Atlético Madrid merasa 'tidak dihormati' oleh Mason Greenwood karena ia 'mengabaikan pesan-pesan' dari Diego Simeone sebelum resmi bergabung dengan Fenerbahçe

Perburuan tanda tangan Greenwood mengalami perkembangan dramatis ketika Atleti secara mengejutkan mundur dari persaingan, dengan alasan kurangnya profesionalisme dari pihak sang pemain, menurut ESPN. Meskipun klub Spanyol tersebut memandang pemain berusia 24 tahun itu sebagai penerus ideal Antoine Griezmann, hubungan mereka memburuk dengan cepat ketika sang penyerang dilaporkan tidak dapat dihubungi.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Simeone secara pribadi mencoba menghubungi mantan pemain Manchester United itu melalui panggilan telepon dan pesan untuk membahas perannya di Metropolitano, namun upayanya hanya dibalas dengan keheningan total. Los Colchoneros merasa “tidak dihormati” setelah Greenwood tidak merespons selama dua hari, sehingga klub tersebut meyakini bahwa ia tidak memiliki keinginan yang cukup untuk membela klub di ibu kota Spanyol tersebut.







