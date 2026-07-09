Atlético telah meningkatkan upaya mereka untuk mendatangkan Greenwood dengan menyamai penawaran Marseille. Klub raksasa Spanyol tersebut telah mengajukan paket senilai €45 juta ditambah bonus tambahan sebesar €5 juta, yang sesuai dengan ekspektasi finansial klub Ligue 1 tersebut, menurut L'Equipe. Namun, kesepakatan ini tetap rumit karena adanya komisi agen dan klausul bagi hasil penjualan di masa depan yang sebelumnya telah disepakati antara Greenwood dan Marseille untuk mengatur ekspektasi gajinya saat tiba di Prancis.

Meskipun Colchoneros telah melakukan upaya finansial yang besar, struktur kesepakatan ini masih menjadi sorotan. Marseille berupaya keras untuk mendapatkan keuntungan bersih setinggi mungkin. Meskipun paket keseluruhan tersebut cukup signifikan, pengurangan untuk biaya perantara membuat Marseille masih mempertimbangkan apakah tawaran Atleti lebih unggul daripada tawaran pesaing yang saat ini ada di atas meja.



