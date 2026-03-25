Gianluca Atzori tampil di podcast “DoppioPasso”, menceritakan beberapa kisah menarik seputar kariernya dan mantan rekan setimnya. Pelatih tersebut juga menyebut nama pelatih Milan saat ini, Max Allegri, yang pernah menjadi rekan setimnya di Perugia saat mereka berhasil promosi dari Serie B ke Serie A di bawah asuhan Galeone. Mantan bek ini pernah membela, antara lain, Torino, Reggina, Empoli, dan Palermo, serta melatih beberapa tim, dengan yang terakhir adalah Scafatese di Serie D pada musim 2024/2025. Berikut ini yang ia ceritakan.
Atzori: "Allegri mengajakku ke kasino dan membuatku menang 10 juta dalam dua putaran. Dia bersemangat seperti anak kecil"
"Kami pergi bermain ke Venesia dan Allegri bilang kalau kami menang, kami akan pergi ke kasino, jadi dia minta kami bawa baju pesta. Dia bilang itu ke aku dan Giunti. Kami masing-masing menyetor 500 ribu lire dan menyerahkannya ke Allegri; dia suka kasino, dia jago main di sana. Dalam dua putaran, kami menang 10 juta, tapi kemudian saya marah ketika melihat dia memberi 2 juta kepada bandar."
“Saya belum pernah masuk ke kasino sebelumnya. Ada meja dengan bandar yang memutar bola, dan Allegri pun memasang taruhannya. Bola mendarat di angka itu, dan saya ingat Max bersorak seperti anak berusia 2 tahun, dan kami menang 36 kali lipat dari taruhan.”
Setelah kemenangan pertama, Allegri menggandakan taruhannya. "Pasang lagi dan gandakan taruhannya. Dari 3,6 juta kami naik menjadi 7 juta, kami mendapat 10 juta dalam dua putaran, dan dia memberi tip 2 juta kepada bandar. Ketika aku melihatnya, aku menarik bajunya dan berkata: ‘Oh, di sini juga ada uangku, 2 juta, tapi kamu gila.’ Tapi aku tidak menyadari bahwa jika kamu memberi tip yang bagus kepada dealer, dia, entah bagaimana, akan berusaha mengarahkan bola ke angka-angka milikmu karena dia tahu akan mendapat tip yang bagus. Pada akhirnya, kami memenangkan banyak uang."