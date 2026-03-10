Atletico Madrid vs Tottenham, Kinsky tampil buruk: kebobolan 3 gol dalam 15 menit dan keluar lapangan dengan menangis. Vicario masuk menggantikannya

Pertandingan terakhir yang dimainkan Antonin Kinsky bersama Tottenham adalah pada Oktober lalu, saat Spurs kalah 0-2 dari Newcastle di Piala Liga. Hampir enam bulan setelah pertandingan terakhirnya, kiper asal Ceko itu kembali ke gawang secara mengejutkan pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid.

Namun, hal-hal tidak berjalan dengan baik: Marcos Llorente, Antoine Griezmann, dan Julian Alvarez membuat Kinsky kewalahan, 3-0 untuk tim Simeone setelah hanya 15 menit, dan dua menit setelah gol ketiga, kiper Tottenham digantikan dalam tangisan. Guglielmo Vicario masuk menggantikannya, yang tidak absen dalam pertandingan sejak 29 Oktober di Piala Liga.