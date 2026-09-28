'Aturannya jelas' - Irlandia menghadapi sanksi UEFA yang 'belum ditentukan' jika mereka memboikot laga kontroversial melawan Israel, ungkap presiden FAI

Cooke memerinci risiko besar yang akan dihadapi tim nasional andaikan mereka memutuskan untuk memboikot laga UEFA Nations League melawan Israel, yang dimenangi Irlandia 3-0 pada Minggu. Pertandingan itu, yang dipindahkan ke venue netral di Hungaria, digelar di tengah tekanan publik yang sangat besar serta seruan agar tim Irlandia mundur karena konflik yang masih berlangsung di Gaza.

Berbicara kepada RTE Sport, Cooke menjelaskan bahwa meski UEFA tidak mengeluarkan ancaman baru yang spesifik, kerangka regulasi yang sudah ada cukup mengintimidasi untuk memastikan pertandingan tetap digelar. Ketika ditanya apakah organisasi itu mengancam sanksi tambahan, dia menjawab: 'Tidak. Aturannya jelas. Di situ disebutkan jika kami tidak memenuhi jadwal pertandingan maka sanksinya seperti apa, lalu ada rujukan ke sanksi lain yang belum ditentukan. Saya rasa itu tergantung pada UEFA dan sanksi apa yang mereka jatuhkan kepada seseorang sebagai akibat dari hal itu. Kami melihat hal serupa baru-baru ini di Inggris dan Southampton, pungutan yang dikenakan kepada mereka.'