Pada musim panas 2024, Moncada membidik Silvano Vos dengan penuh keyakinan dengan menginvestasikan total 5 juta (2,5 juta euro tetap dan 2,5 juta euro lainnya dalam bentuk bonus) untuk memboyongnya dari Ajax. Gelandang Belanda itu, di antara cedera dan masalah pribadi, menjalani dua musim yang sangat sulit dan kerap jauh dari sepakbola. Tujuh bulan dihabiskannya di Amsterdam untuk pemulihan sebelum kembali ke Milan pada Primavera lalu, dan kini datang kesempatan baru ini. Jelas, gelandang kelahiran 2005 itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Serie D, tetapi gol ini akan menjadi penanda awal yang baru.