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Atletico Madrid menuntaskan perekrutan bek Tottenham Cristian Romero dengan kontrak hingga 2031
Atletico menuntaskan perekrutan Romero
Atletico telah secara resmi menuntaskan transfer bek tengah Romero dari Spurs. Bek internasional Argentina berusia 28 tahun itu telah menandatangani kontrak jangka panjang yang berlaku hingga 30 Juni 2031. Bek berkaki kanan itu lolos tes medis di Vithas-Invictum High-Performance Sports Medicine Centre di Madrid. Setelah itu, ia pergi ke kantor klub di Riyadh Air Metropolitano untuk merampungkan kepindahan tersebut secara resmi. Romero dilaporkan direkrut oleh Atletico Madrid dengan biaya transfer yang mencapai €40 juta.
- Getty Images Sport
Lima tahun sukses di London Utara
Romero meninggalkan Tottenham setelah lima musim yang berkesan di London. Ia awalnya bergabung dengan Spurs dengan status pinjaman untuk musim 2021-22 sebelum kepindahannya dipermanenkan dan mencatatkan total 156 penampilan, 13 gol, serta tujuh assist untuk klub tersebut.
Pencapaian puncaknya di Inggris datang pada musim 2024-25, ketika ia membantu Spurs menjuarai Liga Europa. Keberhasilan itu menjadi trofi Eropa pertama Spurs dalam 31 tahun. Romero diakui sebagai pemain terbaik Liga Europa sekaligus penampil paling menonjol di final, yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu bek terbaik di Eropa.
Rekam jejak yang terbukti di sepakbola internasional
Lahir di Cordoba, Argentina, Romero memulai karier seniornya di Club Atletico Belgrano pada 2016. Ia kemudian pindah ke Serie A bersama Genoa sebelum menandatangani kontrak dengan Juventus pada 2019, lalu menikmati masa peminjaman yang impresif kembali di Genoa dan kemudian Atalanta.
Selama waktunya bersama Atalanta pada musim 2020-21, bek tersebut dinobatkan sebagai bek terbaik Serie A. Penampilan kelas elitnya di Italia membuka jalan bagi kepindahannya ke Inggris. Romero juga mencatatkan kesuksesan luar biasa bersama Argentina, dengan mengoleksi 58 caps senior. Ia tidak pernah finis di bawah peringkat kedua dalam turnamen internasional mana pun, dengan menjuarai Piala Dunia 2022, dua gelar Copa America, dan Finalissima, serta finis sebagai runner-up di Piala Dunia 2026.
- Getty Images
Bersiap untuk babak baru di Madrid
Dengan kontraknya yang telah ditandatangani hingga Juni 2031, Romero kini bersiap bergabung ke dalam skuad Atletico di bawah Diego Simeone menjelang musim baru. Klub Spanyol itu meyakini pengalaman internasionalnya yang luas, profil fisik, dan otoritasnya dalam bertahan akan secara signifikan memperkuat lini belakang mereka. Kedatangan Romero menandai era baru yang menarik bagi sang bek saat ia bersiap menguji dirinya di La Liga setelah meraih sukses di Serie A dan Premier League.
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