di tengah tekanan yang semakin meningkat, Vinicius maju ke titik penalti dan tak terlihat gugup; ia dengan tenang mengeksekusi penalti tersebut pada menit ke-22 untuk membawa Real Madrid unggul 1-0 pada laga tersebut dan memimpin 4-0 secara agregat. Hal itu menjadi pukulan telak bagi City yang sebenarnya memulai pertandingan dengan semangat tinggi, melepaskan empat tembakan dalam sepuluh menit pertama saat mereka berusaha melakukan comeback yang mustahil.
Upaya penyelamatan Haaland tak cukup
Gol tersebut terasa seperti pukulan terakhir bagi juara Liga Premier, yang kini harus menghadapi tugas mustahil untuk mencetak empat gol dalam keadaan kekurangan pemain.
Meskipun Haaland mencetak gol penyeimbang sebelum jeda, suasana di Etihad berubah dari penuh harapan menjadi frustrasi, dengan para pendukung tuan rumah secara rutin menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap Thibaut Courtois atas taktik yang dianggapnya mengulur-ulur waktu serta wasit atas keputusan yang mengubah jalannya pertandingan terhadap Silva.
Guardiola mendapat kartu kuning di tengah awal musim yang mengecewakan
Tak lama setelah Vinicius mencetak gol dari titik penalti, Guardiola menghampiri wasit keempat untuk mengajukan protes, yang berujung pada kartu kuning bagi sang manajer di tengah-tengah beberapa menit yang penuh gejolak bagi tim tuan rumah.
