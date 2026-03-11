Aturan yang tidak masuk akal ini harus segera dihapuskan! Kartu kuning yang "diperoleh secara curang" oleh Bayern Munich untuk Joshua Kimmich dan Michael Olise seharusnya menjadi peringatan bagi UEFA

Yang sangat menjengkelkan: Sangat mudah untuk mencegah Kimmich dan Olise berada dalam situasi di mana mereka harus berpura-pura di lapangan sepak bola. UEFA harus mengubah secara drastis peraturan mereka terkait skorsing kartu kuning dalam kompetisi piala internasional mereka. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penghapusan total, tetapi mereka bisa membuat kompromi terlebih dahulu dan menetapkan, misalnya: siapa pun yang mendapatkan enam kartu kuning dalam sepuluh pertandingan pertama musim Liga Champions akan diskors untuk satu pertandingan. Dan itu saja.

Akan lebih konsisten jika larangan bermain dihapuskan sepenuhnya. Untungnya, larangan bermain karena kartu kuning di final sudah dihapuskan sejak beberapa tahun yang lalu. Ingatlah final Liga Champions 2012, ketika tiga pemain inti FC Bayern (Holger Badstuber, David Alaba, dan Luiz Gustavo) dan FC Chelsea (Raul Meireles, Branislav Ivanovic, dan Ramires) harus menonton pertandingan sepak bola klub terbesar di dunia karena mereka telah menerima terlalu banyak kartu kuning dalam kompetisi sebelumnya.

"Ini tidak sesuai dengan semangat sepak bola," keluh Joachim Löw, pelatih tim nasional Jerman saat itu. Dan Karl-Heinz Rummenigge, ketua dewan direksi Bayern saat itu, menuntut UEFA untuk mengubah kebijakannya, yang akhirnya juga terjadi.

Untungnya, saat ini tidak mungkin lagi untuk melewatkan final Liga Champions karena kartu kuning, karena semua kartu kuning dihapus setelah perempat final Liga Champions. Namun, sekarang kita harus melangkah lebih jauh dan menghilangkan larangan bermain karena kartu kuning sebelumnya atau setidaknya membuatnya sangat tidak mungkin terjadi. Sebagai gantinya, kita harus membatasi diri pada konsekuensi dari peringatan untuk pertandingan yang bersangkutan: Seorang pemain yang mendapat kartu kuning harus berhati-hati dalam duel berikutnya agar tidak mendapat peringatan kedua dan kemudian dikeluarkan dari lapangan dengan kartu kuning-merah. Itu sudah cukup sebagai pembatasan!