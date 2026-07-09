Aurelien Tchouameni, yang dikaitkan dengan Manchester United, mengambil keputusan tegas terkait masa depannya di Real Madrid

Meskipun masih ada keraguan mengenai masa depannya akibat performa Madrid yang tidak konsisten di kompetisi domestik serta dugaan perselisihan internal dengan Federico Valverde, pelatih kepala baru Jose Mourinho memainkan peran kunci, demikian menurut Marca. Kedatangan pelatih asal Portugal itu terbukti menjadi faktor penentu dalam meyakinkan sang pemain untuk tetap bertahan dan terus berperan sebagai pilar tak tergantikan di lini tengah. Yang terpenting, manajer tersebut memegang wewenang penuh atas semua pergerakan skuad ke depan, yang berarti ia sangat terlibat dalam keputusan jajaran petinggi klub untuk memberikan kontrak jangka panjang baru kepada gelandang tersebut.