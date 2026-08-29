AFP
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Atletico Madrid tetapkan tenggat untuk Julian Alvarez saat sang penyerang masih 'bingung' dengan saga transfer Arsenal & Barcelona
Atletico keluarkan ultimatum terakhir
Hierarki di Atletico Madrid sudah gerah dengan spekulasi berkepanjangan seputar penyerang bintang mereka dan, menurut Sky Sports, telah menetapkan tenggat hari Minggu bagi sang pemain untuk memastikan masa depannya. Meski diminati kuat dari luar negeri, klub dengan tegas menutup kemungkinan transfer domestik, dengan menyatakan dalam respons tajam bahwa ada 'nol persen peluang' untuk menjualnya ke Barcelona. Menyebut diri mereka sebagai 'satu-satunya korban' yang dirugikan baik secara finansial maupun sosial oleh kampanye kebohongan, Atletico menegaskan bahwa situasi ini bukan lagi soal uang, melainkan soal martabat.
CEO Miguel Angel Gil Marin juga angkat bicara mengenai dampak situasi ini terhadap sang striker, yang sudah tidak berlatih selama beberapa hari. Gil Marin menjelaskan: '[Julian] benar-benar sedang kesulitan. Ada orang-orang yang menyesatkannya, yang membuatnya bingung, dan sejujurnya saya sangat menyesalkannya. Saya mengenalnya, saya sudah bekerja dengannya selama beberapa waktu, dan dia adalah pribadi yang hebat, profesional yang hebat, serta pesepakbola yang luar biasa. Dia benar-benar bingung dan, saat ini, dia sedang melalui situasi yang sangat sulit, baik secara pribadi maupun profesional.'
- Getty Images Sport
Barcelona masih dalam perburuan
Meski mendapat penolakan tegas dari ibu kota, presiden Barcelona Joan Laporta secara terbuka mengonfirmasi bahwa raksasa Catalan itu tetap serius memburu sang penyerang. Hansi Flick memandang pemain Argentina itu sebagai pengganti ideal untuk Robert Lewandowski dan Ferran Torres yang telah pergi.
Laporta menanggapi gesekan tersebut secara langsung dengan mengatakan: "Sebelum apa pun, kami sangat menghormati Atletico de Madrid dan juga memiliki apresiasi pribadi kepada para petinggi mereka, karena kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Seluruh situasi ini telah menimbulkan banyak kegaduhan. Ini bukan dipicu oleh tindakan yang diambil Barca. Ini dipicu oleh fakta bahwa Atletico memberi tahu kami bahwa mereka tidak menjual (Alvarez)."
Ia kembali menegaskan minat Barcelona dengan menambahkan: "Jika Atletico de Madrid ingin menjual pemain itu, kami sangat tertarik untuk membeli Julian Alvarez. Kami ingin tawaran kami diterima. Kami mengatakan ini dengan penuh hormat kepada Atletico, tetapi kami ingin mereka tahu bahwa jika mereka terbuka untuk menjualnya sebelum penutupan bursa transfer musim panas, kami akan bersedia membelinya."
Arteta meremehkan minat Arsenal
Di seberang Selat Inggris, manajer Arsenal Mikel Arteta terpaksa menjawab pertanyaan terkait kepindahan pemain berusia 26 tahun itu. Sementara Arsenal dilaporkan memantau situasinya, mereka belum melakukan pendekatan formal, karena sang pemain belum menunjukkan keinginan yang jelas untuk kembali ke Premier League, setelah baru-baru ini juga menolak gagasan untuk kembali ke Manchester City. Sementara itu, ketidakpastian seputar masa depannya sudah berdampak di lapangan, dengan bos Atletico Diego Simeone mengonfirmasi bahwa Alvarez akan absen pada laga akhir pekan ini melawan Sevilla setelah gagal berlatih bersama skuad selama tiga hari terakhir.
Pelatih Arsenal itu menegaskan kebijakan transparansi dengan para pemainnya, dengan mengatakan: "Sangat sederhana. Apa pun yang kalian baca, jika kalian punya pertanyaan, datang dan ketuk pintu saya, dan saya akan memberi tahu apakah itu benar atau tidak. Karena pemain mana pun di posisi apa pun, jika mereka membacanya, kami bisa memasang katalog di dinding tentang semua pemain yang kami inginkan dalam tiga bulan terakhir, dan kami akan membutuhkan seluruh gedung. Mereka tahu bahwa ada begitu banyak spekulasi. Jadi jika mereka pernah meragukan apa yang kami pikirkan tentang mereka, dan apakah kami akan merekrut seorang pemain, saya memberi tahu mereka secara langsung."
- Getty Images Sport
Pengujung bursa transfer
Seiring tenggat waktu transfer mendekat, situasinya tetap dinamis. Arsenal tampak puas untuk menunggu sinyal dari kubu sang pemain sebelum terlibat dalam negosiasi formal, sementara Barcelona berharap keinginan pemain tersebut untuk pindah ke Catalonia pada akhirnya akan memaksa Atletico mengambil keputusan. Arteta menambahkan: 'Dan jika kami akan merekrut seseorang di posisi mereka, saya biasanya memberi tahu mereka. Saya berkata: "Inilah rencana dan alasannya. Kami masih percaya kepada Anda, tetapi persaingan akan meningkat". Saya lebih memilih melakukannya dengan cara itu.'
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