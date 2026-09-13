Thilo Kehrer menikmati debut penuh impian saat Ajax mencatatkan kemenangan 5-1 atas Fortuna Sittard di kandang lawan dalam laga Eredivisie pada Sabtu malam. Julian Brandt membuka skor sebelum Anthony Descotte menyamakan kedudukan tak lama setelah jeda untuk tuan rumah.

Namun, Kehrer mengembalikan keunggulan Ajax lewat sundulan keras pada menit ke-62 untuk memicu lonjakan permainan pada babak kedua.

Davy Klaassen, Kasper Dolberg, dan Youri Baas menambah gol lain untuk melengkapi penampilan tim yang impresif.



