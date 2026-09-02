Buzzi
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Ausilio tinggalkan Inter, menandai akhir sebuah era: setelah 28 tahun, kontraknya tidak akan diperpanjang
Akhir sebuah era di Giuseppe Meazza
Piero Ausilio dikabarkan sedang bersiap meninggalkan Inter Milan, mengakhiri kebersamaan luar biasa selama 28 tahun dengan Inter. Menurut Corriere dello Sport, Ausilio sudah menyampaikan niatnya untuk tidak memperpanjang kontraknya saat ini, yang berlaku hingga Juni 2027. Kabar ini mengguncang klub Italia tersebut, menandai akhir yang kian dekat dari sebuah bab penting dalam sejarah modern jajaran eksekutif mereka.
- SOPA Images
Warisan perekrutan bintang
Sejak masuk ke jajaran manajemen Inter pada 1998 sebagai sekretaris sektor pemain muda sebelum naik menjadi direktur olahraga pada 2010, Ausilio telah mengorkestrasi beberapa kesepakatan paling cerdik di sepakbola Eropa. Bekerja bersama Beppe Marotta, ia membantu membangun skuad juara sembari merancang langkah-langkah brilian di bursa transfer. Keberhasilan menonjolnya termasuk perekrutan berbiaya rendah dan transfer bebas seperti Hakan Calhanoglu dan Marcus Thuram, di samping penjualan besar serta penemuan kapten klub Lautaro Martinez.
Bersiap menghadapi kekosongan kepemimpinan yang besar
Dampak Ausilio bagi klub tetap sangat vital hingga tahap akhir masa jabatannya, dengan mengawasi penambahan pemain ke skuad pada musim panas dan mengamankan perpanjangan kontrak jangka panjang Pio Esposito. Sejauh ini belum ada langkah balasan dari klub untuk mempertahankannya, sehingga kepergiannya akan meninggalkan kekosongan besar dalam struktur manajemen olahraga. Petinggi Inter segera menghadapi tugas berat untuk merombak departemen teknis mereka demi menggantikan salah satu direktur paling berpengalaman di dunia sepakbola.
- Buzzi
Tarian terakhir untuk ikon Inter
Saat kampanye saat ini mulai berjalan, musim ini akan menjadi babak terakhir Ausilio di ruang direksi Inter sebelum ia mundur. Setelah terpilih sebagai Direktur Olahraga Terbaik di Globe Soccer Awards 2024, keahliannya di bursa transfer membuat klub berada di pijakan yang stabil. Beberapa bulan ke depan akan menentukan bagaimana Inter berencana bertransisi dari sosok pemimpin visioner yang menjadi pilar mutlak dari kesuksesan mereka di bidang olahraga.
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