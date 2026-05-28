Awal baru bagi bintang Man City yang terlupakan setelah kepergian Pep Guardiola? Kabar terbaru mengenai Kalvin Phillips pasca kejatuhannya yang memalukan sebagai pemain internasional Inggris seharga £45 juta

Dimulainya era baru di City, menyusul berakhirnya masa jabatan bersejarah Guardiola selama 10 tahun, langsung memunculkan pertanyaan mengenai masa depan para pemain yang berada di pinggiran skuad. Meskipun Maresca telah ditunjuk untuk menggantikan pelatih asal Catalan itu, pergantian pelatih mungkin tidak akan secara otomatis memberikan harapan baru yang diharapkan Phillips. Pemain internasional Inggris ini kesulitan menemukan performa terbaiknya di Etihad, dengan hanya tampil dalam 32 pertandingan di semua kompetisi sejak pindah dari Leeds United pada 2022.

Meskipun ada hubungan dengan Maresca, yang pernah bekerja sama dengan Phillips saat menjadi asisten Guardiola, City diperkirakan akan mencari pemain baru di bursa transfer. Karena mereka bertekad merebut kembali gelar Premier League dan meningkatkan performa di kompetisi Eropa, klub tampaknya lebih cenderung melepas gelandang tersebut daripada mengintegrasikannya kembali ke tim yang telah berkembang melampaui kemampuannya. Dengan sisa kontrak dua tahun yang menguntungkan, solusi diperlukan bagi semua pihak.