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Atlético Madrid merasa 'tidak dihormati' oleh Mason Greenwood karena ia 'mengabaikan pesan-pesan' dari Diego Simeone sebelum resmi bergabung dengan Fenerbahçe
Atlético Madrid kesal karena diabaikan
Perburuan tanda tangan Greenwood mengalami perkembangan dramatis ketika Atleti secara mengejutkan mundur dari persaingan, dengan alasan kurangnya profesionalisme dari pihak sang pemain, menurut ESPN. Meskipun klub Spanyol tersebut memandang pemain berusia 24 tahun itu sebagai penerus ideal Antoine Griezmann, hubungan mereka memburuk dengan cepat ketika sang penyerang dilaporkan tidak dapat dihubungi.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa Simeone secara pribadi mencoba menghubungi mantan pemain Manchester United itu melalui panggilan telepon dan pesan untuk membahas perannya di Metropolitano, namun upayanya hanya dibalas dengan keheningan total. Los Colchoneros merasa “tidak dihormati” setelah Greenwood tidak merespons selama dua hari, sehingga klub tersebut meyakini bahwa ia tidak memiliki keinginan yang cukup untuk membela klub di ibu kota Spanyol tersebut.
- AFP
Fenerbahçe unggul dalam persaingan berkat kesepakatan spektakuler
Dengan mundurnya minat Atlético Madrid, jalan pun terbuka bagi Fenerbahçe untuk mengamankan transfer besar bagi Super Lig. Klub Turki tersebut telah mengonfirmasi bahwa Greenwood, yang berusia 24 tahun, telah menandatangani kontrak empat tahun untuk bergabung dengan klub asal Istanbul itu setelah dua musim yang gemilang di Prancis.
Penyerang ini menikmati masa-masa produktif di Ligue 1 bersama Marseille, di mana ia berhasil mencetak 26 gol di semua kompetisi musim lalu. Kedatangannya di Turki disambut dengan meriah, karena petinggi klub menargetkan pemain asal Inggris ini sebagai rekrutan utama untuk membantu mereka akhirnya melampaui rival mereka, Galatasaray, di puncak klasemen.
Rincian keuangan terkait transfer Greenwood
Fenerbahçe telah bersikap transparan terkait detail kesepakatan ini, dengan mengungkapkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan penuh dengan Marseille mengenai paket total yang mencerminkan nilai pasar pemain yang tinggi. Dalam pernyataan resmi, klub tersebut mengungkapkan bahwa biaya transfer sebesar €39 juta akan dibayarkan selama tiga tahun dalam tiga angsuran yang sama besar.
Komitmen finansial ini didukung oleh kontrak yang menggiurkan bagi sang pemain sendiri, dengan laporan yang menyebutkan bahwa gajinya di Turki akan berkisar antara €7 juta hingga €8 juta per tahun (bersih). Meskipun tawaran total Atletico sebesar €45 juta secara teknis lebih tinggi daripada tawaran Fenerbahce, ketentuan pribadi yang ditawarkan oleh pihak Turki terbukti lebih menarik bagi perwakilan sang penyerang.
- Getty Images
Barang bawaan dari Stade Velodrome
Kepergian Greenwood dari Marseille terjadi setelah adanya laporan ketegangan di balik layar. Meskipun tampil gemilang di lapangan, sumber ESPN mengklaim bahwa penyerang tersebut memicu ketegangan di dalam skuad akibat masalah disiplin, termasuk terlambat menghadiri rapat tim serta tidak hadir dalam acara sponsor wajib atau pelajaran bahasa. Insiden-insiden tersebut dilaporkan memicu perselisihan dengan direktur olahraga Medhi Benatia. Kini, ia berangkat ke Turki saat Fenerbahce bersiap untuk kampanye kualifikasi Liga Champions akhir bulan ini, di mana mereka akan menghadapi tim asal Polandia, Gornik Zabrze.
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