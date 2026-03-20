Atlético Madrid tertarik untuk merekrut Mason Greenwood pada bursa transfer musim panas ini, sementara Diego Simeone mengincar bintang Marseille

Atletico bersiap menghadapi musim panas yang penuh perubahan signifikan di lini serang mereka. Dengan legenda klub Antoine Griezmann yang baru-baru ini menolak tawaran dari klub MLS Orlando City, ada perasaan yang semakin kuat di sekitar Metropolitano bahwa era gemilang pemain Prancis itu di ibu kota Spanyol mungkin akhirnya akan segera berakhir. Potensi kekosongan ini telah memaksa Simeone dan tim perekrutan Atleti untuk menjelajahi pasar guna mencari talenta elit yang mampu mengisi posisi besar tersebut.

Menurut laporan dari Cadena SER, Greenwood telah muncul sebagai kandidat serius bagi Los Rojiblancos. Klub ini telah lama mengagumi pemain berusia 24 tahun tersebut, sejak masa peminjamannya yang sukses di La Liga bersama Getafe. Meskipun transfer tersebut tidak terwujud pada saat itu, Atletico terus memantau perkembangannya dengan cermat di Prancis.