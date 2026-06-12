AFP
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Atlético Madrid sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut bintang PSG dalam transfer yang mengejutkan, dengan harga yang telah ditetapkan
Atletico memperkuat upaya untuk merekrut Kang-in
Atletico berencana memperkuat lini tengah mereka musim panas ini dan telah menjadikan Kang-in sebagai salah satu target utama mereka, menurut ESPN. Gelandang PSG tersebut saat ini sedang membela Korea Selatan di Piala Dunia 2026, namun dilaporkan terbuka untuk kembali ke sepak bola Spanyol.
Simeone dikabarkan telah lama mengagumi keserbagunaan dan kualitas teknis pemain berusia 25 tahun tersebut. Atletico yakin Kang-in dapat memberikan kreativitas tambahan di lini tengah setelah performa yang tidak konsisten di area tersebut pada musim lalu. PSG bersedia mempertimbangkan tawaran untuk pemain Korea Selatan tersebut jika klub yang tertarik memenuhi harga yang diminta. Juara Prancis itu dilaporkan telah menetapkan nilai Lee sebesar €35 juta.
- AFP
PSG terbuka terhadap tawaran sementara Lee mempertimbangkan masa depannya
Berbagai laporan menyebutkan bahwa PSG bersedia melepas Lee jika tawaran yang diajukan sesuai dengan nilai yang mereka tetapkan. Klub tersebut akan meraup keuntungan besar dari pemain yang mereka datangkan dari Mallorca dengan harga sekitar €20 juta tiga tahun lalu.
Lee masih memiliki sisa kontrak dua tahun di Paris. Namun, minimnya kesempatan bermain sebagai starter dalam pertandingan-pertandingan besar Eropa musim lalu dilaporkan telah berkontribusi pada ketidakpastian mengenai masa depannya di klub dalam jangka panjang. Gelandang tersebut diyakini lebih memilih kembali ke La Liga, di mana ia sebelumnya membela Valencia dan Mallorca sebelum pindah ke Prancis.
PSG sudah mulai merencanakan masa depan tanpa Lee
PSG dilaporkan telah mulai mencari calon pengganti jika Kang-in hengkang pada musim panas ini. Bintang Monaco, Maghnes Akliouche, muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengisi posisi tersebut. Akliouche telah menarik perhatian luas berkat penampilannya yang mengesankan di Ligue 1. Ketertarikan PSG ini juga sejalan dengan fokus mereka belakangan ini untuk merekrut talenta-talenta terbaik Prancis demi masa depan tim.
- AFP
Atletico diperkirakan akan segera mengajukan tawaran
Atlético kini harus memutuskan apakah akan memenuhi tuntutan harga PSG dan mempercepat negosiasi untuk Kang-in. Mendatangkan pemain internasional Korea Selatan tersebut akan menjadi tambahan yang signifikan bagi skuad Simeone menjelang musim baru.
Namun, transfer apa pun kemungkinan besar akan terjadi setelah Piala Dunia, karena Kang-in saat ini fokus pada timnas Korea Selatan di Amerika Utara. Setelah meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko dalam laga pembuka Grup A, Taeguk Warriors kini akan menghadapi Meksiko di Estadio Guadalajara pada 19 Juni.