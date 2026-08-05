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Atletico Madrid siapkan tawaran pembuka untuk bintang Tottenham Cristian Romero di tengah gerakan pesaing dari Inter Milan
Simeone bidik tambahan kekuatan di lini pertahanan
Atletico bergerak dengan serius untuk mengamankan jasa Romero, pemain yang sudah lama dikagumi pelatih Diego Simeone. Menurut Marca, petinggi klub saat ini tengah menyiapkan tawaran pembuka kepada Tottenham di kisaran €30 juta, dengan harapan akhirnya bisa mendapatkan pemain yang telah mereka kejar dalam beberapa bursa transfer.
Situasi saat ini di Metropolitano menuntut kebijakan "satu masuk, satu keluar" untuk menjaga stabilitas finansial. Potensi kepergian Ruggeri ke Aston Villa dan Nahuel Molina ke Roma dianggap sebagai langkah penting sebelum akuisisi formal apa pun bisa dirampungkan. Penjualan ini tidak hanya akan menyediakan modal yang diperlukan untuk biaya transfer, tetapi juga secara signifikan mengurangi beban gaji, sehingga Atletico dapat mengakomodasi gaji besar Romero.
- Getty
Persaingan dengan Inter Milan untuk Romero
Ketika Atletico bergerak, mereka tidak sendirian dalam perburuan bek tengah bergengsi tersebut. Inter sudah menunjukkan minat mereka lewat proposal konkret senilai €35 juta ditambah €5 juta lagi dalam variabel terkait performa. Hal itu menempatkan juara Italia tersebut sedikit di depan dalam hal paket finansial awal yang ditawarkan kepada klub London utara itu. Namun, Atletico memiliki keuntungan signifikan dalam persaingan ini: preferensi pribadi sang pemain. Romero dilaporkan sudah menegaskan bahwa ia memprioritaskan kepindahan ke ibu kota Spanyol ketimbang kembali ke Serie A, tempat ia sebelumnya bersinar bersama Atalanta dan Genoa sebelum pindah ke Premier League.
Daya tarik bermain di bawah asuhan Simeone terus menjadi faktor pendorong bagi pemain internasional Argentina tersebut. Sumber yang dekat dengan sang pemain menyebut ia tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk bekerja dengan sesama kompatriotnya itu, dan ia bahkan mengungkapkan perasaan tersebut dalam pertemuan Liga Champions musim lalu. Untuk memuluskan potensi kepindahan ke Spanyol, Romero dilaporkan memasukkan klausul khusus dalam perpanjangan kontrak terbarunya dengan Tottenham, yang berlaku hingga 2029, dengan tujuan mempermudah transfer jika salah satu raksasa Spanyol datang meminang.
Tottenham siap bernegosiasi untuk harga yang wajar
Tottenham tampak lebih bersedia bernegosiasi pada musim panas ini dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah sebelumnya bertahan pada permintaan biaya yang melebihi €55 juta, klub London itu kini disebut terbuka terhadap tawaran yang dimulai di kisaran €40 juta. Pergeseran valuasi ini mendorong direktur olahraga Atletico, Mateu Alemany, untuk mulai menyusun peta jalan definitif bagi transfer tersebut.
Proses negosiasi diperkirakan akan berjalan rumit, karena Tottenham dikenal sebagai negosiator yang tangguh. Namun, tekanan dari pihak sang pemain dan persaingan antara Inter dan Atletico bisa mempercepat timeline tersebut.
- Getty Images Sport
Alemany memimpin upaya terakhir untuk Romero
Alemany saat ini sedang menangani detail akhir transfer pemain keluar yang akan memicu tawaran resmi untuk Romero. Klub meyakini bahwa siklus bek Jose Maria Gimenez mungkin sudah mendekati akhir, sehingga perekrutan pengganti top menjadi semakin krusial. Romero dipandang sebagai sosok yang sempurna untuk memimpin lini belakang dengan wajah baru, dengan menawarkan agresivitas, kepemimpinan, dan kualitas teknis yang dituntut Simeone dari para bek tengahnya. Beberapa hari ke depan akan sangat krusial seiring penjualan Molina dan Ruggeri memasuki tahap akhir, yang akan memberikan lampu hijau secara finansial bagi Alemany untuk mengajukan proposal resmi kepada Tottenham.
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