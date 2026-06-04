Atlético Madrid tertarik untuk merekrut gelandang Manchester City yang terlupakan, yang sempat bersinar di Liga Premier pada pekan-pekan awal musim 2025-26

Simeone sangat ingin memperbarui opsi lini tengahnya dan telah mengidentifikasi Reijnders sebagai sosok ideal untuk menambah energi dan kualitas teknis bagi Rojiblancos, menurut Fijaches. Pemain internasional Belanda tersebut, yang tiba di Etihad dengan reputasi yang tinggi, mungkin bisa dilepas jika tawaran yang tepat masuk pada musim panas ini.

Laporan tersebut menambahkan bahwa raksasa Madrid itu sedang mempersiapkan tawaran pembuka resmi di kisaran €65 juta untuk menguji tekad Man City. Simeone yakin bahwa kecerdasan taktis Reijnders dan rekam jejak yang terbukti di liga-liga top Eropa akan memungkinkan transisi yang mulus ke lingkungan yang menuntut di Metropolitano.