Atlético Madrid sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut bintang PSG dalam transfer yang mengejutkan, dengan harga yang telah ditetapkan

Atletico berencana memperkuat lini tengah mereka musim panas ini dan telah menjadikan Kang-in sebagai salah satu target utama mereka, menurut ESPN. Gelandang PSG tersebut saat ini sedang membela Korea Selatan di Piala Dunia 2026, namun dilaporkan terbuka untuk kembali ke sepak bola Spanyol.

Simeone dikabarkan telah lama mengagumi keserbagunaan dan kualitas teknis pemain berusia 25 tahun tersebut. Atletico yakin Kang-in dapat memberikan kreativitas tambahan di lini tengah setelah performa yang tidak konsisten di area tersebut pada musim lalu. PSG bersedia mempertimbangkan tawaran untuk pemain Korea Selatan tersebut jika klub yang tertarik memenuhi harga yang diminta. Juara Prancis itu dilaporkan telah menetapkan nilai Lee sebesar €35 juta.