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AURELIEN TCHOUAMENI REAL MADRID Getty Images
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Aurelien Tchouameni, yang dikaitkan dengan Manchester United, mengambil keputusan tegas terkait masa depannya di Real Madrid

Transfers
A. Tchouameni
Real Madrid
LaLiga
Manchester United
Premier League

Aurelien Tchouameni, yang menjadi incaran transfer Manchester United, dilaporkan telah mengambil keputusan final terkait masa depannya di Real Madrid dengan menyetujui perpanjangan kontrak bernilai besar. Gelandang timnas Prancis tersebut akan mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama klub raksasa Spanyol tersebut, meskipun ada minat konkret dari klub-klub papan atas Liga Premier.

  • Madrid resmi memperpanjang kontrak Tchouameni

    Menurut laporan dari RMC Sport, gelandang timnas Prancis Tchouameni telah mencapai kesepakatan penuh untuk memperpanjang kontraknya di Real hingga Juni 2031. Keputusan penting ini secara efektif mengakhiri spekulasi transfer yang gencar yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Liga Premier di tengah minat besar dari United, yang siap mengajukan tawaran fantastis melebihi €100 juta. Pemain berusia 26 tahun ini mempertegas niatnya untuk tetap menjadi pilar jangka panjang bagi Los Blancos karena ia merasa dihargai sebagai bagian penting dari proyek-proyek masa depan klub.



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    Mourinho memengaruhi perpanjangan kontrak

    Meskipun masih ada keraguan mengenai masa depannya akibat performa Madrid yang tidak konsisten di kompetisi domestik serta dugaan perselisihan internal dengan Federico Valverde, pelatih kepala baru Jose Mourinho memainkan peran kunci, demikian menurut Marca. Kedatangan pelatih asal Portugal itu terbukti menjadi faktor penentu dalam meyakinkan sang pemain untuk tetap bertahan dan terus berperan sebagai pilar tak tergantikan di lini tengah. Yang terpenting, manajer tersebut memegang wewenang penuh atas semua pergerakan skuad ke depan, yang berarti ia sangat terlibat dalam keputusan jajaran petinggi klub untuk memberikan kontrak jangka panjang baru kepada gelandang tersebut.

  • Setan Merah gagal lolos

    Kegagalan United dalam mendatangkan target utama mereka berakar pada keraguan jajaran petinggi klub dalam menyelesaikan paket keuangan untuk target-target sebelumnya. Setelah kalah saing dengan Tottenham Hotspur dalam perburuan Mateus Fernandes akibat struktur bonus yang terkait dengan performa, United kembali pulang dengan tangan hampa. Madrid pada akhirnya memilih untuk mempertahankan pemainnya daripada menyetujui penjualan, sehingga memaksa klub Liga Premier tersebut untuk mencari alternatif lain, dan kini Andrey Santos dipastikan akan bergabung dari Chelsea.

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    Tantangan Prancis di Piala Dunia

    Fokus jangka pendek Tchouameni kini sepenuhnya beralih ke tugas internasional bersama tim nasional Prancis di Piala Dunia. Setelah pulih dari cedera otot yang membuatnya absen dalam laga babak 16 besar melawan Paraguay, gelandang ini telah kembali berlatih penuh di Bentley menjelang pertandingan krusial melawan Maroko. Kembalinya gelandang serba bisa yang menjadi tumpuan lini tengah ini menjadi angin segar bagi Didier Deschamps saat mereka bersiap menghadapi ujian fisik yang berat di babak gugur turnamen ini.

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