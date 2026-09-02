Ausilio tinggalkan Inter, menandai akhir sebuah era: setelah 28 tahun, kontraknya tidak akan diperpanjang

Saat kampanye saat ini mulai berjalan, musim ini akan menjadi babak terakhir Ausilio di ruang direksi Inter sebelum ia mundur. Setelah terpilih sebagai Direktur Olahraga Terbaik di Globe Soccer Awards 2024, keahliannya di bursa transfer membuat klub berada di pijakan yang stabil. Beberapa bulan ke depan akan menentukan bagaimana Inter berencana bertransisi dari sosok pemimpin visioner yang menjadi pilar mutlak dari kesuksesan mereka di bidang olahraga.