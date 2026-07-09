AFP
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Atlético Madrid menyetujui harga yang diminta sebesar €50 juta untuk Mason Greenwood, namun Fenerbahçe tetap menjadi kandidat terkuat sementara Marseille memperkirakan keputusan transfer akan diambil minggu ini
Atlético Madrid ikut serta dalam persaingan penawaran
Atlético telah meningkatkan upaya mereka untuk mendatangkan Greenwood dengan menyamai penawaran Marseille. Klub raksasa Spanyol tersebut telah mengajukan paket senilai €45 juta ditambah bonus tambahan sebesar €5 juta, yang sesuai dengan ekspektasi finansial klub Ligue 1 tersebut, menurut L'Equipe. Namun, kesepakatan ini tetap rumit karena adanya komisi agen dan klausul bagi hasil penjualan di masa depan yang sebelumnya telah disepakati antara Greenwood dan Marseille untuk mengatur ekspektasi gajinya saat tiba di Prancis.
Meskipun Colchoneros telah melakukan upaya finansial yang besar, struktur kesepakatan ini masih menjadi sorotan. Marseille berupaya keras untuk mendapatkan keuntungan bersih setinggi mungkin. Meskipun paket keseluruhan tersebut cukup signifikan, pengurangan untuk biaya perantara membuat Marseille masih mempertimbangkan apakah tawaran Atleti lebih unggul daripada tawaran pesaing yang saat ini ada di atas meja.
- AFP
Fenerbahçe tetap memimpin klasemen
Fenerbahce kini muncul sebagai kandidat terdepan dalam perburuan ini, meski tawaran dasarnya sedikit lebih rendah, yaitu €40 juta ditambah bonus. Yang terpenting, proposal klub Turki tersebut tidak mencakup komisi agen, dan perwakilan Greenwood dilaporkan telah setuju untuk melepaskan bagian persentase mereka dari biaya transfer sebagai ganti kontrak berdurasi empat tahun. Hal ini membuat keuntungan bersih bagi Marseille berpotensi lebih menarik daripada angka nominal yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh Atletico.
Pimpinan baru di Fenerbahce telah menjadikan pemain berusia 24 tahun itu sebagai prioritas mutlak mereka musim panas ini. Mereka telah menunjukkan kemampuan persuasif yang luar biasa, dengan mendapatkan dukungan dari pengacara sang pemain, Martin Budworth, yang konon merupakan pendukung kuat kepindahan ke Istanbul. Laporan dari tempat latihan menunjukkan bahwa meskipun sang pemain sendiri awalnya terpengaruh oleh prestise Atletico, besarnya tawaran dari pihak Turki mulai memengaruhi keputusannya.
Waktu Pengambilan Keputusan Semakin Dekat di Marseille
Semua pihak yang terlibat kini mendesak agar ada keputusan pasti dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Suasana di Istanbul sudah sangat memanas, dengan spekulasi di media sosial mencapai puncaknya setelah cuplikan yang dirilis tim basket klub tersebut mengenai perekrutan pemain lain awalnya disalahartikan sebagai pengumuman kedatangan Greenwood. Ada kesan bahwa klub raksasa Turki itu harus segera mendatangkan pemain asal Inggris tersebut atau menghadapi reaksi keras dari para penggemar yang mengharapkan kedatangan bintang besar.
L'Equipe mengutip sumber yang dekat dengan negosiasi yang mengindikasikan bahwa momentum saat ini berada di pihak klub Super Lig tersebut. "Semua pihak ingin keputusan diambil pada Kamis ini," jelas sumber tersebut. "Keadaannya cenderung menguntungkan Fener..."
- AFP
Manchester United dan Getafe menunggu bagian mereka
Setiap kesepakatan akhir akan memiliki dampak signifikan bagi Manchester United, yang mempertahankan klausul bagi hasil sebesar 40% saat Greenwood pindah ke Stade Velodrome. Marseille dilaporkan telah menghabiskan beberapa minggu terakhir untuk mencoba menegosiasikan ulang angka tersebut menjadi 30% atau 35% agar dapat memperoleh bagian yang lebih besar dari keuntungan tak terduga tersebut, meskipun masih belum jelas apakah United atau INEOS bersedia memenuhi permintaan tersebut pada tahap akhir proses ini.
Selain itu, Getafe juga berhak atas sebagian dari hasil penjualan tersebut sebagai bagian dari paket kompensasi atas peran mereka dalam merehabilitasi sang pemain selama musim 2023-24. “Sudah cukup terlambat untuk menegosiasikan ulang dengan Manchester,” kata seorang eksekutif Marseille pada pertengahan Mei. “Seharusnya diskusi sudah dimulai sebelum OM berada dalam situasi keuangan yang memaksa mereka untuk menjual pemain secara mendadak.”
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