Ada hal-hal yang aneh yang terjadi di babak kedua pertandingan perempat final Liga Champions antara Atalanta Bergamo dan FC Bayern München. Joshua Kimmich dan Michael Olise terpaksa melakukan tindakan yang tidak sportif, tetapi hal itu justru menguntungkan mereka, bukan merugikan. Ya, dengan sedikit berlebihan, bisa dikatakan: Untuk itu, mereka seharusnya langsung diskors untuk salah satu pertandingan perempat final Liga Champions yang sangat mungkin terjadi melawan Real Madrid atau Manchester City, daripada mendapatkan kartu kuning "asli" lainnya.
Aturan yang tidak masuk akal ini harus segera dihapuskan! Kartu kuning yang "diperoleh secara curang" oleh Bayern Munich untuk Joshua Kimmich dan Michael Olise seharusnya menjadi peringatan bagi UEFA
Yang sangat menjengkelkan: Sangat mudah untuk mencegah Kimmich dan Olise berada dalam situasi di mana mereka harus berpura-pura di lapangan sepak bola. UEFA harus mengubah secara drastis peraturan mereka terkait skorsing kartu kuning dalam kompetisi piala internasional mereka. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penghapusan total, tetapi mereka bisa membuat kompromi terlebih dahulu dan menetapkan, misalnya: siapa pun yang mendapatkan enam kartu kuning dalam sepuluh pertandingan pertama musim Liga Champions akan diskors untuk satu pertandingan. Dan itu saja.
Akan lebih konsisten jika larangan bermain dihapuskan sepenuhnya. Untungnya, larangan bermain karena kartu kuning di final sudah dihapuskan sejak beberapa tahun yang lalu. Ingatlah final Liga Champions 2012, ketika tiga pemain inti FC Bayern (Holger Badstuber, David Alaba, dan Luiz Gustavo) dan FC Chelsea (Raul Meireles, Branislav Ivanovic, dan Ramires) harus menonton pertandingan sepak bola klub terbesar di dunia karena mereka telah menerima terlalu banyak kartu kuning dalam kompetisi sebelumnya.
"Ini tidak sesuai dengan semangat sepak bola," keluh Joachim Löw, pelatih tim nasional Jerman saat itu. Dan Karl-Heinz Rummenigge, ketua dewan direksi Bayern saat itu, menuntut UEFA untuk mengubah kebijakannya, yang akhirnya juga terjadi.
Untungnya, saat ini tidak mungkin lagi untuk melewatkan final Liga Champions karena kartu kuning, karena semua kartu kuning dihapus setelah perempat final Liga Champions. Namun, sekarang kita harus melangkah lebih jauh dan menghilangkan larangan bermain karena kartu kuning sebelumnya atau setidaknya membuatnya sangat tidak mungkin terjadi. Sebagai gantinya, kita harus membatasi diri pada konsekuensi dari peringatan untuk pertandingan yang bersangkutan: Seorang pemain yang mendapat kartu kuning harus berhati-hati dalam duel berikutnya agar tidak mendapat peringatan kedua dan kemudian dikeluarkan dari lapangan dengan kartu kuning-merah. Itu sudah cukup sebagai pembatasan!
Keanehan kuning FC Bayern menunjukkan hal ini: UEFA harus mempertimbangkan kembali larangan kartu kuningnya.
Penghapusan atau penyesuaian kartu kuning juga didukung oleh jadwal pertandingan yang semakin padat – terutama bagi tim-tim papan atas yang melaju jauh di Liga Champions. Penambahan kartu kuning ke dalam daftar cedera dan kartu merah harus dihindari sebisa mungkin. Hal ini juga akan sangat menguntungkan bagi sepak bola.
Selain itu, ada dua kasus eksplisit pada Selasa malam di Bergamo. Setidaknya setelah Olise mencetak gol ke-5 pada menit ke-64 dan pertandingan hampir pasti dimenangkan setelah sepertiga pertama dari total 180 menit, fokus beralih dari permainan sepak bola ke pertanyaan: Bagaimana Olise, Kimmich, dan Dayot Upamecano bisa mendapatkan kartu kuning ketiga mereka dalam kompetisi saat ini dan dengan demikian melewatkan pertandingan leg kedua yang secara olahraga tidak terlalu berarti melawan Atalanta, bukan pertandingan penting melawan Real atau City?
Di antara paraahli Prime TV dan juara dunia Mats Hummels dan Christoph Kramer, fase akhir pertandingan dipenuhi dengan ketegangan, apakah Upamecano juga akan berhasil mendapatkan kartu kuning yang didambakannya. Pemain Prancis itu akhirnya "gagal", sementara wasit Espen Eskas memberikan peringatan kepada Olise pada menit ke-77 ketika ia mengambil waktu terlalu lama dalam melakukan tendangan sudut.
Bagi Kimmich, pembebasan itu jauh lebih bergejolak. Gelandang itu menolak untuk melakukan tendangan bebas pada menit ke-83 dan berpura-pura mencari rekan setimnya untuk menerima umpan. Karena Eskas, yang tentu saja mengetahui hal ini, ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya mengizinkannya, Yunus Musah dari Atalanta mendahuluinya, berlari dengan marah ke arah Kimmich dan menabraknya. Dapat dimengerti bahwa Musah, yang juga mendapat kartu kuning, mungkin menganggap penundaan Kimmich yang berkepanjangan sebagai bentuk ketidakhormatan. Dan meskipun dapat dimengerti bahwa Kimmich dan Olise bersikap seperti itu, dari sudut pandang Atalanta, hal itu sebenarnya menunjukkan kurangnya semangat sportifitas. Hal ini semakin menjengkelkan karena UEFA telah memaksakan pedoman tindakan kepada mereka.
FC Bayern: Apakah Kimmich dan Olise akan mengalami nasib yang sama seperti Ramos?
Yang membuat situasi semakin absurd: Setelah peluit akhir dibunyikan, Kimmich bahkan tidak bisa mengakui perbuatannya dan menjelaskan aksinya dengan senyuman, melainkan harus dengan serius membacakan pernyataan yang jelas-jelas sudah disiapkan sebelumnya ke mikrofon. "Sebenarnya itu tidak perlu. Saya mencari titik umpan yang tepat. Anda tidak ingin bermain dalam tekanan. Lawan memberi sedikit ruang kepada Tom (Bischof). Saya merasa mereka membiarkannya bebas hanya untuk kemudian menekan," kata bintang Bayern itu kepada Prime.
Latar belakangnya: Kimmich dan semua pejabat Bayern lainnya tidak boleh mengakui bahwa mereka sengaja mendapatkan kartu kuning. Pada 2019, UEFA menjatuhkan sanksi skorsing dua pertandingan kepada bek Real Madrid saat itu, Sergio Ramos, karena ia mengisyaratkan bahwa ia sengaja mendapatkan kartu kuning ketiganya menjelang akhir pertandingan setelah menang 2-1 dalam leg pertama perempat final Liga Champions melawan Ajax Amsterdam. Hal itu justru menjadi bumerang: Ramos merasa terlalu yakin bahwa Real akan lolos ke perempat final dan lebih memilih untuk absen dalam pertandingan leg kedua melawan Ajax karena skorsing. Namun, dia tidak hanya terungkap dan diskors selama dua pertandingan, tetapi Real Madrid juga kalah 1-4 dalam pertandingan leg kedua di kandang tanpa kehadirannya dan tersingkir dari kompetisi.
Hal ini tentu tidak akan terjadi pada Bayern tanpa Kimmich dan Olise saat melawan Atalanta minggu depan setelah kemenangan luar biasa 6-1 di laga tandang. Dan akan menjadi lelucon yang buruk dari pihak UEFA jika mereka benar-benar bertindak terhadap para bintang Bayern seperti yang mereka lakukan terhadap Ramos dan mungkin memastikan bahwa dua pemain terbaik FCB terpaksa menonton dari pinggir lapangan dalam pertandingan perempat final yang seru melawan Real atau City. Sebaliknya, mereka harus segera merevisi peraturan yang membuat Kimmich dan Olise tertarik untuk bermain.
Jalan yang mungkin ditempuh FC Bayern München menuju final Liga Champions
Tanggal Babak Lawan 18 Maret Babak 16 besar, leg kedua Atalanta Bergamo (Kandang) 7 atau 8 April Perempat final, leg pertama Real Madrid atau Manchester City (Tandang) 14 atau 15 April Perempat final, leg kedua Real Madrid atau Manchester City (Kandang) 28 atau 29 April Semifinal, Leg Pertama PSG / Chelsea / Galatasaray / Liverpool (Tandang) 5 atau 6 Mei Semifinal, leg kedua PSG / Chelsea / Galatasaray / Liverpool (Kandang)