Awal era satu miliar euro: Barcelona meledakkan bom finansial dengan anggaran terbesar dalam sejarahnya

Barcelona menutup tahun keuangan 2025-2026 dengan pendapatan operasional yang mencetak rekor mencapai 1,06 miliar euro, melampaui angka musim sebelumnya sebesar 994 juta euro, meski sedikit lebih rendah dari anggaran yang direncanakan yaitu 1,075 miliar euro, sebagaimana dilaporkan "Mundo Deportivo".

Dari sisi hasil, klub meraih keuntungan dari operasi reguler sebesar 0,2 juta euro, namun pos-pos non-reguler membalikkan keadaan, di mana klub menanggung kerugian sebesar 14 juta euro sebelum pajak, sehingga kerugian bersih setelah menambahkan pajak perusahaan sebesar 4 juta euro mencapai 18 juta euro.

Klub menjelaskan bahwa kerugian ini bisa saja dihindari dan hasilnya bisa berubah menjadi positif seandainya transaksi penjualan salah satu pemain berhasil dirampungkan sebelum 30 Juni 2026.