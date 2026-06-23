Laporan dari Spanyol menyebutkan bahwa klub tersebut sepenuhnya siap mengambil sikap tegas terhadap sang pemain jika penawaran dari klub asing tidak memenuhi harga yang mereka tetapkan.

Menurut jurnalis Manolo Lama, Rojiblancos telah menepis kemungkinan menjual penyerang asal Argentina tersebut ke Barca sebagai "masalah kehormatan". Sikap klub tetap sama sekali tidak kompromi, dengan petinggi klub menyatakan bahwa "mereka siap mempertahankan Julian Alvarez di klub, bahkan jika ia tidak bermain".