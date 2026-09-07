Awal era satu miliar euro: Barcelona meledakkan bom finansial dengan anggaran terbesar dalam sejarahnya

Klub Barcelona mengungkap laporan keuangan untuk musim 2025-2026, dengan mengumumkan pendapatan operasional rekor serta memaparkan anggaran bersejarah untuk musim 2026-2027 yang akan menjadi yang terbesar dalam sejarah klub dan sepak bola Spanyol.
Dewan direksi klub dijadwalkan memaparkan laporan keuangan dan anggaran musim baru untuk diputuskan melalui pemungutan suara dalam Rapat Umum biasa pada hari Sabtu 19 September mendatang.
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