'Aura' Manuel Neuer mengangkat semangat skuad Jerman, sementara rekan-rekan setimnya mengungkapkan adanya 'fokus' ekstra saat berhadapan dengan kiper legendaris Bayern itu dalam sesi latihan
Skuad Jerman terinspirasi oleh kembalinya Neuer
Kembalinya Neuer sebagai kiper utama Jerman telah membangkitkan optimisme di dalam markas tim nasional di Herzogenaurach menjelang Piala Dunia di Amerika Utara. Pemain veteran Bayern Munich ini diperkirakan akan kembali menduduki posisi starter setelah hampir dua tahun absen dari tim. Para pemain di dalam markas meyakini bahwa kehadiran Neuer saja sudah memberikan keunggulan bagi Jerman. Baru-baru ini, Neuer menyelesaikan sesi latihan individu yang mencakup lari ringan dan latihan kekuatan sambil menangani masalah ringan pada betisnya. Jerman berharap ia segera kembali beraksi saat Julian Nagelsmann menyelesaikan persiapan untuk turnamen tersebut.
Rekan setim memuji peran penting Neuer
Bek Bayern Munich, Tah, menjelaskan bahwa para penyerang menjadi lebih berhati-hati saat berhadapan dengan kiper berpengalaman tersebut, yang reputasinya terus menuai rasa hormat di level tertinggi. "Kamu bisa melihat bahwa para penyerang harus ekstra fokus saat melakukan penyelesaian akhir," jelas Tah, seperti dikutip Sky.
Bek Borussia Dortmund, Schlotterbeck, bahkan lebih jauh lagi saat membahas kualitas sang veteran. "Dia mungkin kiper terbaik sepanjang masa," kata Schlotterbeck.
Jerman mengakhiri perdebatan berkepanjangan mengenai penjaga gawang
Kembalinya Neuer tampaknya telah memberikan kejelasan pada posisi yang telah menjadi topik utama perbincangan di dunia sepak bola Jerman selama berbulan-bulan. Meskipun Oliver Baumann tampil gemilang, Nagelsmann kini telah menetapkan hierarki yang jelas menjelang turnamen tersebut. Namun, di dalam ruang ganti, masalah ini dilaporkan tidak menimbulkan ketegangan yang berarti. Menurut Tah, Neuer menangani situasi tersebut dengan profesionalisme yang tenang, alih-alih menjadikan kembalinya ia sebagai bahan pembicaraan utama di dalam skuad.
"Dia sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu - dan kemudian semuanya berjalan seperti biasa," ungkap Tah.
Neuer menargetkan kembalinya penampilannya di level kompetitif bersama Jerman
Jerman akan terus memantau kondisi kebugaran Neuer dengan cermat menyusul cedera ringan pada betisnya, namun diperkirakan ia akan segera kembali ke susunan pemain inti. Kembalinya Neuer dipandang sebagai dorongan besar bagi tim yang ingin membangun kembali momentum menjelang Piala Dunia.
Nagelsmann juga perlu memastikan transisi kembali ke Neuer berjalan lancar, terutama setelah penampilan positif Baumann selama kualifikasi. Dengan hierarki internal yang kini telah jelas, Jerman dapat fokus sepenuhnya pada persiapan untuk turnamen mendatang, di mana mereka berada di Grup E bersama Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador.