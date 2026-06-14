Australia menciptakan kejutan BESAR di Piala Dunia saat Socceroos yang tak diunggulkan mengalahkan Turki dalam laga pembuka Grup D

Malam itu menjadi milik Nestory Irankunda, yang mencatatkan namanya dalam buku sejarah dengan menjadi pencetak gol termuda Australia sepanjang sejarah di Piala Dunia. Di usia 20 tahun dan 125 hari, pemain sayap Watford ini memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Brett Holman sejak 2010. Momen ajaibnya terjadi di babak pertama ketika ia menyambut umpan panjang dari Paul Okon-Engstler, mengelabui barisan pertahanan Turki, dan mencetak gol dengan tenang melewati Ugurcan Cakir.

Berbicara setelah pertandingan, bintang muda ini tak bisa menyembunyikan emosinya atas kontribusinya di panggung dunia. "Ini luar biasa. Sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Kami berhasil meraih kemenangan. Kami bekerja ekstra keras, kami berjuang hingga akhir. Ini momen yang menggembirakan," kata Irankunda kepada ITV. "Rasanya luar biasa. Saya harus berterima kasih kepada staf, saya harus berterima kasih kepada negara. Mereka semua percaya pada saya untuk tampil baik dan hari ini, mencetak gol itu sungguh luar biasa. Rasanya sungguh luar biasa."



