Anadolu Agency
Diterjemahkan oleh
Atmosfer panas di Turki! Galatasaray yang agresif mengincar Barcelona demi mengakhiri rentetan kemenangan mereka yang masih sempurna
Barcelona bidik kemenangan kesepuluh beruntun sebagai tonggak penting
Barcelona bertandang ke Istanbul untuk menghadapi Galatasaray pada laga pekan kedua Liga Champions UEFA, Selasa malam, dengan tekad mempertahankan awal sempurna mereka pada musim 2026/27. Tim asuhan Hansi Flick mencatatkan delapan kemenangan beruntun di La Liga, serta menang 5-1 atas Feyenoord pada laga pembuka mereka di kompetisi Eropa.
Namun, raksasa Catalunya itu akan menghadapi lawan yang sangat termotivasi di hadapan suporter penuh semangat di RAMS Park.
Pelatih Galatasaray Okan Buruk mengakui beratnya tantangan yang dihadapi timnya. Ia mengatakan, "Kami akan menghadapi salah satu tim dengan performa terbaik di dunia saat ini."
- Sven Simon
Barcelona bersiap menghadapi tantangan pressing tinggi yang agresif
Skuad Flick bisa mengantisipasi tekanan taktis yang intens, dengan tuan rumah menegaskan rencana untuk menyerang Barcelona alih-alih bertahan dengan blok rendah. Juara Turki itu berniat menguji permainan Barcelona saat membangun serangan serta garis pertahanannya yang tinggi.
“Kami tidak akan hanya bertahan, kami juga akan menyerang. Kami harus memikirkan keduanya,” kata Buruk dalam persiapan menjelang pertandingan.
“Di mana pun kami bertahan menghadapi lawan, kami harus melakukannya sebaik mungkin. Baik di zona ketiga, zona kedua, maupun zona pertama, kami harus memberikan tekanan setinggi mungkin.”
Menghadapi atmosfer panas di Turki dan motivasi bersejarah
Barcelona memiliki rekor pertemuan yang kuat melawan Galatasaray, tetapi tuan rumah mengambil inspirasi dari kemenangan terkenal mereka 2-1 atas Barcelona pada November 1994.
Dengan bintang-bintang kreatif Lamine Yamal, Pedri, dan Dani Olmo memimpin serangan, Barcelona bertekad membungkam publik Istanbul sejak awal.
“Sangat sulit mengalahkan Barcelona. Kami pernah sekali menang atas mereka pada 1994,” kenang Buruk. “Hasil positif melawan Barcelona akan membuat kami sangat senang.”
- AFP
Mantan gelandang Ilkay Gundogan menantikan reuni
Laga ini juga menghadirkan pertemuan kembali dengan mantan gelandang Barcelona, Ilkay Gundogan, yang tampil 51 kali untuk klub Catalan itu pada musim 2023/24 sebelum pindah ke Turki.
Meski peran Gundogan menjadi sorotan media, Galatasaray menegaskan bahwa pemain veteran itu tetap fokus sepenuhnya untuk menghadapi mantan klubnya.
Barcelona akan berupaya meraih tiga poin di Istanbul sebelum kembali berlaga di kompetisi domestik.
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