Hierarki di Atletico Madrid sudah gerah dengan spekulasi berkepanjangan seputar penyerang bintang mereka dan, menurut Sky Sports, telah menetapkan tenggat hari Minggu bagi sang pemain untuk memastikan masa depannya. Meski diminati kuat dari luar negeri, klub dengan tegas menutup kemungkinan transfer domestik, dengan menyatakan dalam respons tajam bahwa ada 'nol persen peluang' untuk menjualnya ke Barcelona. Menyebut diri mereka sebagai 'satu-satunya korban' yang dirugikan baik secara finansial maupun sosial oleh kampanye kebohongan, Atletico menegaskan bahwa situasi ini bukan lagi soal uang, melainkan soal martabat.

CEO Miguel Angel Gil Marin juga angkat bicara mengenai dampak situasi ini terhadap sang striker, yang sudah tidak berlatih selama beberapa hari. Gil Marin menjelaskan: '[Julian] benar-benar sedang kesulitan. Ada orang-orang yang menyesatkannya, yang membuatnya bingung, dan sejujurnya saya sangat menyesalkannya. Saya mengenalnya, saya sudah bekerja dengannya selama beberapa waktu, dan dia adalah pribadi yang hebat, profesional yang hebat, serta pesepakbola yang luar biasa. Dia benar-benar bingung dan, saat ini, dia sedang melalui situasi yang sangat sulit, baik secara pribadi maupun profesional.'