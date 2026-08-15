Romero meninggalkan Tottenham setelah lima musim yang berkesan di London. Ia awalnya bergabung dengan Spurs dengan status pinjaman untuk musim 2021-22 sebelum kepindahannya dipermanenkan dan mencatatkan total 156 penampilan, 13 gol, serta tujuh assist untuk klub tersebut.

Pencapaian puncaknya di Inggris datang pada musim 2024-25, ketika ia membantu Spurs menjuarai Liga Europa. Keberhasilan itu menjadi trofi Eropa pertama Spurs dalam 31 tahun. Romero diakui sebagai pemain terbaik Liga Europa sekaligus penampil paling menonjol di final, yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu bek terbaik di Eropa.