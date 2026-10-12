Barcelona bertandang ke Istanbul untuk menghadapi Galatasaray pada laga pekan kedua Liga Champions UEFA, Selasa malam, dengan tekad mempertahankan awal sempurna mereka pada musim 2026/27. Tim asuhan Hansi Flick mencatatkan delapan kemenangan beruntun di La Liga, serta menang 5-1 atas Feyenoord pada laga pembuka mereka di kompetisi Eropa.

Namun, raksasa Catalunya itu akan menghadapi lawan yang sangat termotivasi di hadapan suporter penuh semangat di RAMS Park.

Pelatih Galatasaray Okan Buruk mengakui beratnya tantangan yang dihadapi timnya. Ia mengatakan, "Kami akan menghadapi salah satu tim dengan performa terbaik di dunia saat ini."