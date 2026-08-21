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Atletico Madrid setuju menjual Julian Alvarez ke Arsenal, tetapi sang penyerang menolak karena memimpikan kepindahan ke Barcelona
Langkah Arsenal terhalang oleh preferensi Alvarez
Dalam perkembangan sensasional pada bursa transfer musim panas, Atletico Madrid telah membuka pintu bagi Alvarez untuk bergabung dengan Arsenal, menurut Mundo Deportivo. Raksasa Spanyol itu kini disebut bersedia menyetujui kepindahan ke Emirates Stadium, yang berpotensi melibatkan kesepakatan barter untuk Viktor Gyokeres, saat Diego Simeone berupaya menyelesaikan situasi yang kian tak bisa dipertahankan di Metropolitano.
Namun, laporan itu menambahkan bahwa Alvarez bersikeras ia hanya akan meninggalkan ibu kota Spanyol untuk Barcelona, klub yang ia anggap sebagai tujuan "impian"nya. Sikap ini muncul setelah musim panas yang diwarnai gesekan, ketika mantan pemain Manchester City itu menyampaikan perasaannya di panggung internasional.
- ZUMA Press Wire
Barcelona akhiri perburuan Alvarez
Meski sang pemain sangat ingin pindah ke Catalunya, petinggi Atletico jauh lebih enggan bertransaksi dengan rival domestik mereka. Akibatnya, Barcelona dilaporkan menghentikan upaya mereka untuk merekrut sang penyerang setelah tawaran besar senilai €100 juta (£86 juta) ditolak oleh Atletico pada awal bursa transfer ini.
CEO Atletico, Miguel Angel Gil Marin, tetap menegaskan secara terbuka soal valuasi striker tersebut, dengan menyebut klausul rilisnya yang mencapai €500 juta sebagai satu-satunya jalan keluar. "Kami tidak ingin mentransfernya," kata Gil Marin. "Kami tidak menerima tawaran €100 juta itu, dan kami juga tidak akan menerima tawaran €150 juta atau €200 juta. Saya tidak ragu bahwa Atletico adalah tempat yang tepat untuk Julian dan bahwa Julian adalah penyerang tengah untuk Atletico Madrid. Kami ingin mempertahankannya."
Suporter berbalik mengecam bintang yang ingin hengkang
Atmosfer di Metropolitano memburuk secara signifikan saat bursa transfer memasuki tahap akhir. Dalam kemenangan 2-0 Atletico atas Malaga pada laga pembuka La Liga 2026-27, absennya Alvarez memicu reaksi penonton yang menyoroti keretakan yang kian membesar. Sebagian suporter tuan rumah mengarahkan siulan dan nyanyian bernada permusuhan kepada pemain asal Argentina itu, yang sama sekali tidak dimasukkan Simeone ke skuad untuk pertandingan tersebut.
Simeone membahas situasi itu setelah pertandingan dan tidak berusaha menutupi ketegangan yang ada. "Saya sangat menghormati orang-orang kami," ujar sang pelatih. "Kami terbuka, seperti yang selalu kami katakan, terhadap kemungkinan-kemungkinan tertentu. Anda tahu ini setelah 15 tahun, saya selalu mengatakan bahwa sampai bursa ditutup, saya terbuka untuk apa pun yang mungkin terjadi. Itu tidak berarti saya sedang berbicara tentang individu tertentu, jelas?"
- AFP
Masalah kebugaran atau taktik transfer?
Secara resmi, Alvarez dicoret dari skuad karena kurangnya kebugaran pertandingan setelah kiprahnya bersama Argentina, saat ia mencapai final Piala Dunia. Simeone menjelaskan pencoretan itu dengan mengatakan: "Kami tidak yakin Julian Alvarez berada dalam kondisi yang tepat untuk bermain atau ambil bagian dalam pertandingan besok. Semoga, dalam empat hari ke depan, dia akan membuat kemajuan lebih lanjut dan kami akan semakin dekat dengan kondisi yang kami inginkan darinya."
Namun, waktu pencoretan itu, bersamaan dengan laporan adanya kesepakatan dengan Arsenal, menimbulkan tanda tanya di seluruh Eropa. Terlepas dari optimisme sang pelatih di depan publik soal membangun skuad yang kuat, kenyataannya masa depan pemain Argentina itu tetap menjadi awan terbesar di atas klub. Dengan tenggat yang semakin dekat, Atletico harus memutuskan apakah akan memaksakan kepindahan ke Arsenal, mengalah pada ketertarikan Barcelona, atau entah bagaimana mengintegrasikan kembali pemain yang jelas telah memantapkan hati untuk masa depan jauh dari Madrid.
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