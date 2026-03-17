Awal yang buruk bagi Man City! Bernardo Silva dikartu merah dan Pep Guardiola mendapat kartu kuning, sementara Vinicius Jr. mencetak gol penalti untuk memperlebar keunggulan Real Madrid

Stadion Etihad pun terdiam seketika setelah hanya 20 menit pertandingan berlangsung ketika Bernardo Silva mendapat kartu merah langsung dalam situasi yang sangat kacau. Real Madrid, yang sudah unggul 3-0 secara agregat dari leg pertama, melancarkan serangan dengan kecepatan yang mematikan saat Vinicius Jr berlari di belakang barisan pertahanan City dan melepaskan tendangan keras dengan kaki kanan yang membentur tiang gawang. Karena bola masih dalam permainan, pemain Brasil itu mengejar bola hasil tendangannya sendiri, tetapi tendangannya yang mengarah ke gawang diblokir di garis gawang oleh lengan Silva.

Wasit membutuhkan waktu untuk meninjau insiden tersebut melalui VAR, memeriksa potensi offside dalam proses serangan tersebut dan handball itu sendiri. Pada akhirnya, keputusan tersebut menjadi pukulan telak bagi tim asuhan Pep Guardiola. Handball tersebut dianggap disengaja, yang mengakibatkan kartu merah bagi pemain internasional Portugal tersebut dan penalti bagi tim tamu.