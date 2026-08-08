Menurut The Athletic, salah satu tujuan utama Maresca adalah memastikan ada kehadiran pemain Inggris yang kuat di dalam inti kepemimpinan tim. Hal ini membuka jalan bagi Phil Foden untuk mengambil peran formal, dengan lulusan akademi berusia 26 tahun itu kini menjadi salah satu figur paling senior di klub setelah gelombang kepergian pemain.

Berbicara mengenai keinginannya untuk mengambil tanggung jawab lebih besar, Foden mengatakan pekan lalu: "Jelas saya sudah sangat lama berada di klub ini, saya salah satu pemain terakhir yang tersisa yang sudah berada di sini sejak lama. Jadi saya pikir musim ini saya harus menjadi salah satu pemimpin, salah satu kapten, atau setidaknya berada di sekitar peran itu."