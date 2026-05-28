Awal baru bagi bintang Man City yang terlupakan setelah kepergian Pep Guardiola? Kabar terbaru mengenai Kalvin Phillips pasca kejatuhannya yang memalukan sebagai pemain internasional Inggris seharga £45 juta
Situasi di Manchester City pasca-Guardiola
Dimulainya era baru di City, menyusul berakhirnya masa jabatan bersejarah Guardiola selama 10 tahun, langsung memunculkan pertanyaan mengenai masa depan para pemain yang berada di pinggiran skuad. Meskipun Maresca telah ditunjuk untuk menggantikan pelatih asal Catalan itu, pergantian pelatih mungkin tidak akan secara otomatis memberikan harapan baru yang diharapkan Phillips. Pemain internasional Inggris ini kesulitan menemukan performa terbaiknya di Etihad, dengan hanya tampil dalam 32 pertandingan di semua kompetisi sejak pindah dari Leeds United pada 2022.
Meskipun ada hubungan dengan Maresca, yang pernah bekerja sama dengan Phillips saat menjadi asisten Guardiola, City diperkirakan akan mencari pemain baru di bursa transfer. Karena mereka bertekad merebut kembali gelar Premier League dan meningkatkan performa di kompetisi Eropa, klub tampaknya lebih cenderung melepas gelandang tersebut daripada mengintegrasikannya kembali ke tim yang telah berkembang melampaui kemampuannya. Dengan sisa kontrak dua tahun yang menguntungkan, solusi diperlukan bagi semua pihak.
Sheffield United memimpin perburuan
Salah satu klub yang memantau situasi ini dengan penuh minat adalah Sheffield United, menurut The Star. The Blades tetap bertekad untuk membawa Phillips kembali ke Bramall Lane, meski ia mengalami masa peminjaman yang diwarnai cedera pada paruh kedua musim lalu. Chris Wilder telah lama mengagumi pemain berusia 30 tahun itu dan meyakini bahwa pengaruhnya jauh melampaui apa yang bisa ia berikan di lapangan, setelah terkesan dengan sikap profesionalnya selama berada di South Yorkshire.
Upaya untuk mendatangkan Phillips telah memberikan dampak yang signifikan bagi skuad United. Laporan tersebut menambahkan bahwa keinginan klub untuk memastikan reuni dengan mantan pemain Leeds tersebut merupakan faktor utama dalam keputusan untuk melepas Jairo Riedewald. Pemain asal Belanda itu dilaporkan terkejut dengan perubahan sikap klub setelah sebelumnya diyakinkan bahwa opsi perpanjangan kontrak satu tahunnya akan diaktifkan, yang menunjukkan betapa Wilder dan stafnya memprioritaskan pemain asal Man City tersebut.
Kendala keuangan dalam suatu kesepakatan
Meskipun ada pembicaraan mengenai transfer permanen di beberapa kalangan, laporan tersebut mengindikasikan bahwa United kemungkinan akan mengupayakan kesepakatan peminjaman lagi. Aspek keuangan tetap menjadi kendala terbesar, karena gaji Phillips jauh lebih tinggi daripada yang mampu ditanggung The Blades sendiri. Namun, City sebelumnya telah menunjukkan kesediaan untuk menanggung sebagian gajinya guna memastikan gelandang tersebut mendapat kesempatan bermain reguler di tim utama, sebuah tren yang mungkin berlanjut musim panas ini.
Wilder jelas terpesona dengan profil gelandang tersebut dan apa yang ia bawa ke ruang ganti. Berbicara tentang potensi kembalinya sang pemain, manajer Blades itu terbuka mengenai niatnya.
“Masih banyak pihak yang tertarik padanya,” akui Wilder. “Kami telah mendatangkan seorang profesional yang sangat baik. Dia kurang beruntung karena cedera dan belum bisa bermain sebanyak yang dia inginkan. Saya telah berbicara dengannya dan mengatakan bahwa kami akan senang menjadi opsi bagi Anda, agen Anda, dan klub induk Anda jika hal itu memungkinkan.”
Rekomendasi yang sangat antusias dari Wilder
Meskipun minimnya waktu bermain selama masa peminjamannya yang pertama — yang terbatas pada hanya tiga penampilan sebelum cedera dalam derby Steel City mengakhiri musimnya — Wilder yakin bahwa karakter sang pemain membuat risiko ini layak diambil. Manajer tersebut berfokus pada pembentukan skuad yang memiliki pengalaman dan kepemimpinan tingkat tinggi, kualitas yang menurutnya dimiliki pemain internasional Inggris itu secara melimpah.
Wilder menyimpulkan: “Dia jelas memenuhi kriteria dalam hal kepribadian dan karakteristik, baik di dalam maupun di luar lapangan. Jika ada kesempatan, saya yakin kami akan mencoba dan menjajaki hal itu.”