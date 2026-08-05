Ketika Atletico bergerak, mereka tidak sendirian dalam perburuan bek tengah bergengsi tersebut. Inter sudah menunjukkan minat mereka lewat proposal konkret senilai €35 juta ditambah €5 juta lagi dalam variabel terkait performa. Hal itu menempatkan juara Italia tersebut sedikit di depan dalam hal paket finansial awal yang ditawarkan kepada klub London utara itu. Namun, Atletico memiliki keuntungan signifikan dalam persaingan ini: preferensi pribadi sang pemain. Romero dilaporkan sudah menegaskan bahwa ia memprioritaskan kepindahan ke ibu kota Spanyol ketimbang kembali ke Serie A, tempat ia sebelumnya bersinar bersama Atalanta dan Genoa sebelum pindah ke Premier League.

Daya tarik bermain di bawah asuhan Simeone terus menjadi faktor pendorong bagi pemain internasional Argentina tersebut. Sumber yang dekat dengan sang pemain menyebut ia tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk bekerja dengan sesama kompatriotnya itu, dan ia bahkan mengungkapkan perasaan tersebut dalam pertemuan Liga Champions musim lalu. Untuk memuluskan potensi kepindahan ke Spanyol, Romero dilaporkan memasukkan klausul khusus dalam perpanjangan kontrak terbarunya dengan Tottenham, yang berlaku hingga 2029, dengan tujuan mempermudah transfer jika salah satu raksasa Spanyol datang meminang.