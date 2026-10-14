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Emil Audero - CremoneseUS Cremonese
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Audero membenarkan: "Juventus menghubungi saya pada musim panas, tetapi transfer itu tidak terwujud karena berbagai alasan."

Juventus
Transfers
E. Audero

Sang kiper juga membandingkan Juventus yang dibelanya pada 2016-17 dengan Inter yang dibelanya pada 2023-24.

Emil Audero, kiper kelahiran 1997, menceritakan dalam wawancara dengan situs gianlucadimarzio.com bahwa ia sempat hampir kembali ke Juventus pada musim panas. Ia pernah bermain untuk klub tersebut pada musim 2016-17: "Pada musim panas, mereka mempertimbangkan saya dan beberapa kiper lain, tetapi negosiasi itu tidak mencapai kesepakatan karena berbagai alasan. Saya hanya menunggu untuk mengetahui pilihan terbaik, sambil berlatih agar siap menghadapi segala kemungkinan."


Tentang pengalamannya di Juventus: "Saya beruntung bisa menjalani debut di Juventus yang sangat hebat. Namun, saya rasa Emil yang sekarang akan lebih menikmatinya. Karena berlatih bersama mereka setiap hari, saya menganggapnya biasa saja. Baru sekarang saya menyadari kualitas para pemain itu. Saya punya kenangan yang sangat indah, pertama karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa, lalu karena di lapangan mereka berada di level yang berbeda."


Tentang Massimiliano Allegri: "Ia sosok yang luar biasa secara pribadi dan sangat piawai mengelola pemain. Ia tahu betul cara berinteraksi dengan orang-orang sekaliber mereka."

  • Kemudian, tentang Inter, yang dibelanya pada musim 2023-24: "Babak lain yang sangat indah. Saya kembali bertemu pemain seperti Barella, Dimarco, dan Bastoni, yang sudah saling mengenal dengan saya sejak level Under 15. Saya merasa nyaman di ruang ganti yang dihuni orang-orang baik, sekaligus pemain-pemain hebat. Inter saat itu memainkan sepakbola yang termasuk terbaik yang pernah saya lihat. Kekuatan mereka adalah persahabatan di ruang ganti."


    Terakhir, perbandingan antara Juventus dan Inter yang pernah dibelanya: "Pertanyaan sulit. Dari segi individu, Juventus; dari segi kolektivitas, Inter. Saya teringat banyak pertandingan alot yang dimenangi Juventus berkat aksi individu. Sementara itu, Inter saat itu punya cara bermain sebagai tim yang sungguh mengesankan."


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