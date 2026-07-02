AFP
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Atlético Madrid sedang menjajaki langkah mengejutkan untuk mendatangkan Mason Greenwood di tengah upaya Barcelona merekrut Julian Alvarez
Barcelona memburu Alvarez sementara Atlético mengincar Greenwood
Barcelona semakin gencar berupaya mendatangkan Alvarez sebagai bagian dari persiapan mereka menghadapi masa depan tanpa Robert Lewandowski. Menurut laporan dari SPORT, Atlético telah mulai mengamati pasar untuk mencari alternatif yang layak. Saat ini, Alvarez fokus untuk meraih gelar Piala Dunia keduanya bersama Argentina, yang akan melengkapi karier gemilangnya yang sudah mencakup dua gelar Copa América dan satu trofi Liga Champions.
Penyerang ini telah menjadi sosok kunci bagi Atletico, mencetak 49 gol dalam 106 penampilan sejak bergabung dari Manchester City, di mana ia mencetak 36 gol dalam 103 pertandingan. Meskipun secara terbuka menegaskan bahwa mereka tidak ingin menjualnya, Atletico telah menyusun daftar pendek, dengan Greenwood muncul sebagai target utama.
- AFP
Simeone berencana melakukan perombakan lini serang dengan Greenwood yang produktif
Sport melaporkan bahwa Simeone memandang Greenwood sebagai opsi serangan yang sangat baik. Kepergian mendadak Antoine Griezmann dan Nico Gonzalez semakin memperkuat urgensi bagi Atlético untuk mendatangkan pemain baru berkualitas tinggi. Greenwood telah membangun kembali kariernya sejak meninggalkan Manchester United. Setelah masa peminjaman di Getafe—di mana ia mencetak 10 gol dalam 36 pertandingan—ia bergabung secara permanen dengan Marseille pada Juli 2024 dengan nilai transfer £26,6 juta.
Di Prancis, Greenwood tampil gemilang dan menjadi pencetak gol terbanyak Ligue 1 pada musim 2024-25 dengan 21 gol. Musim lalu, ia mencatatkan 26 gol dan 11 assist dalam 45 penampilan di semua kompetisi. Secara keseluruhan, ia membanggakan rekor luar biasa dengan 48 gol dalam 81 penampilan untuk Marseille, yang mengukuhkan statusnya sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di Eropa.
Laporta mengonfirmasi tawaran Barcelona untuk Alvarez
Kemungkinan Alvarez bergabung dengan Barcelona terus menguat setelah penampilan mengesankan musim lalu, di mana ia mencetak 20 gol dalam 49 pertandingan. Joan Laporta telah mengonfirmasi bahwa tawaran resmi telah diajukan, namun Atlético menolaknya. Menanggapi negosiasi tersebut, presiden Barcelona itu menjelaskan: “Atlético mengetahui tawaran ini; kami memahami bahwa mereka tidak mau melepasnya karena tidak memiliki alternatif lain. Jika saya sudah memiliki alternatif tersebut, dan tawaran ini masih berlaku, kami akan tertarik.” Mendapatkan Greenwood akan menghilangkan hambatan ini. Namun, Manchester United masih memiliki klausul bagi hasil yang signifikan hingga 50 persen dari transfer Greenwood ke Marseille.
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Bagaimana kelanjutan nasib Alvarez dan Greenwood?
Barcelona akan menunggu dengan sabar hingga Atlético mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan Greenwood sebelum mengajukan tawaran kedua untuk Alvarez. Jika Simeone berhasil mencapai kesepakatan untuk penyerang asal Inggris tersebut, hal itu pasti akan memicu efek domino besar-besaran di bursa transfer. Semua mata kini tertuju pada Marseille untuk melihat apakah mereka akan mengizinkan kembalinya Greenwood ke Spanyol dalam transfer yang menggemparkan.