Getty Images
Diterjemahkan oleh
Atlético Madrid tertarik untuk merekrut gelandang Manchester City yang terlupakan, yang sempat bersinar di Liga Premier pada pekan-pekan awal musim 2025-26
Simeone mengincar dinamisme tim Belanda
Simeone sangat ingin memperbarui opsi lini tengahnya dan telah mengidentifikasi Reijnders sebagai sosok ideal untuk menambah energi dan kualitas teknis bagi Rojiblancos, menurut Fijaches. Pemain internasional Belanda tersebut, yang tiba di Etihad dengan reputasi yang tinggi, mungkin bisa dilepas jika tawaran yang tepat masuk pada musim panas ini.
Laporan tersebut menambahkan bahwa raksasa Madrid itu sedang mempersiapkan tawaran pembuka resmi di kisaran €65 juta untuk menguji tekad Man City. Simeone yakin bahwa kecerdasan taktis Reijnders dan rekam jejak yang terbukti di liga-liga top Eropa akan memungkinkan transisi yang mulus ke lingkungan yang menuntut di Metropolitano.
- Getty Images Sport
Pemerintah kota siap menjatuhkan sanksi atas pemecatan tersebut
Tim asal Etihad tersebut dikabarkan bersedia melepasnya, asalkan mereka bisa memperoleh keuntungan yang signifikan dari investasi awal mereka. Terlepas dari penampilannya yang heroik di awal musim, pemain berusia 27 tahun ini mengalami penurunan menit bermain di bawah asuhan Pep Guardiola. Ia dicatut sebagai pemain cadangan yang tidak diturunkan sebanyak sembilan kali dalam 14 pertandingan terakhir kampanye Liga Premier, dan bahkan tetap duduk di bangku cadangan pada kedua final domestik. Kurangnya keterlibatan yang tiba-tiba ini secara efektif telah menempatkannya di bursa transfer, dan klub mungkin akan menginvestasikan kembali dana yang masuk ke area lain dalam skuad.
Man City sudah mencari calon pengganti dan baru-baru ini upaya awal mereka untuk merekrut Elliot Anderson dilaporkan telah ditolak oleh Nottingham Forest. Menjual Reijnders akan memberikan modal yang diperlukan untuk mengejar target-target tersebut sekaligus mengosongkan ruang di lini tengah yang padat.
Kembalinya ke Serie A tetap menjadi salah satu opsi
Meskipun Atletico sedang gencar-gencarnya, mereka mungkin akan menghadapi persaingan dari Italia. Kesuksesan Reijnders sebelumnya di San Siro belum dilupakan, dan beberapa klub besar Italia tetap memantau situasi yang semakin memburuk di Manchester.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Juventus memantau situasinya karena mereka mencari pemain berkualitas yang lebih mapan untuk proses pembenahan teknis mereka. Namun, sang pemain dikabarkan tertarik dengan prospek bermain di La Liga dan bekerja di bawah bimbingan Simeone, yang dapat memberikan keunggulan bagi Atletico dalam perebutan tanda tangannya.
- Getty Images
Langkah strategis bagi Rojiblancos
Bagi Atletico, merekrut Reijnders akan menjadi langkah strategis yang menggabungkan kualitas teknis dengan ketahanan fisik. Klub berharap daya tarik sistem permainan Diego Simeone dan jaminan posisi starter akan cukup untuk meyakinkan gelandang asal Belanda tersebut.
Biaya transfer sebesar €65 juta yang diusulkan akan menjadikan Reijnders salah satu rekrutan termahal dalam sejarah Atletico baru-baru ini, yang menegaskan keyakinan mereka terhadap kemampuannya untuk kembali ke performa terbaiknya. Jika kesepakatan ini terwujud, hal itu akan menandai perubahan besar dalam strategi klub untuk mengejar ketertinggalan dan bersaing langsung dengan Real Madrid dan Barcelona di puncak klasemen.