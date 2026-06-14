Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Australia menciptakan kejutan BESAR di Piala Dunia saat Socceroos yang tak diunggulkan mengalahkan Turki dalam laga pembuka Grup D
Irankunda mencatat sejarah di Vancouver
Malam itu menjadi milik Nestory Irankunda, yang mencatatkan namanya dalam buku sejarah dengan menjadi pencetak gol termuda Australia sepanjang sejarah di Piala Dunia. Di usia 20 tahun dan 125 hari, pemain sayap Watford ini memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Brett Holman sejak 2010. Momen ajaibnya terjadi di babak pertama ketika ia menyambut umpan panjang dari Paul Okon-Engstler, mengelabui barisan pertahanan Turki, dan mencetak gol dengan tenang melewati Ugurcan Cakir.
Berbicara setelah pertandingan, bintang muda ini tak bisa menyembunyikan emosinya atas kontribusinya di panggung dunia. "Ini luar biasa. Sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Kami berhasil meraih kemenangan. Kami bekerja ekstra keras, kami berjuang hingga akhir. Ini momen yang menggembirakan," kata Irankunda kepada ITV. "Rasanya luar biasa. Saya harus berterima kasih kepada staf, saya harus berterima kasih kepada negara. Mereka semua percaya pada saya untuk tampil baik dan hari ini, mencetak gol itu sungguh luar biasa. Rasanya sungguh luar biasa."
- Getty Images Sport
Tim Socceroos justru tampil gemilang meski diunggulkan
Meskipun Turki mendominasi penguasaan bola dan terlihat berbahaya lewat pemain seperti Kenan Yildiz dan Arda Guler, Australia tetap disiplin dan teguh. Tim asuhan Vincenzo Montella ini sempat dijagokan banyak pihak sebagai favorit untuk memuncaki Grup D, namun mereka tak mampu menembus pertahanan yang dipimpin oleh Patrick Beach yang tampil gemilang di gawang Australia. Tim Socceroos justru memanfaatkan prediksi-prediksi sebelum pertandingan sebagai motivasi, membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar peserta di grup ini.
Irankunda mengakui bahwa pembicaraan negatif seputar peluang tim mereka justru menjadi katalisator bagi penampilan mereka. "Itu menjadi motivasi tambahan. Jelas, kami tidak suka mendengar orang-orang berbicara buruk tentang kami karena kami adalah tim yang hebat. Orang-orang meremehkan kami dan kami menunjukkan kepada mereka hari ini bahwa kami bisa bermain. Mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi siapa yang mencetak gol? Kami yang mencetak gol dan kami menunjukkan kepada mereka bahwa kami bisa bermain sepak bola," katanya.
Popovic memuji hubungan istimewa dengan para pemuda
Popovic memuji eksekusi taktis timnya serta keberanian yang ditunjukkan para pemain mudanya. Gol pembuka, yang menampilkan kerja sama sempurna antara dua talenta muda tim, menjadi sorotan khusus bagi sang pelatih. Kemenangan ini telah sepenuhnya mengubah narasi bagi Australia, dengan proyeksi lolos ke babak gugur kini melonjak tajam berkat hasil pertandingan di Kanada.
Popovic mengungkapkan kebanggaannya atas upaya kolektif tersebut, dengan menyatakan: "Bangga. Bangga berada di sini sebagai pelatih kepala. Mengalami ini, membuat senyum di wajah orang-orang yang telah melakukan perjalanan jauh untuk mendukung kami, dan hanya bahagia untuk sekelompok pemuda yang luar biasa. Hanya bangga pada staf dan kerja keras yang mereka lakukan. Beberapa keputusan bagus di pinggir lapangan. Mencoba membimbing mereka, mencoba mendukung mereka. Itu cukup istimewa melihat para pemuda ini bekerja sama untuk mencetak gol. Anda tidak boleh meremehkan apa yang akan dilakukan ini bagi kepercayaan diri dan keyakinan mereka. Secara emosional, pertandingan ini akan memberikan banyak hal kepada para pemain. Kami bisa memulihkan diri dengan baik dan fokus pada AS."
- Getty Images Sport
Metcalfe memastikan kemenangan yang mengejutkan bagi Turki
Saat Turki terus menekan dalam upaya putus asa untuk menyamakan kedudukan, Australia tetap bersabar dan melancarkan serangan penentu dengan sisa waktu 15 menit. Connor Metcalfe menguasai bola di luar kotak penalti dan melepaskan tendangan keras yang melesat ke gawang, memicu euforia di kalangan suporter yang datang jauh-jauh. Gol tersebut secara efektif memupus harapan Turki untuk bangkit dan membuat mereka harus berjuang keras dalam sisa pertandingan fase grup. Tim Socceroos kini menatap laga besar melawan USMNT, menyadari bahwa hasil positif lainnya dapat memastikan lolosnya mereka ke babak 32 besar.