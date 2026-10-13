Pertemuan di Liga Champions ini menjadi gambaran menarik tentang identitas taktik yang berhadapan dengan kerapuhan struktur. Diego Simeone memasuki laga dengan tujuan jelas: memanfaatkan kesulitan Manchester United yang telah terlihat dalam menghadapi transisi berintensitas tinggi dan dominasi bola kedua. Dengan menerapkan sistem yang memadukan kekokohan pertahanan tradisional dan rotasi serangan modern, Atleti berupaya mengganggu United, yang kerap tampak rentan saat harus bertahan jauh di wilayah sendiri dalam waktu lama. Gol cepat Pablo Barrios menjadi pemicu yang sempurna, memungkinkan tuan rumah mengatur tempo dan memanfaatkan ruang berkat kemampuan teknik mereka yang lebih baik dalam menjaga penguasaan bola. Hal itu tercermin dari dominasi penguasaan bola mereka sebesar 58 persen.

Sebaliknya, Carrick mencoba menerapkan formasi 4-2-3-1 yang dirancang untuk meredam tekanan dan melancarkan serangan balik cepat melalui Marcus Rashford dan Bryan Mbeumo. Rencana taktiknya adalah melewati blok pertahanan menengah Atletico yang terkenal sulit ditembus lewat umpan-umpan vertikal Youri Tielemans dan Bruno Fernandes. Namun, rencana itu sudah terganggu dalam 60 detik pertama. United terpaksa bereaksi terhadap situasi, kesulitan menemukan keseimbangan struktur yang diperlukan untuk membongkar pertahanan asuhan Simeone, yang tetap menjadi salah satu unit paling padu di Eropa. Setelah Yoro diusir dari lapangan, laga yang semula merupakan adu taktik akhirnya berubah menjadi krisis disiplin bagi tim tamu.