AFP
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Atlético Madrid sedang menjajaki kesepakatan pertukaran Julian Álvarez dan Viktor Gyökeres dengan Arsenal, sementara mereka menepis kemungkinan menjual striker asal Argentina tersebut ke Barcelona
Klub raksasa Spanyol menggagalkan transfer tersebut
Pihak manajemen Stadion Metropolitano telah sepenuhnya mengubah strategi mereka terkait pemain timnas Argentina yang sedang tidak puas tersebut. Menyusul spekulasi intens yang mengaitkan sang penyerang dengan kemungkinan pindah ke klub di Katalonia, para pengambil keputusan telah secara tegas menutup kemungkinan tersebut — menurut laporan COPE. Pihak Atlético menolak untuk bernegosiasi dengan rival mereka, Barcelona, dan mengalihkan fokus mereka ke London sambil berupaya merancang paket pertukaran pemain yang rumit guna memenuhi tuntutan olahraga mereka sebelum bursa transfer musim panas ditutup.
- Getty Images Sport
Sikap tegas terkait nilai
Laporan dari Spanyol menyebutkan bahwa klub tersebut sepenuhnya siap mengambil sikap tegas terhadap sang pemain jika penawaran dari klub asing tidak memenuhi harga yang mereka tetapkan.
Menurut jurnalis Manolo Lama, Rojiblancos telah menepis kemungkinan menjual penyerang asal Argentina tersebut ke Barca sebagai "masalah kehormatan". Sikap klub tetap sama sekali tidak kompromi, dengan petinggi klub menyatakan bahwa "mereka siap mempertahankan Julian Alvarez di klub, bahkan jika ia tidak bermain".
Kesepakatan pertukaran yang sensasional dirancang
Transaksi yang diusulkan ini akan membuat penyerang asal Argentina tersebut pindah ke Emirates Stadium sebagai imbalan atas sejumlah uang tunai yang besar, sementara penyerang asal Swedia, Gyokeres, akan bergerak ke arah sebaliknya menuju Metropolitano. Kesepakatan yang menjadi sorotan ini akan menuntut penyelesaian finansial di samping pertukaran pemain, dengan penyesuaian nilai transfer yang diperkirakan mencapai sekitar €60 juta.
Atlético yakin bahwa mendatangkan pemain asal Swedia tersebut merupakan solusi ideal, yang memungkinkan departemen olahraga untuk mendatangkan seorang “penyerang tengah murni dan sejati”.
- AFP
Rencana restrukturisasi skuad semakin mendekat
Mendatangkan penyerang nomor 9 tradisional akan memicu efek domino langsung di lini serang klub Spanyol tersebut menjelang musim baru. Mendatangkan Gyokeres akan memungkinkan tim perekrutan untuk secara aktif mempertimbangkan tawaran yang masuk untuk Alexander Sorloth, yang memainkan peran taktis yang hampir identik. Hal ini kemudian akan memungkinkan Diego Simeone untuk secara agresif mencari penyerang cadangan yang lincah.