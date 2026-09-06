Awal yang bagus. Tim kedua AC Milan menjalani debut musimnya di kompetisi Serie D dengan kemenangan atas Caldiero Terme. Tiga poin penting ini datang beberapa hari setelah kemenangan apik pada matchday pertama Premier League International Cup di Goodison Park melawan Everton. Moral tim asuhan Navarro sedang tinggi, dan ia bisa tersenyum melihat perkembangan sebuah tim yang mampu bereaksi setelah menutup babak pertama dalam keadaan tertinggal.
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Awal yang bagus untuk Milan Futuro di liga: mantan pemain Ajax Silvano Vos juga mencetak gol
Para pencetak gol
Gol dan tontonan tersaji di Felice Chinetti, tempat kiper Pittarella juga mengambil peran sebagai protagonis berkat aksinya menepis tendangan penalti yang diberikan kepada Caldiero Terme. Ossola, yang tampil sangat baik pada pramusim bersama Amorim, mencetak gol saat debut, begitu pula Borsani, Vos dan Plazzotta. Para pencetak gol semuanya merupakan pemain yang diminati di bursa transfer dengan ketertarikan dari Serie B, tetapi pada akhirnya mereka tetap bertahan di AC Milan untuk mencoba memberi kekuatan pada proyek tim under-23.
Kembalinya Mister 5 Juta
Pada musim panas 2024, Moncada membidik Silvano Vos dengan penuh keyakinan dengan menginvestasikan total 5 juta (2,5 juta euro tetap dan 2,5 juta euro lainnya dalam bentuk bonus) untuk memboyongnya dari Ajax. Gelandang Belanda itu, di antara cedera dan masalah pribadi, menjalani dua musim yang sangat sulit dan kerap jauh dari sepakbola. Tujuh bulan dihabiskannya di Amsterdam untuk pemulihan sebelum kembali ke Milan pada Primavera lalu, dan kini datang kesempatan baru ini. Jelas, gelandang kelahiran 2005 itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Serie D, tetapi gol ini akan menjadi penanda awal yang baru.
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