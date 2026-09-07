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Joan Laporta AFP/Josep Lago

Diterjemahkan oleh

Awal era satu miliar euro: Barcelona meledakkan bom finansial dengan anggaran terbesar dalam sejarahnya

Barcelona
LaLiga
Champions League
Spanyol

Rencana 53 persen: Bagaimana Barcelona akan mengendalikan tagihan gaji?

Klub Barcelona mengungkap laporan keuangan untuk musim 2025-2026, dengan mengumumkan pendapatan operasional rekor serta memaparkan anggaran bersejarah untuk musim 2026-2027 yang akan menjadi yang terbesar dalam sejarah klub dan sepak bola Spanyol.

Dewan direksi klub dijadwalkan memaparkan laporan keuangan dan anggaran musim baru untuk diputuskan melalui pemungutan suara dalam Rapat Umum biasa pada hari Sabtu 19 September mendatang.


Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

  • Musim rekor: kerugian di atas kertas

    Barcelona menutup tahun keuangan 2025-2026 dengan pendapatan operasional yang mencetak rekor mencapai 1,06 miliar euro, melampaui angka musim sebelumnya sebesar 994 juta euro, meski sedikit lebih rendah dari anggaran yang direncanakan yaitu 1,075 miliar euro, sebagaimana dilaporkan "Mundo Deportivo".

    Dari sisi hasil, klub meraih keuntungan dari operasi reguler sebesar 0,2 juta euro, namun pos-pos non-reguler membalikkan keadaan, di mana klub menanggung kerugian sebesar 14 juta euro sebelum pajak, sehingga kerugian bersih setelah menambahkan pajak perusahaan sebesar 4 juta euro mencapai 18 juta euro.

    Klub menjelaskan bahwa kerugian ini bisa saja dihindari dan hasilnya bisa berubah menjadi positif seandainya transaksi penjualan salah satu pemain berhasil dirampungkan sebelum 30 Juni 2026.

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  • Detail kerugian luar biasa: PSL dan Barça Productions

    Pernyataan tersebut menghubungkan detail poin-poin luar biasa ini dengan dua faktor utama:

    Pertama: pengadaan lisensi kursi pribadi (PSL) untuk kursi VIP di Stadion Spotify Camp Nou, dengan nilai terbaru sebesar 9,5 juta euro, melalui perusahaan New Era Visionary Group dan Forta Advisors.

    Kedua: penurunan nilai perusahaan "Societat Barça Produccions", di mana tercatat jumlah sebesar 23 juta euro sebagai beban luar biasa sebelum pajak, sehingga total nilai penurunan mencapai 116 juta euro.

    Klub saat ini memegang saham yang diperkirakan senilai 73 juta euro, dengan kenaikan persentase totalnya dari 53,4% menjadi 63,14% sebagai imbalan atas penghapusan utang dan penetapan jadwal pembayaran baru untuk sisa saham salah satu mitra.

  • Sponsor dan Lisensi: Mesin Sesungguhnya di Balik Kebangkitan

    Di sisi positif, pendapatan komersial klub terus memecahkan rekor.

    Pendapatan sponsor mencapai 265 juta euro, naik 5 juta dari tahun lalu, sebuah angka rekor sepanjang sejarah klub, sementara perusahaan "Barça Licensing & Merchandising" (BLM) meraih pendapatan sebesar 208 juta euro, dengan lonjakan besar sebesar 40 juta euro dibandingkan musim 2024-2025.

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  • Anggaran 2026-2027: Bertaruh pada Camp Nou Baru

    Adapun kejutan besar terdapat pada anggaran musim depan 2026-2027, yang disusun klub berdasarkan asumsi penyelenggaraan seluruh pertandingan musim tersebut di Stadion Spotify Camp Nou dengan kapasitas penuh, disertai perkiraan penambahan kapasitas lebih lanjut pada paruh pertama tahun 2027.

    Klub memperkirakan pendapatan operasional akan mencapai angka bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni 1,195 miliar euro, dengan meraih keuntungan sebesar satu juta euro dari operasi reguler, serta satu juta euro lainnya sebagai pendapatan bersih akhir, karena klub tidak memperkirakan adanya operasi luar biasa.

  • Gaji Terkendali: Hanya 53%

    Dalam pesan yang menenangkan bagi para anggota klub dan La Liga, Barcelona menegaskan bahwa biaya olahraga (gaji + penyusutan) akan tetap berada dalam batas aman.

    Dari total anggaran 1,195 miliar, tagihan gaji akan mencapai 636 juta euro, atau setara dengan hanya 53% dari pendapatan, sebuah rasio yang mendekati angka 54% yang tercatat pada musim lalu (571 juta euro).

    Kenaikan total pendapatan ini akan memungkinkan klub untuk menutupi kenaikan yang diperkirakan pada gaji para pemain inti setelah perpanjangan kontrak mereka, ditambah dengan penguatan divisi-divisi lain seperti tim bola basket, sehingga Barcelona secara resmi memulai era satu seperempat miliar euro dari jantung Camp Nou yang baru.

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