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FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTDAFP
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Atletico Madrid vs Manchester United: Papan taktik, permainan vertikal Simeone dan kartu merah Yoro membongkar sistem Carrick

Atletico Madrid
The tactics board
Manchester United
Atletico Madrid vs Manchester United
Champions League
D. Simeone
M. Carrick

Atletico Madrid meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Manchester United berkat tekanan tanpa ampun sejak awal dan disiplin taktik. Tim asuhan Michael Carrick kesulitan bangkit setelah mendapat pukulan pada menit pertama, lalu akhirnya menyerah setelah Leny Yoro menerima kartu merah pada babak kedua.

Pertemuan di Liga Champions ini menjadi gambaran menarik tentang identitas taktik yang berhadapan dengan kerapuhan struktur. Diego Simeone memasuki laga dengan tujuan jelas: memanfaatkan kesulitan Manchester United yang telah terlihat dalam menghadapi transisi berintensitas tinggi dan dominasi bola kedua. Dengan menerapkan sistem yang memadukan kekokohan pertahanan tradisional dan rotasi serangan modern, Atleti berupaya mengganggu United, yang kerap tampak rentan saat harus bertahan jauh di wilayah sendiri dalam waktu lama. Gol cepat Pablo Barrios menjadi pemicu yang sempurna, memungkinkan tuan rumah mengatur tempo dan memanfaatkan ruang berkat kemampuan teknik mereka yang lebih baik dalam menjaga penguasaan bola. Hal itu tercermin dari dominasi penguasaan bola mereka sebesar 58 persen.

Sebaliknya, Carrick mencoba menerapkan formasi 4-2-3-1 yang dirancang untuk meredam tekanan dan melancarkan serangan balik cepat melalui Marcus Rashford dan Bryan Mbeumo. Rencana taktiknya adalah melewati blok pertahanan menengah Atletico yang terkenal sulit ditembus lewat umpan-umpan vertikal Youri Tielemans dan Bruno Fernandes. Namun, rencana itu sudah terganggu dalam 60 detik pertama. United terpaksa bereaksi terhadap situasi, kesulitan menemukan keseimbangan struktur yang diperlukan untuk membongkar pertahanan asuhan Simeone, yang tetap menjadi salah satu unit paling padu di Eropa. Setelah Yoro diusir dari lapangan, laga yang semula merupakan adu taktik akhirnya berubah menjadi krisis disiplin bagi tim tamu.

  • Pengaturan taktik Atletico Madrid

    Simeone memilih formasi 4-4-2 yang fleksibel. Kunci keberhasilan Atletico terletak pada posisi kedua bek sayap, Alex Grimaldo dan Marcos Llorente. Dengan maju tinggi dan melebar, keduanya memaksa para pemain sayap United turun jauh untuk bertahan, sehingga ancaman serangan balik mereka praktis teredam. Di lini tengah, Johnny Cardoso dan pencetak gol Pablo Barrios berfokus memenangi “bola kedua”, salah satu pemicu permainan khas Simeone. Setiap kali United berusaha membuang bola dari area pertahanan, duet gelandang tengah Atletico berada di posisi yang tepat untuk kembali menguasainya. Tekanan tanpa henti itu menghasilkan total 11 tembakan.

    Pemicu tekanan Atletico jelas dan diterapkan dengan disiplin. Mereka tidak terus-menerus menekan bek tengah United, melainkan menunggu umpan masuk ke “zona poros”. Ketika Tielemans atau Baleba menerima bola dengan membelakangi gawang, Atletico melancarkan tekanan bersama yang dipimpin Julian Alvarez dan Kang-in Lee. Hal itu memaksa United melepaskan umpan-umpan panjang dengan peluang keberhasilan rendah, yang mudah dipotong Dávid Hancko dan Cristian Romero.

    Saat menyerang, kerja sama Alex Baena dan Barrios tampil luar biasa. Kemampuan Baena bergerak ke ruang antara sayap dan tengah, seperti terlihat dari umpannya untuk gol pembuka, menciptakan keunggulan jumlah pemain yang tak mampu diantisipasi lini belakang United tanpa merusak kerapatan pertahanan mereka.

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Skema taktik Manchester United

    United bermain dengan formasi 4-2-3-1 yang berubah menjadi blok pertahanan 4-4-2. Perhatian utama Carrick adalah melindungi duet bek tengah mudanya, terutama Yoro. Dengan menempatkan Carlos Baleba dan Youri Tielemans sebagai poros ganda, United berharap dapat membentuk lapisan penghalang yang mengarahkan permainan Atletico ke sisi lapangan, tempat mereka bisa bekerja sama dengan para bek sayap untuk menghadapi lawan secara dua lawan satu. Namun, kurangnya mobilitas saat transisi di area tengah terbukti menjadi masalah fatal. United kerap terjebak di antara upaya menekan tinggi dan mundur jauh ke belakang, sehingga menyisakan ruang luas di antara lini yang bisa dimanfaatkan Baena.

    Upaya membangun serangan sangat bergantung pada Bruno Fernandes yang turun jauh untuk menerima bola dari para bek tengah. Meski memberi jalan keluar sementara dari tekanan, hal itu menjauhkan pemain paling kreatif United dari sepertiga akhir lapangan. Rashford dan Mbeumo tetap terisolasi di sisi lapangan dan kerap menerima bola sambil menghadap gawang sendiri, alih-alih mendapat umpan ke ruang kosong.

    Rencana taktik itu semakin terhambat oleh kurangnya kemampuan dalam duel udara. United hanya memenangi 4 dari 9 duel udara, dibandingkan dengan empat yang dimenangi Atletico, sehingga bola-bola panjang yang mereka lepaskan terus-menerus kembali dikuasai tim asal Spanyol itu. Frustrasi akibat kebuntuan taktik ini terlihat dari kartu kuning Rashford dan akhirnya berpuncak pada diusirnya Yoro.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTDAFP

    Adu taktik

    Pertarungan taktik yang menentukan terjadi di ruang antara bek sayap dan bek tengah United. Simeone melihat bahwa Dalot dan Yoro sesekali tidak selaras saat menutup ruang secara horizontal. Dengan menginstruksikan Kang-in Lee dan Baena menempati area tersebut, Atletico memaksa lini pertahanan United merapat ke tengah. Hal itu membuka ruang di sisi lapangan bagi Grimaldo untuk mengirimkan umpan silang. Ketimpangan ini menjadi alasan utama United tak pernah mampu menemukan pijakan dalam pertandingan. Mereka terus dipaksa menjaga lebar lapangan, sementara pertahanan mereka ditembus lewat tengah.

    Simeone jelas memenangi pertarungan taktik dengan memanfaatkan penguasaan bola untuk mengubah bentuk pertahanan United. Atletico menguasai bola dalam waktu lama, mencatatkan 578 operan berbanding 398 milik United, hingga menguras tenaga dan mental tim tamu. Keputusan Carrick mempertahankan posisi para pemain sayapnya tetap tinggi demi mencari peluang serangan balik justru menjadi bumerang. Sepanjang babak pertama, bek-bek sayapnya kerap harus menghadapi situasi dua lawan satu. Kegagalan menyesuaikan taktik untuk mengatasi keunggulan jumlah pemain Atletico di sisi kiri pada akhirnya memicu kesalahan-kesalahan pertahanan yang berujung pada kartu merah dan gol kedua.

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  • Penyesuaian selama pertandingan

    Babak kedua diwarnai perubahan taktik yang signifikan, terutama setelah Yoro mendapat kartu merah pada menit ke-74. Sebelum pengusiran itu, Carrick memasukkan Joshua Zirkzee dan Mason Mount pada menit ke-66, lalu beralih ke formasi 4-3-3 yang lebih agresif untuk meningkatkan tekanan dan memaksa Atletico melakukan kesalahan. United sempat tampil lebih rapat, tetapi kartu merah tersebut memaksa Carrick menarik timnya ke belakang.

    Ia mengorbankan ambisi menyerang dengan memasukkan Harry Maguire dan Matheus Cunha untuk memperkuat pertahanan, lalu beralih ke formasi 4-4-1 sebagai langkah darurat. Simeone merespons dengan memasukkan Ademola Lookman dan Jonathan David, menambah ancaman lewat serangan vertikal terhadap pertahanan yang kelelahan dan tinggal diperkuat sepuluh pemain. Gol Lookman pada menit ke-79, berkat umpan David, merupakan hasil langsung dari perubahan tersebut. Atletico beralih dari penguasaan bola untuk mengendalikan permainan menjadi memanfaatkan ruang tanpa ampun, mengambil keuntungan dari keunggulan jumlah pemain atas United.


  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTDAFP

    Kesimpulan

    Tekanan vertikal Atletico yang terus-menerus dan keunggulan jumlah pemain di ruang antara koridor tengah dan sayap pada akhirnya menentukan hasil pertandingan. Gol pada menit pertama memungkinkan Simeone mengendalikan jalannya laga, baik secara taktis maupun psikologis, dan memaksa United mengejar ketertinggalan tanpa struktur permainan yang memadai untuk berbalik unggul. Kartu merah Yoro menjadi pukulan terakhir, tetapi kemampuan Atletico mempertahankan penguasaan bola dan mendominasi wilayah permainan sudah lebih dulu menyulitkan United. Pergantian pemain yang dilakukan Simeone, terutama masuknya Lookman, mengubah keunggulan itu menjadi kemenangan meyakinkan 2-0.

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