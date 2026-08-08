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Aturan Guardiola dihapus! Enzo Maresca akan memilih langsung kapten baru Manchester City saat Phil Foden mendorong peran kepemimpinan
Akhir era voting Guardiola
Selama hampir satu dekade, hierarki kepemimpinan Manchester City ditentukan oleh para pemain itu sendiri. Guardiola terkenal membiarkan skuad memberikan suara untuk memilih kapten mereka, sebuah proses demokratis yang membuat nama-nama seperti Fernandinho, Ilkay Gundogan, dan Kevin De Bruyne memimpin tim.
Kekosongan di puncak kelompok kepemimpinan terjadi setelah Silva menuntaskan kepindahan bebas transfer ke Real Madrid pada awal musim panas ini. Musim lalu, Guardiola sedikit mengubah aturannya sendiri dengan secara pribadi memilih kelompok beranggotakan empat pemain yang terdiri dari Silva, Ruben Dias, Erling Haaland, dan Rodri. Meski Dias tetap menjadi kandidat terdepan untuk mengenakan ban kapten secara permanen, seluruh struktur kelompok kepemimpinan saat ini sedang ditinjau ulang.
- Getty Images Sport
Foden dan dorongan kepemimpinan pemain binaan lokal
Menurut The Athletic, salah satu tujuan utama Maresca adalah memastikan ada kehadiran pemain Inggris yang kuat di dalam inti kepemimpinan tim. Hal ini membuka jalan bagi Phil Foden untuk mengambil peran formal, dengan lulusan akademi berusia 26 tahun itu kini menjadi salah satu figur paling senior di klub setelah gelombang kepergian pemain.
Berbicara mengenai keinginannya untuk mengambil tanggung jawab lebih besar, Foden mengatakan pekan lalu: "Jelas saya sudah sangat lama berada di klub ini, saya salah satu pemain terakhir yang tersisa yang sudah berada di sini sejak lama. Jadi saya pikir musim ini saya harus menjadi salah satu pemimpin, salah satu kapten, atau setidaknya berada di sekitar peran itu."
Potensi perombakan besar di tengah ketidakpastian Rodri
Kevakuman kepemimpinan bisa semakin melebar akibat ketidakpastian yang masih berlangsung terkait masa depan Rodri. Gelandang Spanyol itu sangat kencang dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona, yang baru-baru ini tawarannya senilai £38 juta plus bonus ditolak oleh raksasa Etihad.
Untuk mengatasi potensi kekosongan ini, Marc Guehi adalah nama lain yang sedang dipertimbangkan untuk peran yang lebih besar. Meski baru bergabung dengan klub pada Januari dari Crystal Palace, bek tengah itu datang dengan pengalaman kepemimpinan yang signifikan. Guehi menjadi kapten Crystal Palace selama 18 bulan dan juga pernah mengenakan ban kapten tim nasional Inggris.
- Getty Images Sport
Membangun budaya baru di Etihad
Manchester City memasuki era baru yang berani setelah kepergian Guardiola, yang mengakhiri masa baktinya selama satu dekade yang gemilang di Stadion Etihad. Di bawah manajer asal Spanyol itu, klub menikmati dominasi yang tak tertandingi, dengan meraih enam gelar Premier League dan trofi bersejarah Liga Champions UEFA di antara deretan panjang trofi lainnya. Kini, klub berupaya membangun di atas warisan monumental tersebut sambil membentuk identitas baru.
Maresca, yang mengambil alih tim pada musim panas ini, bertekad mengembalikan City ke puncak sepakbola Inggris setelah gagal meraih gelar Premier League dalam dua musim terakhir. Setelah menjalani periode sukses yang membuatnya membawa Chelsea menjuarai Piala Dunia Antarklub pada musim panas 2025, pelatih asal Italia itu ingin meninggalkan jejak khasnya sendiri pada skuad, dengan memilih langsung kapten klub berikutnya sebagai salah satu keputusan strategis besar pertamanya.
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