Vicario Kinsky Atletico Madrid TottenhamGetty Images

Atletico Madrid vs Tottenham, Kinsky tampil buruk: kebobolan 3 gol dalam 15 menit dan keluar lapangan dengan menangis. Vicario masuk menggantikannya

Kiper Ceko itu dipilih secara mengejutkan oleh Tudor menggantikan kiper Italia, tetapi dia tidak memanfaatkan kesempatan tersebut.

Pertandingan terakhir yang dimainkan Antonin Kinsky bersama Tottenham adalah pada Oktober lalu, saat Spurs kalah 0-2 dari Newcastle di Piala Liga. Hampir enam bulan setelah pertandingan terakhirnya, kiper asal Ceko itu kembali ke gawang secara mengejutkan pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid.

Namun, hal-hal tidak berjalan dengan baik: Marcos Llorente, Antoine Griezmann, dan Julian Alvarez membuat Kinsky kewalahan, 3-0 untuk tim Simeone setelah hanya 15 menit, dan dua menit setelah gol ketiga, kiper Tottenham digantikan dalam tangisan. Guglielmo Vicario masuk menggantikannya, yang tidak absen dalam pertandingan sejak 29 Oktober di Piala Liga.

  • PILIHAN TUDOR DAN KESALAHAN-KESALAHAN

    Di Wanda Metropolitano, Tudor memutuskan untuk mengganti kiper, dan membenarkan pilihannya setelah pertandingan: "Itu adalah pilihan yang tepat. Dia adalah kiper yang berkualitas, tapi apa yang terjadi tidak bisa dijelaskan. Saya menyesal karena hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya terjadi. Ketika dia melakukan kesalahan, menggantinya setelah 20 menit adalah tindakan untuk membantunya. Momen yang sangat buruk, sepertinya semuanya harus dibayar. Semuanya berjalan buruk, tidak bisa dijelaskan. Mengganti Kinsky untuk melindunginya? Itulah tujuannya. Dia mengerti." Tak lama setelah seperempat jam, pelatih asal Kroasia itu kembali ke langkahnya. Kesalahan Kinsky terlalu parah, yang pertama kali salah menghalau bola pada gol Griezmann (gol kedua) sehingga memberikan bola kepada lawan, kemudian gagal menghalau bola pada umpan balik dari rekan setimnya sehingga membuka peluang bagi Julian Alvarez untuk mencetak gol ketiga Atletico Madrid.

  • Siapa Kinsky, ditangkap dengan tuduhan korupsi senilai hampir 15 juta?

    Tottenham merekrutnya pada Januari 2025 dari Slavia Praha dengan biaya hampir 15 juta euro. Datang sebagai cadangan Vicario, ia menandatangani kontrak hingga 2031 dan mulai mendapatkan kesempatan bermain dalam beberapa pertandingan. Debutnya tidak terlalu buruk: beberapa hari setelah kedatangannya di Inggris, ia melakukan debutnya di Piala Liga melawan Liverpool dan menutup pertandingan dengan clean sheet (skor akhir 1-0); ia mendapatkan kesempatan bermain secara reguler dari pertengahan Januari hingga awal Februari saat Vicario absen karena operasi pergelangan kaki, tetapi ketika kiper Italia itu kembali, ia kembali menjadi kiper utama. Pada Januari lalu, West Ham menunjukkan minat padanya, tetapi Tottenham memutuskan untuk mempertahankannya, meskipun malam yang sial ini, mereka menganggapnya sebagai prospek yang perlu dikembangkan untuk masa depan. 

