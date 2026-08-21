Secara resmi, Alvarez dicoret dari skuad karena kurangnya kebugaran pertandingan setelah kiprahnya bersama Argentina, saat ia mencapai final Piala Dunia. Simeone menjelaskan pencoretan itu dengan mengatakan: "Kami tidak yakin Julian Alvarez berada dalam kondisi yang tepat untuk bermain atau ambil bagian dalam pertandingan besok. Semoga, dalam empat hari ke depan, dia akan membuat kemajuan lebih lanjut dan kami akan semakin dekat dengan kondisi yang kami inginkan darinya."

Namun, waktu pencoretan itu, bersamaan dengan laporan adanya kesepakatan dengan Arsenal, menimbulkan tanda tanya di seluruh Eropa. Terlepas dari optimisme sang pelatih di depan publik soal membangun skuad yang kuat, kenyataannya masa depan pemain Argentina itu tetap menjadi awan terbesar di atas klub. Dengan tenggat yang semakin dekat, Atletico harus memutuskan apakah akan memaksakan kepindahan ke Arsenal, mengalah pada ketertarikan Barcelona, atau entah bagaimana mengintegrasikan kembali pemain yang jelas telah memantapkan hati untuk masa depan jauh dari Madrid.