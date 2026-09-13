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Awal mematikan bersejarah Kehrer! Pemain baru itu mencetak rekor abad ke-21 saat Ajax berpesta lima gol atas Fortuna
Kehrer jadi sorotan dalam kemenangan telak Ajax di kandang lawan
Thilo Kehrer menikmati debut penuh impian saat Ajax mencatatkan kemenangan 5-1 atas Fortuna Sittard di kandang lawan dalam laga Eredivisie pada Sabtu malam. Julian Brandt membuka skor sebelum Anthony Descotte menyamakan kedudukan tak lama setelah jeda untuk tuan rumah.
Namun, Kehrer mengembalikan keunggulan Ajax lewat sundulan keras pada menit ke-62 untuk memicu lonjakan permainan pada babak kedua.
Davy Klaassen, Kasper Dolberg, dan Youri Baas menambah gol lain untuk melengkapi penampilan tim yang impresif.
Bek Jerman cetak rekor klub abad ke-21
Penampilan gemilang Kehrer punya makna bersejarah bagi klub Amsterdam itu. Dengan menambahkan satu assist pada sundulan golnya di babak kedua, bek Jerman itu menjadi pemain belakang pertama pada abad ini yang terlibat langsung dalam dua gol pada starter pertamanya di VriendenLoterij Eredivisie untuk Ajax.
Berbicara kepada ESPN NL setelah pertandingan, Kehrer tetap rendah hati meski menorehkan pencapaian individu tersebut.
"Saya senang dengan penampilan ini, golnya, dan assist-nya," ujar Kehrer. "Tapi yang paling penting adalah tim menang. Kami harus bekerja keras sampai kami bisa membuka permainan, dan pada akhirnya itu terlihat seperti kemenangan yang nyaman."
Bek mengabaikan benturan menyakitkan untuk memimpin lini belakang
Setelah hanya bermain delapan menit sebagai pemain pengganti pada pekan sebelumnya, Kehrer sempat mengalami momen menegangkan menjelang akhir babak pertama ketika ia menerima benturan keras. Bek tersebut menepis kekhawatiran soal cedera dan menyoroti diskusi taktik yang terus berlangsung di lini pertahanan.
Ia menegaskan bahwa komunikasi di lapangan tetap penting untuk menyempurnakan posisi mereka.
"Itu hanya terasa sakit, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jelas Kehrer. "Pada akhirnya, ini soal komunikasi dan saling memberikan instruksi terbaik untuk bertahan bersama dan menyesuaikan posisi. Semuanya dilakukan secara positif untuk tampil baik."
Ajax fokus pada pembenahan lini belakang
Dengan Kehrer yang cepat beradaptasi dalam peran bertahannya, Ajax berupaya membangun stabilitas yang lebih besar di lini belakang mereka dalam laga-laga mendatang. Bek tim nasional Jerman itu menegaskan bahwa skuad harus terus mendorong standar yang lebih tinggi meski menang dengan selisih besar.
Ajax kini mengalihkan fokus ke jadwal domestik dan Eropa yang menuntut.
Sang bek tetap bertekad membangun dari awal yang memecahkan rekor dan mempertahankan organisasi pertahanan pada level puncak.
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