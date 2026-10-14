Emil Audero, kiper kelahiran 1997, menceritakan dalam wawancara dengan situs gianlucadimarzio.com bahwa ia sempat hampir kembali ke Juventus pada musim panas. Ia pernah bermain untuk klub tersebut pada musim 2016-17: "Pada musim panas, mereka mempertimbangkan saya dan beberapa kiper lain, tetapi negosiasi itu tidak mencapai kesepakatan karena berbagai alasan. Saya hanya menunggu untuk mengetahui pilihan terbaik, sambil berlatih agar siap menghadapi segala kemungkinan."





Tentang pengalamannya di Juventus: "Saya beruntung bisa menjalani debut di Juventus yang sangat hebat. Namun, saya rasa Emil yang sekarang akan lebih menikmatinya. Karena berlatih bersama mereka setiap hari, saya menganggapnya biasa saja. Baru sekarang saya menyadari kualitas para pemain itu. Saya punya kenangan yang sangat indah, pertama karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa, lalu karena di lapangan mereka berada di level yang berbeda."





Tentang Massimiliano Allegri: "Ia sosok yang luar biasa secara pribadi dan sangat piawai mengelola pemain. Ia tahu betul cara berinteraksi dengan orang-orang sekaliber mereka."