Atlético Madrid tertarik untuk merekrut Mason Greenwood pada bursa transfer musim panas ini, sementara Diego Simeone mengincar bintang Marseille
Simeone mengincar tambahan pemain serang
Atletico bersiap menghadapi musim panas yang penuh perubahan signifikan di lini serang mereka. Dengan legenda klub Antoine Griezmann yang baru-baru ini menolak tawaran dari klub MLS Orlando City, ada perasaan yang semakin kuat di sekitar Metropolitano bahwa era gemilang pemain Prancis itu di ibu kota Spanyol mungkin akhirnya akan segera berakhir. Potensi kekosongan ini telah memaksa Simeone dan tim perekrutan Atleti untuk menjelajahi pasar guna mencari talenta elit yang mampu mengisi posisi besar tersebut.
Menurut laporan dari Cadena SER, Greenwood telah muncul sebagai kandidat serius bagi Los Rojiblancos. Klub ini telah lama mengagumi pemain berusia 24 tahun tersebut, sejak masa peminjamannya yang sukses di La Liga bersama Getafe. Meskipun transfer tersebut tidak terwujud pada saat itu, Atletico terus memantau perkembangannya dengan cermat di Prancis.
Penampilan gemilang di Ligue 1
Sejak bergabung dengan Marseille, mantan pemain Manchester United ini tampil sangat gemilang. Greenwood saat ini memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Ligue 1 dengan 15 gol. Dengan 25 gol dan delapan assist dalam 38 penampilan di semua kompetisi musim ini, kontribusinya menjadikannya salah satu penyerang paling produktif di sepak bola Eropa. Keakrabannya dengan iklim dan gaya hidup Spanyol dipandang sebagai keunggulan utama. Selama musimnya di Getafe, ia dilaporkan sangat menikmati kehidupan di Madrid. Faktor kenyamanan ini bisa memainkan peran penting jika Atletico memutuskan untuk meresmikan minat mereka, karena mereka mencari pemain yang bisa langsung beradaptasi dengan sistem Simeone yang menuntut.
Calon pengganti Alvarez
Kabar yang mengaitkan Greenwood ini muncul di tengah spekulasi yang semakin menguat mengenai masa depan Julian Alvarez. Meskipun Atletico secara terbuka menyatakan bahwa pemenang Piala Dunia asal Argentina itu tidak dijual, rumor tetap beredar bahwa Barcelona tertarik pada kesepakatan yang mungkin melibatkan pertukaran pemain. Jika Alvarez hengkang, hal itu akan meninggalkan kekosongan besar di lini serang Atleti yang berpotensi diisi oleh Greenwood.
Persaingan dari tim-tim Eropa lainnya
Mendapatkan tanda tangan Greenwood tidak akan mudah, mengingat perannya yang penting dalam proyek Marseille saat ini. Namun, iming-iming untuk kembali ke Madrid dan bersaing memperebutkan gelar juara di La Liga dan Liga Champions bisa jadi sangat menggoda bagi sang penyerang. Namun, Los Rojiblancos bukanlah satu-satunya tim yang tertarik pada pemain berusia 24 tahun itu; klub Serie A Juventus dilaporkan juga berminat untuk merekrut sang penyerang pada musim panas ini.
