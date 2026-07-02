Atlético Madrid sedang menjajaki langkah mengejutkan untuk mendatangkan Mason Greenwood di tengah upaya Barcelona merekrut Julian Alvarez

Barcelona semakin gencar berupaya mendatangkan Alvarez sebagai bagian dari persiapan mereka menghadapi masa depan tanpa Robert Lewandowski. Menurut laporan dari SPORT, Atlético telah mulai mengamati pasar untuk mencari alternatif yang layak. Saat ini, Alvarez fokus untuk meraih gelar Piala Dunia keduanya bersama Argentina, yang akan melengkapi karier gemilangnya yang sudah mencakup dua gelar Copa América dan satu trofi Liga Champions.

Penyerang ini telah menjadi sosok kunci bagi Atletico, mencetak 49 gol dalam 106 penampilan sejak bergabung dari Manchester City, di mana ia mencetak 36 gol dalam 103 pertandingan. Meskipun secara terbuka menegaskan bahwa mereka tidak ingin menjualnya, Atletico telah menyusun daftar pendek, dengan Greenwood muncul sebagai target utama.







