AFP
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'Aturannya jelas' - Irlandia menghadapi sanksi UEFA yang 'belum ditentukan' jika mereka memboikot laga kontroversial melawan Israel, ungkap presiden FAI
Ancaman tindakan disipliner UEFA
Cooke memerinci risiko besar yang akan dihadapi tim nasional andaikan mereka memutuskan untuk memboikot laga UEFA Nations League melawan Israel, yang dimenangi Irlandia 3-0 pada Minggu. Pertandingan itu, yang dipindahkan ke venue netral di Hungaria, digelar di tengah tekanan publik yang sangat besar serta seruan agar tim Irlandia mundur karena konflik yang masih berlangsung di Gaza.
Berbicara kepada RTE Sport, Cooke menjelaskan bahwa meski UEFA tidak mengeluarkan ancaman baru yang spesifik, kerangka regulasi yang sudah ada cukup mengintimidasi untuk memastikan pertandingan tetap digelar. Ketika ditanya apakah organisasi itu mengancam sanksi tambahan, dia menjawab: 'Tidak. Aturannya jelas. Di situ disebutkan jika kami tidak memenuhi jadwal pertandingan maka sanksinya seperti apa, lalu ada rujukan ke sanksi lain yang belum ditentukan. Saya rasa itu tergantung pada UEFA dan sanksi apa yang mereka jatuhkan kepada seseorang sebagai akibat dari hal itu. Kami melihat hal serupa baru-baru ini di Inggris dan Southampton, pungutan yang dikenakan kepada mereka.'
- AFP
Ketegangan internal dan protes pemain
Menjelang kemenangan 3-0 di Debrecen, ada tanda-tanda protes yang terlihat jelas dari skuad Irlandia. Para pemain memilih untuk tidak bersalaman dengan lawan mereka, dan skuad menundukkan kepala saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan. Selain itu, pertukaran panji tradisional antara kapten Dara O'Shea dan Manor Solomon tidak terjadi. Tindakan-tindakan ini menyusul periode ketidakpastian ketika pertandingan tersebut dilaporkan diragukan akan digelar karena diskusi internal di kubu Irlandia mengenai etika memainkan laga itu.
Laporan menyebutkan bahwa kiper Gavin Bazunu awalnya menyatakan keinginan untuk mundur dari pertandingan sebagai bentuk protes, yang kemudian memicu pertemuan di hotel tim. Namun, proses demokratis pada akhirnya memastikan pertandingan tetap berlangsung. FAI kemudian mengonfirmasi bahwa pemungutan suara di antara staf pemain menghasilkan 'mayoritas signifikan' yang memutuskan untuk turun ke lapangan. Cooke memuji skuad atas profesionalisme mereka dengan mengatakan: 'Kami kini telah menjalani salah satu pertandingan itu berkat keberanian para pemain yang tampil malam ini dan mengenakan seragam.'
Menavigasi mandat politik dan olahraga
FAI menghadapi kritik dari kelompok advokasi seperti Irish Sport for Palestine, yang mempelopori kampanye 'Stop The Game'. Terlepas dari reaksi keras tersebut, Cooke menegaskan bahwa asosiasi itu mengikuti arahan dari struktur kepengurusannya sendiri. Ia membela penanganan situasi oleh FAI dengan mengatakan: 'Sebagian orang merasa itu ditangani dengan cukup baik. Sejak awal kami mengatakan bahwa kami akan memainkan pertandingan itu. Itu merupakan mandat yang diberikan kepada kami oleh anggota kami, melalui dewan.' Presiden asosiasi menegaskan bahwa pihaknya merasa berkewajiban memenuhi komitmen internasionalnya meski di tengah kontroversi yang mengitarinya.
Sikap ini muncul bahkan ketika FAI sebelumnya melobi agar tindakan yang lebih tegas diambil terhadap Israel di panggung internasional. Pada November, asosiasi itu mengirim surat resmi kepada UEFA yang mengusulkan agar Israel dikeluarkan dari kompetisi klub maupun internasional. Membahas perkembangan permintaan tersebut, Cooke mengatakan bahwa badan pengatur itu masih belum mencapai putusan akhir. 'Respons mereka adalah bahwa mereka akan mempertimbangkannya dan mereka masih mempertimbangkannya,' tegasnya.
- AFP
Kerja sama regional dan pertandingan mendatang
Dalam upaya mengukur sentimen negara-negara lain, Cooke menghubungi perwakilan dari Austria dan Kosovo, yang berada di grup Nations League yang sama. Diskusinya bertujuan untuk melihat apakah ada dukungan bersama untuk potensi sanksi atau sikap bersama terkait laga-laga ini. Namun, ia menemukan minimnya keinginan untuk melakukan boikot di tempat lain. "Saya tentu sudah berbicara dengan negara-negara lain di grup kami dan mereka menegaskan kembali keputusan mereka untuk memainkan pertandingan-pertandingan itu," aku Cooke, mengisyaratkan bahwa Irlandia akan berdiri sendiri jika mereka menolak untuk bermain.
Fokus kini beralih ke pertemuan terjadwal kedua antara kedua tim, yang saat ini dijadwalkan berlangsung pada 4 Oktober. Seperti pertemuan pertama, laga ini akan digelar di venue netral, dengan kota Backa Topola di Serbia dipilih sebagai lokasi tuan rumah.
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